Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Няколко района на Киев останаха без ток и вода
  Тема: Украйна

Няколко района на Киев останаха без ток и вода

22 Март, 2026 04:34, обновена 22 Март, 2026 06:27 1 849 31

  • украйна-
  • русия-
  • война

Руските войски напредват в Донецка област, превзеха Платоновка

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В някои райони на украинската столица Киев беше прекъснато снабдяването с вода и електричество в събота вечерта, като украинските власти посочиха, че причината е инцидент в електропреносната мрежа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Общинската администрация на Киев съобщи в „Телеграм“, че аварийни екипи работят за възстановяване на електро- и водоснабдяването в районите източно от река Днепър.

Поредица от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура доведе до прекъсвания на електричеството, топлоподаването и водоснабдяването в Киев и други големи градове на Украйна.

Руски атаки вчера оставиха по-голямата част от северната украинска Черниговска област без електричество, съобщиха украинските власти.

Руските сили са превзели Платоновка в Донецка област, съобщи аналитичният проект DeepState.

Отбелязва се, че те са напреднал и близо до различни села в Донецка област.

„Врагът е окупирал Платоновка и е напреднал близо до Ризниковка и Закитне“, се казва в съобщението, цитирано от УНИАН.

Няма официално потвърждение на тази информация.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, към 22:00 часа на 21 март са регистрирани 138 бойни сблъсъка с на фронтовата линия.

Руснаците били най-активни в сектора Покровск, където са извършили 28 атаки. Междувременно в сектор Константиновка са регистрирани 17 руски атаки, а в сектор Гуляй-Поле - 11.

Трети армейски корпус на ВСУ осуетил най-голямото механизирано нападение на Руската федерация. Войските на Москва се опитали да атакува от седем посоки едновременно и разположи стотици войници и бронирана техника, но понесли тежки загуби.

Дмитро Запорожец, говорител на 11-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, заяви, че руснаците са си поставили за цел да превземат Константиновка в Донецка област до майските празници.

Според него врагът ще увеличи темпото и вече се готви за настъпление.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урааа

    7 22 Отговор
    Още 1 метър !!!

    Коментиран от #5, #15

    04:46 22.03.2026

  • 2 Ташаков

    6 23 Отговор
    5 та година мъка в Москва

    04:51 22.03.2026

  • 3 Коментар

    6 22 Отговор
    Путлер организира и осъществи най-масовото изтребление на руснаци за последните 80 години.

    04:57 22.03.2026

  • 4 Пенсионер 69 годишен

    19 4 Отговор
    Миналата година припаднах и ме изследваха и лекуваха три седмици в болницата и още не съм се оправил. Здравната каса пое разходите почти напълно, защото имам застраховка.
    В Украйна процедурата се различава. По указ на Зеленски 60+ пенсионерите ги мобилизират и изпращат на фронта, хвърлят ги в окопа, откъдето те не могат да излязат и остава само да ги заровят.
    60000 бандеровци блокират нощем цели райони в градовете и започват да вадят дядовците и татковците от леглата им. Бият всички в семейството. Жени, деца, всички! Мъжете им изкарват въздуха с ритници и ги завличат в бусове и камионетки.

    Коментиран от #8, #20, #21

    05:20 22.03.2026

  • 5 гост

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Урааа":

    Гаранция руските жертви са поне 10 пъти повече от населението на "освободеното" село , а за загубените техника и пари за същото ще могат да се построят поне десет такива ! И всичко това за да се "докладва" на изкукуригалия тъпанар в бункера за "успех" !

    05:21 22.03.2026

  • 6 Пенсионер 69 годишен

    17 3 Отговор
    За пенсионерите е нужно писмено съгласие, за да ги мобилизират за фронта. Първо ги набиват в домовете им, после ги държат в мазето на ТЦК, докато подпишат. Рядко някой пенсионер издържа в мазето повече от три дни. Или подписва или умира.

    Коментиран от #26

    05:24 22.03.2026

  • 7 Пенсионер 69 годишен

    18 3 Отговор
    Зеленски не изпраща на фронта баща си. Неговото семейство е в семейния замък в Англия.

    Коментиран от #12, #13

    05:26 22.03.2026

  • 8 демократ

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "Пенсионер 69 годишен":

    Много дълго живете пенсионерите това е проблема на България.

    Коментиран от #9, #11

    05:34 22.03.2026

  • 9 Пенсионер 69 годишен

    17 3 Отговор

    До коментар #8 от "демократ":

    Проблемът на България е че е колония. Вече няма свои пари, а ползва парите на колонизаторите, както е във всички колонии. Изпълнява което и наредят от Брюксел и Вашингтон.

    05:42 22.03.2026

  • 10 гледам на картата колко е дълъг

    17 1 Отговор
    фронта...и колко време русия го държи...това пуделите не го могат...вече разбирам защо русия не може да загуби война...защото руснаците не им пука...тъй могат още сто години...странни хора...и си произвеждат сичко сами... тва не е за вярване...самодостатъчни са си...преди си мислех че може да бъдат победени...пълна утопия...

    Коментиран от #14, #29

    05:49 22.03.2026

  • 11 това е началото...

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "демократ":

    се по дълго ше живеем...и ти ша ни храниш...демокрация брат...лош късмет а????

    05:52 22.03.2026

  • 12 ура за зеления

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пенсионер 69 годишен":

    богатите не тряба да мрат...капитализъм...

    05:55 22.03.2026

  • 13 Мишо

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пенсионер 69 годишен":

    а ти да не мислиш че му е лесно да живее в замък то там с тая влага и е мочурливо

    05:55 22.03.2026

  • 14 Пенсионер 69 годишен

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "гледам на картата колко е дълъг":

    За един ден руснаците изстрелват толкова боеприпаси, колкото Западът изстреля през цялата война в Залива. За месец Русия произвежда повече боеприпаси, отколкото Западът и неговите колонии за три месеца. Да се победи Русия е невъзможно. Само делтата на Лена е колкото Западна Европа и там навсякъде извира природен газ, който по газопровода "Силата на Сибир" заминава за Китай. Може би не знаете, но от природен газ и нефт се произвеждат взривните вещества.

    06:02 22.03.2026

  • 15 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урааа":

    Заглавието не ме учудва.... Нещо за бг в Одеса нямали....

    Коментиран от #16

    06:32 22.03.2026

  • 16 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Бях на гости в Сибир. Там има много германци, избягали от германския "рай". Много са работни. Запознах се с едно семейство.

    06:35 22.03.2026

  • 17 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор
    Споделих тука, че едно агне в Сибир струва колкото едно капучино в Западна Европа, но не ми вярват. Видях го с очите си. Направо им е втръснало от месо, но няма банани.

    Коментиран от #23

    06:39 22.03.2026

  • 18 Хахахаха😂😂😂😂

    6 1 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калуш Лама Войвода! 😂😂😂 Продухани ауспуси!😂😂😂

    06:39 22.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пенсионер 69 годишен":

    Бивалици и небивалици !!!

    Коментиран от #25

    06:42 22.03.2026

  • 21 Коста

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пенсионер 69 годишен":

    Това не може да бъде! Украинските военни са от добрите

    06:43 22.03.2026

  • 22 Оня

    5 1 Отговор
    Аз много им вярвам на генералния щаб на урките! Те са единствения сигурен източник на информация другите само лъжат! Да не си помислите да търсите други източници само те казват " истината" !!!!! А иначе размяната на тела е 1000 към 30 познайте за кой!

    Коментиран от #24

    06:44 22.03.2026

  • 23 Коста

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пенсионер 69 годишен":

    Туй е лошо. Че го няма и Желю Желев, лека му пръст. Той щеше да им прати колет с банани и корекомски яйца

    06:46 22.03.2026

  • 24 И аз съм така!

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Оня":

    Единствените, на които вярвам повече са DW! Много честни хора, никога не казват истината 🤥

    06:49 22.03.2026

  • 25 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лука":

    Бях в Сибир два пъти. Бях женен за сибирячка. Като дойде в България я заведох да види София. Не беше във възторг. Зяпаха я всички, сякаш беше елфийка. Толкова беше красива. Поживя няколко месеца в България и се завърна в Сибир. Не и хареса. Не сме се карали и ме кани и сега да отида при нея, но къде да ходя на тия години.

    06:50 22.03.2026

  • 26 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пенсионер 69 годишен":

    Какво пиеш щото действа умопомрачително?

    Коментиран от #31

    06:53 22.03.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ВЕРМАХТА ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ ИЗЧЕГЪРКАН ЧАК ДО КИЕВ :)

    Коментиран от #30

    06:57 22.03.2026

  • 28 Бъзиктар

    2 1 Отговор
    Сега два дена статии за украинските ,,успехи"!Може ли така?Искам си статиите за "върнатите "400 кв/км.Ама как се гърчите само в редакциите?

    06:59 22.03.2026

  • 29 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "гледам на картата колко е дълъг":

    Обръщаш историята с краката нагоре ! Рашистите нападнаха Украйна !

    07:00 22.03.2026

  • 30 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чити за фашизма !

    07:09 22.03.2026

  • 31 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Лука":

    Изобщо не пия от много години. Оная година спрях и цигарите. Пиенето и пушенето е за младите.

    07:14 22.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания