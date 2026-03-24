Петер Сиярто поддържа контакти с Русия, Сърбия, Израел, САЩ и Турция около срещите на ЕС

24 Март, 2026 15:12 1 114 42

  • петер сиярто-
  • русия-
  • сърбия-
  • израел-
  • сащ-
  • турция-
  • ес-
  • европейски съюз

Дипломация, обвинения и напрежение в рамките на ЕС

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският външен министър Петер Сиярто съобщи, че поддържа активни разговори с представители на Русия, Сърбия, Израел, САЩ и Турция както преди, така и след заседанията на Европейския съюз по външни работи, информира „Политико“, предава News.bg.

По време на предизборно събитие той подчерта, че комуникацията с международни партньори е постоянна практика. По думите му, той не общува единствено с руския си колега, а и с външните министри на редица други държави преди и след срещите на Съвета на ЕС.

Сиярто аргументира действията си с факта, че в рамките на Европейския съюз се вземат решения, които пряко засягат отношенията и сътрудничеството на Унгария със страни извън съюза. Според него именно това е същността на външната политика - диалогът с международни лидери, дори когато той е неудобен.

Междувременно „Вашингтон пост“ публикува информация, че правителството на Виктор Орбан е поддържало близки връзки с Москва по време на войната в Украйна. Според изданието, Сиярто е използвал паузите по време на срещи с европейски партньори, за да предава информация на руския външен министър Сергей Лавров. В резултат на подобни съмнения, Европейският съюз е ограничил достъпа на Унгария до чувствителна информация.

По темата се изказа и полският премиер Доналд Туск, който заяви, че подобни твърдения не са изненадващи и че подозрения съществуват от дълго време. Той допълни, че именно поради това е предпазлив в изказванията си по време на заседания на ЕС. Туск също така изрази подкрепа за унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр преди предстоящите избори на 12 април.

В отговор Сиярто отхвърли обвиненията, определяйки ги като неверни и подвеждащи. Подобна позиция зае и унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока, който определи информацията като фалшива и я свърза с политическо напрежение в рамките на предизборната кампания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха

    13 26 Отговор
    Аман от руски пудели, които се борят за власт със зъби и нокти.!

    15:14 24.03.2026

  • 2 Малей

    7 14 Отговор
    този на 5 стола....

    15:15 24.03.2026

  • 3 честен ционист

    8 2 Отговор
    И с Македония, ама са го премълчали заради Ганчо.

    15:16 24.03.2026

  • 4 Някой

    26 6 Отговор
    Еми външен министър е. Неговата работа е да комуникира с всякакви държави, без значение дали харесва управляващите ги. ЕС не се отличава по никакъв начин. И кое е тайно? Че те нещата се изнасят публично.

    Коментиран от #6

    15:16 24.03.2026

  • 5 Трол

    12 8 Отговор
    Надежда Нейнски поддържа контакти с Украйна, Турция, Германия, САЩ, Израел и Великобритания.

    Коментиран от #10, #41

    15:19 24.03.2026

  • 6 честен ционист

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Унгария, Австриа, Русия, Сърбия, Израел, САЩ, Турция и Македония са новата Антанта.

    15:19 24.03.2026

  • 7 Унгарците

    18 7 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #12, #19

    15:20 24.03.2026

  • 8 Перо

    18 5 Отговор
    Ционистки уйдурми, при нужда да повторят манипулацията в Румъния!

    15:22 24.03.2026

  • 9 Хи хи хи

    16 6 Отговор
    Хи хи хи
    урсулите и каите се скъсаха да праят предизборна агитация
    ЗА
    Виктор Орбан

    15:23 24.03.2026

  • 10 Надежда

    16 5 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    поддържа връзки и с Публичния дом

    15:24 24.03.2026

  • 11 Путин

    8 13 Отговор
    ще ги захвърли,като Иран !

    15:24 24.03.2026

  • 12 Вече

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "Унгарците":

    имат ли бензин?

    15:25 24.03.2026

  • 13 Чингиз хан

    11 4 Отговор
    Както винаги,мачът е Изток-Запад!Да започнат залаганията!

    15:36 24.03.2026

  • 14 Пепи Волгата

    11 12 Отговор
    Хаха смахнати тролове копейкаджии, аз отдавна забравих за копейките.

    Коментиран от #15

    15:36 24.03.2026

  • 15 Въпросче

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "Пепи Волгата":

    Натовче , сега когато цените станаха лев за евро , а заплатите лев за 1/2 евро доволни ли сте русофобите ?

