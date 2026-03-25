The ​​New York Times: Пентагонът праща 2 000 десантчици в Близкия изток ВИДЕО

25 Март, 2026 04:07, обновена 25 Март, 2026 04:23

Около 290 американски военни са ранени от началото на операцията. Ормузкият проток остава отворен, но не и за "вражески" кораби, заяви Техеран

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на САЩ е наредило разполагането на приблизително 2 000 десантчици в Близкия изток, пише The ​​New York Times.

Според вестника, членове на „силите за незабавно реагиране“ на елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия ще бъдат изпратени в Близкия изток. Парашутистите ще бъдат разположени „в непосредствена близост до Иран“.

Миналата седмица Fox News съобщи, че десантна група от приблизително 4 500 моряци и морски пехотинци, водена от десантния кораб USS Boxer и 11-то експедиционно звено на морската пехота, е заминала за Близкия изток.

Около 290 американски военнослужещи са ранени по време на американско-израелската операция срещу Иран, съобщи CNN, позовавайки се на говорител на Централното командване на САЩ.

Според него от 290-те ранени войници по време на конфликта, 255 са се върнали на служба, а 10 американски военнослужещи са били тежко ранени. Преди това се съобщаваше за 200 ранени и 13 убити в боевете.

По-рано тази седмица Ебрахим Золфагари, говорител на Централното командване на Хатам ал-Анбия на иранските въоръжени сили, заяви, че американските военни крият реалния брой на загиналите и ранените по време на агресията срещу Иран.

Ормузкият проток остава отворен за навигация, но не и за кораби от Съединените щати, Израел или държави, които Иран счита за агресори, според циркулярно писмо, изпратено от иранската делегация до членове на Международната морска организация на ООН.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 2 Отговор
    много краварска карантия ще се връща във найлонови чували

    04:25 25.03.2026

  • 2 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Представител на Върховния ирански лидер в Съвета за отбрана - адмирал Ахмадиан: ..."От много години очакваме американците да нахлуят в предварително определени точки в Иран и се подготвяме за този момент повече от две десетилетия, усъвършенствайки нашата стратегия за асиметрична война до съвършенство. Сега имаме само едно послание за американските войници: елате по-близо!" САЩ удариха на сериозен камък. Ама това щели...ама онова щели. Май нещо не става този път страхливи идиоти!

    04:27 25.03.2026

  • 3 Оня с коня

    3 0 Отговор
    Изкараха мечката от бърлогата й, раздразниха я, а сега като останаха очи в очи с нея ... пълнят гащите от ужас и вият на умряло!

    04:28 25.03.2026

  • 4 оня с коня

    3 1 Отговор
    Дядото на германския канцлер Олаф Шолц (Фриц фон Шолц), твърдо вярвал в победата на германския вермахт над „варварите от Изтока“, воювал срещу руснаците в СССР и се издигнал до чин бригаденфюрер (генерал-лейтенант) от SS; дядото на германския финансов министър Кристиан Линднер (Герхард Линднер) е бил генерал от Вермахта. а дядото на на германския министър на здравеопазването Карл Лаутербах е ръководил Хитлерюгенд и е бил обергрупен.

    Коментиран от #6

    04:29 25.03.2026

  • 5 Елате насам!

    0 0 Отговор
    Представител на Върховния ирански лидер в Съвета за отбрана - адмирал Ахмадиан:

    ..."От много години очакваме американците да нахлуят в предварително определени точки в Иран и се подготвяме за този момент повече от две десетилетия, усъвършенствайки нашата стратегия за асиметрична война до съвършенство.
    Сега имаме само едно послание за американските войници: елате по-близо!"

    04:39 25.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    ФРИЦ ФОН ШОЛЦ КОМАНДИР НА СС ДИВИЗИЯ НОРТЛАНД - ОТ СКАНДИНАВСКИ ДОБРОВОЛЦИ
    Е ЛИКВИДИРАН КРАЙ
    ПОЛТАВА РФ :)

    04:49 25.03.2026