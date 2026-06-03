Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Пратеникът на Путин: Тази политика води икономиките им към колапс! Европа е загубила 3 трилиона евро заради отказа си от руски енергийни доставки
  Тема: Украйна

Пратеникът на Путин: Тази политика води икономиките им към колапс! Европа е загубила 3 трилиона евро заради отказа си от руски енергийни доставки

3 Юни, 2026 13:05 900 19

  • кирил дмитриев-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • петрол-
  • газ-
  • газпром-
  • северен поток-
  • балтийско море-
  • алтернатива за германия

Ще проведем среща и дискусия с германската партия "Алтернатива за Германия“, която също се застъпва за възстановяването на "Северен поток 2“ и за възстановяване на партньорството с Русия, каза Кирил Дмитриев

Пратеникът на Путин: Тази политика води икономиките им към колапс! Европа е загубила 3 трилиона евро заради отказа си от руски енергийни доставки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европа е загубила около 3 трилиона евро заради отказа си от руски енергийни доставки. Тази политика води икономиките им към колапс.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) пред журналисти на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ), пише ТАСС, цитирана от Фокус.

Още новини от Украйна

"Важно е креативни европейски сили и политици да присъстват на СПИЕФ. Ще проведем и среща и дискусия с представител на германската партия "Алтернатива за Германия“, която също се застъпва за възстановяването на "Северен поток 2“ и за възстановяване на партньорството с Русия“, каза Дмитриев.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милиционерът

    8 9 Отговор
    Пак чрпбутка на враговете си продуктите на руската "икономика" изкопани от руската кал.

    Коментиран от #5

    13:06 03.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    2022 г банките от Еврозоната имаха 5 трилиона евро а сега са 2 трилиона.3 трилиона загуби.

    13:07 03.06.2026

  • 3 Тиня

    10 9 Отговор
    Милиционерът пак се опитва да пробута враговете на руския народ продуктите на руската "икономика" изкопани от руската кал

    13:07 03.06.2026

  • 4 хаха

    13 9 Отговор
    А ватнишките въшлясали псета лаят ли лаят.

    ХАХАХА!

    13:07 03.06.2026

  • 5 Джамбаз

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Милиционерът":

    ГлЮпава стара, немощна, беззъба и вмирисана баба Европа се самоубива. Русия, че и Китай бавно и славно я фалират, щото Европа е невменяема.

    Коментиран от #10

    13:08 03.06.2026

  • 6 хаха

    11 6 Отговор
    Общите просрочени заплати в Русия към края на април възлизат на 2,9 милиарда рубли, което е със 750 милиона рубли повече (+35,2%) отколкото през март, според данни на Росстат, представени на 27 май. И това са официални данни, представете си какви са реалните...

    ХАХАХА!

    13:08 03.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Въш.кар.ис.тан

    10 5 Отговор
    И Дре.босъчко вярва на такива пиянски брътвежи и все се надява ЕС да се срине и да падне в лапите му. Той на коча се клатят мъд.ете но не падат.

    13:09 03.06.2026

  • 9 оня с коня

    12 3 Отговор
    Загрижила се и ИСКА ДА ПОМАГА Русия на Европейската икономика,предлагайки Петрол и Газ/друго няма/.А е казано:"Не вярвайте на Данайците дори когато ви носят Дарове" ,ама Руснаците си мислят че Ние тия работи не ги знаем:)А голата Истина е че Путин е изправен пред Растящото недоволство на Народа си от Полугладното му съществуване и търси всякакви начини за попълване на продънената Руска Хазна,а Закупеното внушително количество Злато преди Войната вече е продадено.

    Коментиран от #11

    13:14 03.06.2026

  • 10 Защо забравяш

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Джамбаз":

    да добавиш че това се случва и с любезното съдействие на съединените щати. Тръмп не понася урси и розови понита А и с последният отказ на Европейския съюз да се включи в Иран и ормуският проток си подписаха присъдата.

    13:16 03.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коня е по-умен от оня":

    Наивно е да ми пробутваш Русофилски поучения относно Руските Петрол и газ на "добри цени" защото те са ниски ОТ ЗОР!В момента в който Санкциите на Запада отпаднат спрямо Кремъл,Цената на Руските Горива автоматично ще се изравни със Световните,а силна Икономически русия значи Недопустима ЗАПЛАХА за Европа и ще изисква невъобразими Пари за изграждане на Адекватно Въоръжаване.

    13:30 03.06.2026

  • 13 Вие сте на загуба, Дмитриевич

    3 0 Отговор
    Ние газ и нефт си имаме. Даже е по-евтин от вашия, а доставките са по-сигурни. За следващото тримесечие цената на газа е с над 10 евро/MWh или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси.

    13:33 03.06.2026

  • 14 хехе

    3 1 Отговор
    "Алтернатива за Германия" - руския пудел на каишка от Масква!

    13:35 03.06.2026

  • 15 руzко = боклук

    3 1 Отговор
    руzzия гори а джуджето се крие мухахаахахах

    13:41 03.06.2026

  • 16 4567

    4 1 Отговор
    С други думи, пратеникът на Путин е казал: "Русия е загубила 3 трилиона евро заради отказа на Европа от руски енергийни доставки."

    13:42 03.06.2026

  • 17 Интересно

    4 1 Отговор
    че недостиг на бензин има в Русия, не в Европа. Тоя палячо Димитриев откъде го извадиха руснаците да ги прави за смях...

    13:45 03.06.2026

  • 18 Истината

    2 1 Отговор
    Както и за хората, така и за нефта и газа не им пука за загубите на руснаците. Те могат да изчисляват единствено чуждите загуби!

    13:53 03.06.2026

  • 19 Три трилиона са СПЕЧЕЛИЛИ услешоядите

    0 0 Отговор
    Минимум...

    14:17 03.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания