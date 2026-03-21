Мерц призна за охлаждане на отношенията между Берлин и Вашингтон

Мерц призна за охлаждане на отношенията между Берлин и Вашингтон

21 Март, 2026 05:39, обновена 21 Март, 2026 05:43 713 2

Тръмп не говори много добре за мен сега, заяви германският канцлер

Мерц призна за охлаждане на отношенията между Берлин и Вашингтон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На предизборно събитие на Християндемократическия съюз в Бад Дюркхайм, Рейнланд-Пфалц, германският канцлер Фридрих Мерц призна за охлаждане на отношенията между Германия и Съединените щати след атаката на САЩ и Израел срещу Иран.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп не говори много добре за мен в момента“, каза Мерц.

На 17 март Мерц заяви, че Германия няма да се намеси в боевете в Близкия изток и не възнамерява да участва военно в осигуряването на свободно корабоплаване в Ормузкия проток.

Преди това Мерц заяви, че военните действия на САЩ и Израел срещу Иран нямат нищо общо с НАТО.

ДПА съобщи още, че германският военен министър Борис Писториус е отказал искане на САЩ да изпратят военноморски флот в операция за деблокиране на Ормузкия проток.


Подобни новини


  • 1 Някой си

    0 3 Отговор
    Голем страх!

    05:59 21.03.2026

  • 2 необявена война

    2 0 Отговор
    Нормално, те са във война един срещу друг. Едните искат да свалят от власт другите. Един от фронтовете на войната е срещу Тръмп. Тръмп още не го е разбрал, но в момента той воюва и срещу себе си.

    06:11 21.03.2026

