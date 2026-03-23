ВСУ поразиха петролен терминал на пристанището в Приморск край Санкт Петербург и завод край Брянск

Петролен терминал е поразен в пристанището на Приморск в Ленинградска област в резултат на атака с дрон. Избухнал е пожар, който се потушава, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в Telegram.
Персоналът на пристанището е евакуиран, съобщи областният губернатор. Той добави, че от началото на атаката с дрон в региона са унищожени 35 дрона.
„Бойните операции за отблъскване на атаката продължават“, каза той.
В 4:24 ч. българско време Дрозденко съобщи, че от началото на атаката в небето над Ленинградска област са унищожени над 50 дрона.
Атаката с дронове е повредила прозорците на три апартамента близо до село Изора в Гатчински район, съобщи по-рано губернаторът.
Заплаха за атака с дронове беше обявена в Санкт Петербург в нощта на 23 март. Летище Пулково в момента не приема и не извършва полети. Ограниченията са наложени с цел безопасност на полетите, заявиха от Росавиация.
Украинските въоръжени сили атакуваха завода на „Мираторг“ в село Сосница в Брянска област с дронове-камикадзе, ранявайки двама служители, съобщи губернаторът на областта Александър Богомаз в предаването Max.
„Украински терористи атакуваха село Сосница в Севски район с дронове-камикадзе. В резултат на умишления удар по земеделското стопанство „Мираторг“, за съжаление, двама служители бяха ранени“, написа той.
Мъжете бяха откарани в болница, където им беше оказана цялата необходима медицинска помощ. Повредени са два камиона. „Спешните служби работят“, добави губернаторът.
1 Страшни удари
Коментиран от #3
05:27 23.03.2026
2 Абе,
Коментиран от #4
05:37 23.03.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Страшни удари":Какво да кажа ако е вярно ,освен че затова е виновен либералния руски президент Путин.... Направи много за възстановяването на Русия след недоразумението Елцин, но тактиката му за водене на войната е тотално сбъркана.....
05:40 23.03.2026
4 Европеец
До коментар #2 от "Абе,":Страшното за Русия предстои, ако Путин не се вз еме в ръце и не почне да воюва като хората.... Путин трябва да остави либерализма на либерастите в Брюксел и да почваме да се държи като мъж, но да го мислят руснаците.... А като гледам горивата и бързо крачещата инфлация страшното за нас членовете на Европейски и тоталитарен и колониален съюз тепърва предстои.....
05:49 23.03.2026
5 "Злобното Джуджи"
Под етикета
"Украинска атака" продължават прокси терористичните акции на урсулите.......
06:13 23.03.2026
6 Този
Коментиран от #7
06:13 23.03.2026
7 Европеец
До коментар #6 от "Този":Съгласен съм с коментара ти, прав си.... Ако Путин така продължава нищо добро не чака Русия, език за жертвите които даде....
06:20 23.03.2026
8 Уктаински
06:22 23.03.2026
9 ВСУ поразиха петролен терминал
ДНЕС ПОРАЗИХА ПЕТРОЛЕН ТЕРМИНАЛ И ЗАВОД, УТРЕ ДА ПОРАЗЯТ И ГНЕЗДОТО НА ЗЛОТО!
06:26 23.03.2026