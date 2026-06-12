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Русия подготвя система за прогнози на пазара на горива заради недостига в редица региони
  Тема: Украйна

Русия подготвя система за прогнози на пазара на горива заради недостига в редица региони

12 Юни, 2026 14:35 812 25

  • горива-
  • александър новак-
  • бензин-
  • русия

За недостиг на гориво в Русия съобщиха медии и потребители в социалните медии в около дузина области

Русия подготвя система за прогнози на пазара на горива заради недостига в редица региони - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският вицепремиер Александър Новак призова за създаването на подробен прогностичен модел за развитието на пазара на горива в страната с цел своевременно откриване на потенциални проблеми в снабдяването и предприемане на превантивни мерки, предаде Ройтерс. Решението е взето след заседание на правителството, проведено късно в четвъртък, предаде БТА.

„Александър Новак даде инструкции за създаване на прогнозен модел за развитието на пазарната ситуация на горивата на регионално ниво, с възможно най-подробна разбивка на всички възможни параметри“, посочва изявлението. Моделът ще помогне с идентифицирането на пречките и приемането на превантивни мерки, се посочва в съобщение на руското правителство.

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„Всички действащи механизми трябва да бъдат създадени по начин, който гарантира стабилни доставки и балансирани цени за всички на пазара“, казва Новак в становището. Срещата на кабинета се проведе на фона на недостига на гориво в контролирания от Русия Крим, където бензиностанциите останаха без доставки.

За недостиг на гориво в Русия съобщиха медии и потребители в социалните медии в около дузина области, според данни, събрани от Ройтерс. Освен контролирания от Русия Крим само два региона в Сибир официално са потвърдили недостига. Напрежението е факт, тъй като Украйна от месеци насочва атаките си към руски рафинерии, тръбопроводи и депа за гориво в опит да ограничи способността на Москва да финансира продължаващата четиригодишна война.

Представители на петролните компании са заявили, че полагат усилия производствените съоръжения да работят на пълен капацитет, за да задоволят вътрешното търсене.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нашаМара

    12 12 Отговор
    цял ден се кахъри за Русия. А не вижда какво става в нейнотоБлато.

    14:37 12.06.2026

  • 2 Петър Танев

    8 11 Отговор
    Кадри от дронове на украинското подразделение "Феникс".

    Коментиран от #8

    14:38 12.06.2026

  • 3 2222

    19 10 Отговор
    Русия създава комисия...ха ха ха ха. Руски нещастници.

    14:39 12.06.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    20 10 Отговор
    "Бензиностанцията с Ракети" остана без бензин. Украинските "санкции" явно удрят сериозно по икономиката на карикатурната "империя".

    14:40 12.06.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 5 Отговор
    АЗ СЪМ ДЖЕНТЪЛМЕН - НЕ СЕ КРИЯ
    ....И ЗАТОВА КОГАТО СЪМ ГОТОВ СЪС ФАЙЛА ОСВЕН ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ, ПРЕМИЕРА, МВР, ДАНС И ЙОТОВА,
    ЩЕ ГО ПОЛУЧАТ И ФАКТИ
    .... И ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА ОТГОВОР:)

    14:41 12.06.2026

  • 6 Ха-ха

    17 9 Отговор
    Русийката е под вода. Бълбук-бълбук.!

    14:42 12.06.2026

  • 7 В Европа

    20 9 Отговор
    и в България в частност има бензин навсякъде и няма криза, а в Русия дето добива петрол има купонна система и недостиг на бензин. Каква ирония само. А се сещам как преди няколко месеца Димитриев и Медведев се надлайваха как Европа се била самоубивала със санкциите и как щяло да има криза. Кризата дойде но.. в матушката а не в Европа

    14:43 12.06.2026

  • 8 хихи

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Петър Танев":

    страшно е. да не си руснак на този свят.

    14:44 12.06.2026

  • 9 123111

    15 7 Отговор
    Онези плъхове там са свикнали, деянят, търпят, обичат да има император и да си ги мачка както сметне за добре. Нищо им няма, могат без бензин, само водката да не им спрат, че тогава ще падат глави и правителства.

    Коментиран от #10, #20

    14:47 12.06.2026

  • 10 варна

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "123111":

    правилно..като им се счупи Москвича за какво им е бензин

    14:49 12.06.2026

  • 11 Мишел

    10 5 Отговор
    Русия купува все повече по-скъп беларуски бензин. Доставките на бензин и дизел от Беларус само частично компенсират недостига на горива в Русия. Руският пазар продължава да изпитва недостиг на доставки поради сериозни поражения на много от рафинериите. Непланираните ремонти са основна тежест - това са щетите, които Украйна нанася със своите далекобойни дронове. На този фон купувачите все по-често се насочват към беларуско гориво, въпреки високата цена, съобщава най-известният руски бизнес ежедневник "Комерсант".

