Иранските военни определиха следващата си цел

Финансовите институции, които инвестират в американския военно-промишлен комплекс чрез закупуване на американски ценни книжа, ще бъдат следващата цел на иранските военни.

Това заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския Меджлис (парламент), пише Iranintl.



''Наред с военните бази, финансовите институции, подкрепящи военния бюджет на САЩ, ще се считат за легитимни цели (на Иран)'', заяви Галибаф в X.



Той е убеден, че ''американските държавни облигации са опетнени с иранска кръв и който ги купува, нанася удари по собствените си централи и активи''.



''Иран наблюдава инвестиционните портфейли'', посочва Галибаф, добавяйки, че посланието му е ''последно предупреждение'' към институциите, инвестиращи в американски ценни книжа.



Техеран е внедрил нов подход за контрол на Ормузкия проток, като таксува някои танкери и кораби с 2 млн. долара такса. Това обяви Аладдин Боруджерди, член на Парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика на Иран. Думите му бяха цитирани от Iran International.



Според него тази мярка вече е приложена и отразява ''новия суверенен режим'' в пролива.



''Тъй като войната струва пари, ние естествено трябва да направим това и да таксуваме корабите, преминаващи през Ормузкия проток'', отбелязва той.



Коментирайки заплахата на Тръмп да унищожи иранските електроцентрали, ако Техеран не вдигне блокадата на пролива в рамките на 48 часа, Боруджерди заяви, че целият енергиен капацитет на Израел е на разстояние за удар.



''Можем да унищожим всичко за един ден'', предупреди той.



Ормузкият проток остава отворен за всички кораби, с изключение на тези, свързани с ''враговете на Иран'', заяви на 22 март представителят на Иран в Международната морска организация (IMO) на ООН Али Мусави.



Lloyd's List и Financial Times съобщиха преди няколко дни, че Иран е започнал да таксува преминаването на кораби през Ормузкия проток, установявайки ''безопасен коридор'' за одобрени превозвачи.



Маршрутът преминава през иранските териториални води, близо до остров Ларак, където военноморските сили на Корпуса на стражите на Ислямската революция (КГИР) извършват визуална идентификация на корабите.



Няколко държави, включително Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай, вече водят преки преговори с Техеран за преминаването на техните танкери. Механизмът на плащане обаче остава неясен предвид настоящите санкции срещу Иран.