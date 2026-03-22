Politico: Острите критики на Брюксел героизират Орбан пред унгарците

Лидерите на ЕС може би неволно са дали коз в ръцете на унгарския премиер Виктор Орбан, като са се конфронтирали с него на срещата на върха в Брюксел малко преди парламентарните избори, съобщава Politico.

Критиките бяха заради ветото на Будапеща върху пакета от 90 милиарда евро за Украйна. Орбан отказа да подкрепи решението, заявявайки, че ще го направи едва след като доставките на руски петрол през тръбопровода „Дружба“ бъдат възстановени.

Както отбелязва изданието, нивото на критики, отправени към унгарския премиер на срещата на върха, е било безпрецедентно. Шведският премиер Улф Кристерсон заяви, че „никога не е чувал толкова груб език“, насочен към който и да е лидер на ЕС.

Някои европейски политици обаче се опасяват, че лидерите на ЕС може да са попаднали в „капан, който той внимателно е поставил и е изчислил перфектно“. Подобна реакция би могла само да засили позицията на Орбан малко преди априлските избори в Унгария, отбелязва изданието. Според източници на вестника конфронтацията е позволила на унгарския премиер да се представи на вътрешния фронт като защитник на националните интереси. Когато напускаше Брюксел, Орбан не изглеждаше нито депресиран, нито разстроен, отбелязва Politico.

„ЕС трябваше да изчака резултатите от унгарските избори. Орбан не се представя добре в анкетите. И очевидно се бори със зъби и нокти докрай, така че е трябвало да избегнат конфронтация за украинския заем, да отложат сблъсъка и да му попречат да получи това, което очевидно иска“, каза френската евродепутатка Клое Ридел.

Експертите отбелязват, че тази стратегия е в съответствие с политическия подход на унгарския премиер, който от години се фокусира върху противопоставянето на Брюксел и външните заплахи.

В същото време някои анализатори смятат, че дори конфликтът да помогне на Орбан да укрепи позицията си на изборите, в дългосрочен план това може да доведе до втвърдяване на позицията на ЕС спрямо Унгария, включително евентуални ограничения върху финансирането и политическото влияние на страната в рамките на съюза.

„Сега е лошо за ЕС, но в средносрочен и дългосрочен план ситуацията ще бъде много по-лоша за Унгария, ако Орбан остане на власт“, ​​обясни Петер Креко, директор на Института за политически капитал, мозъчен тръст и политическа консултантска компания, базиран в Будапеща.