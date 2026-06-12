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Молдова (Република) »
ЕС дава зелена светлина за начало на същинските преговори с Украйна и Молдова

ЕС дава зелена светлина за начало на същинските преговори с Украйна и Молдова

12 Юни, 2026 21:35 754 77

  • молдова-
  • европейски съюз-
  • преговори-
  • украйна-
  • присъединяване към ес

Първият етап от преговорния процес ще започне в понеделник след споразумение между постоянните представители на държавите членки

ЕС дава зелена светлина за начало на същинските преговори с Украйна и Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Постоянните представители на 27-те държави членки на Европейския съюз постигнаха днес споразумение за даване на ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият етап от процеса трябва да започне още в понеделник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението бележи важен напредък в европейската интеграция на двете страни, след като през последните месеци процедурата беше блокирана поради политически разногласия между държавите членки.

За Украйна, която продължава да се защитава срещу руската инвазия, присъединяването към Европейския съюз е сред основните стратегически цели на президента Володимир Зеленски. Киев разглежда членството като начин за трайно утвърждаване на страната в европейското политическо пространство и за задълбочаване на връзките с европейските институции.

Още през декември 2023 г. лидерите на Европейския съюз се договориха да започнат преговори за присъединяване с Украйна и Молдова. Реалният старт на същинските разговори обаче беше забавен заради съпротивата на предишното унгарско правителство срещу кандидатурата на Украйна.

През този месец новото правителство в Будапеща постигна споразумение с Киев по въпросите, свързани с правата на унгарското малцинство в Украйна. Именно това споразумение отвори възможност Унгария да прекрати блокирането на първия етап от преговорния процес.

На днешното заседание в Брюксел посланиците на държавите членки се договориха Украйна и Молдова да започнат разговори по първия тематичен клъстер от политики, в рамките на който двете страни ще трябва да приведат своето законодателство и институционални практики в съответствие с правилата и стандартите на Европейския съюз.

Процесът на присъединяване към ЕС е структуриран в отделни политически глави, които са обединени в шест тематични клъстера. Те обхващат широк кръг области, сред които основните права, функционирането на вътрешния пазар, външните отношения и други ключови сфери на европейското законодателство.

В съвместно изявление председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определиха решението като важна стъпка напред за Европейския съюз.

„Днес Европейският съюз направи важна крачка напред“, заявиха двамата европейски лидери.

Те съобщиха, че на първата междуправителствена конференция в понеделник ще бъде открит клъстерът, посветен на основните въпроси, който е определян като гръбнак на целия процес на присъединяване.

Преговорите за членство в Европейския съюз традиционно са дълъг процес, който изисква години работа по изпълнение на реформи и покриване на европейските критерии във всички ключови области на управлението.

Според Коща и Фон дер Лайен днешното решение представлява признание за решителността, смелостта и последователната работа на Украйна и Молдова по провеждането на необходимите реформи въпреки сериозните предизвикателства, пред които са изправени.

Двамата европейски лидери подчертаха още, че това е ясен сигнал за привлекателността на европейския проект, основан на мир, стабилност и възможности, към който двете държави продължават да се стремят.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 усс.ран русофил

    13 15 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #31

    21:37 12.06.2026

  • 2 Сталин

    17 11 Отговор
    Още жертви на финансовата пирамида на Ротшилд

    Коментиран от #7

    21:39 12.06.2026

  • 3 Европеец

    25 8 Отговор
    Да, да европейският тоталитарен и колониален съюз ще цъфне и върже с членка като нахалните и нагли украинци, а да не говорим, че са във война с най-силната ядрена държава....

    21:40 12.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 9 Отговор
    Хипотетично, У...йна влиза в ЕсеС❗
    Значи ЕсеС е във война с Русия,
    защото Русия... е нападнала ЕсеС❗

    Коментиран от #6

    21:40 12.06.2026

  • 5 Българин

    9 16 Отговор
    ВСУ отрязаха Крим!

    Коментиран от #9

    21:40 12.06.2026

  • 6 Хипотетично, хипотетично

    9 12 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не знаеш на кой свет си.

    Коментиран от #17

    21:42 12.06.2026

  • 7 Скоро и Армения влиза в ЕС

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Дали ще изчакат първо Путлер да пуkне или преди това.?
    Ти как мислиш?

    Коментиран от #33, #35

    21:46 12.06.2026

  • 8 Гориил

    15 8 Отговор
    Това е просто средство за провокиране на Москва. В действителност няма и най-малък шанс. Арлекините имитират процес, който е неприемлив за която и да е европейска държава.Трудно е да си представим хаос и анархия в Европа, ако десет милиона етнически руснаци станат европейски комисари и евродепутати.