    Коментиран от #24

    15:40 24.03.2026

  • 16 Петер Сиярто

    8 8 Отговор
    Не е вярно че шпионирам само в полза на Путин. Шпионирам още за Вучич, Нетаняху, другаря Си, Ердоган и Тръмп. Който ми плати добре, шпионирам за тях. Какво лошо има в това?

    Коментиран от #21

    15:41 24.03.2026

  • 17 Избирател

    12 2 Отговор
    "Междувременно „Вашингтон пост“ публикува информация, че правителството на Виктор Орбан е поддържало близки връзки с Москва по време на войната в Украйна"

    Ех пусти неудобни лидери - „Вашингтон пост“ не беше ли собственост на един унгарски евреин - иначе махнаха румънския президент защото Путин бил публикувал нещо в Тик-Ток обаче „Вашингтон пост“ като публикува нещо за да омаскари неудобните това не е намеса във вътрешните работи.

    15:46 24.03.2026

  • 18 Орбанлия

    4 7 Отговор
    Най много обичам да съм слуга на путлер. Обичам да съм наведено нищожество и просяците да ми го слагат отзадзе

    15:46 24.03.2026

  • 19 Унгарците

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Унгарците":

    След още един мандат на Орбан ще се наредят и след България на опашката на ЕС, ако не ги изхвърлят оттам.

    Коментиран от #25

    15:47 24.03.2026

  • 20 Синче на Песковче

    4 5 Отговор
    Орбан е унгарската тиква. Обича да яде руски наденици. Ходи в просия да коленичи и да го унижават. Вучич е същия тр.аверс. обичат подчинението.

    Коментиран от #22

    15:50 24.03.2026

  • 21 ПП€ДБ

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Петер Сиярто":

    "Който ми плати добре, шпионирам за тях"

    Не може така - за да си верен евроатлантик трябва да шпионираш само за господарите и то безплатно - даже и да се съветваш с посолството кой да е в листите и кои да са началници на служби. Иначе ще има статия „Вашингтон пост“ че си путинист.

    15:51 24.03.2026

  • 22 Помнещ

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Синче на Песковче":

    "Ходи в просия да коленичи и да го унижават"

    Е друго си е наведения дЖилезко да даде един милиард на Тръмп само за да се снима с него и да моли да размагнитят прасето.

    15:53 24.03.2026

  • 23 Мемфис

    4 3 Отговор
    Скапана копейка, дори прилича на моравият варненски глист! ( извинявам се на варналии, те са гитини хора)

    15:53 24.03.2026

  • 24 Аз лично ДА

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Въпросче":

    Вече няма да сменям Евро за лев, когато фирмата ми получава Евро от чуждите партньори и изнася пак в Евро.
    Бях принуден да обръщам евровете в лева за заплати и др.разходи .Само губех.Сега съм ок.

    Коментиран от #28, #29

    15:53 24.03.2026

  • 25 Антитрол

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Унгарците":

    "и след България на опашката на ЕС"

    Трябва да се лъже яко че да има за баничка - покупателната способност на унгарците е два пъти по-висока от на "евроатлантическа" България, по-висока е даже и от на румънците и е съвсем малко по-ниска от на гърците.

    15:55 24.03.2026

  • 26 Мирослав

    3 5 Отговор
    Сиярто е млад, съвсем нормално е да си гледа интереса и да си търси място при новите господари на Света!

    Коментиран от #35, #39

    15:57 24.03.2026

  • 27 Правителството на Виктор Орбан

    2 2 Отговор
    от години тайно предоставяли на Москва достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Външният министър Петер Сиярто редовно провеждал телефонни разговори по време на почивките на срещите на ЕС, за да предоставя на руския си колега Сергей Лавров. както и възможни решения, споделя един от европейските служители по сигурността. Чрез такива разговори „на практика на всяка среща на ЕС в продължение на години Русия е била зад масата“, казва служителят. Сиярто е направил 16 официални посещения в Москва от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Последното беше на 4 март, когато се е срещал с Владимир Путин, за да докладва.

    Коментиран от #33

    16:00 24.03.2026

  • 28 Не си

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Аз лично ДА":

    ОК! Покупателната ти способност е наполовина! 1 евро вече е 4 лв. Скоро и на 1/4! Ма толкоз ти е мозъка, за да го разбереш!

