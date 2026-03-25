Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Войната продължава: Иран прати ракети по Израел, бомбардировки над Техеран

25 Март, 2026 04:27, обновена 25 Март, 2026 04:40 434 2

  • война-
  • иран-
  • израел-
  • атаки-
  • ракети-
  • дронове-
  • загинали

Най-малко 12 души убити при удар в иранския град Варамин, дронове подпалиха международното летище в Кувейт

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранската армия предприе нова ракетна атака срещу Израел, съобщи информационната агенция Mehr.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е извършил ракетен удар по сателитни комуникационни станции на израелска територия.

Израелските отбранителни сили обявиха, че противовъздушните им системи им работят за осуетяване на заплахата.

В централен Израел е издадена тревога за въздушна атака.

Съобщава се, че една ракета е била прехваната от израелските военни.

Резервоар за гориво се запали на международното летище в Кувейт, след като беше атакуван от няколко безпилотни летателни апарата, съобщи Генералният орган за гражданска авиация на емирството.

Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, беше атакуван от дронове, но всички бяха успешно свалени, според телевизия Al Hadath.

Според изявление на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия, системите за противовъздушна отбрана са унищожили пет въоръжени безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран към кралството.

Израелските отбранителни сили обявиха, че са започнали серия от удари по цели на иранското правителство в Техеран.

Няколко жилищни сгради и училище бяха сериозно повредени при бомбардировка срещу Техеран, съобщи Ал Джазира.

Експлозии са станали в множество райони на иранската столица, според информационната агенция Mehr.

Най-малко 12 души са убити, а други 28 са ранени при израелско-американски удар по иранския град Варамин, разположен югоизточно от Техеран, съобщи информационната агенция Fars.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фар

    1 1 Отговор
    Делси Родригес от Иран, този Гадалф, Гадаиф, как се казва, е получил разрешение от американците и евреите да прелети чак до Пакистан за преговори с тях. Те са го уверили, че по време на въздушните удари траекторията на полета му през напълно контролираното от тях въздушно пространство на Иран няма да бъде застрашена. Нещо, което изисква значителна координация.

    04:40 25.03.2026

  • 2 За да се преговара със саш трябва

    2 0 Отговор
    Връз секи щат да се метне х 100 мегатона

    04:51 25.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания