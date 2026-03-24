Петер Сиярто поддържа контакти с Русия, Сърбия, Израел, САЩ и Турция около срещите на ЕС

Унгарският външен министър Петер Сиярто съобщи, че поддържа активни разговори с представители на Русия, Сърбия, Израел, САЩ и Турция както преди, така и след заседанията на Европейския съюз по външни работи, информира „Политико“, предава News.bg.
По време на предизборно събитие той подчерта, че комуникацията с международни партньори е постоянна практика. По думите му, той не общува единствено с руския си колега, а и с външните министри на редица други държави преди и след срещите на Съвета на ЕС.
Сиярто аргументира действията си с факта, че в рамките на Европейския съюз се вземат решения, които пряко засягат отношенията и сътрудничеството на Унгария със страни извън съюза. Според него именно това е същността на външната политика - диалогът с международни лидери, дори когато той е неудобен.
Междувременно „Вашингтон пост“ публикува информация, че правителството на Виктор Орбан е поддържало близки връзки с Москва по време на войната в Украйна. Според изданието, Сиярто е използвал паузите по време на срещи с европейски партньори, за да предава информация на руския външен министър Сергей Лавров. В резултат на подобни съмнения, Европейският съюз е ограничил достъпа на Унгария до чувствителна информация.
По темата се изказа и полският премиер Доналд Туск, който заяви, че подобни твърдения не са изненадващи и че подозрения съществуват от дълго време. Той допълни, че именно поради това е предпазлив в изказванията си по време на заседания на ЕС. Туск също така изрази подкрепа за унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр преди предстоящите избори на 12 април.
В отговор Сиярто отхвърли обвиненията, определяйки ги като неверни и подвеждащи. Подобна позиция зае и унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока, който определи информацията като фалшива и я свърза с политическо напрежение в рамките на предизборната кампания.
4 Някой
Коментиран от #6
15:16 24.03.2026
5 Трол
Коментиран от #10, #41
15:19 24.03.2026
6 честен ционист
До коментар #4 от "Някой":Унгария, Австриа, Русия, Сърбия, Израел, САЩ, Турция и Македония са новата Антанта.
15:19 24.03.2026
7 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
Коментиран от #12, #19
15:20 24.03.2026
9 Хи хи хи
урсулите и каите се скъсаха да праят предизборна агитация
ЗА
Виктор Орбан
15:23 24.03.2026
10 Надежда
До коментар #5 от "Трол":поддържа връзки и с Публичния дом
15:24 24.03.2026
12 Вече
До коментар #7 от "Унгарците":имат ли бензин?
15:25 24.03.2026
14 Пепи Волгата
Коментиран от #15
15:36 24.03.2026
15 Въпросче
До коментар #14 от "Пепи Волгата":Натовче , сега когато цените станаха лев за евро , а заплатите лев за 1/2 евро доволни ли сте русофобите ?
Коментиран от #24
15:40 24.03.2026
17 Избирател
Ех пусти неудобни лидери - „Вашингтон пост“ не беше ли собственост на един унгарски евреин - иначе махнаха румънския президент защото Путин бил публикувал нещо в Тик-Ток обаче „Вашингтон пост“ като публикува нещо за да омаскари неудобните това не е намеса във вътрешните работи.
15:46 24.03.2026
19 Унгарците
До коментар #7 от "Унгарците":След още един мандат на Орбан ще се наредят и след България на опашката на ЕС, ако не ги изхвърлят оттам.
Коментиран от #25
15:47 24.03.2026
21 ПП€ДБ
До коментар #16 от "Петер Сиярто":"Който ми плати добре, шпионирам за тях"
Не може така - за да си верен евроатлантик трябва да шпионираш само за господарите и то безплатно - даже и да се съветваш с посолството кой да е в листите и кои да са началници на служби. Иначе ще има статия „Вашингтон пост“ че си путинист.
15:51 24.03.2026
22 Помнещ
До коментар #20 от "Синче на Песковче":"Ходи в просия да коленичи и да го унижават"
Е друго си е наведения дЖилезко да даде един милиард на Тръмп само за да се снима с него и да моли да размагнитят прасето.
15:53 24.03.2026
24 Аз лично ДА
До коментар #15 от "Въпросче":Вече няма да сменям Евро за лев, когато фирмата ми получава Евро от чуждите партньори и изнася пак в Евро.
