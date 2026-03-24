Петер Сиярто поддържа контакти с Русия, Сърбия, Израел, САЩ и Турция около срещите на ЕС

Унгарският външен министър Петер Сиярто съобщи, че поддържа активни разговори с представители на Русия, Сърбия, Израел, САЩ и Турция както преди, така и след заседанията на Европейския съюз по външни работи, информира „Политико“, предава News.bg.

По време на предизборно събитие той подчерта, че комуникацията с международни партньори е постоянна практика. По думите му, той не общува единствено с руския си колега, а и с външните министри на редица други държави преди и след срещите на Съвета на ЕС.

Сиярто аргументира действията си с факта, че в рамките на Европейския съюз се вземат решения, които пряко засягат отношенията и сътрудничеството на Унгария със страни извън съюза. Според него именно това е същността на външната политика - диалогът с международни лидери, дори когато той е неудобен.

Междувременно „Вашингтон пост“ публикува информация, че правителството на Виктор Орбан е поддържало близки връзки с Москва по време на войната в Украйна. Според изданието, Сиярто е използвал паузите по време на срещи с европейски партньори, за да предава информация на руския външен министър Сергей Лавров. В резултат на подобни съмнения, Европейският съюз е ограничил достъпа на Унгария до чувствителна информация.

По темата се изказа и полският премиер Доналд Туск, който заяви, че подобни твърдения не са изненадващи и че подозрения съществуват от дълго време. Той допълни, че именно поради това е предпазлив в изказванията си по време на заседания на ЕС. Туск също така изрази подкрепа за унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр преди предстоящите избори на 12 април.

В отговор Сиярто отхвърли обвиненията, определяйки ги като неверни и подвеждащи. Подобна позиция зае и унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока, който определи информацията като фалшива и я свърза с политическо напрежение в рамките на предизборната кампания.