The Wall Street Journal: Енергийната криза удря САЩ и други региони

The Wall Street Journal: Енергийната криза удря САЩ и други региони

25 Март, 2026 08:01, обновена 25 Март, 2026 08:08 1 767 35

  • сащ-
  • петрол-
  • цени-
  • иран-
  • война

Ако мирните преговори не успеят бързо, последиците от рекордно високите цени на петрола от Близкия изток скоро ще се стоварят със страшна сила върху Америка, пише изданието

The Wall Street Journal: Енергийната криза удря САЩ и други региони - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Енергийната криза, предизвикана от американско-израелската военна операция срещу Иран, заплашва скоро да се разпространи широко в Съединените щати и други региони, пише The Wall Street Journal.

В статията се отбелязва, че ако мирните преговори не успеят бързо, последиците от рекордно високите цени на определени видове петрол от Близкия изток скоро ще се стоварят върху Съединените щати и други региони.

„Прекъсванията в доставките на гориво са толкова тежки, че ще изпаднем в пълна паника, ако тази ситуация не бъде разрешена скоро“, предупреди анализаторът на енергийния пазар Хелге Андре Мартинсен от норвежкия клон на шведската инвестиционна банка DNB Carnegie.

Вестникът уточнява, че под „разрешение“ в този случай се има предвид възстановяването на пълномащабния транспорт на петрол през Ормузкия проток. „Дори тогава, за да се върнат цените до нивата отпреди войната, страните от Персийския залив ще трябва да се откажат от предишните си планове за намаляване на производството на петрол", смятат търговци.

„Освен това, това връщане на цените на петрола до нивата отпреди войната, според Мартинсен, би изисквало дългосрочно облекчаване на санкциите срещу Иран и Русия“, подчертава вестникът. Засега САЩ са осъществили само краткосрочно, селективно облекчаване на ограниченията си върху руския и иранския петрол.

Цените на бензина в Съединените щати вече скочиха до най-високите си нива от 2022 г. насам. Американските експерти обаче признават, че дори ако иранският конфликт приключи сравнително бързо, цените на горивата в САЩ ще спаднат бавно.


  • 1 Овчарник

    23 2 Отговор
    Предстои изсичането на горите и повишаването на цената на печките на дърва...!

    Коментиран от #9, #11, #12

    08:09 25.03.2026

  • 2 Чичо Дончо яко

    29 2 Отговор
    налапа хурката.

    08:11 25.03.2026

  • 3 си дзън

    3 34 Отговор
    Енергийна криза:
    Уст-Луга, Приморск, Новоросийск, Дружба избомбени, нефтът 110 долара, а износ нет.
    И агент Краснов не може да спаси крепостните
    В русия интернет - нет, бензин - нет, денги - нет...

    Коментиран от #15, #18

    08:13 25.03.2026

  • 4 Пич

    19 3 Отговор
    Всичко което ви казах, става до детайл !!! Енергийна криза ли !!! Най лошото което предвидих, вече се случва. Иран призова за регионален съюз!!! Ако това проработи, енергийната криза ще стане перманентна !!! А петрола - оръжие за извиване на ръцете !!! Което в по далечно бъдеще ще доведе до нова, много по ужасяваща и всеобхватна война!!!

    08:13 25.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 2 Отговор
    НА ВСЯКА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В
    БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИМА СНИМКИ
    НА БИБИ , ДОНИ И ЗНАМЕНАТА НА САЩ И ИЗРАЕЛ
    .....
    И ГАРАНТИРАМ ЧЕ АГРЕСИЯТА ПО ПЪТИЩАТА
    ЩЕ ПАДНЕ С 30%:)

    08:14 25.03.2026

  • 6 авантгард

    21 0 Отговор
    Мирни преговори ли??
    Фантазии и лъжи.
    Сметката!

    08:15 25.03.2026

  • 7 Сама

    21 1 Отговор
    по себе си енергийната криза не може да удря но виж оранжавия макак удари добре краварите.

