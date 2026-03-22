Няколко района на Киев останаха без ток и вода

В някои райони на украинската столица Киев беше прекъснато снабдяването с вода и електричество в събота вечерта, като украинските власти посочиха, че причината е инцидент в електропреносната мрежа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Общинската администрация на Киев съобщи в „Телеграм“, че аварийни екипи работят за възстановяване на електро- и водоснабдяването в районите източно от река Днепър.
Поредица от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура доведе до прекъсвания на електричеството, топлоподаването и водоснабдяването в Киев и други големи градове на Украйна.
Руски атаки вчера оставиха по-голямата част от северната украинска Черниговска област без електричество, съобщиха украинските власти.
Руските сили са превзели Платоновка в Донецка област, съобщи аналитичният проект DeepState.
Отбелязва се, че те са напреднал и близо до различни села в Донецка област.
„Врагът е окупирал Платоновка и е напреднал близо до Ризниковка и Закитне“, се казва в съобщението, цитирано от УНИАН.
Няма официално потвърждение на тази информация.
Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, към 22:00 часа на 21 март са регистрирани 138 бойни сблъсъка с на фронтовата линия.
Руснаците били най-активни в сектора Покровск, където са извършили 28 атаки. Междувременно в сектор Константиновка са регистрирани 17 руски атаки, а в сектор Гуляй-Поле - 11.
Трети армейски корпус на ВСУ осуетил най-голямото механизирано нападение на Руската федерация. Войските на Москва се опитали да атакува от седем посоки едновременно и разположи стотици войници и бронирана техника, но понесли тежки загуби.
Дмитро Запорожец, говорител на 11-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, заяви, че руснаците са си поставили за цел да превземат Константиновка в Донецка област до майските празници.
Според него врагът ще увеличи темпото и вече се готви за настъпление.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урааа
Коментиран от #5, #15
04:46 22.03.2026
2 Ташаков
04:51 22.03.2026
3 Коментар
04:57 22.03.2026
4 Пенсионер 69 годишен
В Украйна процедурата се различава. По указ на Зеленски 60+ пенсионерите ги мобилизират и изпращат на фронта, хвърлят ги в окопа, откъдето те не могат да излязат и остава само да ги заровят.
60000 бандеровци блокират нощем цели райони в градовете и започват да вадят дядовците и татковците от леглата им. Бият всички в семейството. Жени, деца, всички! Мъжете им изкарват въздуха с ритници и ги завличат в бусове и камионетки.
Коментиран от #8, #20, #21
05:20 22.03.2026
5 гост
До коментар #1 от "Урааа":Гаранция руските жертви са поне 10 пъти повече от населението на "освободеното" село , а за загубените техника и пари за същото ще могат да се построят поне десет такива ! И всичко това за да се "докладва" на изкукуригалия тъпанар в бункера за "успех" !
05:21 22.03.2026
6 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #26
05:24 22.03.2026
7 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #12, #13
05:26 22.03.2026
8 демократ
До коментар #4 от "Пенсионер 69 годишен":Много дълго живете пенсионерите това е проблема на България.
Коментиран от #9, #11
05:34 22.03.2026
9 Пенсионер 69 годишен
До коментар #8 от "демократ":Проблемът на България е че е колония. Вече няма свои пари, а ползва парите на колонизаторите, както е във всички колонии. Изпълнява което и наредят от Брюксел и Вашингтон.
05:42 22.03.2026
10 гледам на картата колко е дълъг
Коментиран от #14, #29
05:49 22.03.2026
11 това е началото...
До коментар #8 от "демократ":се по дълго ше живеем...и ти ша ни храниш...демокрация брат...лош късмет а????
05:52 22.03.2026
12 ура за зеления
До коментар #7 от "Пенсионер 69 годишен":богатите не тряба да мрат...капитализъм...
05:55 22.03.2026
13 Мишо
До коментар #7 от "Пенсионер 69 годишен":а ти да не мислиш че му е лесно да живее в замък то там с тая влага и е мочурливо
05:55 22.03.2026
14 Пенсионер 69 годишен
До коментар #10 от "гледам на картата колко е дълъг":За един ден руснаците изстрелват толкова боеприпаси, колкото Западът изстреля през цялата война в Залива. За месец Русия произвежда повече боеприпаси, отколкото Западът и неговите колонии за три месеца. Да се победи Русия е невъзможно. Само делтата на Лена е колкото Западна Европа и там навсякъде извира природен газ, който по газопровода "Силата на Сибир" заминава за Китай. Може би не знаете, но от природен газ и нефт се произвеждат взривните вещества.
06:02 22.03.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "Урааа":Заглавието не ме учудва.... Нещо за бг в Одеса нямали....
Коментиран от #16
06:32 22.03.2026
16 Пенсионер 69 годишен
До коментар #15 от "Европеец":Бях на гости в Сибир. Там има много германци, избягали от германския "рай". Много са работни. Запознах се с едно семейство.
06:35 22.03.2026
17 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #23
06:39 22.03.2026
18 Хахахаха😂😂😂😂
06:39 22.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Лука
До коментар #4 от "Пенсионер 69 годишен":Бивалици и небивалици !!!
Коментиран от #25
06:42 22.03.2026
21 Коста
До коментар #4 от "Пенсионер 69 годишен":Това не може да бъде! Украинските военни са от добрите
06:43 22.03.2026
22 Оня
Коментиран от #24
06:44 22.03.2026
23 Коста
До коментар #17 от "Пенсионер 69 годишен":Туй е лошо. Че го няма и Желю Желев, лека му пръст. Той щеше да им прати колет с банани и корекомски яйца
06:46 22.03.2026
24 И аз съм така!
До коментар #22 от "Оня":Единствените, на които вярвам повече са DW! Много честни хора, никога не казват истината 🤥
06:49 22.03.2026
25 Пенсионер 69 годишен
До коментар #20 от "Лука":Бях в Сибир два пъти. Бях женен за сибирячка. Като дойде в България я заведох да види София. Не беше във възторг. Зяпаха я всички, сякаш беше елфийка. Толкова беше красива. Поживя няколко месеца в България и се завърна в Сибир. Не и хареса. Не сме се карали и ме кани и сега да отида при нея, но къде да ходя на тия години.
06:50 22.03.2026
26 Лука
До коментар #6 от "Пенсионер 69 годишен":Какво пиеш щото действа умопомрачително?
Коментиран от #31
06:53 22.03.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #30
06:57 22.03.2026
28 Бъзиктар
06:59 22.03.2026
29 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #10 от "гледам на картата колко е дълъг":Обръщаш историята с краката нагоре ! Рашистите нападнаха Украйна !
07:00 22.03.2026
30 Лука
До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чити за фашизма !
07:09 22.03.2026
31 Пенсионер 69 годишен
До коментар #26 от "Лука":Изобщо не пия от много години. Оная година спрях и цигарите. Пиенето и пушенето е за младите.
07:14 22.03.2026