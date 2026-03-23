ВСУ поразиха петролен терминал на пристанището в Приморск край Санкт Петербург и завод край Брянск
  Тема: Украйна

23 Март, 2026 05:19, обновена 23 Март, 2026 06:08 1 084 9

При нападенията има пострадали

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петролен терминал е поразен в пристанището на Приморск в Ленинградска област в резултат на атака с дрон. Избухнал е пожар, който се потушава, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в Telegram.

Персоналът на пристанището е евакуиран, съобщи областният губернатор. Той добави, че от началото на атаката с дрон в региона са унищожени 35 дрона.

„Бойните операции за отблъскване на атаката продължават“, каза той.

В 4:24 ч. българско време Дрозденко съобщи, че от началото на атаката в небето над Ленинградска област са унищожени над 50 дрона.

Атаката с дронове е повредила прозорците на три апартамента близо до село Изора в Гатчински район, съобщи по-рано губернаторът.

Заплаха за атака с дронове беше обявена в Санкт Петербург в нощта на 23 март. Летище Пулково в момента не приема и не извършва полети. Ограниченията са наложени с цел безопасност на полетите, заявиха от Росавиация.

Украинските въоръжени сили атакуваха завода на „Мираторг“ в село Сосница в Брянска област с дронове-камикадзе, ранявайки двама служители, съобщи губернаторът на областта Александър Богомаз в предаването Max.

„Украински терористи атакуваха село Сосница в Севски район с дронове-камикадзе. В резултат на умишления удар по земеделското стопанство „Мираторг“, за съжаление, двама служители бяха ранени“, написа той.

Мъжете бяха откарани в болница, където им беше оказана цялата необходима медицинска помощ. Повредени са два камиона. „Спешните служби работят“, добави губернаторът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страшни удари

    5 6 Отговор
    По СНН дават всичко в пламъци и продължават Украинските удари

    Коментиран от #3

    05:27 23.03.2026

  • 2 Абе,

    3 0 Отговор
    Няма страшно.

    Коментиран от #4

    05:37 23.03.2026

  • 3 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Страшни удари":

    Какво да кажа ако е вярно ,освен че затова е виновен либералния руски президент Путин.... Направи много за възстановяването на Русия след недоразумението Елцин, но тактиката му за водене на войната е тотално сбъркана.....

    05:40 23.03.2026

  • 4 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Абе,":

    Страшното за Русия предстои, ако Путин не се вз еме в ръце и не почне да воюва като хората.... Путин трябва да остави либерализма на либерастите в Брюксел и да почваме да се държи като мъж, но да го мислят руснаците.... А като гледам горивата и бързо крачещата инфлация страшното за нас членовете на Европейски и тоталитарен и колониален съюз тепърва предстои.....

    05:49 23.03.2026

  • 5 "Злобното Джуджи"

    4 1 Отговор
    Хи хи хи
    Под етикета
    "Украинска атака" продължават прокси терористичните акции на урсулите.......

    06:13 23.03.2026

  • 6 Този

    2 0 Отговор
    Путин бил хептен много загубен.мислех го за по решителен.Оставя се на тези укри да готормозят.Трябва да ги побърка

    Коментиран от #7

    06:13 23.03.2026

  • 7 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Този":

    Съгласен съм с коментара ти, прав си.... Ако Путин така продължава нищо добро не чака Русия, език за жертвите които даде....

    06:20 23.03.2026

  • 8 Уктаински

    1 0 Отговор
    терористи на храника от Израел

    06:22 23.03.2026

  • 9 ВСУ поразиха петролен терминал

    0 0 Отговор
    ВСУ поразиха петролен терминал
    ДНЕС ПОРАЗИХА ПЕТРОЛЕН ТЕРМИНАЛ И ЗАВОД, УТРЕ ДА ПОРАЗЯТ И ГНЕЗДОТО НА ЗЛОТО!

    06:26 23.03.2026

