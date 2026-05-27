Министър Абровски: Установихме незаконна сеч и строителство в горски имот край „Златни пясъци“

Установихме незаконна сеч и строителство в горски имот край „Златни пясъци“. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на брифинг пред медии след извършена проверка в местността „Баба Алино“.

Той обясни, че имотът е бил държавна собственост на Министерството на земеделието и храните, като през 2005 г. е заменен срещу частен имот на друго място. След извършената замяна той става частна собственост, но попада в обхвата на параграф 3, ал. 1 от Закона за горите, съгласно който за такива имоти има забрана за промяна на предназначението.

Министър Абровски информира още, че на 26 октомври 2023 г. е извършена проверка от страна на Регионална дирекция по горите – Варна по подаден сигнал, при която са установени незаконните действия.

„Служителите са констатирали не само извършване на сеч, но и строителни дейности в имот, за който съществува законова забрана за промяна на предназначението“, подчерта той.

По думите му е съставен констативен протокол, а служителите на Регионална дирекция по горите – Варна са уведомили Община Варна, Областна дирекция на МВР – Варна, Прокуратурата и ДНСК, но не са последвали необходимите действия.

„Това е беззаконие. Намираме се на място, което по документи се води гора, а около нас бетонът е значително повече от гората“, коментира още министър Абровски.

В проверката участваха и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, заместник-министърът на околната среда и водите Костадин Гешев, както и експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна и Регионалната дирекция по горите – Варна.