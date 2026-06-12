ЕС дава зелена светлина за начало на същинските преговори с Украйна и Молдова

Постоянните представители на 27-те държави членки на Европейския съюз постигнаха днес споразумение за даване на ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият етап от процеса трябва да започне още в понеделник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Решението бележи важен напредък в европейската интеграция на двете страни, след като през последните месеци процедурата беше блокирана поради политически разногласия между държавите членки.
За Украйна, която продължава да се защитава срещу руската инвазия, присъединяването към Европейския съюз е сред основните стратегически цели на президента Володимир Зеленски. Киев разглежда членството като начин за трайно утвърждаване на страната в европейското политическо пространство и за задълбочаване на връзките с европейските институции.
Още през декември 2023 г. лидерите на Европейския съюз се договориха да започнат преговори за присъединяване с Украйна и Молдова. Реалният старт на същинските разговори обаче беше забавен заради съпротивата на предишното унгарско правителство срещу кандидатурата на Украйна.
През този месец новото правителство в Будапеща постигна споразумение с Киев по въпросите, свързани с правата на унгарското малцинство в Украйна. Именно това споразумение отвори възможност Унгария да прекрати блокирането на първия етап от преговорния процес.
На днешното заседание в Брюксел посланиците на държавите членки се договориха Украйна и Молдова да започнат разговори по първия тематичен клъстер от политики, в рамките на който двете страни ще трябва да приведат своето законодателство и институционални практики в съответствие с правилата и стандартите на Европейския съюз.
Процесът на присъединяване към ЕС е структуриран в отделни политически глави, които са обединени в шест тематични клъстера. Те обхващат широк кръг области, сред които основните права, функционирането на вътрешния пазар, външните отношения и други ключови сфери на европейското законодателство.
В съвместно изявление председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определиха решението като важна стъпка напред за Европейския съюз.
„Днес Европейският съюз направи важна крачка напред“, заявиха двамата европейски лидери.
Те съобщиха, че на първата междуправителствена конференция в понеделник ще бъде открит клъстерът, посветен на основните въпроси, който е определян като гръбнак на целия процес на присъединяване.
Преговорите за членство в Европейския съюз традиционно са дълъг процес, който изисква години работа по изпълнение на реформи и покриване на европейските критерии във всички ключови области на управлението.
Според Коща и Фон дер Лайен днешното решение представлява признание за решителността, смелостта и последователната работа на Украйна и Молдова по провеждането на необходимите реформи въпреки сериозните предизвикателства, пред които са изправени.
Двамата европейски лидери подчертаха още, че това е ясен сигнал за привлекателността на европейския проект, основан на мир, стабилност и възможности, към който двете държави продължават да се стремят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 усс.ран русофил
Коментиран от #31
21:37 12.06.2026
2 Сталин
Коментиран от #7
21:39 12.06.2026
3 Европеец
21:40 12.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Значи ЕсеС е във война с Русия,
защото Русия... е нападнала ЕсеС❗
Коментиран от #6
21:40 12.06.2026
5 Българин
Коментиран от #9
21:40 12.06.2026
6 Хипотетично, хипотетично
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не знаеш на кой свет си.
Коментиран от #17
21:42 12.06.2026
7 Скоро и Армения влиза в ЕС
До коментар #2 от "Сталин":Дали ще изчакат първо Путлер да пуkне или преди това.?
Ти как мислиш?
Коментиран от #33, #35
21:46 12.06.2026
8 Гориил
21:46 12.06.2026
9 Европеец
До коментар #5 от "Българин":Сложих ти плюс, защото вчера гледах руска телевизия и там открито се говори, че украинците на фашистката хунта са създали сериозни проблеми при сухопътното минаване по магистралата водеща до Крим..... Но бъди сигурен, че Путин колко и да е либерален няма да остави това без последствия, защото руснаците им писна да бъде жаловит към украинската хунта и е крайно време да спре да чертае червени линии или започне да воюва като хората.....
21:47 12.06.2026
10 Повърнах
Коментиран от #15
21:51 12.06.2026
11 Тома
Коментиран от #40
21:52 12.06.2026
12 руската мечка
21:52 12.06.2026
13 Това е смъртна обида за Путлето
Коментиран от #36
21:53 12.06.2026
14 И Киев е Руски
Коментиран от #22
21:54 12.06.2026
15 София
До коментар #10 от "Повърнах":И България като я приеха в началото също е получавала доста еврофондове. С новите държави е така. Нищо ново няма в правилата.
