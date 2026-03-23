Ливанският премиер Науаф Салам снощи заяви, че членове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), базирани в Ливан, ръководят операциите на „Хизбула“ във войната на групировката срещу Израел, предаде Франс прес.
В интервю за саудитската телевизия „Хадат“ премиерът отново разкритикува проиранското движение, което с ударите си срещу Израел в отговор на смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предизвика масирани атаки от израелската армия в Ливан.
„Беше казано, че тази война е ответен удар за убийството на Хаменей, което означава, че тази война ни беше наложена“, каза Салам.
След това той припомни за удара с ирански дрон срещу британска база в Кипър по-рано този месец, твърдейки, че отговорността за него е на КГИР. По-рано Никозия заяви, че дронът вероятно е пуснат от „Хизбула“ от територията на Ливан.
„Революционната гвардия е тази, която е тук и, за съжаление, ръководи военните операции в Ливан“, заяви Салам. „Тези хора имат фалшиви паспорти и влизат нелегално в страната“, добави той.
По-рано този месец ливанското правителство предприе безпрецедентната мярка да забрани военните дейности на „Хизбула“, като призова шиитската групировка да предаде оръжията си на държавата.
„Ангажирани сме с решенията, които сме взели и работим по прилагането им“, увери ливанският премиер..
Ливанският премиер: КГИР управлява операциите на "Хизбула" срещу Израел
23 Март, 2026 04:11, обновена 23 Март, 2026 04:16 823 3
Науаф Салам отново разкритикува проиранското движение, провокирало израелските атаки срещу страната
1 Наблюдател
Коментиран от #2
04:22 23.03.2026
2 По точно
До коментар #1 от "Наблюдател":Много по-важно е кой ръководи руските фашисти.
04:55 23.03.2026