    08:15 25.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Както

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчарник":

    и воловете ще сменят тракторите ,това е положението.

    08:18 25.03.2026

  • 10 Карго 200

    0 12 Отговор
    Е как да е по друг начин,след тея "СВО"-та на "император"Хаяско късия и 47-мия Дончо с моторчето?
    Може да е два пъти по-зле,в случай,че и другите двама "изплискат легена" Ким и Си !!!

    08:19 25.03.2026

  • 11 Гъдьо Гъдев

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчарник":

    Интересно защо по e-bay при мен тръгнаха реклами на печки и кюнци.

    08:20 25.03.2026

  • 12 Анонимен

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчарник":

    Много си прав. Със сигурност ще има завръщане към отоплението на дърва и въглища.

    08:24 25.03.2026

  • 13 Герги

    14 1 Отговор
    А дано да се вдигне,та да се вдигнат хората и да го изметат този Палячо...

    08:24 25.03.2026

  • 14 УМНИЦИТЕ

    19 1 Отговор
    САЩ И ИЗРАЕЛ УЖ ДОБРЕ СМЯТАХА,АМА ТОЗИ ПЪТ ОБЪРКАХА МАТЕМАТИКАТА.ПЕРСИТЕ ДОКАЗВАТ ,ЧЕ СА ПО УМНИ.

    08:24 25.03.2026

  • 15 Криза

    2 17 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Даже и тоалетните в Масква спряха да работят.
    Крепостните ще акат на улицата като едно време. Ха,ха,ха.
    Скоро Масква ще е едно огромно минно поле - няма да има къде да стъпиш без
    да се омажеш в ...

    Коментиран от #17

    08:28 25.03.2026

  • 16 Нобелиста Тръмпи

    20 1 Отговор
    Яко захапа дървото,строши си зъбите.Сега военния му министър бил виновен щото той уж го подтикнал към удара срещу Иран.Поредното изкукуригало старче президент.САЩ са бутафорна държава и нямат светло бъдеще.

    08:29 25.03.2026

  • 17 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "Криза":

    хахахахаха

    08:29 25.03.2026

  • 18 Хохо Бохо

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ти кога се върна от Русия? Или така ти казаха да казваш?

    Коментиран от #22

    08:29 25.03.2026

  • 19 Зевзек

    13 1 Отговор
    "ако мирните преговори не успеят бързо"

    Като гледам иранците "преговарят" с ракети по главите на евреите и краварите. Този пък перчема настъпи мотиката и тя го прасна ама много яко по кратуната.

    08:30 25.03.2026

  • 20 И така,

    12 1 Отговор
    демокрацията се оказа същото недоносче като социализъма - даже и по некадърно! Време е за нов световен ред! Ред без безполезни партии и клатикурковци некадърни за нищо но с привилегии и на голямо заплати!

    08:32 25.03.2026

  • 21 инфо- истината дядо дръмпир

    2 6 Отговор
    Данните пораждат странно подозрение: Помага ли войната в Иран на германската индустрия?Ескалацията в Близкия изток създава главоболия на фондовите пазари. Въпреки това, германската индустрия може да публикува най-добрите си данни от дълго време – как е свързано това?

    Берлин – Шокът от цените на петрола в резултат на войната в Иран тежи върху германските доставчици на услуги и дава на индустрията специален бум, поне временно. Индексът на мениджърите по покупки за частния сектор спадна с 1,3 пункта до 51,9 пункта през март, както обяви финансовият доставчик SP Global във вторник (24 март) в месечното си проучване на компаниите. Въпреки това, барометърът, който се наблюдава внимателно от финансовите пазари, остана над границата от 50, от която сигнализира растеж.

    Силен взрив озарява нощното небе на саудитския град Рияд: целият Близък изток е под ужаса на войната в Иран.
    Данните пораждат странно подозрение: Помага ли войната в Иран на германската индустрия?
    Ескалацията в Близкия изток създава главоболия на фондовите пазари. Въпреки това, германската индустрия може да публикува най-добрите си данни от дълго време – как е свързано това?

