Русия подготвя система за прогнози на пазара на горива заради недостига в редица региони

Руският вицепремиер Александър Новак призова за създаването на подробен прогностичен модел за развитието на пазара на горива в страната с цел своевременно откриване на потенциални проблеми в снабдяването и предприемане на превантивни мерки, предаде Ройтерс. Решението е взето след заседание на правителството, проведено късно в четвъртък, предаде БТА.

„Александър Новак даде инструкции за създаване на прогнозен модел за развитието на пазарната ситуация на горивата на регионално ниво, с възможно най-подробна разбивка на всички възможни параметри“, посочва изявлението. Моделът ще помогне с идентифицирането на пречките и приемането на превантивни мерки, се посочва в съобщение на руското правителство.

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„Всички действащи механизми трябва да бъдат създадени по начин, който гарантира стабилни доставки и балансирани цени за всички на пазара“, казва Новак в становището. Срещата на кабинета се проведе на фона на недостига на гориво в контролирания от Русия Крим, където бензиностанциите останаха без доставки.

За недостиг на гориво в Русия съобщиха медии и потребители в социалните медии в около дузина области, според данни, събрани от Ройтерс. Освен контролирания от Русия Крим само два региона в Сибир официално са потвърдили недостига. Напрежението е факт, тъй като Украйна от месеци насочва атаките си към руски рафинерии, тръбопроводи и депа за гориво в опит да ограничи способността на Москва да финансира продължаващата четиригодишна война.

Представители на петролните компании са заявили, че полагат усилия производствените съоръжения да работят на пълен капацитет, за да задоволят вътрешното търсене.