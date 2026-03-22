Във Франция гласуват на втори тур за местна власт

22 Март, 2026 07:46, обновена 22 Март, 2026 06:50

По традиция всяка избирателна листа, която премине 10 процента на първия тур, получава право да се регистрира за втория тур

Във Франция се произвежда вторият тур на местните избори, възприемани като тест за изборните нагласи в очакване на президентския вот догодина, предадоха френските медии.

По традиция всяка избирателна листа, която премине 10 процента на първия тур, получава право да се регистрира за втория тур. Между двата тура може да има обединяване на листи. Водачите на листите са смятани и за кандидати за кметове. Между двата тура те може и да обявят, че се отказват от надпреварата.

На първия тур на 15 март кметове и общински съвети бяха избрани в над 33 000 населени места във Франция. Втори тур ще има в 1500 общини.

Най-интересните битки са в двата най-големи града на Франция – Париж и Марсилия

В Париж в надпреварата за кмет на първо място след първия тур е социалистът Еманюел Грегоар, който е подкрепян от левоцентристите, комунистите и от еколозите. На първия тур той получи 37,98 процента. На второ място се класира дясната кандидатка Рашида Дати с 25,46 процента, което е доста под очакванията. Дати, която е подкрепяна от консервативната десница „Републиканците“ и от част от макронистите, увери, че няма да търси подкрепа от крайната десница и в резултат на това тя получи подкрепата на центристкия кандидат Пиер-Ив Бурназел, получил на първия тур 11,34 процента. Третата кандидатка там е София Шикиру от радикалната левица „Непокорна Франция“ с 11,72 процента.

В Марсилия досегашният кмет от левицата Беноа Паян ще влезе в директен сблъсък с кандидата на крайнодясната партия „Национален сбор“ Франк Ализио. Паян получи на първия тур 36,70 процента, а Ализио - 35,02 процента.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дарк-о

    1 1 Отговор
    и тези имат яки "тъмни стаички"

    07:00 22.03.2026

