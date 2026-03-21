Пентагонът отказа коментар на съобщенията за атака срещу американско-британската база на атола Диего Гарсия

Пентагонът не пожела да отговори на запитване на Франс прес относно съобщение на изданието "Уолстрийт джърнъл", че Иран е изстрелял две балистични ракети срещу съвместната американско-британска база на атола Диего Гарсия в Индийския океан.



Помолени от АФП да коментират, от ведомството отказаха всякакъв коментар. Засега няма официални реакции и от други потърсени за коментар институции като Белия дом и британското посолство във Вашингтон, посочва Ройтерс.



Нито една от ракетите, изстреляни срещу намиращия се на около 4000 км от територията на Иран остров, не е улучила целта си, посочи вестникът, който се позова на няколко американски официални представители. Атаката обаче навежда на мисълта, че Техеран разполага с ракети с по-голям обсег, отколкото се предполагаше преди, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".



Едната от ракетите е дефектирала по време на полета, а кораб на американските военноморски сили е изстрелял ракета прехващач по другата, но не става ясно дали иранската ракета е била поразена, допълва изданието.



Диего Гарсия е част от островната група Чагос и е една от двете бази на Великобритания, които тя позволява на САЩ да използват за "отбранителни" операции срещу Иран.



Американските сили разположиха бомбардировачи и друга техника на острова, който отдавна играе стратегическа роля във военните операции на Вашингтон в Азия, включително при бомбардировките над Афганистан и Ирак.



Великобритания се съгласи да върне островите Чагос на Мавриций, след като поема контрола над тях през 60-те години на миналия век, но продължава да ползва под наем Диего Гарсия, най-големия от островите от архипелага.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува остро това решение.

Саудитска Арабия свали над 20 дрона, изстреляни срещу кралството, съобщи Министерството на отбраната в Рияд, цитирано от Франс прес.

В Екс говорител на ведомството написа, че "над Източната провинция са били свалени десет дрона".

Впоследствие ведомството излезе с нова публикация, в която добави, че силите за противовъздушна отбрана са свалили над същия регион още 12 безпилотни летателни апарата.

Не след дълго се появи информация и за още три свалени дрона в същия район, съобщението за последния от които бе разпространено от СПА преди минути.

Няма данни за жертви и разрушения.

Иран не спира да атакува Саудитска Арабия и другите си съседи като отмъщение за израелско-американските бомбардировки над Ислямската република, започнали в края на миналия месец и впоследствие обхванали целия Близък изток, припомня Франс прес.

Нападенията срещу богатите на петрол монархии в Залива, мишена на някои от които станаха енергийни обекти, засилиха безпокойството от шока на световните пазари за доставка на енергоносители.

Междувременно на другия фронт на войната, ливанския, израелската армия съобщи, че тази нощ е предприела удари по цели на шиитското движение "Хизбула" в столицата Бейрут, предаде Ройтерс.

По-рано Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) издадоха предупреждение към мирното население да се евакуира от седем зони в южните предградия на града.

Засега няма данни за жертви и ранени.

С навлизането на войната срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в третата ѝ седмица Израел засили операциите си срещу бойците на шиитското движение.

Конфликтът между Израел и "Хизбула" е най-кръвопролитното разклонение на американско-израелската война срещу Иран. Ливанската групировка се намеси в конфликта на 2 март, когато в знак на подкрепа за Техеран започна да обстрелва Израел. Засега бойните действия са взели над 1000 жертви, а над 1 милион ливанци бяха принудени да напуснат домовете си.

Още няколко страни се присъединиха към общата декларация на водещите европейски страни плюс Япония и Канада за готовност за участие в съответните усилия за гарантиране на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и за предприемане на стъпки за стабилизиране на енергийните пазари, предаде Ройтерс.



Следва пълният текст на документа, който досега са подписали Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония, Канада, Южна Корея, Нова Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Естония, Норвегия, Швеция, Финландия, Чехия, Румъния, Бахрейн и Литва:



"Осъждаме най-енергично атаките, извършени напоследък от Иран срещу невъоръжени търговски съдове в Залива, нападенията срещу гражданска инфраструктура, в това число срещу нефто-газови инсталации, както и фактическото затваряне на Ормузкия проток от иранските сили.



Изразяваме дълбоко безпокойство от изострянето на конфликта. Призоваваме Иран да престане незабавно със заплахите си, да спре да залага мини, както и да предприема атаки с ракети и дронове и други опити за блокиране на търговското корабоплаване в протока, а също и да изпълни Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН.



Свободата на корабоплаване е фундаментален принцип на международното право, включително съгласно Конвенцията на ООН по морско право.



Последиците от действията на Иран ще се усетят от хората във всички части на света, особено от най-уязвимите.



В съответствие с Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН подчертаваме, че подобна намеса в международното корбоплаване и нарушаване на глобалните вериги за енергийни доставки представлява заплаха за международния мир и сигурност. В тази връзка призоваваме за незабавен и всестранен мораториум на атаките срещу гражданска инфраструктура, в това число и срещу нефто-газовата.



Изразяваме готовност да допринесем със съответните усилия за гарантиране на свободното преминаване през протока. Приветстваме ангажимента на страните, които участват в предварителното планиране.



Приветстваме решението на Международната агенция по енергетиката да разреши координираното освобождаване на обеми от стратегическите петролни запаси.



Ще предприемем и други стъпки за стабилизиране на енергийните пазари, включително работа с определени страни производители за увеличаване на добива.



Ще работим и за подпомагане на най-засегнатите държави, включително чрез ООН и Международните финансови институции.



Морската сигурност и свободата на корабоплаване са от полза за всички страни. Призоваваме всички държави да се ръководят от международното право и основните принципи за международното благоденствие и сигурност."