Министър Абровски: Установихме незаконна сеч и строителство в горски имот край „Златни пясъци“

27 Май, 2026 21:37 718 20

  • пламен абровски-
  • незаконно строителство-
  • варна

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Установихме незаконна сеч и строителство в горски имот край „Златни пясъци“. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на брифинг пред медии след извършена проверка в местността „Баба Алино“.

Той обясни, че имотът е бил държавна собственост на Министерството на земеделието и храните, като през 2005 г. е заменен срещу частен имот на друго място. След извършената замяна той става частна собственост, но попада в обхвата на параграф 3, ал. 1 от Закона за горите, съгласно който за такива имоти има забрана за промяна на предназначението.

Министър Абровски информира още, че на 26 октомври 2023 г. е извършена проверка от страна на Регионална дирекция по горите – Варна по подаден сигнал, при която са установени незаконните действия.

„Служителите са констатирали не само извършване на сеч, но и строителни дейности в имот, за който съществува законова забрана за промяна на предназначението“, подчерта той.

По думите му е съставен констативен протокол, а служителите на Регионална дирекция по горите – Варна са уведомили Община Варна, Областна дирекция на МВР – Варна, Прокуратурата и ДНСК, но не са последвали необходимите действия.

„Това е беззаконие. Намираме се на място, което по документи се води гора, а около нас бетонът е значително повече от гората“, коментира още министър Абровски.

В проверката участваха и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, заместник-министърът на околната среда и водите Костадин Гешев, както и експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна и Регионалната дирекция по горите – Варна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Не думай!

    21:40 27.05.2026

  • 2 1488

    1 2 Отговор
    руской гаварящи ?

    21:40 27.05.2026

  • 3 Яшар

    5 1 Отговор
    Отнемете имота и строежите в полза на държавата и преместен циганите ни от гетата там ..и така и така е незаконо ...давай

    21:42 27.05.2026

  • 4 Костя стоянов да заведе медиите да

    4 3 Отговор
    видят Коста дел Кроко край Царево и още десетки такива руски незаконни комплекси в България

    21:43 27.05.2026

  • 5 Пламен

    1 0 Отговор
    Нали ги беше събрал бившите да черпи опит !!! Хайде сега като е толкова загрижен сигнал ама качествен до органите и колегата му да бъде подведен под отговорност. После и самият ПЛАМЕНЧО защото е ясно, че състоянието му коренно ще се промени след мандатите му са бъде готов !!! За съжаление нито този дето ще го съветва нито ПЛАМЕНЧО ще бъдат виновни !!! Боже защо ни изостави в ръцете на сребролюбците !!!!

    21:44 27.05.2026

  • 6 1488

    8 0 Отговор
    утре урките правят дьржава по околовръстното на варна и почват да нападат бг градове за даньци

    така са възникнали дьржавите

    21:44 27.05.2026

  • 7 Сталин

    14 1 Отговор
    Събаряй всичкио,и всички кметове ,архитекти ,общинари които са вземали пари от тия кошерни шпиони от Украйна веднага в ареста

    Коментиран от #11

    21:45 27.05.2026

  • 8 ?????

    5 1 Отговор
    Ха ха.
    Възраждане са го захапали тоя въпрос от 2023 г.
    Имат сигнали до община Варна, до прокуратурата, до МВР, до ДАНС.
    Ама Коцев изведнъж прогледна вчера когато се размириса.
    Петроханците има ли в нещо да не са си пуснали пипалата?

    21:50 27.05.2026

  • 9 бою циганина

    5 1 Отговор
    еврейско градче, мълчах си щот така ми казаха и ми платиха де

    21:54 27.05.2026

  • 10 Асен Василев

    1 0 Отговор
    Аз имам пълно доверие в Благо. Той е пич и не би направил нещо незаконно. Камо ли да вози бело или да потапя кораби!

    21:56 27.05.2026

  • 11 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Много бързаш. Имат все пак 4 години да наблюдават отблизо, да установяват, следят и констатират. Бързата работа, срам за майстора.

    21:56 27.05.2026

  • 12 Ужас безкрай

    3 0 Отговор
    Само да питам. Тоз министър реален ли е?

    21:56 27.05.2026

  • 13 Гост

    2 0 Отговор
    Ама само установихте...

    21:57 27.05.2026

  • 14 Бяхме забравили заменките

    3 0 Отговор
    Сега изплуват!

    21:59 27.05.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    4 1 Отговор
    Днес путен за пореден път каза, че руснаци и украинци са едно и също бъгнато племе!

    22:01 27.05.2026

  • 16 Руснаците от Одеса с украински паспорти

    3 0 Отговор
    избягаха в България да отърват мобилизацията!

    22:04 27.05.2026

  • 17 След Сандала !

    2 0 Отговор
    След Сандала !

    Взехте !

    Да ги !

    Установявате !

    За Това Ли ?

    Ви Плащат ?

    22:10 27.05.2026

  • 18 Какъв Е ? Този !

    2 0 Отговор
    Суяк ?

    22:13 27.05.2026

  • 19 Благо Коцев е одобрил ПУП-а на градчето

    2 1 Отговор
    Коцев е внесъл за одобрение Подробния Устройствен План на градчето на корпорация Куб. Хората са си опекли работата. Всички местни са в играта. Няма смисъл да се правят на изненадани.

    22:28 27.05.2026

  • 20 Как КУБ се отблагодари на ППДБ?

    1 0 Отговор
    Че бяха закъсали за някакъв кеш, разправяше Киро. Пък после проблемът се реши.

    22:32 27.05.2026