    21:46 12.06.2026

  • 9 Европеец

    15 8 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Сложих ти плюс, защото вчера гледах руска телевизия и там открито се говори, че украинците на фашистката хунта са създали сериозни проблеми при сухопътното минаване по магистралата водеща до Крим..... Но бъди сигурен, че Путин колко и да е либерален няма да остави това без последствия, защото руснаците им писна да бъде жаловит към украинската хунта и е крайно време да спре да чертае червени линии или започне да воюва като хората.....

    21:47 12.06.2026

  • 10 Повърнах

    9 7 Отговор
    Понеже малко пари се даваха на Украйна, сега поне ще може всички европейски фондове към тях да ходят. Само просперитет ни чака ....

    Коментиран от #15

    21:51 12.06.2026

  • 11 Тома

    8 8 Отговор
    Украйна и Молдова вече са изпълнили препоръките на ЕС да са номер едно и две по корупция и да връщат кеша към урсула и ко.

    Коментиран от #40

    21:52 12.06.2026

  • 12 руската мечка

    8 8 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    21:52 12.06.2026

  • 13 Това е смъртна обида за Путлето

    9 6 Отговор
    Мммда!

    Коментиран от #36

    21:53 12.06.2026

  • 14 И Киев е Руски

    8 8 Отговор
    Европейският съюз може би ще трябва да възобнови диалога с Русия, но защо ни е нужен? В края на краищата, на всеки сто години те са като дрогирани цикади, прекарват много време под земята, след което се появяват милиарди, за да се размножават и да дразнят всички. Просто трябва да стерилизираме европейската пчела майка завинаги и това е всичко: несправедливостта, робството и геноцидът ще изчезнат от този свят

    Коментиран от #22

    21:54 12.06.2026

  • 15 София

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Повърнах":

    И България като я приеха в началото също е получавала доста еврофондове. С новите държави е така. Нищо ново няма в правилата.

    Коментиран от #20

    21:55 12.06.2026

  • 16 Путин загуби отново

    8 6 Отговор
    Пореден стратегически Провал за Русия

    21:56 12.06.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично, хипотетично":

    Реално аз знам, ама ти .... едва ли🤔❗

    21:56 12.06.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    8 5 Отговор
    Хаяско щял да праща спецназ да освободят Мадуро.

    21:56 12.06.2026

  • 19 И Киев е Руски

    7 9 Отговор
    Разкрити са очертанията на 22-рия пакет от антируски санкции. Той ще забрани на жителите на ЕС да дишат въздух, вливан от Русия

    Коментиран от #21, #41

    21:57 12.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "София":

    България я разграбиха, като банани в показен магазин през соца❗

    21:58 12.06.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "И Киев е Руски":

    А в 23-тия може да забранят и на Слънцето да напуска пределите на Русия🤔😉

    Коментиран от #25

    21:59 12.06.2026

  • 22 ....

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Ако следваща власт в Русия е одобрена от ЕС, не само диалогът, но и търговските отношения е възможно да се възобновят, но мисля че ще бъдат в ущърб на Русия. За съжаление Русия изгуби всякакви позиции и авторитет, което ще й носи страшно много негативи десетки години след войната.

    Коментиран от #26

    22:00 12.06.2026

  • 23 И Киев е Руски

    7 8 Отговор
    На Брюксел му трябва свежо месо

    22:00 12.06.2026

  • 24 Ники Пънчев

    9 5 Отговор
    Нека воят на руските нужници започне!Сега!!!

    Коментиран от #28

    22:01 12.06.2026

  • 25 И Киев е Руски

    6 7 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По вероятно е да забранят на слънцето да огрява Русия

    Коментиран от #29

    22:02 12.06.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 8 Отговор

    До коментар #22 от "....":

    Мечтата на ЕсеС -
    един ден "следваща власт в Русия да е одобрена от ЕС"❗

    Коментиран от #45

    22:02 12.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    За целта трябва да го накарат То да започне да се движи от Запад на Изток❗
    Или да променят посоката на въртене на Земята😉

    Коментиран от #37

    22:04 12.06.2026

  • 30 Хайо

    8 7 Отговор
    Гърция води тези преговори от 30 години още е вън .Ше има ли обаче след 5 години ЕС?

    Коментиран от #39

    22:05 12.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И така

    6 6 Отговор
    Лека полека всички се измъкват от азиатското блато.И те така.

    22:06 12.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И Киев е Руски

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За Кая и Урсула с помощта на англосаксите това е лесно

    22:08 12.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Шматкар,

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хайо":

    Гърция е член в ЕС от 1981.

