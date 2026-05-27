Министър Абровски: Установихме незаконна сеч и строителство в горски имот край „Златни пясъци“

Установихме незаконна сеч и строителство в горски имот край „Златни пясъци“. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на брифинг пред медии след извършена проверка в местността „Баба Алино“.
Той обясни, че имотът е бил държавна собственост на Министерството на земеделието и храните, като през 2005 г. е заменен срещу частен имот на друго място. След извършената замяна той става частна собственост, но попада в обхвата на параграф 3, ал. 1 от Закона за горите, съгласно който за такива имоти има забрана за промяна на предназначението.
Министър Абровски информира още, че на 26 октомври 2023 г. е извършена проверка от страна на Регионална дирекция по горите – Варна по подаден сигнал, при която са установени незаконните действия.
„Служителите са констатирали не само извършване на сеч, но и строителни дейности в имот, за който съществува законова забрана за промяна на предназначението“, подчерта той.
По думите му е съставен констативен протокол, а служителите на Регионална дирекция по горите – Варна са уведомили Община Варна, Областна дирекция на МВР – Варна, Прокуратурата и ДНСК, но не са последвали необходимите действия.
„Това е беззаконие. Намираме се на място, което по документи се води гора, а около нас бетонът е значително повече от гората“, коментира още министър Абровски.
В проверката участваха и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, заместник-министърът на околната среда и водите Костадин Гешев, както и експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна и Регионалната дирекция по горите – Варна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 1488
така са възникнали дьржавите
21:44 27.05.2026
7 Сталин
Коментиран от #11
21:45 27.05.2026
8 ?????
Възраждане са го захапали тоя въпрос от 2023 г.
Имат сигнали до община Варна, до прокуратурата, до МВР, до ДАНС.
Ама Коцев изведнъж прогледна вчера когато се размириса.
Петроханците има ли в нещо да не са си пуснали пипалата?
21:50 27.05.2026
11 Гробар
До коментар #7 от "Сталин":Много бързаш. Имат все пак 4 години да наблюдават отблизо, да установяват, следят и констатират. Бързата работа, срам за майстора.
21:56 27.05.2026
17 След Сандала !
Взехте !
Да ги !
Установявате !
За Това Ли ?
Ви Плащат ?
22:10 27.05.2026
