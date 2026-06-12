Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Швеция »
Шведски парламентарен доклад предупреждава за риск от въоръжен конфликт с участието на Русия

Шведски парламентарен доклад предупреждава за риск от въоръжен конфликт с участието на Русия

12 Юни, 2026 16:04, обновена 12 Юни, 2026 16:08 1 718 73

  • швеция-
  • русия-
  • конфликт

Според Комисията по отбрана не може да бъде изключена атака срещу Швеция или нейни съюзници, ако Кремъл прецени международната обстановка като благоприятна

Шведски парламентарен доклад предупреждава за риск от въоръжен конфликт с участието на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Комисията по отбрана на шведския парламент предупреди в нов доклад, че не може да бъде изключена възможността за въоръжена атака срещу Швеция или нейни съюзници. Според документа Русия би могла да предприеме подобни действия в сравнително близко бъдеще, съобщава AFP, предава News.bg.

В доклада се посочва, че рискът от военна агресия срещу Швеция или държави, с които тя е съюзник, остава реален и не бива да бъде пренебрегван. Авторите на документа подчертават, че развитието на международната обстановка изисква постоянна готовност и внимателно наблюдение на действията на Москва.

Според оценката на комисията Русия би могла да предприеме офанзивни военни действия с цел да тества единството на НАТО и надеждността на механизмите за колективна отбрана в рамките на Алианса. В доклада се отбелязва, че подобен сценарий е възможен, ако Кремъл прецени политическата ситуация за достатъчно благоприятна.

Специално внимание е отделено на член 5 от Северноатлантическия договор, който традиционно се разглежда като основната гаранция за колективната сигурност на държавите членки. Съгласно този принцип нападение срещу една страна от НАТО се счита за нападение срещу всички съюзници. В същото време текстът предвижда всяка държава да предприеме такива индивидуални или съвместни действия, каквито сметне за необходими, включително използване на въоръжена сила.

Авторите на доклада смятат, че Русия би могла да се реши на подобен ход дори без да разполага с военното превъзходство, което традиционно се счита за необходимо при подготовката на подобен конфликт.

Сходна позиция изрази и главнокомандващият на шведските въоръжени сили Микаел Клесон. В интервю за SVT той заяви, че Русия е наясно с процесите на превъоръжаване в западните държави и постави въпроса дали Москва би изчакала по-нататъшното укрепване на отбранителните способности на Запада, ако прецени, че в момента съществуват определени слабости.

Комисията по отбрана включва представители на всички парламентарно представени партии в Швеция. Изготвеният доклад ще послужи като основа за дългосрочното планиране на отбранителната политика и развитието на въоръжените сили на страната през следващите години.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе кво ви пука, бре

    59 8 Отговор
    Нали е слаба Русия, няма ракети, няма гориво и Путин се спомина три пъти:))

    Коментиран от #4, #22

    16:08 12.06.2026

  • 3 Д-р Ментал

    13 18 Отговор
    Е няма по-благоприятна среда от управлението на Тръмп… Ако не сега-никога….

    Коментиран от #31

    16:08 12.06.2026

  • 4 Те тук ни лъжат, че Русия е слаба

    49 4 Отговор

    До коментар #2 от "Абе кво ви пука, бре":

    А те реват от нея😂🤣😂🤣Явно знаят, че Русия се бие с една ръка,заради рускоговорящите.
    Но тяхната съдба ще друга .

    16:10 12.06.2026

  • 5 Жалката пропаганда на лекеите

    44 5 Отговор
    които си тъпчат сметките, правейки в лъжите си Русия заплаха! Тези глупави народи ще прогледнат в един момент.

    Коментиран от #32

    16:11 12.06.2026

  • 6 Шизофренично

    50 6 Отговор
    Или Русия се разпада,икономиката и рухва,и губи войната(според всекидневните ви статии)Или става по-мощна и силна,и ще напада европейски страни.Изберете си единия факт и го поддържайте.

    Коментиран от #33

    16:12 12.06.2026

  • 7 Шааа

    30 3 Отговор
    правим шведска тройка

    16:13 12.06.2026

  • 8 Началник обединени сили на НАТО

    39 4 Отговор
    Разузнавателните и други.данн сочат, че Русия няма намерение да напада НАТО

    Коментиран от #16, #36

    16:18 12.06.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    5 27 Отговор
    Как няма да кажат някоя друга страна...Русия,от където идват всички дивотии.

