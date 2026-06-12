ЕС дава зелена светлина за начало на същинските преговори с Украйна и Молдова

Постоянните представители на 27-те държави членки на Европейския съюз постигнаха днес споразумение за даване на ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият етап от процеса трябва да започне още в понеделник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението бележи важен напредък в европейската интеграция на двете страни, след като през последните месеци процедурата беше блокирана поради политически разногласия между държавите членки.

За Украйна, която продължава да се защитава срещу руската инвазия, присъединяването към Европейския съюз е сред основните стратегически цели на президента Володимир Зеленски. Киев разглежда членството като начин за трайно утвърждаване на страната в европейското политическо пространство и за задълбочаване на връзките с европейските институции.

Още през декември 2023 г. лидерите на Европейския съюз се договориха да започнат преговори за присъединяване с Украйна и Молдова. Реалният старт на същинските разговори обаче беше забавен заради съпротивата на предишното унгарско правителство срещу кандидатурата на Украйна.

През този месец новото правителство в Будапеща постигна споразумение с Киев по въпросите, свързани с правата на унгарското малцинство в Украйна. Именно това споразумение отвори възможност Унгария да прекрати блокирането на първия етап от преговорния процес.

На днешното заседание в Брюксел посланиците на държавите членки се договориха Украйна и Молдова да започнат разговори по първия тематичен клъстер от политики, в рамките на който двете страни ще трябва да приведат своето законодателство и институционални практики в съответствие с правилата и стандартите на Европейския съюз.

Процесът на присъединяване към ЕС е структуриран в отделни политически глави, които са обединени в шест тематични клъстера. Те обхващат широк кръг области, сред които основните права, функционирането на вътрешния пазар, външните отношения и други ключови сфери на европейското законодателство.

В съвместно изявление председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определиха решението като важна стъпка напред за Европейския съюз.

„Днес Европейският съюз направи важна крачка напред“, заявиха двамата европейски лидери.

Те съобщиха, че на първата междуправителствена конференция в понеделник ще бъде открит клъстерът, посветен на основните въпроси, който е определян като гръбнак на целия процес на присъединяване.

Преговорите за членство в Европейския съюз традиционно са дълъг процес, който изисква години работа по изпълнение на реформи и покриване на европейските критерии във всички ключови области на управлението.

Според Коща и Фон дер Лайен днешното решение представлява признание за решителността, смелостта и последователната работа на Украйна и Молдова по провеждането на необходимите реформи въпреки сериозните предизвикателства, пред които са изправени.

Двамата европейски лидери подчертаха още, че това е ясен сигнал за привлекателността на европейския проект, основан на мир, стабилност и възможности, към който двете държави продължават да се стремят.