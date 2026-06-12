Шведски парламентарен доклад предупреждава за риск от въоръжен конфликт с участието на Русия

Комисията по отбрана на шведския парламент предупреди в нов доклад, че не може да бъде изключена възможността за въоръжена атака срещу Швеция или нейни съюзници. Според документа Русия би могла да предприеме подобни действия в сравнително близко бъдеще, съобщава AFP, предава News.bg.
В доклада се посочва, че рискът от военна агресия срещу Швеция или държави, с които тя е съюзник, остава реален и не бива да бъде пренебрегван. Авторите на документа подчертават, че развитието на международната обстановка изисква постоянна готовност и внимателно наблюдение на действията на Москва.
Според оценката на комисията Русия би могла да предприеме офанзивни военни действия с цел да тества единството на НАТО и надеждността на механизмите за колективна отбрана в рамките на Алианса. В доклада се отбелязва, че подобен сценарий е възможен, ако Кремъл прецени политическата ситуация за достатъчно благоприятна.
Специално внимание е отделено на член 5 от Северноатлантическия договор, който традиционно се разглежда като основната гаранция за колективната сигурност на държавите членки. Съгласно този принцип нападение срещу една страна от НАТО се счита за нападение срещу всички съюзници. В същото време текстът предвижда всяка държава да предприеме такива индивидуални или съвместни действия, каквито сметне за необходими, включително използване на въоръжена сила.
Авторите на доклада смятат, че Русия би могла да се реши на подобен ход дори без да разполага с военното превъзходство, което традиционно се счита за необходимо при подготовката на подобен конфликт.
Сходна позиция изрази и главнокомандващият на шведските въоръжени сили Микаел Клесон. В интервю за SVT той заяви, че Русия е наясно с процесите на превъоръжаване в западните държави и постави въпроса дали Москва би изчакала по-нататъшното укрепване на отбранителните способности на Запада, ако прецени, че в момента съществуват определени слабости.
Комисията по отбрана включва представители на всички парламентарно представени партии в Швеция. Изготвеният доклад ще послужи като основа за дългосрочното планиране на отбранителната политика и развитието на въоръжените сили на страната през следващите години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе кво ви пука, бре
Коментиран от #4, #22
16:08 12.06.2026
3 Д-р Ментал
Коментиран от #31
16:08 12.06.2026
4 Те тук ни лъжат, че Русия е слаба
До коментар #2 от "Абе кво ви пука, бре":А те реват от нея😂🤣😂🤣Явно знаят, че Русия се бие с една ръка,заради рускоговорящите.
Но тяхната съдба ще друга .
16:10 12.06.2026
5 Жалката пропаганда на лекеите
Коментиран от #32
16:11 12.06.2026
6 Шизофренично
Коментиран от #33
16:12 12.06.2026
7 Шааа
16:13 12.06.2026
8 Началник обединени сили на НАТО
Коментиран от #16, #36
16:18 12.06.2026
9 Кривоверен алкаш
16:19 12.06.2026
10 морския
Коментиран от #12
16:20 12.06.2026
11 Руснаков
16:21 12.06.2026
12 гост
До коментар #10 от "морския":Тя и Украйна беше смешна нали.
Коментиран от #14, #49, #61
16:22 12.06.2026
13 а що тез мишоци от
не предупреждават за въоръжени конфликти с участието на
бандите мюслита в швеция които изнасилват момите им
Коментиран от #26
16:23 12.06.2026
14 Гост
До коментар #12 от "гост":И става все по- смешна.
16:23 12.06.2026
15 Дедо
Коментиран от #29
16:26 12.06.2026
16 Фори
До коментар #8 от "Началник обединени сили на НАТО":Тя нямаше намерение да напада и Украйна. Само да се обърнеш и Русия ни е нападнала!
