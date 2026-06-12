Русия подготвя система за прогнози на пазара на горива заради недостига в редица региони

Руският вицепремиер Александър Новак призова за създаването на подробен прогностичен модел за развитието на пазара на горива в страната с цел своевременно откриване на потенциални проблеми в снабдяването и предприемане на превантивни мерки, предаде Ройтерс. Решението е взето след заседание на правителството, проведено късно в четвъртък, предаде БТА.
„Александър Новак даде инструкции за създаване на прогнозен модел за развитието на пазарната ситуация на горивата на регионално ниво, с възможно най-подробна разбивка на всички възможни параметри“, посочва изявлението. Моделът ще помогне с идентифицирането на пречките и приемането на превантивни мерки, се посочва в съобщение на руското правителство.
„Всички действащи механизми трябва да бъдат създадени по начин, който гарантира стабилни доставки и балансирани цени за всички на пазара“, казва Новак в становището. Срещата на кабинета се проведе на фона на недостига на гориво в контролирания от Русия Крим, където бензиностанциите останаха без доставки.
За недостиг на гориво в Русия съобщиха медии и потребители в социалните медии в около дузина области, според данни, събрани от Ройтерс. Освен контролирания от Русия Крим само два региона в Сибир официално са потвърдили недостига. Напрежението е факт, тъй като Украйна от месеци насочва атаките си към руски рафинерии, тръбопроводи и депа за гориво в опит да ограничи способността на Москва да финансира продължаващата четиригодишна война.
Представители на петролните компании са заявили, че полагат усилия производствените съоръжения да работят на пълен капацитет, за да задоволят вътрешното търсене.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нашаМара
14:37 12.06.2026
2 Петър Танев
Коментиран от #8
14:38 12.06.2026
3 2222
14:39 12.06.2026
4 Летец Пешеходец
14:40 12.06.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....И ЗАТОВА КОГАТО СЪМ ГОТОВ СЪС ФАЙЛА ОСВЕН ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ, ПРЕМИЕРА, МВР, ДАНС И ЙОТОВА,
ЩЕ ГО ПОЛУЧАТ И ФАКТИ
.... И ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА ОТГОВОР:)
14:41 12.06.2026
6 Ха-ха
14:42 12.06.2026
7 В Европа
14:43 12.06.2026
8 хихи
До коментар #2 от "Петър Танев":страшно е. да не си руснак на този свят.
14:44 12.06.2026
9 123111
Коментиран от #10, #20
14:47 12.06.2026
10 варна
До коментар #9 от "123111":правилно..като им се счупи Москвича за какво им е бензин
14:49 12.06.2026
11 Мишел
14:50 12.06.2026
12 стоян георгиев
14:51 12.06.2026
13 Стоп
Стига лъжлва пропаганда.
Коментиран от #15, #16
14:58 12.06.2026
14 Блатен външен нужник федерация
15:02 12.06.2026
15 Шопо
До коментар #13 от "Стоп":Русия е богата държава, ще внасят бензин от България и пак ще оцелеят.
15:03 12.06.2026
16 Многоходовото
До коментар #13 от "Стоп":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
15:15 12.06.2026
17 Артилерист
Коментиран от #21, #22
15:19 12.06.2026
18 Гориил
15:24 12.06.2026
19 Дръндрън
Кога ли ще остане и без ракети, че да настъпи мир по света ?!
Мътиха ни главите едно време, че "гнилия запад" ще се разпадне, пък то се разпадна сесерето, сега е време да се разпадне и блатната кочина !
:)))))
15:30 12.06.2026
20 А бе,
До коментар #9 от "123111":направо да ги ожалиш, горките руснаци. Виж ние как се възродихме, откакто станахме американска колония. С Уестингхаус тока ни непрекъснато поскъпва щото става все по-качествен, нали? Сега като теглим 4 млрд ши им са наплатим и за тока, и за бензина.
15:34 12.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Примати
До коментар #17 от "Артилерист":Най - сериозно ви препоръчвам да се обърнете към психиатър. Да ви кажа , руснаците не напредват защото всяка бойна техника има ресурс който се изчерпва а до сега толкова дълго продължаваха битките за конкретни градове , че дори когато в началото на войната Русия завзе няколко града след битката цели батальони бяха за смяна. В момента украинците с клинично точни удари са разложили логистиката на цялата руска армия в херсонска област Крим и Запорожието … руските войници на места нямат дори вода и пият от локви мръсна вода. А горивото е на свършване. През 2022 г. ноември когато се случваше същото положение на 10 процента от сегашната катастрофа ( понеже тогава никой не е пил вода от локва ) Путин използва Суровикин да изтегли армията от град Херсон. Сега всяко изтегляне ще се счита като повече от позор. Така че Путин сега ще остави войничетата да изгният
Коментиран от #23
15:37 12.06.2026
23 Някой
До коментар #22 от "Примати":Ама наистина си Примати
15:52 12.06.2026
24 ОНЯ с ДРОНЯ
Прогнозите
Със МАДЯР БРОУДИ.
Кремълските АШЛАЦИ
Помним направиха
И една Голяма Прогноза .
КИЕВ ЗА 3 ДНЯ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
16:00 12.06.2026
25 Хаха
16:09 12.06.2026