    22:08 12.06.2026

  • 40 Русия обаче е световен

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Тома":

    шампион по корупция. На първо място в света са Сомалия, Русия, Мозамбик и Гана. :)))

    Коментиран от #44

    22:11 12.06.2026

  • 41 Интересно

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "И Киев е Руски":

    Не мисля че някой държи на руски въздух, особено през зимата. Виж, на руснаците е нужен цялата година. Иначе студ.

    22:13 12.06.2026

  • 42 Рублевка

    4 6 Отговор
    Започва колонизацията на Европа от бандеровците. Ще има престрелки и кланета в Европарламента, както в украинската Рада

    22:13 12.06.2026

  • 43 Българин

    5 6 Отговор
    Молдова ще бъде Троянския кон на Русия в Европа след България

    22:13 12.06.2026

  • 44 Рублевка

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Русия обаче е световен":

    Но Гана води пред България по покупателна способност.

    Коментиран от #46, #48

    22:14 12.06.2026

  • 45 ....

    6 6 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не е задължително да е одобрена от ЕС, но ако е одобрена това ще е в интерес на Русия и руснаците. На ЕС му е все едно. Руснаците ще си изберат който искат за президент. Ефектът от управлението на новия президент касае тях - дали ще живеят свободни или като робите в Северна Корея.

    Коментиран от #56, #57, #59

    22:17 12.06.2026

  • 46 Интересно

    7 5 Отговор

    До коментар #44 от "Рублевка":

    Мислиш ли че Гана е толкова пред РФ

    Коментиран от #49

    22:17 12.06.2026

  • 47 Българин

    5 4 Отговор
    Само да добавя,че заплатите в Молдова са два пъти по—големи от тези в България а и се краде повече.Молдовците не искат повече безплатно образование и здравеопазване ,а искат да са като българите да си плащат за всичко.Това са европейските ценности

    Коментиран от #54

    22:18 12.06.2026

  • 48 Значи Гана е пред Русия

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "Рублевка":

    по покупателна способност.

    22:19 12.06.2026

  • 49 Рублевка

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Интересно":

    Гана е на 70 място по покупателна способност, България на 71 място, а Русия на четвърто.

    Коментиран от #52, #64, #66

    22:20 12.06.2026

  • 50 Европа ще вкара

    5 6 Отговор
    Русия в ЕС. Защото украйна е в Русия, тя никога не е имала официално регистрирани териториални граници.

    Коментиран от #58

    22:22 12.06.2026

  • 51 Рублевка

    4 5 Отговор
    Докато Украйна и Молдова затворят главите от преговорите за членство в ЕС, те ще престанат да съществуват.

    22:23 12.06.2026

  • 52 България е доста

    4 7 Отговор

    До коментар #49 от "Рублевка":

    преди Русия. Ти нещо се обърка.

    Коментиран от #55

    22:23 12.06.2026

  • 53 Русоебб

    6 7 Отговор
    Доста русодебили ще се самозапалят.

    22:26 12.06.2026

  • 54 Интересно

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    Кажи някой сайт да си търсим работа. При 2÷3000 евро заплата кво правим тук?

    22:26 12.06.2026

  • 55 Рублевка

    4 7 Отговор

    До коментар #52 от "България е доста":

    Грешка няма. Търси в Гугъл /ППС ПО СТРАНАМ/. Вярваш на Гугъл, нали? Той е американски.

    Коментиран от #73

    22:26 12.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "....":

    Те така САшТАНИСТИТЕ влязоха в Ирак, за да управляват петрола на страната в интерес на иракския народ❗
    Сега и петрола на Венецуела взеха да управляват, пак ли в интерес на местното население❗

    22:28 12.06.2026

  • 58 Направо да се присъедини Китай

    2 5 Отговор

    До коментар #50 от "Европа ще вкара":

    към ЕС, защото е под въпрос - има ли такава държава Русия или не. Възможно е Китай вече да е сложил ръка върху руските територии :))

    22:29 12.06.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "....":

    Все едно комшията да влезе в спалнята ти да управлява в интерес на семейството Ви😉

    Коментиран от #62

    22:29 12.06.2026

  • 60 Мишел

    4 4 Отговор
    Руски депутати: Водите страната към социален взрив. Русия се нуждае от "ясен, публичен план" за прекратяване на войната. Тя е "на ръба на социална експлозия", за която цялата отговорност "ще падне върху това несменяемо правителство". Продължават и дори се увеличават загубите на най-активното и репродуктивно руско население заради неефективно ръководство. Атаките срещу нашите градове продължават, обхватът им се разширява, Западът увеличава доставките на дронове и ние сме принудени да търпим. Президентската администрация вече заявява, че целите на СВО - денацификацията и демилитаризацията на Украйна по същество са непостижими. Ако тази ситуация продължи, социалният взрив и хаосът стават все по-вероятни. От това задължително ще се възползва Западът, за да унищожи остатъците от руската държавност".

    22:30 12.06.2026

  • 61 ВСИЧКИ БЯГАТ

    6 4 Отговор
    ОТ РУСКАТА КОЧИНА.

    НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ИМА
    ВЗЕМАНЕ ДАВАНЕ

    СЪС ФАШИСТКА РУСИЯ

    И БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР

    Коментиран от #71

    22:30 12.06.2026

  • 62 Опитваш се да разсъждаваш?!

    3 5 Отговор

    До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Потресен съм.

    Коментиран от #65, #67

    22:32 12.06.2026

  • 63 ГЕНЕРАЛ ГУРОЛЪОВ

    3 4 Отговор
    Направи Немислимото:

    Направо си Призна
    Че Под неговото ръководство
    ПРЕЗ 2014 Година

    РУСКАТА АРМИЯ
    Е УБИВАЛА
    И УКРАИНСКО МИРНО НАСЕЛЕНИЕ
    При Окупацията на Крим.

    22:32 12.06.2026

  • 64 Интересно

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Рублевка":

    Това къде го видя? Един руснак на минималната заплата значи може да купи всичко по много повече от такъв българин. Кое? Гориво, мляко, цигари. Друго?

    Коментиран от #69

    22:35 12.06.2026

  • 65 Разсъждава правилно човека

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Опитваш се да разсъждаваш?!":

    За разлика от теб. Хахаха.

    22:35 12.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Опитваш се да разсъждаваш?!":

    Не само се опитвам, ами разсъждавам ❗
    Може би си потресен от това, че започваш да разбираш какво правят хората които ползват това в главата си за нещо друго освен за това за което го ползваш ти- само да пазиш равновесие😉

    22:37 12.06.2026

  • 68 бай Иван

    2 2 Отговор
    Чакам до няколко години ЕС да предложи членство на Тайланд , Тринидад и Тобаго. Европо, майко Землянска . И сериозно .Това са поредните тъпоъгълници тръгнали във фалирала Европа. За украинците не съм сигурен тия са хитреци и ще досъсипят и малкото останоло нещо в ЕС. А самата Ес търси нови колонии които нарича "партньори" да си продава стоките и ако може да гепи нещо ценно като минерали , суровини и пазари и територии. Капитализма е като хидра с безброй алчни глави. И колкото повече се разраства да знаете толкова по бързо ще се срине като пирамида от собствената си тежест и толкова по тежък и безпожаден ще е грохота от срутването. Като почне да пада ще затрупа доста държави.

    Коментиран от #72, #77

    22:38 12.06.2026

  • 69 Той говори

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Интересно":

    за СССР преди 30 г., което няма нищо общо с днешна Русия. Да не говорим пък за фалиралата Русия през последните 4 г.

    22:40 12.06.2026

  • 70 ДНЕСКА БУНКЕРНИЯ ПСИХАР

    2 1 Отговор
    ПУТКЕР ПИЕШЕ
    ШАМПАНСКО
    ВДИГАШЕ НАЗДРАВИЦА

    И ГРУХТЕШЕ ПАК.:

    РА РА РА

    Затова Че
    Прати
    МИЛИОН И ПОЛОВИНА
    РУСНАЦИ НА
    КЛАДБИЩЕТО.

    22:41 12.06.2026

  • 71 Всички бягат от руснаците като от чумави

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "ВСИЧКИ БЯГАТ":

    😅😅😅😅😅

    22:42 12.06.2026

  • 72 БАЙ ДРАГАН

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "бай Иван":

    А КАКВО СТАНА

    С БРИКС

    БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    ЩЕ КАНЯТ ЛИ НОВИ ЧЛЕНОВЕ?

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:42 12.06.2026

  • 73 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Рублевка":

    Това го зарежи. Когато 150 млн.руски граждани се изсипят по средиземноморието на пазар и почивка, тогава ще е факт. Не сега.

    22:44 12.06.2026

  • 74 Факт

    1 0 Отговор
    Клубът-пирамида има нужда от нови членове, да плащат дълговете на старите.

    22:44 12.06.2026

  • 75 КРИМСКИ ТУРИСТ

    0 0 Отговор
    Бензин по Бензиностанциите няма

    Но ние се къпем в море от Мазут .

    Браво на Украинските Дронове.

    Хахахахаха хахахахаха

    22:44 12.06.2026

  • 76 Слава Украине

    0 0 Отговор
    Зеленски подписа закон: Българският език е под специална защита в Украйна, руският вече не

    22:45 12.06.2026

  • 77 Като СССР ли ще се сгромоляса?

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "бай Иван":

    Сгромолясването е северноазиатски патент.

    22:46 12.06.2026