The Wall Street Journal: Енергийната криза удря САЩ и други региони

Енергийната криза, предизвикана от американско-израелската военна операция срещу Иран, заплашва скоро да се разпространи широко в Съединените щати и други региони, пише The Wall Street Journal.

В статията се отбелязва, че ако мирните преговори не успеят бързо, последиците от рекордно високите цени на определени видове петрол от Близкия изток скоро ще се стоварят върху Съединените щати и други региони.

„Прекъсванията в доставките на гориво са толкова тежки, че ще изпаднем в пълна паника, ако тази ситуация не бъде разрешена скоро“, предупреди анализаторът на енергийния пазар Хелге Андре Мартинсен от норвежкия клон на шведската инвестиционна банка DNB Carnegie.

Вестникът уточнява, че под „разрешение“ в този случай се има предвид възстановяването на пълномащабния транспорт на петрол през Ормузкия проток. „Дори тогава, за да се върнат цените до нивата отпреди войната, страните от Персийския залив ще трябва да се откажат от предишните си планове за намаляване на производството на петрол", смятат търговци.

„Освен това, това връщане на цените на петрола до нивата отпреди войната, според Мартинсен, би изисквало дългосрочно облекчаване на санкциите срещу Иран и Русия“, подчертава вестникът. Засега САЩ са осъществили само краткосрочно, селективно облекчаване на ограниченията си върху руския и иранския петрол.

Цените на бензина в Съединените щати вече скочиха до най-високите си нива от 2022 г. насам. Американските експерти обаче признават, че дори ако иранският конфликт приключи сравнително бързо, цените на горивата в САЩ ще спаднат бавно.