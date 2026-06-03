Европа е загубила около 3 трилиона евро заради отказа си от руски енергийни доставки. Тази политика води икономиките им към колапс.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) пред журналисти на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ), пише ТАСС, цитирана от Фокус.

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"Важно е креативни европейски сили и политици да присъстват на СПИЕФ. Ще проведем и среща и дискусия с представител на германската партия "Алтернатива за Германия“, която също се застъпва за възстановяването на "Северен поток 2“ и за възстановяване на партньорството с Русия“, каза Дмитриев.