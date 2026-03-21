Хакан Фидан: Проблемът е, че Израел не иска мир и натиска САЩ да продължат войната

Според настоящите оценки войната в региона на Персийския залив може да продължи още 2-3 седмици, а позицията на САЩ е ключовият фактор за нейното прекратяване.

Това заяви турският външен министър Хакан Фидан пред местни журналисти, коментирайки резултатите от обиколката си в страните от Персийския залив.

„Има оценки, че войната в страните от Персийския залив ще продължи още 2-3 седмици. Разбира се, позицията на САЩ ще бъде решаващият фактор тук. Израел ще се опита да окаже натиск върху САЩ и да предотврати споразумение за прекратяване на огъня или бърз мир. Нарастват спекулациите, че първоначалните позиции на САЩ и Израел се разминават и това може да доведе до удължаване на войната“, цитира TRT думите на Фидан.

Той добави още, че „докато войната продължава, възможността за преговори изглежда малко вероятна, въпреки че краткосрочно прекратяване на огъня, за да се изяснят перспективите на преговорния процес, не бива да се изключва".

„Проблемът не е, че няма планове за прекратяване на войната. Проблемът е, че Израел не иска мир“, добави Фидан.

Според него „Израел може да води политика на удължаване на войната възможно най-дълго, за да нанесе по-големи щети на Иран“.

„Реакцията на САЩ на подобен подход ще бъде решителна. Израел иска да създаде впечатлението, че няма да спре, докато не унищожи жизненоважните военни и индустриални съоръжения. Опитите за покушение срещу ирански политици продължават. Израел започна тази война и ние подчертаваме този факт навсякъде и при всяка възможност“, отбеляза Фидан.

"Предложените от Турция решения по същество представляват желание за стабилност, което е в интерес на всички страни. Когато обаче страните дават приоритет на печалбата, победата или господството пред стабилността, ситуацията се променя. Тогава диалогът става просто заради разговора и фокусът на основния дневен ред се измества“, завърши първият дипломат на Турция.