    16:19 12.06.2026

  • 10 морския

    36 2 Отговор
    абе, смешни ставате вече !

    Коментиран от #12

    16:20 12.06.2026

  • 11 Руснаков

    4 21 Отговор
    Пак има оперативка в сайта проруската м.ша

    16:21 12.06.2026

  • 12 гост

    4 25 Отговор

    До коментар #10 от "морския":

    Тя и Украйна беше смешна нали.

    Коментиран от #14, #49, #61

    16:22 12.06.2026

  • 13 а що тез мишоци от

    33 5 Отговор
    Шведски парламентарен доклад
    не предупреждават за въоръжени конфликти с участието на
    бандите мюслита в швеция които изнасилват момите им

    Коментиран от #26

    16:23 12.06.2026

  • 14 Гост

    22 2 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    И става все по- смешна.

    16:23 12.06.2026

  • 15 Дедо

    3 21 Отговор
    горките шведи ако ги завладее руската орда. Очакват ги панелни сиви грозни блокове, ръждясали стари москвичи, ленински съботници, бригади, безплатен труд, цензура, арести, корупция, власт на най неграмотните и мързеливите, доноси, апатия, безпътица,манифестации, дефицит, шуробаджанащина, военни паради ,петилетки , насрещни планове, пленуми на КПСС, сивота и мизерия.

    Коментиран от #29

    16:26 12.06.2026

  • 16 Фори

    4 24 Отговор

    До коментар #8 от "Началник обединени сили на НАТО":

    Тя нямаше намерение да напада и Украйна. Само да се обърнеш и Русия ни е нападнала!

    Коментиран от #25, #28

    16:28 12.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Всичко е възможно

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе кво ви пука, бре":

    Полицията на Норвегия задържала и глобила трима шведи по подозрение, че са хвърляли камъни през границата на Норвегия и РФ. Размера глобата - 8 хил. крони

    Коментиран от #23

    16:35 12.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Клати Курти

    24 2 Отговор
    Шведските политкоректни джендъррляци явно са препълнили прашките от страх и тече надолу 😂😂😂 !

    16:37 12.06.2026

  • 25 Така е нямаше

    20 2 Отговор

    До коментар #16 от "Фори":

    Сега трябва да си отговориш защо САЩ и Великобритания вкараха Украйна във война!

    16:38 12.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ае..нема нужда":

    Лапай У Йоттт бре благоевградски хъесосс,Сливков ли беше или не знам къв беше !

    16:39 12.06.2026

  • 28 Атина Палада

    17 4 Отговор

    До коментар #16 от "Фори":

    Освен да ни връща дълговете и да построи отново заводите ни,за друго няма за какво да ни напада...

    Коментиран от #35

    16:39 12.06.2026

  • 29 Мокой

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо":

    Явно не си бил нито в Швеция, нито в Русия, затуй си написал подобни глуповетини.

    Коментиран от #39

    16:41 12.06.2026

  • 30 Хм.....

    6 2 Отговор
    Що не! Когато съм атакувал шведка, винаги съм нахлувал...

    16:47 12.06.2026

  • 31 Така е

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Д-р Ментал":

    Като се има предвид, че Тръмп пръста си няма да мръдне в подкрепа на Европа, която ненавижда.

    16:49 12.06.2026

  • 32 За съжаление няма да

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Жалката пропаганда на лекеите":

    прогледнат. Те са вече толкова зомбирани и оглупели, че няма на къде повече. Прекалено уредения живот води до това, че нямаш проблеми за решаване, които да изискват мисъл, креативност, съобразяване и преценка, т.е. спираш да разсъждаваш. А пособността да разсъждаваш трябва да се подхранва и да не спира. Иначе седиш пред телевизора и чакаш наготово да ти пуснат опорките.

    Коментиран от #34

    16:50 12.06.2026

  • 33 По точно

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шизофренично":

    И двете. Едното води до другото. Причина и следствие.

    16:52 12.06.2026

  • 34 Не е така

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "За съжаление няма да":

    Линкълн има една крилата фраза!

    Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време. Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време.

    Рано или късно, срива ще е голям на запада с тези лъжи.

