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Военните цели на Путин вече са недостижими
  Тема: Украйна

Военните цели на Путин вече са недостижими

3 Юни, 2026 11:46 2 846 81

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Украйна успява да влага повече финансови средства във военно оборудване и технологии от Русия

Военните цели на Путин вече са недостижими - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като повече от седмица Русия отправи множество заплахи към Украйна, че ще започне "систематични удари" по Киев и призова западните дипломати да напуснат украинската столица, в нощта срещу вторник руските военновъздушни сили предприеха масирана атака. Ескалацията на конфликта и свързаните с това промени на международната сцена днес са водеща тема в западния печат, пише БТА.

Великобритания

Русия се възползва от глобалния недостиг на ракети за противовъздушна отбрана и засилва ударите си срещу Украйна, пише британският в. "Гардиън".

Особено силен е недостигът на американски ПВО системи "Пейтриът" и това прави уязвими страните, които разчитат на тях, отбелязва изданието.

Ем Ай Ем – 104 "Пейтриът" (MIM-104 Patriot) е основната зенитно-ракетна система на американските въоръжени сили за сваляне на балистични ракети и се ползва с голямо доверие от съюзниците на САЩ. Една батарея струва около 1 млрд. долара. Масовото използване на "Пейтриът" в хода на американско-израелската кампания срещу Иран, в допълнение към конфликта в Украйна, предизвика големи трудности при запълване на изчерпаните запаси.

След вчерашната масирана руска въздушна атака, при която Москва изстреля 73 ракети и близо 700 дрона срещу Украйна, президентът Володимир Зеленски повтори призива си към САЩ да изпратят още ракети прехващачи. Същевременно, редица експерти предупредиха, че Китай и Иран със сигурност са взели предвид добре документираният недостиг на този тип военно оборудване, въпреки че САЩ пристъпват към увеличаване на производството, продължава "Гардиън".

И макар недостигът на ракети прехващачи да има най-видими последствия за Украйна и страните от Залива, проблемът е много по-мащабен - могат да се объркат плановете на НАТО за отбрана на фона на оценките за нарастваща руска заплаха, коментира британското издание.

Според някои изчисления войната срещу Иран е довела до изчерпване на близо една трета от запасите от ракети прехващачи за системите "Пейтриът". Смята се, че страните от Залива общо са изстреляли 1100 такива ракети от началото на войната.

В основата на проблема е темпът на производство. "Локхийд Мартин" годишно произвежда около 600 ракети прехващачи за "Пейтриът". Неотдавна компанията заяви, че се стреми да увеличи тройно производството на ракетите, чиято цена на бройка възлиза на около 3 млн. долара.

Германия

Руският президент Владимир Путин засега не изглежда готов за сериозни преговори за прекратяване на войната срещу Украйна, но германското правителство смята, че може да промени това, пише сп. "Шпигел".

От гледна точка на Берлин има две неща, които са от решаващо значение. Първо военната издръжливост на Украйна да бъде трайно подсилена така, че след края на лятото Путин да загуби надежда, че ще може да постави Украйна на колене чрез удари по енергийната инфраструктура в хода на предната студена зима. Най-важният елемент от тези усилия е да се осигури трайно финансиране на украинската отбрана, отбелязва германското списание.

В Берлин, Париж и Брюксел са на мнение, че самият факт, че европейците изцяло поеха финансирането на украинската отбрана им дава право да инициират преговорите за мир или най-малкото да участват в тях, продължава "Шпигел". Очевидно е, че от САЩ не може да се очаква много в това отношение, добавя изданието.

Американският държавен секретар Марко Рубио се оплака на състоялата се неотдавна среща на външните министри от НАТО в Швеция, че му е дошло до гуша от "безкрайни и безплодни преговори". САЩ в момента се занимават преди всичко с войната срещу Иран и възможностите за сключване на мирно споразумение с Ислямската република.

Европейски дипломати са единодушни, че от началото на тази година на практика няма голям напредък по въпроса за Украйна и сега европейците искат да променят това. В цялата картина обаче липсва нещо и това от гледна точка на германското правителство е втората важна предпоставка за успешни преговори: възможно най-единодушна позиция и разработена с участието на Украйна обща стратегия на европейците, обобщава "Шпигел".

