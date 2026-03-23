Кремъл: Сметките за ток, бензин и газ изместиха Украйна от дневния ред на европейците

23 Март, 2026 04:46, обновена 23 Март, 2026 05:36 862 14

ЕС и Обединеното кралство ще въведат нормиране на горивата поради кризата, смята Кирил Дмитриев

Плащането на сметките за енергия се превърна в проблем номер едно за Европа, измествайки кризата в Украйна. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава агенция ТАСС.

''Техният (в Европа) проблем номер едно вече не е Украйна, а как да се плащат сметките за газ, бензин и ток'', подчертава Песков.

Директорът на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента на Русия по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че знае сценария, по който ще се развие енергийната криза в Европейския съюз и Великобритания, съобщи РИА Новости.

По този начин той отговори на коментар на потребител на социалната мрежа X, който заявява, че изглежда сякаш руският служител вече има сценарий за събитията, които се случват в момента.

"Знам. Традиционните медии пречат на много други да видят истинската картина, като промотират фалшиви наративи, които замъгляват мисленето им. Много грешни решения се вземат въз основа на фалшиви наративи и невъзможността да се коригират грешки'', написа Дмитриев в Х.

Според него ЕС и Обединеното кралство ще въведат нормиране на горивата поради кризата.

''Както беше прогнозирано, нормирането на горивата е неизбежно във Обединеното кралство и ЕС. Дори критиците трябва да признаят, че всичките ми прогнози се сбъдват'', допълни той.

Дмитриев отбеляза още, че политиците и медиите на Запад признават проблема със закъснение от четири до шест седмици. Той смята, че истинската криза ще стане очевидна за обществеността на Обединеното кралство и ЕС след две до три седмици. Специалният представител нарече ситуацията с горивата в Европа ''сурова реалност''.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    8 7 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    Коментиран от #3, #12

    04:55 23.03.2026

  • 2 Наблюдател

    10 5 Отговор
    Увцете и гуведата в Европа се радват на нарисуваните ливади по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да пророумеят какво се случва.

    С малко мозък трудно се живее!

    04:58 23.03.2026

  • 3 Така е

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    Особено през лятото, когато всички обикалят света по време на отпуските си.

    Коментиран от #8

    05:07 23.03.2026

  • 4 Господи

    6 5 Отговор
    Налей мозък на всички управляващи европейския съюз.

    05:08 23.03.2026

  • 5 Ток и жица

    5 5 Отговор
    И то още преди "наглата агресия на злите копейки". Сега европейците ще походят малко пеша.

    05:20 23.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ванков

    6 3 Отговор
    Е как бе?....Нали сме в клуба на богатите!

    Коментиран от #10

    05:21 23.03.2026

  • 8 Тъпсикатовсички

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Като си отидеш на село и после се върнеш, не си обиколил света, само така си мислиш.

    05:22 23.03.2026

  • 9 Аха

    6 4 Отговор
    Бях декември месец до Брюксел и не можах да повярвам колко хора имаше по коледните пазари. В заведенията всичко беше пълно и никъде не ни пуснаха без резервация. 100% всичкиге по заведенията са били руснаци защото от кремъл ми казват постоянно колко са бедни европейците и изнемогват.

    05:23 23.03.2026

  • 10 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ванков":

    и вече плащаме с левро.

    05:31 23.03.2026

  • 11 Ъхъ!!!

    1 0 Отговор
    То понеже в Европата е много грустно щерката на тоя Песоков живее в Париж, а не в Матушката!?! А синчето му е гражданин на УСА, а не на Северна Корея. И парите на Кремълската хунта също са на Запад, а не в Русия , Китай или Куба!?

    05:42 23.03.2026

  • 12 Даниел Немитов

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    Със затихващи функции ти е главата!

    05:44 23.03.2026

  • 13 един

    1 1 Отговор
    Кво казал шопа,"аз не гледам на мене да ми е добре,ами на Вуте да му е зле"!Европейците нямали с какво да си платят тока,щото руснаците имат....!

    05:51 23.03.2026

  • 14 Митко Зъркела

    1 0 Отговор
    Далеч си от истината. Свободата Киро свободата...Бай Ганьо може и да ти се вписва в профила, европееца не!

    05:58 23.03.2026