    16:53 12.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 оня с коня

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "Началник обединени сили на НАТО":

    Верно че точно така каза Началника на Обединените сили на НАТО но той е Американец и изпълнява Плановете на Тръмп,който в интерес на Америка иска /и го прави/ да изтегле определена част Амер. Контингент от Европа и да го пренасочи към Изтока в подкрепа на Тайван и сдържане на Китай.А когато това действие се завърши и обещаните от САЩ ракети "Томахоук" на германия не пристигнат защото също се нужни "на друго място" Русия,Русия ще събере Кураж да нападне отделни малки Натовски Региони поне първоначално.Искаш да УСПИШ Бдителността на Европа дпрямо Руския Милитаризъм съветвайки подигравателно Европейците да проверяват преди лягане за скрити руснаци поз леглата си и в гардеробите ?Ще предложиш "разумното" Решение вместо да се дават грешни пари за отбрана,те да се пренасочат към Пенсионери,Соц. Помощи и подобряване на живота на Европ.Народи вкл. и в БГ?Ами продължавай- Луд умора няма!

    Коментиран от #38, #43

    16:56 12.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Прав си

    0 10 Отговор

    До коментар #29 от "Мокой":

    Руската мизерия не може да се сравни с никоя друга.

    Коментиран от #60

    16:58 12.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 знаещ

    1 0 Отговор
    и аз да продавам самолети за десетки милиарди и аз тази песен ще пея

    17:04 12.06.2026

  • 43 оня с х.я

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,логиката и мисленето не са ви от силните черти на вас мокрите власи ,наблягай на еденьето и с.ането ,там ви е силата .Продай дъргела бмвТо и парите дари на Украйна ,а иначе оня моя е просто класи над вас !

    17:08 12.06.2026

  • 44 Конфликта с тези

    6 0 Отговор
    mъrshи, ще трае 15 мшнути, не повече.

    17:11 12.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Д-р Марин Белчев

    6 0 Отговор
    Швеция е хубава държава, но това са нелепости. Те имат конфликт с Русия още от векове, имат им зъб. Не, че Русия е цвете за мирисане. Но този доклад е инсинуация, за да се отделят пари за отбрана.
    Въобще, докато Европа се занимава с тези измислени заплахи, изкуственият интелект (ИИ) ще еволюира в общ изкуствен интелект (ОИИ) и ще елиминира човечеството. Че е почти невъзможно да го спрем е факт, но защо да се занимаваме с несъществуващи заплахи от супер страшната Рашка, която упорито превзема някакви села в Украйна?! Не е сериозно. И е смешно.

    17:13 12.06.2026

  • 47 Шведите май са

    7 0 Отговор
    забравили поражението от времето на Петър Велики, та май ще се наложи В В Путин да им опреснява паметта в кухите им хралупи на раменете.

    17:14 12.06.2026

  • 48 Не ти не мислиш

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "оня с коня":

    Ако мислеше, подобен бълвоч нямаше да драскаш. Такива като теб са нужни на САЩ за да източват и унищожават Европа европеецо.

    Коментиран от #56

    17:15 12.06.2026

  • 49 Ами вече не

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    е, защото всичко се е разпаднала, държава няма има една хунта, която до избива собственото си население. А, укро наркомани те си мислят, че ще се скрият в горите, като в Баби Алино, ама не знаят, че и там руснаците ще ги намерят и изловят като пилци.

    17:17 12.06.2026

  • 50 Само питам

    4 0 Отговор
    а чл.5 тв.ърд ли е.......

    17:21 12.06.2026

  • 51 ВВП

    2 0 Отговор
    Фулл тъпаци..Видяла жабата че коват коня ,и тя искала ..да яде Лобута

    17:28 12.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    3 4 Отговор
    На вниманието на всички, които продължават да вярват в мита за непобедимата Русия.
    Мария Захарова заяви: „Във връзка с продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу нашите региони Министерството на външните работи отправя призив към редица приятелски държави с молба да предоставят гориво за нуждите на държавата. Надявам се, че те ще ни подадат ръка, както ние винаги сме правили първи.“
    С други думи - държавата, която десетилетия наред се представяше като „енергийната суперсила“ и „бензиностанцията на света“, вече моли приятелски страни за гориво.
    Крайно време е и най-заклетите путинисти да се ориентират накъде върви развръзката. Не е чак толкова сложно.
    Междувременно Елвира Набиулина, една от последните връзки на управлението в Русия с здравия разум, се е оттеглила в своеобразен „отпуск за самосъхранение“ - ход, който говори повече от десетки официални изявления, че развръзката предстои.

    17:30 12.06.2026

  • 55 ВВП

    3 1 Отговор
    Важното е че Киев и хунтата загубиха 150000 км територия .Ще гледат Крим и Донбас през крив макарон..Също 2,2 млн ликвидирани окропа,15 млн офейкали...Нека си прави снимка зеления плъх..и да се надъхва ..

    Коментиран от #68

    17:30 12.06.2026

  • 56 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Не ти не мислиш":

    Верно че си стабилно Неадекватен,но аз "от добра душа" ще ти напиша един "+",щото Луд на шарено се радва:)

    Коментиран от #72

    17:33 12.06.2026

  • 57 факуса

    1 0 Отговор
    ама как един пудел не обясни какво да търси русия при тях освен инженери архитекти и доктори,за какво да си хаби оръжието,да би мирно седяло не би руснак видяло

    17:36 12.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Дойче зеле

    2 1 Отговор
    Така се наливат пари във военно-промишления комплекс !!!!! Както навсякъде парите отиват при една група инвеститори - Блакрок, Вангард..... И какво остава за населението ?????.... Хахаха СРЕДНОВЕКОВИЕТО ЗАПОЧВА ОТНОВО

    Коментиран от #63

    17:38 12.06.2026

  • 60 Прав си!

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Прав си":

    Скоро бях в една скъпа екзотична дестинация.... и навсякъде се лее българска реч (нали сме в клуба на богатите) и нито сричка не чух на руски....

    Майтап бе, Уйли...!

    17:38 12.06.2026

  • 61 си пън

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    гостенче,ами смешна беше,сега е разорена с ес дебилите

    17:39 12.06.2026

  • 62 Само питам

    1 0 Отговор
    а чл.5 тв.ърд ли е.......

    Коментиран от #67

    17:40 12.06.2026

  • 63 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Дойче зеле":

    Чисто сделки и пари. А и на война отиват само бедните и средната класа

    17:41 12.06.2026

  • 64 0407

    1 0 Отговор
    ех...не знаех,че в БГто има толкова спец по шведките ,пардон по шведските въпроси,аз щото съм бил у Швеция да ви питам знете ли кога и защо шведски крал е бил в Цариград......

    17:41 12.06.2026

  • 65 Те личните

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "оня с коня":

    записки не са и необходими, до 1878 г. бабите ни не са били европейки, а поданички на азиатска империя, не го ли схващаш....

    17:44 12.06.2026

  • 66 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:44 12.06.2026

  • 67 Енполов елемент

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Само питам":

    Ела утре на на пр...да и ще разбереш...

    17:48 12.06.2026

  • 68 Руската пропаганда

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "ВВП":

    Има за цел глупака.

    17:50 12.06.2026

  • 69 0407

    1 0 Отговор
    много спецове по шведките ...сори....по шведските въпроси имало .....

    17:52 12.06.2026

  • 70 Как

    0 1 Отговор
    Когато повярваш че Русия няма да те нападне на следващия ден си нападнат. Руснаците не си държат на думата. Казват едно а правят друго!

    17:55 12.06.2026

  • 71 Кравария убер алес

    1 0 Отговор
    Може би, ако., евентуално хайки лайкли..... Типичните розови глупости.

    17:56 12.06.2026

  • 72 Ами вместо +

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "оня с коня":

    се замисли и потърси истината, а не пропагандата! Тя не ти е от полза!

    17:57 12.06.2026

  • 73 0407

    0 0 Отговор
    Да ви кайа и друг факт от Швеция....по време на соца по спогодба БГ изпроти в Швециа агрономи...лекари и стоматолози...агрономите създадоха сортове ябълка за техния климат...след края ...зъболекари останаха там и не се върнаха......те бяха много търсени,някои от тях си направиха даже клиника....за съжаление тази подредена държава не е същата....Палме мин.председател ,уби го май хърватин, канеше гостите от официални посещения в обикновен ресторант заедно с другите клиенти и сам плащаше сметките............еееех де е ШВЕЦИЯ ДЕ СМЕ НИИИИИИИИИИИИЙ.....

    18:09 12.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания