Шведски парламентарен доклад предупреждава за риск от въоръжен конфликт с участието на Русия

Комисията по отбрана на шведския парламент предупреди в нов доклад, че не може да бъде изключена възможността за въоръжена атака срещу Швеция или нейни съюзници. Според документа Русия би могла да предприеме подобни действия в сравнително близко бъдеще, съобщава AFP, предава News.bg.

В доклада се посочва, че рискът от военна агресия срещу Швеция или държави, с които тя е съюзник, остава реален и не бива да бъде пренебрегван. Авторите на документа подчертават, че развитието на международната обстановка изисква постоянна готовност и внимателно наблюдение на действията на Москва.

Според оценката на комисията Русия би могла да предприеме офанзивни военни действия с цел да тества единството на НАТО и надеждността на механизмите за колективна отбрана в рамките на Алианса. В доклада се отбелязва, че подобен сценарий е възможен, ако Кремъл прецени политическата ситуация за достатъчно благоприятна.

Специално внимание е отделено на член 5 от Северноатлантическия договор, който традиционно се разглежда като основната гаранция за колективната сигурност на държавите членки. Съгласно този принцип нападение срещу една страна от НАТО се счита за нападение срещу всички съюзници. В същото време текстът предвижда всяка държава да предприеме такива индивидуални или съвместни действия, каквито сметне за необходими, включително използване на въоръжена сила.

Авторите на доклада смятат, че Русия би могла да се реши на подобен ход дори без да разполага с военното превъзходство, което традиционно се счита за необходимо при подготовката на подобен конфликт.

Сходна позиция изрази и главнокомандващият на шведските въоръжени сили Микаел Клесон. В интервю за SVT той заяви, че Русия е наясно с процесите на превъоръжаване в западните държави и постави въпроса дали Москва би изчакала по-нататъшното укрепване на отбранителните способности на Запада, ако прецени, че в момента съществуват определени слабости.

Комисията по отбрана включва представители на всички парламентарно представени партии в Швеция. Изготвеният доклад ще послужи като основа за дългосрочното планиране на отбранителната политика и развитието на въоръжените сили на страната през следващите години.