The ​​New York Times: Пентагонът праща 2 000 десантчици в Близкия изток ВИДЕО

Министерството на отбраната на САЩ е наредило разполагането на приблизително 2 000 десантчици в Близкия изток, пише The New York Times.
Според вестника, членове на „силите за незабавно реагиране“ на елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия ще бъдат изпратени в Близкия изток. Парашутистите ще бъдат разположени „в непосредствена близост до Иран“.
Миналата седмица Fox News съобщи, че десантна група от приблизително 4 500 моряци и морски пехотинци, водена от десантния кораб USS Boxer и 11-то експедиционно звено на морската пехота, е заминала за Близкия изток.
Около 290 американски военнослужещи са ранени по време на американско-израелската операция срещу Иран, съобщи CNN, позовавайки се на говорител на Централното командване на САЩ.
Според него от 290-те ранени войници по време на конфликта, 255 са се върнали на служба, а 10 американски военнослужещи са били тежко ранени. Преди това се съобщаваше за 200 ранени и 13 убити в боевете.
По-рано тази седмица Ебрахим Золфагари, говорител на Централното командване на Хатам ал-Анбия на иранските въоръжени сили, заяви, че американските военни крият реалния брой на загиналите и ранените по време на агресията срещу Иран.
Ормузкият проток остава отворен за навигация, но не и за кораби от Съединените щати, Израел или държави, които Иран счита за агресори, според циркулярно писмо, изпратено от иранската делегация до членове на Международната морска организация на ООН.