Бях принуден да обръщам евровете в лева за заплати и др.разходи .Само губех.Сега съм ок.
Коментиран от #28, #29
15:53 24.03.2026
25 Антитрол
До коментар #19 от "Унгарците":"и след България на опашката на ЕС"
Трябва да се лъже яко че да има за баничка - покупателната способност на унгарците е два пъти по-висока от на "евроатлантическа" България, по-висока е даже и от на румънците и е съвсем малко по-ниска от на гърците.
15:55 24.03.2026
28 Не си
До коментар #24 от "Аз лично ДА":ОК! Покупателната ти способност е наполовина! 1 евро вече е 4 лв. Скоро и на 1/4! Ма толкоз ти е мозъка, за да го разбереш!
16:01 24.03.2026
29 Бизнесмен
До коментар #24 от "Аз лично ДА":"когато фирмата ми получава Евро от чуждите партньори и изнася пак в Евро"
Може да си мечтаеш да имаш фирма докато претърсваш кофите - всички фирми са в чудо защото каквото и да произвеждат суровините са поне 20% нагоре а стоките се продават на същите цени. Отделно пък работниците искат по-високи заплати че всичко е по-скъпо.
То прехвърлянето от евро в лева ставаше автоматично в банката в зависимост каква ти е сметката.
16:01 24.03.2026
30 Тити на Кака
И май това не е странно, ако говорим на вече нарочено за тричане улично куче.
Започва времето за лов на вещици.
Тия дни прогресивни доносници-студенти се оплакаха от неправилно мислещи по темата "Палестина/Газа" университетски преподаватели в СУ.
Доносничеството пак излиза на мода 😂😂😂
16:02 24.03.2026
33 Зевзек
До коментар #27 от "Правителството на Виктор Орбан":Трябва да се лъже яко за да има за баничка нали? - пък доказателства не са нужни за целите на пропагандата. Иначе имейлите на Урсула с Пфайзер изчезнаха.
16:04 24.03.2026
34 Антитрол
До коментар #31 от "Иван":"Орбан, Вучич и Ердоган са като големи циреи около нас"
По големи циреи от нашите две прасета няма и от тези които ги изпраха и върнаха във властта. Пък най големите циреи са нашите евроатлантици които всичките са комуняги и ченгета от ДС.
16:06 24.03.2026
35 Ама
До коментар #26 от "Мирослав":Въпросът е кой е новият господар на света, нЕма да е Путин, как не ви стига акъла да го разберете това. Я го поразгледайте Путин. Нито идейно, нито физически как изглежда , става за предаване на следващите. Болен мозък и физически с недъзи
16:08 24.03.2026
36 Баш ПатрЕота
До коментар #32 от "Българин":Ганьовските патрЕоти винаги са били повече руски патриоти от български..
Със службата си на Русия Орбан докара Унгария до нивото на България, а едно време бяха на светлинни години от нас..
Коментиран от #40
16:09 24.03.2026
37 Избирател
До коментар #31 от "Иван":"Му е време да поеме щафетата"
Това ще го реши унгарския народ а не както на нашите козячета им се иска господарите им да определят кой да управлява в държавите.
16:11 24.03.2026
39 Ко речи?
До коментар #26 от "Мирослав":Те тия новите "господари" на света да хванат да спрат младото им население да бяга към "старите" господари..Пък тогава да мислят за останалата част от света..
16:12 24.03.2026
40 Антитрол
До коментар #36 от "Баш ПатрЕота":"едно време бяха на светлинни години от нас.."
Те и сега са на светлинни години от нас а нашите продажни евроатлантици ни докараха до там че да сме по-бедни и от Гана. Ама гладен не се стои и на нашите козячета им се налага да лъжат и да се мъчат да казват на черното бяло.
16:14 24.03.2026
41 Да, но те не
До коментар #5 от "Трол":са вражески за България и НАТО държави, така че си обменяме данни без проблем. А унгарския руски дебеланко е шпионирал в полза на Русия - вражеска държава, което престъпление по Конституция.
16:14 24.03.2026
42 Антитрол
До коментар #38 от "Петер":Така е, трябва да се лъже че да има за баничка
16:15 24.03.2026