    14:50 12.06.2026

  • 12 стоян георгиев

    11 3 Отговор
    Явно и руснаците лъжат.даже и свети путин.налимдругари! В русия има гориво колкото щеш...хах..

    14:51 12.06.2026

  • 13 Стоп

    6 6 Отговор
    какви прогнози, каква комисия? Русия е изнесла рекордно количество нефт миналия месец. А цените ги знаете.

    Стига лъжлва пропаганда.

    Коментиран от #15, #16

    14:58 12.06.2026

  • 14 Блатен външен нужник федерация

    5 3 Отговор
    Ако някой беше ми казал преди четири години,че калното блато дето му викат просия,няма да има бензин и блатарите ще клечат на километрични опашки да заредят 20л с купони,щях да го обевя за луд.....🤣🤣🤣🤣😂😂😂

    15:02 12.06.2026

  • 15 Шопо

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Стоп":

    Русия е богата държава, ще внасят бензин от България и пак ще оцелеят.

    15:03 12.06.2026

  • 16 Многоходовото

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Стоп":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:15 12.06.2026

  • 17 Артилерист

    3 4 Отговор
    В Русия може да има затруднения с вътрешното потребление на горива, но в Украйна свършват хората. Кое е по-тревожно? На фронта положението започва да клони към критично за укрите. Дроновете може да извършват терор, но с тях не може да се удържа позиция, защото руснаците имат дронове прехващачи, може да разчистят подхода към позицията и щурмоваци безпрепятствено да стигнат до нея. Това обяснява защо руските войски не бързат да настъпват. Те просто обезкръвяват отбраната и после без много усилия овладяват опорниците. Както в момента това се случва с Константиновка, например...

    Коментиран от #21, #22

    15:19 12.06.2026

  • 18 Гориил

    3 1 Отговор
    Това означава, че Европа няма да получава гориво от Русия.

    15:24 12.06.2026

  • 19 Дръндрън

    3 3 Отговор
    Ха-ха, "бензионостанцията с ракети" остана без бензин :)))

    Кога ли ще остане и без ракети, че да настъпи мир по света ?!

    Мътиха ни главите едно време, че "гнилия запад" ще се разпадне, пък то се разпадна сесерето, сега е време да се разпадне и блатната кочина !

    :)))))

    15:30 12.06.2026

  • 20 А бе,

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "123111":

    направо да ги ожалиш, горките руснаци. Виж ние как се възродихме, откакто станахме американска колония. С Уестингхаус тока ни непрекъснато поскъпва щото става все по-качествен, нали? Сега като теглим 4 млрд ши им са наплатим и за тока, и за бензина.

    15:34 12.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Примати

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Артилерист":

    Най - сериозно ви препоръчвам да се обърнете към психиатър. Да ви кажа , руснаците не напредват защото всяка бойна техника има ресурс който се изчерпва а до сега толкова дълго продължаваха битките за конкретни градове , че дори когато в началото на войната Русия завзе няколко града след битката цели батальони бяха за смяна. В момента украинците с клинично точни удари са разложили логистиката на цялата руска армия в херсонска област Крим и Запорожието … руските войници на места нямат дори вода и пият от локви мръсна вода. А горивото е на свършване. През 2022 г. ноември когато се случваше същото положение на 10 процента от сегашната катастрофа ( понеже тогава никой не е пил вода от локва ) Путин използва Суровикин да изтегли армията от град Херсон. Сега всяко изтегляне ще се счита като повече от позор. Така че Путин сега ще остави войничетата да изгният

    Коментиран от #23

    15:37 12.06.2026

  • 23 Някой

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Примати":

    Ама наистина си Примати

    15:52 12.06.2026

  • 24 ОНЯ с ДРОНЯ

    2 0 Отговор
    Да си правят
    Прогнозите
    Със МАДЯР БРОУДИ.

    Кремълските АШЛАЦИ
    Помним направиха
    И една Голяма Прогноза .


    КИЕВ ЗА 3 ДНЯ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    16:00 12.06.2026

  • 25 Хаха

    0 0 Отговор
    Какви прогнизи бре? Зеления удря както си иска и където си иска. Направо ги ошашави тия Путинисти!

    16:09 12.06.2026

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