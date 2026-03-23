ВСУ поразиха петролен терминал на пристанището в Приморск край Санкт Петербург и завод край Брянск

Петролен терминал е поразен в пристанището на Приморск в Ленинградска област в резултат на атака с дрон. Избухнал е пожар, който се потушава, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в Telegram.

Персоналът на пристанището е евакуиран, съобщи областният губернатор. Той добави, че от началото на атаката с дрон в региона са унищожени 35 дрона.

Още новини от Украйна

„Бойните операции за отблъскване на атаката продължават“, каза той.

В 4:24 ч. българско време Дрозденко съобщи, че от началото на атаката в небето над Ленинградска област са унищожени над 50 дрона.

Атаката с дронове е повредила прозорците на три апартамента близо до село Изора в Гатчински район, съобщи по-рано губернаторът.

Заплаха за атака с дронове беше обявена в Санкт Петербург в нощта на 23 март. Летище Пулково в момента не приема и не извършва полети. Ограниченията са наложени с цел безопасност на полетите, заявиха от Росавиация.

Украинските въоръжени сили атакуваха завода на „Мираторг“ в село Сосница в Брянска област с дронове-камикадзе, ранявайки двама служители, съобщи губернаторът на областта Александър Богомаз в предаването Max.

„Украински терористи атакуваха село Сосница в Севски район с дронове-камикадзе. В резултат на умишления удар по земеделското стопанство „Мираторг“, за съжаление, двама служители бяха ранени“, написа той.

Мъжете бяха откарани в болница, където им беше оказана цялата необходима медицинска помощ. Повредени са два камиона. „Спешните служби работят“, добави губернаторът.