Коментиран от #25, #28
16:28 12.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Всичко е възможно
До коментар #2 от "Абе кво ви пука, бре":Полицията на Норвегия задържала и глобила трима шведи по подозрение, че са хвърляли камъни през границата на Норвегия и РФ. Размера глобата - 8 хил. крони
Коментиран от #23
16:35 12.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Клати Курти
16:37 12.06.2026
25 Така е нямаше
До коментар #16 от "Фори":Сега трябва да си отговориш защо САЩ и Великобритания вкараха Украйна във война!
16:38 12.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #20 от "Ае..нема нужда":Лапай У Йоттт бре благоевградски хъесосс,Сливков ли беше или не знам къв беше !
16:39 12.06.2026
28 Атина Палада
До коментар #16 от "Фори":Освен да ни връща дълговете и да построи отново заводите ни,за друго няма за какво да ни напада...
Коментиран от #35
16:39 12.06.2026
29 Мокой
До коментар #15 от "Дедо":Явно не си бил нито в Швеция, нито в Русия, затуй си написал подобни глуповетини.
Коментиран от #39
16:41 12.06.2026
30 Хм.....
16:47 12.06.2026
31 Така е
До коментар #3 от "Д-р Ментал":Като се има предвид, че Тръмп пръста си няма да мръдне в подкрепа на Европа, която ненавижда.
16:49 12.06.2026
32 За съжаление няма да
До коментар #5 от "Жалката пропаганда на лекеите":прогледнат. Те са вече толкова зомбирани и оглупели, че няма на къде повече. Прекалено уредения живот води до това, че нямаш проблеми за решаване, които да изискват мисъл, креативност, съобразяване и преценка, т.е. спираш да разсъждаваш. А пособността да разсъждаваш трябва да се подхранва и да не спира. Иначе седиш пред телевизора и чакаш наготово да ти пуснат опорките.
Коментиран от #34
16:50 12.06.2026
33 По точно
До коментар #6 от "Шизофренично":И двете. Едното води до другото. Причина и следствие.
16:52 12.06.2026
34 Не е така
До коментар #32 от "За съжаление няма да":Линкълн има една крилата фраза!
Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време. Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време.
Рано или късно, срива ще е голям на запада с тези лъжи.
16:53 12.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 оня с коня
До коментар #8 от "Началник обединени сили на НАТО":Верно че точно така каза Началника на Обединените сили на НАТО но той е Американец и изпълнява Плановете на Тръмп,който в интерес на Америка иска /и го прави/ да изтегле определена част Амер. Контингент от Европа и да го пренасочи към Изтока в подкрепа на Тайван и сдържане на Китай.А когато това действие се завърши и обещаните от САЩ ракети "Томахоук" на германия не пристигнат защото също се нужни "на друго място" Русия,Русия ще събере Кураж да нападне отделни малки Натовски Региони поне първоначално.Искаш да УСПИШ Бдителността на Европа дпрямо Руския Милитаризъм съветвайки подигравателно Европейците да проверяват преди лягане за скрити руснаци поз леглата си и в гардеробите ?Ще предложиш "разумното" Решение вместо да се дават грешни пари за отбрана,те да се пренасочат към Пенсионери,Соц. Помощи и подобряване на живота на Европ.Народи вкл. и в БГ?Ами продължавай- Луд умора няма!
Коментиран от #38, #43
16:56 12.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Прав си
До коментар #29 от "Мокой":Руската мизерия не може да се сравни с никоя друга.
Коментиран от #60
16:58 12.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 знаещ
17:04 12.06.2026
43 оня с х.я
До коментар #36 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,логиката и мисленето не са ви от силните черти на вас мокрите власи ,наблягай на еденьето и с.ането ,там ви е силата .Продай дъргела бмвТо и парите дари на Украйна ,а иначе оня моя е просто класи над вас !
