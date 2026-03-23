Плащането на сметките за енергия се превърна в проблем номер едно за Европа, измествайки кризата в Украйна. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава агенция ТАСС.



''Техният (в Европа) проблем номер едно вече не е Украйна, а как да се плащат сметките за газ, бензин и ток'', подчертава Песков.

Директорът на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента на Русия по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че знае сценария, по който ще се развие енергийната криза в Европейския съюз и Великобритания, съобщи РИА Новости.



По този начин той отговори на коментар на потребител на социалната мрежа X, който заявява, че изглежда сякаш руският служител вече има сценарий за събитията, които се случват в момента.



"Знам. Традиционните медии пречат на много други да видят истинската картина, като промотират фалшиви наративи, които замъгляват мисленето им. Много грешни решения се вземат въз основа на фалшиви наративи и невъзможността да се коригират грешки'', написа Дмитриев в Х.



Според него ЕС и Обединеното кралство ще въведат нормиране на горивата поради кризата.



''Както беше прогнозирано, нормирането на горивата е неизбежно във Обединеното кралство и ЕС. Дори критиците трябва да признаят, че всичките ми прогнози се сбъдват'', допълни той.



Дмитриев отбеляза още, че политиците и медиите на Запад признават проблема със закъснение от четири до шест седмици. Той смята, че истинската криза ще стане очевидна за обществеността на Обединеното кралство и ЕС след две до три седмици. Специалният представител нарече ситуацията с горивата в Европа ''сурова реалност''.