МААЕ призова за „максимална сдържаност“ след съобщението за удар по АЕЦ "Бушер"

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) призова снощи за „максимална сдържаност“ след съобщението, на Иран, че атомната електроцентрала в Бушер е била ударена, без обаче да бъдат причинени щети на обекта, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

МААЕ заяви, че Иран я е информирал, че „още един снаряд е ударил помещенията“ на атомната електроцентрала в Бушер във вторник.

„Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси повтори призива си за максимална сдържаност, за да се избегне всякакъв риск за ядрената безопасност в период на конфликт“, заяви агенцията на ООН в изявление в Екс.

Иранската организация за атомна енергия заяви малко преди това, че атомната електроцентрала в Бушер е била ударена от ракета, която не е нанесла щети, като обвини САЩ и Израел, че стоят зад атаката.

АЕЦ „Бушер“, единствената действаща в Иран, има производствен капацитет от 1 000 мегавата, като покрива само малка част от нуждите на страната от електроенергия, отбелязва АФП.