Коментиран от #20
21:55 12.06.2026
16 Путин загуби отново
21:56 12.06.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хипотетично, хипотетично":Реално аз знам, ама ти .... едва ли🤔❗
21:56 12.06.2026
18 Дон Корлеоне
21:56 12.06.2026
19 И Киев е Руски
Коментиран от #21, #41
21:57 12.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "София":България я разграбиха, като банани в показен магазин през соца❗
21:58 12.06.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "И Киев е Руски":А в 23-тия може да забранят и на Слънцето да напуска пределите на Русия🤔😉
Коментиран от #25
21:59 12.06.2026
22 ....
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Ако следваща власт в Русия е одобрена от ЕС, не само диалогът, но и търговските отношения е възможно да се възобновят, но мисля че ще бъдат в ущърб на Русия. За съжаление Русия изгуби всякакви позиции и авторитет, което ще й носи страшно много негативи десетки години след войната.
Коментиран от #26
22:00 12.06.2026
23 И Киев е Руски
22:00 12.06.2026
24 Ники Пънчев
Коментиран от #28
22:01 12.06.2026
25 И Киев е Руски
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":По вероятно е да забранят на слънцето да огрява Русия
Коментиран от #29
22:02 12.06.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "....":Мечтата на ЕсеС -
един ден "следваща власт в Русия да е одобрена от ЕС"❗
Коментиран от #45
22:02 12.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "И Киев е Руски":За целта трябва да го накарат То да започне да се движи от Запад на Изток❗
Или да променят посоката на въртене на Земята😉
Коментиран от #37
22:04 12.06.2026
30 Хайо
Коментиран от #39
22:05 12.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И така
22:06 12.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 И Киев е Руски
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За Кая и Урсула с помощта на англосаксите това е лесно
22:08 12.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Шматкар,
До коментар #30 от "Хайо":Гърция е член в ЕС от 1981.
22:08 12.06.2026
40 Русия обаче е световен
До коментар #11 от "Тома":шампион по корупция. На първо място в света са Сомалия, Русия, Мозамбик и Гана. :)))
Коментиран от #44
22:11 12.06.2026
41 Интересно
До коментар #19 от "И Киев е Руски":Не мисля че някой държи на руски въздух, особено през зимата. Виж, на руснаците е нужен цялата година. Иначе студ.
22:13 12.06.2026
42 Рублевка
22:13 12.06.2026
43 Българин
22:13 12.06.2026
44 Рублевка
До коментар #40 от "Русия обаче е световен":Но Гана води пред България по покупателна способност.
Коментиран от #46, #48
22:14 12.06.2026
45 ....
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не е задължително да е одобрена от ЕС, но ако е одобрена това ще е в интерес на Русия и руснаците. На ЕС му е все едно. Руснаците ще си изберат който искат за президент. Ефектът от управлението на новия президент касае тях - дали ще живеят свободни или като робите в Северна Корея.
Коментиран от #56, #57, #59
22:17 12.06.2026
46 Интересно
До коментар #44 от "Рублевка":Мислиш ли че Гана е толкова пред РФ
Коментиран от #49
22:17 12.06.2026
47 Българин
Коментиран от #54
22:18 12.06.2026
48 Значи Гана е пред Русия
До коментар #44 от "Рублевка":по покупателна способност.
22:19 12.06.2026
49 Рублевка
До коментар #46 от "Интересно":Гана е на 70 място по покупателна способност, България на 71 място, а Русия на четвърто.
Коментиран от #52, #64, #66
22:20 12.06.2026
50 Европа ще вкара
Коментиран от #58
22:22 12.06.2026
51 Рублевка
22:23 12.06.2026
52 България е доста
До коментар #49 от "Рублевка":преди Русия. Ти нещо се обърка.
Коментиран от #55
22:23 12.06.2026
53 Русоебб
22:26 12.06.2026
54 Интересно
До коментар #47 от "Българин":Кажи някой сайт да си търсим работа. При 2÷3000 евро заплата кво правим тук?