    16:01 24.03.2026

  • 29 Бизнесмен

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Аз лично ДА":

    "когато фирмата ми получава Евро от чуждите партньори и изнася пак в Евро"

    Може да си мечтаеш да имаш фирма докато претърсваш кофите - всички фирми са в чудо защото каквото и да произвеждат суровините са поне 20% нагоре а стоките се продават на същите цени. Отделно пък работниците искат по-високи заплати че всичко е по-скъпо.

    То прехвърлянето от евро в лева ставаше автоматично в банката в зависимост каква ти е сметката.

    16:01 24.03.2026

  • 30 Тити на Кака

    2 2 Отговор
    Странно, няма никаква информация за контактите на другите външни министри на страните от ЕС...
    И май това не е странно, ако говорим на вече нарочено за тричане улично куче.
    Започва времето за лов на вещици.
    Тия дни прогресивни доносници-студенти се оплакаха от неправилно мислещи по темата "Палестина/Газа" университетски преподаватели в СУ.
    Доносничеството пак излиза на мода 😂😂😂

    16:02 24.03.2026

  • 31 Иван

    2 1 Отговор
    Орбан, Вучич и Ердоган са като големи циреи около нас. Не ги ли отрежеш и дизенфекцираш наколо , ще се заразиш и ти. А в България, да си кажем честно, средата често е замърсена. Дано това е валидно за поколенията политици и граждани, които щат или не, трябва да слязат от сцената. И България, и светът, вече не им принадлежат. Е, болезнено е. В Унгария опозиционният лидер Петер.... Му е време да поеме щафетата. А Ердоган може и да не успее да се върне успешно и този път. Ние да се оглеждаме умно, че запалената черга у комшиите, може да донесе лесно огън и до нашата.

    Коментиран от #34, #37

    16:02 24.03.2026

  • 32 Българин

    1 1 Отговор
    Точно защото служат на Русия, хората хаесват Орбан и унгарската политика!

    Коментиран от #36

    16:02 24.03.2026

  • 33 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Правителството на Виктор Орбан":

    Трябва да се лъже яко за да има за баничка нали? - пък доказателства не са нужни за целите на пропагандата. Иначе имейлите на Урсула с Пфайзер изчезнаха.

    16:04 24.03.2026

  • 34 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Иван":

    "Орбан, Вучич и Ердоган са като големи циреи около нас"

    По големи циреи от нашите две прасета няма и от тези които ги изпраха и върнаха във властта. Пък най големите циреи са нашите евроатлантици които всичките са комуняги и ченгета от ДС.

    16:06 24.03.2026

  • 35 Ама

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мирослав":

    Въпросът е кой е новият господар на света, нЕма да е Путин, как не ви стига акъла да го разберете това. Я го поразгледайте Путин. Нито идейно, нито физически как изглежда , става за предаване на следващите. Болен мозък и физически с недъзи

    16:08 24.03.2026

  • 36 Баш ПатрЕота

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Ганьовските патрЕоти винаги са били повече руски патриоти от български..
    Със службата си на Русия Орбан докара Унгария до нивото на България, а едно време бяха на светлинни години от нас..

    Коментиран от #40

    16:09 24.03.2026

  • 37 Избирател

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Иван":

    "Му е време да поеме щафетата"

    Това ще го реши унгарския народ а не както на нашите козячета им се иска господарите им да определят кой да управлява в държавите.

    16:11 24.03.2026

  • 38 Петер

    1 1 Отговор
    е лейтенант от КГБ !

    Коментиран от #42

    16:11 24.03.2026

  • 39 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мирослав":

    Те тия новите "господари" на света да хванат да спрат младото им население да бяга към "старите" господари..Пък тогава да мислят за останалата част от света..

    16:12 24.03.2026

  • 40 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Баш ПатрЕота":

    "едно време бяха на светлинни години от нас.."

    Те и сега са на светлинни години от нас а нашите продажни евроатлантици ни докараха до там че да сме по-бедни и от Гана. Ама гладен не се стои и на нашите козячета им се налага да лъжат и да се мъчат да казват на черното бяло.

    16:14 24.03.2026

  • 41 Да, но те не

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    са вражески за България и НАТО държави, така че си обменяме данни без проблем. А унгарския руски дебеланко е шпионирал в полза на Русия - вражеска държава, което престъпление по Конституция.

    16:14 24.03.2026

  • 42 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Петер":

    Така е, трябва да се лъже че да има за баничка

    16:15 24.03.2026