17:08 12.06.2026
44 Конфликта с тези
17:11 12.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Д-р Марин Белчев
Въобще, докато Европа се занимава с тези измислени заплахи, изкуственият интелект (ИИ) ще еволюира в общ изкуствен интелект (ОИИ) и ще елиминира човечеството. Че е почти невъзможно да го спрем е факт, но защо да се занимаваме с несъществуващи заплахи от супер страшната Рашка, която упорито превзема някакви села в Украйна?! Не е сериозно. И е смешно.
17:13 12.06.2026
47 Шведите май са
17:14 12.06.2026
48 Не ти не мислиш
До коментар #45 от "оня с коня":Ако мислеше, подобен бълвоч нямаше да драскаш. Такива като теб са нужни на САЩ за да източват и унищожават Европа европеецо.
Коментиран от #56
17:15 12.06.2026
49 Ами вече не
До коментар #12 от "гост":е, защото всичко се е разпаднала, държава няма има една хунта, която до избива собственото си население. А, укро наркомани те си мислят, че ще се скрият в горите, като в Баби Алино, ама не знаят, че и там руснаците ще ги намерят и изловят като пилци.
17:17 12.06.2026
50 Само питам
17:21 12.06.2026
51 ВВП
17:28 12.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Мария Захарова заяви: „Във връзка с продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу нашите региони Министерството на външните работи отправя призив към редица приятелски държави с молба да предоставят гориво за нуждите на държавата. Надявам се, че те ще ни подадат ръка, както ние винаги сме правили първи.“
С други думи - държавата, която десетилетия наред се представяше като „енергийната суперсила“ и „бензиностанцията на света“, вече моли приятелски страни за гориво.
Крайно време е и най-заклетите путинисти да се ориентират накъде върви развръзката. Не е чак толкова сложно.
Междувременно Елвира Набиулина, една от последните връзки на управлението в Русия с здравия разум, се е оттеглила в своеобразен „отпуск за самосъхранение“ - ход, който говори повече от десетки официални изявления, че развръзката предстои.
17:30 12.06.2026
55 ВВП
Коментиран от #68
17:30 12.06.2026
56 оня с коня
До коментар #48 от "Не ти не мислиш":Верно че си стабилно Неадекватен,но аз "от добра душа" ще ти напиша един "+",щото Луд на шарено се радва:)
Коментиран от #72
17:33 12.06.2026
57 факуса
17:36 12.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Дойче зеле
Коментиран от #63
17:38 12.06.2026
60 Прав си!
До коментар #39 от "Прав си":Скоро бях в една скъпа екзотична дестинация.... и навсякъде се лее българска реч (нали сме в клуба на богатите) и нито сричка не чух на руски....
Майтап бе, Уйли...!
17:38 12.06.2026
61 си пън
До коментар #12 от "гост":гостенче,ами смешна беше,сега е разорена с ес дебилите
17:39 12.06.2026
62 Само питам
Коментиран от #67
17:40 12.06.2026
63 Хахаха
До коментар #59 от "Дойче зеле":Чисто сделки и пари. А и на война отиват само бедните и средната класа
17:41 12.06.2026
64 0407
17:41 12.06.2026
65 Те личните
До коментар #58 от "оня с коня":записки не са и необходими, до 1878 г. бабите ни не са били европейки, а поданички на азиатска империя, не го ли схващаш....
17:44 12.06.2026
66 Дон Корлеоне
17:44 12.06.2026
67 Енполов елемент
До коментар #62 от "Само питам":Ела утре на на пр...да и ще разбереш...
17:48 12.06.2026
68 Руската пропаганда
До коментар #55 от "ВВП":Има за цел глупака.
17:50 12.06.2026
69 0407
17:52 12.06.2026
70 Как
17:55 12.06.2026
71 Кравария убер алес
17:56 12.06.2026
72 Ами вместо +
До коментар #56 от "оня с коня":се замисли и потърси истината, а не пропагандата! Тя не ти е от полза!
17:57 12.06.2026
73 0407
18:09 12.06.2026