22:26 12.06.2026
55 Рублевка
До коментар #52 от "България е доста":Грешка няма. Търси в Гугъл /ППС ПО СТРАНАМ/. Вярваш на Гугъл, нали? Той е американски.
Коментиран от #73
22:26 12.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "....":Те така САшТАНИСТИТЕ влязоха в Ирак, за да управляват петрола на страната в интерес на иракския народ❗
Сега и петрола на Венецуела взеха да управляват, пак ли в интерес на местното население❗
22:28 12.06.2026
58 Направо да се присъедини Китай
До коментар #50 от "Европа ще вкара":към ЕС, защото е под въпрос - има ли такава държава Русия или не. Възможно е Китай вече да е сложил ръка върху руските територии :))
22:29 12.06.2026
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "....":Все едно комшията да влезе в спалнята ти да управлява в интерес на семейството Ви😉
Коментиран от #62
22:29 12.06.2026
60 Мишел
22:30 12.06.2026
61 ВСИЧКИ БЯГАТ
НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ИМА
ВЗЕМАНЕ ДАВАНЕ
СЪС ФАШИСТКА РУСИЯ
И БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР
Коментиран от #71
22:30 12.06.2026
62 Опитваш се да разсъждаваш?!
До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Потресен съм.
Коментиран от #65, #67
22:32 12.06.2026
63 ГЕНЕРАЛ ГУРОЛЪОВ
Направо си Призна
Че Под неговото ръководство
ПРЕЗ 2014 Година
РУСКАТА АРМИЯ
Е УБИВАЛА
И УКРАИНСКО МИРНО НАСЕЛЕНИЕ
При Окупацията на Крим.
22:32 12.06.2026
64 Интересно
До коментар #49 от "Рублевка":Това къде го видя? Един руснак на минималната заплата значи може да купи всичко по много повече от такъв българин. Кое? Гориво, мляко, цигари. Друго?
Коментиран от #69
22:35 12.06.2026
65 Разсъждава правилно човека
До коментар #62 от "Опитваш се да разсъждаваш?!":За разлика от теб. Хахаха.
22:35 12.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #62 от "Опитваш се да разсъждаваш?!":Не само се опитвам, ами разсъждавам ❗
Може би си потресен от това, че започваш да разбираш какво правят хората които ползват това в главата си за нещо друго освен за това за което го ползваш ти- само да пазиш равновесие😉
22:37 12.06.2026
68 бай Иван
Коментиран от #72, #77
22:38 12.06.2026
69 Той говори
До коментар #64 от "Интересно":за СССР преди 30 г., което няма нищо общо с днешна Русия. Да не говорим пък за фалиралата Русия през последните 4 г.
22:40 12.06.2026
70 ДНЕСКА БУНКЕРНИЯ ПСИХАР
ШАМПАНСКО
ВДИГАШЕ НАЗДРАВИЦА
И ГРУХТЕШЕ ПАК.:
РА РА РА
Затова Че
Прати
МИЛИОН И ПОЛОВИНА
РУСНАЦИ НА
КЛАДБИЩЕТО.
22:41 12.06.2026
71 Всички бягат от руснаците като от чумави
До коментар #61 от "ВСИЧКИ БЯГАТ":😅😅😅😅😅
22:42 12.06.2026
72 БАЙ ДРАГАН
До коментар #68 от "бай Иван":А КАКВО СТАНА
С БРИКС
БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
ЩЕ КАНЯТ ЛИ НОВИ ЧЛЕНОВЕ?
ХАХАХА ХАХАХАХАХА
22:42 12.06.2026
73 Интересно
До коментар #55 от "Рублевка":Това го зарежи. Когато 150 млн.руски граждани се изсипят по средиземноморието на пазар и почивка, тогава ще е факт. Не сега.
22:44 12.06.2026
74 Факт
22:44 12.06.2026
75 КРИМСКИ ТУРИСТ
Но ние се къпем в море от Мазут .
Браво на Украинските Дронове.
Хахахахаха хахахахаха
22:44 12.06.2026
76 Слава Украине
22:45 12.06.2026
77 Като СССР ли ще се сгромоляса?
До коментар #68 от "бай Иван":Сгромолясването е северноазиатски патент.
22:46 12.06.2026