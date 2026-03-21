Четири жени загинаха при обстрел на ВСУ срещу Белгородска област

Четири жени загинаха при обстрел на ВСУ в село Смородино, в Грайворонски район на Белгородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков.

Ударът е бил насочен към социално заведение и е отбелязано, че под развалините може да има останали хора. Сградата на социалното заведение е разрушена, а търговски обект е унищожен от пожар. Разчистването на отломките е затруднено от активността на противникови дронове.

Украинските бойци обстрелват граничните райони почти ежедневно. От август 2024 г. в Белгородска област се провежда антитерористична операция, а ситуацията там е обявена за федерално извънредно положение.