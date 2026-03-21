Новини
Свят »
Турция »
Хакан Фидан: Проблемът е, че Израел не иска мир и натиска САЩ да продължат войната

21 Март, 2026 18:08, обновена 21 Март, 2026 18:16 1 138 23

  • хакан фидан-
  • турция-
  • иран-
  • сащ-
  • война

Докато боевете продължават, възможността за преговори изглежда малко вероятна, смята външният министър на Турция

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според настоящите оценки войната в региона на Персийския залив може да продължи още 2-3 седмици, а позицията на САЩ е ключовият фактор за нейното прекратяване.

Това заяви турският външен министър Хакан Фидан пред местни журналисти, коментирайки резултатите от обиколката си в страните от Персийския залив.

„Има оценки, че войната в страните от Персийския залив ще продължи още 2-3 седмици. Разбира се, позицията на САЩ ще бъде решаващият фактор тук. Израел ще се опита да окаже натиск върху САЩ и да предотврати споразумение за прекратяване на огъня или бърз мир. Нарастват спекулациите, че първоначалните позиции на САЩ и Израел се разминават и това може да доведе до удължаване на войната“, цитира TRT думите на Фидан.

Той добави още, че „докато войната продължава, възможността за преговори изглежда малко вероятна, въпреки че краткосрочно прекратяване на огъня, за да се изяснят перспективите на преговорния процес, не бива да се изключва".

„Проблемът не е, че няма планове за прекратяване на войната. Проблемът е, че Израел не иска мир“, добави Фидан.

Според него „Израел може да води политика на удължаване на войната възможно най-дълго, за да нанесе по-големи щети на Иран“.

„Реакцията на САЩ на подобен подход ще бъде решителна. Израел иска да създаде впечатлението, че няма да спре, докато не унищожи жизненоважните военни и индустриални съоръжения. Опитите за покушение срещу ирански политици продължават. Израел започна тази война и ние подчертаваме този факт навсякъде и при всяка възможност“, отбеляза Фидан.

"Предложените от Турция решения по същество представляват желание за стабилност, което е в интерес на всички страни. Когато обаче страните дават приоритет на печалбата, победата или господството пред стабилността, ситуацията се променя. Тогава диалогът става просто заради разговора и фокусът на основния дневен ред се измества“, завърши първият дипломат на Турция.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    34 4 Отговор
    Прав е! Евреите са главното зло на света. Ако ги няма, ще стане доста по-спокойно.

    Коментиран от #5

    18:17 21.03.2026

  • 2 Костя

    4 23 Отговор
    Путин не иска мир.

    18:18 21.03.2026

  • 3 Израел ще

    19 5 Отговор
    Нападне Турция и ще е до там

    Коментиран от #9

    18:19 21.03.2026

  • 4 Българин

    36 0 Отговор
    Израел не натиска САЩ да продължат войната, а заповядва на САЩ.

    18:20 21.03.2026

  • 5 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Коментарът ти е верен, верно е и заглавието....

    18:22 21.03.2026

  • 6 Милен

    16 1 Отговор
    Ако Русия нямаше ядрено оръжие и те щяха да паднат, като Иран отдавна още.

    18:22 21.03.2026

  • 7 Фейк - либераст

    18 0 Отговор
    Когато бог иска да накаже американците им изпраща кучи студове, урагани, торнадо. КОГАТО БОГ ИСКА ДА НАКАЖЕ ДРУГИТЕ НАРОДИ ИМ ИЗПРАЩА АМЕРИКАНЦИТЕ

    18:22 21.03.2026

  • 8 финикиец

    16 0 Отговор
    когато изобретихме парите,тогава се появиха евреите б.р. вижте само колко разноцветни "евреи" има по света!

    18:22 21.03.2026

  • 9 шалом

    2 17 Отговор

    До коментар #3 от "Израел ще":

    Израел ще смачка Турция както смачка Иран.

    Коментиран от #13, #16, #17

    18:27 21.03.2026

  • 10 Комшията е

    14 0 Отговор
    напълно прав

    18:30 21.03.2026

  • 11 Факти

    10 0 Отговор
    И Израел и САЩ са в тази война…

    18:30 21.03.2026

  • 12 Безплатно

    10 0 Отговор
    Ненавиждам евреи

    Коментиран от #15

    18:31 21.03.2026

  • 13 Баце,

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "шалом":

    иcpahell да отмени цензурата, че и ние да разберем кой кого мачка.
    Но пък на мошетата трябва да им се признае, все още не циврят за помощ от Естония, Финландия и другаря Си, за разлика от малката kyчka на биби, инфантилния идиот тръмп.

    18:37 21.03.2026

  • 14 Нападнете ги с Египет

    9 0 Отговор
    Мръсните ционисти

    18:39 21.03.2026

  • 15 И аз така

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Безплатно":

    Да живее антисимитттизмъттт

    18:40 21.03.2026

  • 16 Кои siker шалом

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "шалом":

    Не може да е само Израел. На нас, турците, ни трябват 6 или 7 държави, които да ни нападнат, за да могат да опитат вкуса на войната.

    18:41 21.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Велик Кюрдистан

    1 5 Отговор
    Остави проблемите на другите хора зад гърба си и се заеми със своите. Несправедливостта ще бъде премахната. Идва.

    Коментиран от #22

    18:47 21.03.2026

  • 19 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    Добре ,че друг ви го казва за да повярвате и да спрете наливане на масло в огъня.по един или друг начин трябва да се спре унищожението на иран ,а това става с примирение , а не с дръзки думи и някакви действия насреща.

    18:53 21.03.2026

  • 20 БАНко

    5 0 Отговор
    ПРОБЛЕМА Е , ЧЕ НАТОВСКАТА СКАПАНА ЕВРОПА НЕ ИСКА МИР И НАТИСКА ОСТАТЪЧНАТА У-КРАЙНА ....ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ , А ТЕ ОТ 44 000 000 СЕГА СА 15 МИЛИОНА !!!

    18:54 21.03.2026

  • 21 Докато Израел не изчезне от картата

    2 0 Отговор
    На света , няма да има мир във близкия изток !!!!!!

    18:58 21.03.2026

  • 22 Кои siker Kюрдисtан

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Велик Кюрдистан":

    Много си арогантен за нация, която е раздавала правосъдие в продължение на 600 години. Правосъдието ще бъде възстановено, когато му дойде времето.

    18:59 21.03.2026

  • 23 Няма идот,дебил или олигофрен

    0 1 Отговор
    Който да не вижда, каква е ситуацията в Иран, а тя във военно отношение вече е решена. Иран нама технологично ниво във военно отношение, губят, ясно е. Не тва е проблема то е проста работа и беше ясна. Въпросът е в организирането на нормално движение през протока и успокояване на световние пазари,което иска време

    19:00 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания