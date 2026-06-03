Пратеникът на Путин: Тази политика води икономиките им към колапс! Европа е загубила 3 трилиона евро заради отказа си от руски енергийни доставки

Европа е загубила около 3 трилиона евро заради отказа си от руски енергийни доставки. Тази политика води икономиките им към колапс.
Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) пред журналисти на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ), пише ТАСС, цитирана от Фокус.
"Важно е креативни европейски сили и политици да присъстват на СПИЕФ. Ще проведем и среща и дискусия с представител на германската партия "Алтернатива за Германия“, която също се застъпва за възстановяването на "Северен поток 2“ и за възстановяване на партньорството с Русия“, каза Дмитриев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милиционерът
Коментиран от #5
13:06 03.06.2026
2 Последния Софиянец
13:07 03.06.2026
3 Тиня
13:07 03.06.2026
4 хаха
ХАХАХА!
13:07 03.06.2026
5 Джамбаз
До коментар #1 от "Милиционерът":ГлЮпава стара, немощна, беззъба и вмирисана баба Европа се самоубива. Русия, че и Китай бавно и славно я фалират, щото Европа е невменяема.
Коментиран от #10
13:08 03.06.2026
6 хаха
ХАХАХА!
13:08 03.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Въш.кар.ис.тан
13:09 03.06.2026
9 оня с коня
Коментиран от #11
13:14 03.06.2026
10 Защо забравяш
До коментар #5 от "Джамбаз":да добавиш че това се случва и с любезното съдействие на съединените щати. Тръмп не понася урси и розови понита А и с последният отказ на Европейския съюз да се включи в Иран и ормуският проток си подписаха присъдата.
13:16 03.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оня с коня
До коментар #11 от "Коня е по-умен от оня":Наивно е да ми пробутваш Русофилски поучения относно Руските Петрол и газ на "добри цени" защото те са ниски ОТ ЗОР!В момента в който Санкциите на Запада отпаднат спрямо Кремъл,Цената на Руските Горива автоматично ще се изравни със Световните,а силна Икономически русия значи Недопустима ЗАПЛАХА за Европа и ще изисква невъобразими Пари за изграждане на Адекватно Въоръжаване.
13:30 03.06.2026
13 Вие сте на загуба, Дмитриевич
13:33 03.06.2026
14 хехе
13:35 03.06.2026
15 руzко = боклук
13:41 03.06.2026
16 4567
13:42 03.06.2026
17 Интересно
13:45 03.06.2026
18 Истината
13:53 03.06.2026
19 Три трилиона са СПЕЧЕЛИЛИ услешоядите
14:17 03.06.2026