Няколко района на Киев останаха без ток и вода

В някои райони на украинската столица Киев беше прекъснато снабдяването с вода и електричество в събота вечерта, като украинските власти посочиха, че причината е инцидент в електропреносната мрежа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Общинската администрация на Киев съобщи в „Телеграм“, че аварийни екипи работят за възстановяване на електро- и водоснабдяването в районите източно от река Днепър.



Поредица от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура доведе до прекъсвания на електричеството, топлоподаването и водоснабдяването в Киев и други големи градове на Украйна.



Руски атаки вчера оставиха по-голямата част от северната украинска Черниговска област без електричество, съобщиха украинските власти.

Руските сили са превзели Платоновка в Донецка област, съобщи аналитичният проект DeepState.

Отбелязва се, че те са напреднал и близо до различни села в Донецка област.

„Врагът е окупирал Платоновка и е напреднал близо до Ризниковка и Закитне“, се казва в съобщението, цитирано от УНИАН.

Няма официално потвърждение на тази информация.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, към 22:00 часа на 21 март са регистрирани 138 бойни сблъсъка с на фронтовата линия.

Руснаците били най-активни в сектора Покровск, където са извършили 28 атаки. Междувременно в сектор Константиновка са регистрирани 17 руски атаки, а в сектор Гуляй-Поле - 11.

Трети армейски корпус на ВСУ осуетил най-голямото механизирано нападение на Руската федерация. Войските на Москва се опитали да атакува от седем посоки едновременно и разположи стотици войници и бронирана техника, но понесли тежки загуби.

Дмитро Запорожец, говорител на 11-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, заяви, че руснаците са си поставили за цел да превземат Константиновка в Донецка област до майските празници.

Според него врагът ще увеличи темпото и вече се готви за настъпление.