САЩ

Руският президент Владимир Путин е подложен на все по-силен натиск във връзка с начина, по който би могъл да прекрати войната си в Украйна, пише в. "Вашингтон пост". Руските сили на бойното поле са в застой, финансовите ресурси на Москва се изчерпват и все по-честите украински удари с дронове навътре в територията на Русия предизвикват засилващо се обществено недоволство, казват руски и европейски представители, както и някои анализатори.

Представители на Брюксел са казали за американското издание, че ескалацията на агресията срещу Украйна се дължи на увеличаващите се трудности, пред които Русия е изправена както във военно, така и в икономическо отношение. Масираните руски въздушни удари биха могли да се тълкуват като опит на Москва да поднови мирните преговори, налагайки своите условия, пише още "Вашингтон пост".

В анализ, публикуван неотдавна в авторитетното списание "Русия в глобалната политика", се посочва, че военните цели на Путин вече са недостижими. Авторът на статията – уважаваният руски политолог Василий Кашин, твърди, че благодарение на предоставяната от Запада помощ Украйна успява да влага повече финансови средства във военно оборудване и технологии от Русия. Освен това според Кашин украинската система за мобилизация се оказва по-ефективна от руската, добавя "Вашингтон пост".

"Войната се води между относително равностойни противници. Исторически погледнато, такива войни изключително рядко са стигали до пълното унищожение на една от страните", пише Кашин. "Ликвидирането на антируския режим по принцип е невъзможно без пълна военна окупация на цялата страна за дълъг период от време. За Русия това е технически непостижимо", добавя руският политолог.

Западни официални лица, които дълго време гледаха песимистично на шансовете на Украйна за победа, виждат, че вълната започва да се обръща срещу Путин, поне засега, пише още "Вашингтон пост".

"Възможен е изход, при който Русия просто ще изчерпи силите си", заяви сър Алекс Йънгър, който е бивш ръководител на МИ6. Изход, "при който тя няма да бъде изтласкана от Украйна, но действията на руската армия ще станат без стратегическо значение", добави Йънгър, цитиран от "Вашингтон пост".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мари трябва

    62 21 Отговор
    да си свали очилата защото ѝ пречат да види истината.

    Коментиран от #15, #48

    11:48 03.06.2026

  • 2 китайче

    32 8 Отговор
    Следва по руската тв - Лебедово езеро 😁

    11:48 03.06.2026

  • 3 Аналитик

    51 11 Отговор
    Вече няма ракети в Русия,няма и хора.
    Все едно да свърши пиенето в кръчмата

    11:49 03.06.2026

  • 4 осраински

    50 26 Отговор
    Г н ПУТИН Тези идиоти са забравили СССР, който е живял под санкции през цялата си история и въпреки това е първият, който е летял в космоса и е създал практически всичко - от химикалки до космически кораби. И ако не бяха ексцесиите, грешките и в някои случаи умишленият или неумишлен саботаж на чиновници и партийна номенклатура, Съветският съюз все още щеше да бъде велик и могъщ. И мисля, че целият този хаос, който в момента разтърсва света, нямаше да съществува.

    Коментиран от #31, #49

    11:49 03.06.2026

  • 5 Запознат

    17 30 Отговор
    Нищо, изпълни плана на глобалистите да съсипе русия, въведе 12 часов работен ден и дигиталната рубла.

    11:50 03.06.2026

  • 6 Мунчо

    27 43 Отговор
    Русия е страна с отпаднала необходимост.

    Коментиран от #13

    11:50 03.06.2026

  • 7 Наистина

    36 25 Отговор
    Всичко лошо е дошло от запада.

    Коментиран от #47

    11:51 03.06.2026

  • 8 Някой

    38 20 Отговор
    Поредната доза пропаганда - светлото бъдеще за Украйна е след завоя, а Русия отива в драките.
    Вервайте си!

    11:51 03.06.2026

  • 9 той разговаря с тръмпи . почти отвоюва

    35 10 Отговор
    до границите присъединените законно с референдум страни . а укринците нямат хора . сега не могат да завладеят Курск . нито контранаступ . а и останаха без 20 завода и склада . просят ракетки за 2 милиарда долара .

    11:52 03.06.2026

  • 10 иво христов Пуловера

    16 15 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    11:52 03.06.2026

  • 11 Всичко се плаща

    44 14 Отговор
    Украйна влагала... Украйна е задлъжняла толкова, че цялата ѝ територия вече е превзета от "помагачите". Путин се опитва да спаси рускоговорящите региони, но жителите им са твърде пасивни или много глупави и не го разбират. Нищо, децата им и пправнуците ще отработят и изплатят тази глупост, гледайки през оградата към Русия.

    11:52 03.06.2026

  • 12 Факт

    0 2 Отговор
    Нещо като ПСЖ

    11:52 03.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 То тя

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мари трябва":

    сигурно само сметката си в БАКБ гледа ...

    11:54 03.06.2026

  • 16 Долу ЕС

    27 23 Отговор
    украйна влага нашите пари в тяхната война, българите са глупаци, че го позволяват, скапания ес фашистка клоака

    Коментиран от #19, #42

    11:55 03.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 тихо пр@дляk

    10 12 Отговор

    До коментар #16 от "Долу ЕС":

    не си компетентен!

    Коментиран от #20

    11:56 03.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гресирана ватенка

    12 19 Отговор
    Ватенките каталясаха 😁 ю

    Коментиран от #34

    11:59 03.06.2026

  • 22 украйната

    22 13 Отговор
    не влага нищо. Европа влага нашите пари. Има разлика. Продължавайте да се бъзикате с мечката и на края Лвов ще стане разтопено стъкло

    Коментиран от #24

    12:00 03.06.2026

  • 23 УСПЕХ УКРАЙНА

    16 10 Отговор
    Сериозен успех е увеличението на унищожена логистична техника на орковете в някои от случаите е двойно по-голямо сравнение с миналата година. над 8000 камиони чао за последн месец

    12:01 03.06.2026

  • 24 ру БЛАТА

    15 14 Отговор

    До коментар #22 от "украйната":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    12:01 03.06.2026

  • 25 Как

    11 7 Отговор
    Не може да има недоволство че дронове падат в градовете и по рафинерите.90% от руснаците подкрепят СВО и не обръщат внимание на загуби или военни несгоди!

    Коментиран от #26

    12:01 03.06.2026

  • 26 Крепостен на Хартиената мечка

    7 8 Отговор

    До коментар #25 от "Как":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    12:03 03.06.2026

  • 27 Фейк

    11 5 Отговор
    На Мара глупостите!

    12:04 03.06.2026

  • 28 Тити на Кака

    17 7 Отговор
    ....Украйна успява да влага повече финансови средства във военно оборудване и технологии от Русия....

    Някой пак се е опитал да прикрие миролюбивите страни от Златния милиард с Украйна.
    Смях 😂😂😂

    12:05 03.06.2026

  • 29 Хардлайнер

    8 8 Отговор
    Ай стига бе! Толкова много добри новини на куп ша получа инфаркт! Радос изпълня сърцето ми, а бирите се леят из ведро! Ей тучка немое не са изцепа : СЛАВА УКРАИНЕ! Сори, русофили!

    Коментиран от #43

    12:07 03.06.2026

  • 30 НЕМОЖАЧи.ру

    9 8 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация....

    12:09 03.06.2026

  • 31 факт

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    ссср фалира и замина в историята. Факт.

    12:11 03.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Муньо

    7 8 Отговор
    Защо русофилията все повече ненавижда българската, европейската и световната журналистика! Тя, журналистиката не им е виновна!

    12:11 03.06.2026

  • 34 Гресиран козяк

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Гресирана ватенка":

    Прекаляваш със смукането на гресирания кафяв палец☝️ ,дай на роди теллите ти да го опитат ,със сигурност ще им хареса !

    Коментиран от #39

    12:11 03.06.2026

  • 35 Град Козлодуй

    0 5 Отговор
    Може и да са недостижими, но Путин не трябва да се отказва, защото това ще бъде позор за него и равнозначно на срамна загуба, а най-вероятно след това ще му струва загубата на властта, ако не и на живота. Затова трябва да се бие докрай.

    12:11 03.06.2026

  • 36 Атина Палада

    5 7 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    12:11 03.06.2026

  • 37 Един

    5 7 Отговор
    Жужака отече.

    12:12 03.06.2026

  • 38 Атина Палада

    7 4 Отговор
    Путин е подложен на натиск,защо не приключва Украйна,при положение ,че има тази възможност,ами я жали ..Е,те тва е натиска върху Путин .

    12:13 03.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    8 5 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    12:13 03.06.2026

  • 41 Пламен

    9 5 Отговор
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да разсипе русия

    Коментиран от #44, #46, #50

    12:13 03.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А феновете на Елцин

    4 6 Отговор

    До коментар #41 от "Пламен":

    Пламен
    00ОТГОВОР
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да разсипе русия
    12:13 03.06.2026

    12:15 03.06.2026

  • 45 Русуфил хардлайнaр

    6 7 Отговор
    Физиономията на путин най подробно отразява действителността! Бензина ясно че свърши, ама и бoтокса ли? А?

    12:15 03.06.2026

  • 46 БахУрчо

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пламен":

    Пламка плувай спкойно с кораба в необятните морски ширини на Чехия ,Словакия и Швейцария ,не е риба..

    12:17 03.06.2026

  • 47 Българин

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Наистина":

    Всичко лошо е дошло от русия !

    12:17 03.06.2026

  • 48 ФАКТ Е

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мари трябва":

    Забравените българки

    На днешният 3-ти юни
    1817-та година.
    Родена е дъщерята на последният френски крал.
    Клементина Бурбон-Орлеанска.
    Майка на българският цар Фердинанд († 1907 г.)

    "История и памет-завръщане към корените"

    Коментиран от #56

    12:17 03.06.2026

  • 49 копейкин

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    Така е.И двигателя с вътрешно горене, и парния двигател, и радиото, пардон - Маркони беше, и телевизора, и компютъра, и, и, и....Буха-ха-ха.Само водката и квас.Технологични хора.Голем смех.

    12:18 03.06.2026

  • 50 Атина Палада

    9 7 Отговор

    До коментар #41 от "Пламен":

    Аз пък на Зеленски,защото успя да доведе до фалит ЕС и най накрая ще се освободим от тази диктатура..И всичко това,благодарение на Зеленски! Заслужава в Брюксел да му се издигне паметник от европейските народи,освободил ги от робството ..

    12:18 03.06.2026

  • 51 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    6 4 Отговор
    Ими ли болнави и супер неумни блатни подметници да църкат опростачено.....???!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    12:22 03.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Механик

    3 5 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    12:26 03.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Историк

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "ФАКТ Е":

    Абе кви корени ма кукло 👅💅🦄 ,какво общо има Крадлив Дедо - Сакскобургота. дошъл от не знам къде си с България която е Република по Конституция ?

    12:28 03.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 българин

    3 1 Отговор
    Когато казвате "А" - "Москва изстреля 73 ракети и близо 700 дрона срещу Украйна", кажете и "Б" - колко от тях са свалени или това не ви харесва?!

    Коментиран от #59

    12:31 03.06.2026

  • 59 Аресва ни

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "българин":

    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
    👍😄👍

    12:37 03.06.2026

  • 60 Григор

    6 4 Отговор
    "Украйна успява да влага повече финансови средства във военно оборудване и технологии от Русия"
    А чии са тези финансови средства? Да не се окаже, че са наши?Европа дава парите, а Украйна жертвите. Докога? Докато в един момент ситуацията излезе извън контрол и се прибегне до ядрения бутон. Кой ще спре влака тогава?

    12:37 03.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    5 5 Отговор
    Вовка остана завинаги в АНАЛИТЕ на ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като единствения.. Главкомандващ пед офил, Избегал... хЕРОЙСКИ само по тру сики от некаков ГОТВАЧ!
    ЗАКРИВАЙ

    12:41 03.06.2026

  • 63 Мдааа

    5 4 Отговор
    Безсилието тажда насилие. Слабите диктатори това правят. Вижте Си - достолепен и умен диктатор и Китай лети. А Путлер хукнал да води война и да завзема тъеритории в 21 век. А Си чака как да лапне икономиката на Русия, която освен пушкала и да копа земниоте недра друго няма!

    12:41 03.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    То и Хитлер така мислеше и също беше в саюз с бандерите от хохлоланд

    12:45 03.06.2026

  • 66 Путин

    3 1 Отговор
    Присъедини към Русия територии повече от два пъти по-големи от България
    Не знам какво иска още и не спре войната а може би вече да е спрял кой може да ни обясни

    Коментиран от #68

    12:52 03.06.2026

  • 67 Сметка

    1 0 Отговор
    Без кръчмар

    12:53 03.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Боби Баламата

    3 3 Отговор
    Последно, ху.. ЙЛО върна ли вече границите от СССР и Соц Лагера?!?
    Смени ли управлението в КИЕВ за монголско...такова?
    Или още лигави Украинските Шпе кове у ДОНБАС?!?

    13:01 03.06.2026

  • 71 АБВ

    4 2 Отговор
    Коя от военните цели на Путин е недостижима ? Денацификацията върви нормално, демилитаризацията също. Украйна в НАТО - през крив макарон.
    Трудности за Русия, а за Украйна ? Или тя е в цветя и рози.
    Да извлечеш генерален извод в заглавието от думите на един човек, е меко казано несериозно.
    Що се отнася до списанието "Русия в глобалната политика", Марчето можеше да се поинтересува кои са в редакционния съвет. Интерес ще предизвика в нея името на Сергей Лавров - министър на външните работи на РФ.

    Коментиран от #72

    13:01 03.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 оня с коня

    1 4 Отговор
    Европейската помощ за Украйна не само че не трябва да се намалява,а напротив -ДА СЕ УВЕЛИЧАНА защото замземе ли я русия ,буквално ще подскочи Икономически ставайки Собственик на уникални подземни богатства и превръщайки Украинците в Роби.Всичко това русия ще вкъра във Въоръжаване и тогава прокто няма да има кой да я спре,слагайки Ръка на цялата Евро-Икономика.

    13:05 03.06.2026

  • 74 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Нема се сдухваш Лепилар":

    Кое е най-обидното нещо, което са ти казвали относно теб самия ? Не се притеснявай, то е самата истина !

    13:07 03.06.2026

  • 75 шаа

    1 1 Отговор
    мисирката не може да вдене, че основните цели не са военни; военните са някои от средствата за постигане на целите

    13:09 03.06.2026

  • 76 Костадин

    1 1 Отговор
    Като са толкова силни запада и знаят да говорят защо няма факти??Русия е в покрайна много отдавна и бие и немци и англичани и каквото там друго се сетите а и парите на европата взеха и сега са на минус а в РУСИЯ ПЕТРОЛА Е ЦЕНТОВЕ РУБЛАТА ВЪВ ВИЗХОД МАГАЗИНИТЕ ПЪЛНИ ++ ФАКТ!!!!

    13:13 03.06.2026

  • 77 Брях да му се не види макар!

    0 0 Отговор
    Че да взема и аз да правя ракети по три милиона долара парчето що има такова голяма търсене та белким прокопсам най-накрая някой ден, че тука на половин работен ден на половин минимална работна заплата направо съм изпосталял от всякъде.

    13:16 03.06.2026

  • 78 Щото ние вече постигнахме целите

    0 0 Отговор
    и сме у Ойрозоната, само дето трябва сега да сменяме гащите , че нали се сещате какво стана ама то си е така, стара житейска истина е , че след напъване се случва само едно единствено нещо и то е напълно ясно какво е , а пък сега в нашия случай е и напълно очевидно какво стана.

    13:25 03.06.2026

  • 79 анонимен

    1 0 Отговор
    Всъщност Русия се оказа най-големият производител на русофоби в световен мащаб. Скоро думата русофобия ще превърне в еквивалент на добродетели като благоприличие, честност и човечност. Защото просто е невъзможно да си достоен и честен човек и да не си русофоб, знаейки за всички престъпления на този „народ“.

    13:27 03.06.2026

  • 80 анонимен

    1 0 Отговор
    По-голямо нещастие от това да си руснак вече няма. Да си руснак вече е нарицателно, равносилно на изрод - за съжаление тази е прозаичната констатация, властваща в света.

    13:28 03.06.2026

  • 81 анонимен

    1 0 Отговор
    Това, което се случи на 24 февруари, е историческа трагедия, но е трагедия преди всичко за Русия. Защото Украйна като държава ще оцелее и ще бъде европейска. А Русия не я чака нищо добро - ще трябва да се възстановява, да изплаща репарации, ще бъде отхвърлена от света. Ще плати с пари, с животи и с кръв за престъпния си инфантилизъм през годините на Путин. Руснаците още не са го осъзнали, но със сигурност ще започнат да го осъзнават.

    13:30 03.06.2026

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