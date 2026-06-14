Швейцария и Катар не се победиха във втората среща от група „В“ на Световното първенство по футбол

Швейцария и Катар завършиха 1:1 във втората среща от група „В“ на Световното първенство по футбол, а след този резултат и четирите отбора в групата са с по 1 точка.

Съорганизаторите от Канада и Босна и Херцеговина завършиха също 1:1, което праща четирите отбора във втория кръг с равен актив.



Отборът на Швейцария отправи 25 удара в мача срещу само 7 за тима на Катар, но пропуските – особено преди почивката, ги лишиха от комфортна преднина. Катар пък за първи път при второто си участие на Световно първенство печели точка. Бреел Емболо откри за Швейцария от дузпа в началото на мача, а в добавеното време капитанът на Катар Буалем Хухи с 22-ия си гол за страната донесе скъпоценната точка.



Отборът на Швейцария започна мача активно, но в 3-ата минута можеше да получи гол, след като Мануел Аканджи действа невнимателно и позволи на Едмилсон Жуниор да излезе срещу вратаря Грегор Кобел. Стражът обаче успя да спре топката. Последваха две добри възможности за Дан Ндой, като при втората в 10-ата минута от пет метра стреля над горната греда.



Но в 16-ата минута европейският състав откри резултата от дузпа, спечелена от Ремо Фройлер, който беше повален от вратаря Махмуд Абунада. Фройлер получи топката от Бреел Емболо, а самият Емболо от 11-те метра не остави никакъв шанс на вратаря и даде преднина на своя тим.



Швейцария можеше да удвои резултата най-напред в 21-ата минута, но Денис Закария не беше точен. След това в 35-ата минута Дан Ндой се измъкна в наказателното поле, но стреля в аут.



В последните пет минути на първата част имаше по една възможност пред двете врати, като първата беше за Швейцария, но пропиляна от Михел Ебишер. След него при контрааатака пък Едмилсон Жуниор не успя да преодолее вратаря Кобел.



В добавеното време вратарят Абонада имаше отново работа, като първо отрази един диагонален удар на Ндой, а след това трябваше да пресича опасно центриране на Гранит Джака. Поредният пропуск беше в 4-ата минута на добавеното време, когато Роландо Варгас беше изведен на чиста позиция от Бреел Емболо, но и той не успя да вкара гол. А секунди преди последния съдийски сигнал дойде и нов пропуск на Ебишер, чийто изстрел от 10 метра беше избит от голлинията.



Второто полувреме започна според сценария от първото. И четири минути след подновяването на играта Гранит Джака отправи далечен удар, доста прецизен, но топката мина на сантиметри над напречната греда.



След това швейцарците просто владееха топката в средата на терена, но в последния четвърт час решиха да вдигнат оборотите и да търсят втори гол, за да не изпуснат победата. Роландо Варгас в 76-ата минута и Бреел Еболо секунди по-късно пропуснаха много добри възможности за второ попадение в катарската врата, като в първия случай вратарят Абунада отново показа майсторство.



Швейцария продължи със същото поведение и буквално неглижиране на мача и Катар се възползва, за да изравни. В 4-ата минута на добавеното време капитанът на тима от Персийския залив Буалем Хухи с глава наказа Швейцария. Хомам Ал Амин получи топката на десния фланг от Акрам Афиф и центрира, а Хухи надскочи Миро Мухайм и вкара топката във вратата.