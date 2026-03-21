Новини
Свят »
Русия »
Четири жени загинаха при обстрел на ВСУ срещу Белгородска област
Четири жени загинаха при обстрел на ВСУ срещу Белгородска област

21 Март, 2026 19:06, обновена 21 Март, 2026 19:12 783 24

  • смородино-
  • загинали-
  • обстрел-
  • белгородска област-
  • война-
  • украйна-
  • русия

Поразено е социално заведение

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четири жени загинаха при обстрел на ВСУ в село Смородино, в Грайворонски район на Белгородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков.

Ударът е бил насочен към социално заведение и е отбелязано, че под развалините може да има останали хора. Сградата на социалното заведение е разрушена, а търговски обект е унищожен от пожар. Разчистването на отломките е затруднено от активността на противникови дронове.

Още новини от Украйна

Украинските бойци обстрелват граничните райони почти ежедневно. От август 2024 г. в Белгородска област се провежда антитерористична операция, а ситуацията там е обявена за федерално извънредно положение.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелю

    18 9 Отговор
    Да ви имам проблемите! На мене ми се запуши златния кенеф, и водопроводчика докато муши да отпушва, изтърка цели четири грама! Ей това е истинска загуба!!!

    19:15 21.03.2026

  • 2 Пулсер

    9 10 Отговор
    мън мън ... САЩ не ни дават да дишаме муахахах

    19:16 21.03.2026

  • 3 туморно образувание

    18 10 Отговор
    е крайна, нека бъде ликвидирана

    Коментиран от #13

    19:16 21.03.2026

  • 4 ФАКТ

    11 17 Отговор
    Докато хипер мега ултра страхливия диктатор-бакшиш Путлер е на власт, ще е така.

    Коментиран от #12

    19:17 21.03.2026

  • 5 Българка

    17 9 Отговор
    На фронта днес загубиха хиляди, бягат с 200....но иначе убиват жени и деца. Терористи.

    19:17 21.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 16 Отговор
    Само отхмлатене разбира ватата и копейките гласни.

    19:17 21.03.2026

  • 7 Каквото повикало,

    7 3 Отговор
    таковАа се обадило.

    19:23 21.03.2026

  • 8 Боташ Крадев

    6 6 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило. Който се е ветровежене бури. Да би мирно седял не би чудо видяло.

    19:26 21.03.2026

  • 9 Раковски

    5 9 Отговор
    ВСУ свалиха болшевишки хеликоптер К-52. Екипажът първоначално оцеля на земята но после дронове го пратиха на концерт на Кобзон.

    Коментиран от #15, #23, #24

    19:28 21.03.2026

  • 10 Швейк

    3 1 Отговор
    Врагът е най добрия учител

    19:29 21.03.2026

  • 11 Данко

    6 6 Отговор
    Да се бяха скрили в бомбоубежището. Като ги е мързяло - на война като на война.

    19:36 21.03.2026

  • 12 Нищожество,

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Как точно? Ще убиват жени и деца?!?

    Коментиран от #18

    19:38 21.03.2026

  • 13 уффф

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "туморно образувание":

    то пък русия щото не е тумарно образование, по-голямо даже

    19:50 21.03.2026

  • 14 Т Живков

    5 4 Отговор
    Така ще е като не се предават и не преминават към Украйна

    19:53 21.03.2026

  • 15 Хахахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Раковски":

    Голям успех хахах, я гледам качваш клипчета, ще качиш ли клипче с освободената 400 км територия хахаха, че аз нещо не ги намерих, големи успехи имат укрите, свалят 1 хеликоптер и с това спечелиха войната

    20:00 21.03.2026

  • 16 Разгром 💣💥💣💥

    3 7 Отговор
    “Русия направи най-големия си опит да пробие в посока Лиман-Боровск. Руснаците подготвяха от два месеца силите на 1-ва танкова и 20-та комбинирана оръжейна бригади на Руската федерация. „Врагът тръгна в атака едновременно в 7 посоки в областта на отговорността на корпуса и в него участвали повече от 500 пехотинци, 28 единици бронирани машини, повече от 100 единици мотоциклети, бъги и четворни велосипеди. За четири часа обучените части на Трети корпус на ВСУ превърнаха опита за бърз пробив на руснаците в мащабен провал, още преди врага да е достигнал до линията на битката.“

    Коментиран от #19, #21

    20:06 21.03.2026

  • 17 Четири жени загинаха при обстрел на ВСУ

    0 5 Отговор
    Четири жени загинаха при обстрел на ВСУ
    А ПЕТКА И ЧАПАЙ СЯ ЧУДЯТЬСЯ, КУДЯТО КАРТЕЧАРКА АНА ИСФИРЯСА? АНА УМЕРЛА ВОТ.
    УМЕР ЛЕНИН, НАСТАЛ ЛЕНИНИЗМ, УМЕР СТАЛИН, НАСТАЛ СТАЛИНИЗМ, УМЕРЛА АНА НАСТАЛ АНАНИЗМ ВОТ.

    20:07 21.03.2026

  • 18 Ами като си недоволен от

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Нищожество,":

    положението, напиши едно писмо на Путин и му се скарай защо е започнал тази война.

    20:08 21.03.2026

  • 19 Хахахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Разгром 💣💥💣💥":

    Хахахах, видя ли клипче с те я убити войници и това спряно контранастъпление, цялата им работа на укрите им е такава, преписват от другите сайтове ама няма клипчета, няма доказателства хахахах, чел си го в едно смешни сайтче ахахха

    20:10 21.03.2026

  • 20 Тити

    2 4 Отговор
    Рашисткият отпадък на никой няма да липсва

    20:10 21.03.2026

  • 21 А КАРЛИК СЕРДИТЬСЯ КАГДАТУ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Разгром 💣💥💣💥":

    БАБИ НЕ РАЖДАЯТЬ ВОТ И НА ПСИХЯТАР ПРАВАЖАЕТЬА НЕ НАДА. НАДА НА ВСУ ДА ГЯ ПРАВОДЯТ ВОТ!

    20:12 21.03.2026

  • 22 Украина талантливая и рабатливая

    0 3 Отговор
    Слав Украине

    20:22 21.03.2026

  • 23 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Раковски":

    ЗЛОБАТА ЩЕ ТЕ ..ДОВЪРШИ..СКОРО ЩЕ ИМА ЖИТО ЗА ТЕБ

    20:27 21.03.2026

  • 24 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Раковски":

    ОТ ..КАКТО ЯДЕ...РУСКИ..Х.....УМИРАШ..ОТ ..ЯД

    20:31 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания