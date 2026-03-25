The Wall Street Journal: Енергийната криза удря САЩ и други региони

Енергийната криза, предизвикана от американско-израелската военна операция срещу Иран, заплашва скоро да се разпространи широко в Съединените щати и други региони, пише The Wall Street Journal.
В статията се отбелязва, че ако мирните преговори не успеят бързо, последиците от рекордно високите цени на определени видове петрол от Близкия изток скоро ще се стоварят върху Съединените щати и други региони.
„Прекъсванията в доставките на гориво са толкова тежки, че ще изпаднем в пълна паника, ако тази ситуация не бъде разрешена скоро“, предупреди анализаторът на енергийния пазар Хелге Андре Мартинсен от норвежкия клон на шведската инвестиционна банка DNB Carnegie.
Вестникът уточнява, че под „разрешение“ в този случай се има предвид възстановяването на пълномащабния транспорт на петрол през Ормузкия проток. „Дори тогава, за да се върнат цените до нивата отпреди войната, страните от Персийския залив ще трябва да се откажат от предишните си планове за намаляване на производството на петрол", смятат търговци.
„Освен това, това връщане на цените на петрола до нивата отпреди войната, според Мартинсен, би изисквало дългосрочно облекчаване на санкциите срещу Иран и Русия“, подчертава вестникът. Засега САЩ са осъществили само краткосрочно, селективно облекчаване на ограниченията си върху руския и иранския петрол.
Цените на бензина в Съединените щати вече скочиха до най-високите си нива от 2022 г. насам. Американските експерти обаче признават, че дори ако иранският конфликт приключи сравнително бързо, цените на горивата в САЩ ще спаднат бавно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчарник
08:09 25.03.2026
2 Чичо Дончо яко
08:11 25.03.2026
3 си дзън
Уст-Луга, Приморск, Новоросийск, Дружба избомбени, нефтът 110 долара, а износ нет.
И агент Краснов не може да спаси крепостните
В русия интернет - нет, бензин - нет, денги - нет...
08:13 25.03.2026
4 Пич
08:13 25.03.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИМА СНИМКИ
НА БИБИ , ДОНИ И ЗНАМЕНАТА НА САЩ И ИЗРАЕЛ
.....
И ГАРАНТИРАМ ЧЕ АГРЕСИЯТА ПО ПЪТИЩАТА
ЩЕ ПАДНЕ С 30%:)
08:14 25.03.2026
6 авантгард
Фантазии и лъжи.
Сметката!
08:15 25.03.2026
7 Сама
08:15 25.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Както
До коментар #1 от "Овчарник":и воловете ще сменят тракторите ,това е положението.
08:18 25.03.2026
10 Карго 200
Може да е два пъти по-зле,в случай,че и другите двама "изплискат легена" Ким и Си !!!
08:19 25.03.2026
11 Гъдьо Гъдев
До коментар #1 от "Овчарник":Интересно защо по e-bay при мен тръгнаха реклами на печки и кюнци.
08:20 25.03.2026
12 Анонимен
До коментар #1 от "Овчарник":Много си прав. Със сигурност ще има завръщане към отоплението на дърва и въглища.
08:24 25.03.2026
13 Герги
08:24 25.03.2026
14 УМНИЦИТЕ
08:24 25.03.2026
15 Криза
До коментар #3 от "си дзън":Даже и тоалетните в Масква спряха да работят.
Крепостните ще акат на улицата като едно време. Ха,ха,ха.
Скоро Масква ще е едно огромно минно поле - няма да има къде да стъпиш без
да се омажеш в ...
08:28 25.03.2026
16 Нобелиста Тръмпи
08:29 25.03.2026
17 Хахахаха
До коментар #15 от "Криза":хахахахаха
08:29 25.03.2026
18 Хохо Бохо
До коментар #3 от "си дзън":Ти кога се върна от Русия? Или така ти казаха да казваш?
08:29 25.03.2026
19 Зевзек
Като гледам иранците "преговарят" с ракети по главите на евреите и краварите. Този пък перчема настъпи мотиката и тя го прасна ама много яко по кратуната.
08:30 25.03.2026
20 И така,
08:32 25.03.2026
21 инфо- истината дядо дръмпир
Берлин – Шокът от цените на петрола в резултат на войната в Иран тежи върху германските доставчици на услуги и дава на индустрията специален бум, поне временно. Индексът на мениджърите по покупки за частния сектор спадна с 1,3 пункта до 51,9 пункта през март, както обяви финансовият доставчик SP Global във вторник (24 март) в месечното си проучване на компаниите. Въпреки това, барометърът, който се наблюдава внимателно от финансовите пазари, остана над границата от 50, от която сигнализира растеж.
Разширете логото на статията
© DPA
08:33 25.03.2026
22 Читател
До коментар #18 от "Хохо Бохо":"Или така ти казаха да казваш?"
Какво да прави козячето - налага му се да лъже яко и то само заради една баничка.
08:34 25.03.2026
23 Ъъъъ
08:34 25.03.2026
24 Икономист
До коментар #21 от "инфо- истината дядо дръмпир":"която сигнализира растеж"
Растеж има само в кухите кратуни - когато горивата се вдигат те вдигат цените на всичко и хоп евролибералната стъкмистика отчита "растеж" а реалното производство пада защото пада и покупателната способност - ама за по-неумните пропагандата бива.
08:38 25.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Kaлпазанин
08:40 25.03.2026
28 Читател
До коментар #27 от "Kaлпазанин":Ами очаквам скоро "министерство на истината" по Оруел.
08:44 25.03.2026
29 Алооу, не ги мислете Щатите, имат си
08:45 25.03.2026
30 Фон дер Миндер
До коментар #21 от "инфо- истината дядо дръмпир":Растеж има само на беднотията и мизерията. Питай ги тия от WV колко пораснаха през последните месеци. Либералната шайка няма думата, фактите говорят истината
08:48 25.03.2026
31 инфо-дядо дръмпи
До коментар #23 от "Ъъъъ":поне на книга америка е първа по резерви на петрол , а втора канада........
08:48 25.03.2026
32 Истината:
Лъже и върши престъпления, а след това се прави,
че нищо не знае и някой друг е виновен за това!
08:50 25.03.2026
33 дядо дръмпир
До коментар #24 от "Икономист":язък ,бадева си стоял на банката!нищо не си научил ,освен да щракаш по клавиатурата!
08:51 25.03.2026
34 Лудия требваше още миналата година
08:52 25.03.2026
35 дядо дръмпир
Скорошен ход на руската централна банка показва докъде могат да стигнат властите, за да стабилизират публичните финанси.
Продажби на рядко злато.Русия започна да продава злато от резервите на централната банка за първи път от почти 25 години, според The Moscow Times, цитиран от Digi24.
Официалните данни показват, че през януари 2026 г. са продадени 300 000 унции, последвани от още 200 000 унции през февруари.Продал е 14тона Българско злато!
09:14 25.03.2026