    Берлин – Шокът от цените на петрола в резултат на войната в Иран тежи върху германските доставчици на услуги

    Коментиран от #24, #30

    08:33 25.03.2026

  • 22 Читател

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хохо Бохо":

    "Или така ти казаха да казваш?"

    Какво да прави козячето - налага му се да лъже яко и то само заради една баничка.

    08:34 25.03.2026

  • 23 Ъъъъ

    11 0 Отговор
    Ми да вземат пример от Си....Стратегическият петролен резерв на Китай възлиза на 1.8 милиарда барела петрол към днешна дата. От 2023, Си купува по минимум 1200 тона злато на месец.... Отделно от това, Китай местят ключови производства във фабрики в планините и като цяло, строят цели подземни градове в планините....Трупат консервирани храни и т.н и експертите вече се чудят, дали Китай не се подготвя да ошамари Кравария?🤔

    Коментиран от #31

    08:34 25.03.2026

  • 24 Икономист

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "инфо- истината дядо дръмпир":

    "която сигнализира растеж"

    Растеж има само в кухите кратуни - когато горивата се вдигат те вдигат цените на всичко и хоп евролибералната стъкмистика отчита "растеж" а реалното производство пада защото пада и покупателната способност - ама за по-неумните пропагандата бива.

    Коментиран от #33

    08:38 25.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Да се пише против фащ клуба евреи и исрахел скоро ще бъде престъпление ,има си и име ,свобода на словото и мисленето ,добре че не знаете какви "благоположения "имам към тази сган

    Коментиран от #28

    08:40 25.03.2026

  • 28 Читател

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Kaлпазанин":

    Ами очаквам скоро "министерство на истината" по Оруел.

    08:44 25.03.2026

  • 29 Алооу, не ги мислете Щатите, имат си

    3 0 Отговор
    и Петрол и Газ и всичко останало включително Въглища, но когато Енергоносителите станат кът на Световният Пазар ще влезе форсмажорно обстоятелство, първо енергийните потребности на USA, след това останалото се засилва за продажба на международният пазар на този който плати най много.

    08:45 25.03.2026

  • 30 Фон дер Миндер

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "инфо- истината дядо дръмпир":

    Растеж има само на беднотията и мизерията. Питай ги тия от WV колко пораснаха през последните месеци. Либералната шайка няма думата, фактите говорят истината

    08:48 25.03.2026

  • 31 инфо-дядо дръмпи

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъ":

    поне на книга америка е първа по резерви на петрол , а втора канада........

    08:48 25.03.2026

  • 32 Истината:

    3 0 Отговор
    И Тръмп е като лидера на мафиотската група ГЕРБ
    Лъже и върши престъпления, а след това се прави,
    че нищо не знае и някой друг е виновен за това!

    08:50 25.03.2026

  • 33 дядо дръмпир

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Икономист":

    язък ,бадева си стоял на банката!нищо не си научил ,освен да щракаш по клавиатурата!

    08:51 25.03.2026

  • 34 Лудия требваше още миналата година

    4 0 Отговор
    Като се бъзикаше с митата пак март месец още в конгреса некой от неговите да го заколи в парламента им ама не нема поне 1 достоен американец

    08:52 25.03.2026

  • 35 дядо дръмпир

    1 2 Отговор
    Отчаяният Путин продава руското злато за първи път от 25 години.В Русия годините на тежести, причинени от военните разходи и санкциите, стават очевидни по нов начин.

    Скорошен ход на руската централна банка показва докъде могат да стигнат властите, за да стабилизират публичните финанси.

    Продажби на рядко злато.Русия започна да продава злато от резервите на централната банка за първи път от почти 25 години, според The Moscow Times, цитиран от Digi24.

    Официалните данни показват, че през януари 2026 г. са продадени 300 000 унции, последвани от още 200 000 унции през февруари.Продал е 14тона Българско злато!

    09:14 25.03.2026