Военните цели на Путин вече са недостижими

След като повече от седмица Русия отправи множество заплахи към Украйна, че ще започне "систематични удари" по Киев и призова западните дипломати да напуснат украинската столица, в нощта срещу вторник руските военновъздушни сили предприеха масирана атака. Ескалацията на конфликта и свързаните с това промени на международната сцена днес са водеща тема в западния печат, пише БТА.

Великобритания

Русия се възползва от глобалния недостиг на ракети за противовъздушна отбрана и засилва ударите си срещу Украйна, пише британският в. "Гардиън".

Особено силен е недостигът на американски ПВО системи "Пейтриът" и това прави уязвими страните, които разчитат на тях, отбелязва изданието.

Ем Ай Ем – 104 "Пейтриът" (MIM-104 Patriot) е основната зенитно-ракетна система на американските въоръжени сили за сваляне на балистични ракети и се ползва с голямо доверие от съюзниците на САЩ. Една батарея струва около 1 млрд. долара. Масовото използване на "Пейтриът" в хода на американско-израелската кампания срещу Иран, в допълнение към конфликта в Украйна, предизвика големи трудности при запълване на изчерпаните запаси.

След вчерашната масирана руска въздушна атака, при която Москва изстреля 73 ракети и близо 700 дрона срещу Украйна, президентът Володимир Зеленски повтори призива си към САЩ да изпратят още ракети прехващачи. Същевременно, редица експерти предупредиха, че Китай и Иран със сигурност са взели предвид добре документираният недостиг на този тип военно оборудване, въпреки че САЩ пристъпват към увеличаване на производството, продължава "Гардиън".

И макар недостигът на ракети прехващачи да има най-видими последствия за Украйна и страните от Залива, проблемът е много по-мащабен - могат да се объркат плановете на НАТО за отбрана на фона на оценките за нарастваща руска заплаха, коментира британското издание.

Според някои изчисления войната срещу Иран е довела до изчерпване на близо една трета от запасите от ракети прехващачи за системите "Пейтриът". Смята се, че страните от Залива общо са изстреляли 1100 такива ракети от началото на войната.

В основата на проблема е темпът на производство. "Локхийд Мартин" годишно произвежда около 600 ракети прехващачи за "Пейтриът". Неотдавна компанията заяви, че се стреми да увеличи тройно производството на ракетите, чиято цена на бройка възлиза на около 3 млн. долара.

Германия

Руският президент Владимир Путин засега не изглежда готов за сериозни преговори за прекратяване на войната срещу Украйна, но германското правителство смята, че може да промени това, пише сп. "Шпигел".

От гледна точка на Берлин има две неща, които са от решаващо значение. Първо военната издръжливост на Украйна да бъде трайно подсилена така, че след края на лятото Путин да загуби надежда, че ще може да постави Украйна на колене чрез удари по енергийната инфраструктура в хода на предната студена зима. Най-важният елемент от тези усилия е да се осигури трайно финансиране на украинската отбрана, отбелязва германското списание.

В Берлин, Париж и Брюксел са на мнение, че самият факт, че европейците изцяло поеха финансирането на украинската отбрана им дава право да инициират преговорите за мир или най-малкото да участват в тях, продължава "Шпигел". Очевидно е, че от САЩ не може да се очаква много в това отношение, добавя изданието.

Американският държавен секретар Марко Рубио се оплака на състоялата се неотдавна среща на външните министри от НАТО в Швеция, че му е дошло до гуша от "безкрайни и безплодни преговори". САЩ в момента се занимават преди всичко с войната срещу Иран и възможностите за сключване на мирно споразумение с Ислямската република.

Европейски дипломати са единодушни, че от началото на тази година на практика няма голям напредък по въпроса за Украйна и сега европейците искат да променят това. В цялата картина обаче липсва нещо и това от гледна точка на германското правителство е втората важна предпоставка за успешни преговори: възможно най-единодушна позиция и разработена с участието на Украйна обща стратегия на европейците, обобщава "Шпигел".

САЩ

Руският президент Владимир Путин е подложен на все по-силен натиск във връзка с начина, по който би могъл да прекрати войната си в Украйна, пише в. "Вашингтон пост". Руските сили на бойното поле са в застой, финансовите ресурси на Москва се изчерпват и все по-честите украински удари с дронове навътре в територията на Русия предизвикват засилващо се обществено недоволство, казват руски и европейски представители, както и някои анализатори.

Представители на Брюксел са казали за американското издание, че ескалацията на агресията срещу Украйна се дължи на увеличаващите се трудности, пред които Русия е изправена както във военно, така и в икономическо отношение. Масираните руски въздушни удари биха могли да се тълкуват като опит на Москва да поднови мирните преговори, налагайки своите условия, пише още "Вашингтон пост".

В анализ, публикуван неотдавна в авторитетното списание "Русия в глобалната политика", се посочва, че военните цели на Путин вече са недостижими. Авторът на статията – уважаваният руски политолог Василий Кашин, твърди, че благодарение на предоставяната от Запада помощ Украйна успява да влага повече финансови средства във военно оборудване и технологии от Русия. Освен това според Кашин украинската система за мобилизация се оказва по-ефективна от руската, добавя "Вашингтон пост".

"Войната се води между относително равностойни противници. Исторически погледнато, такива войни изключително рядко са стигали до пълното унищожение на една от страните", пише Кашин. "Ликвидирането на антируския режим по принцип е невъзможно без пълна военна окупация на цялата страна за дълъг период от време. За Русия това е технически непостижимо", добавя руският политолог.

Западни официални лица, които дълго време гледаха песимистично на шансовете на Украйна за победа, виждат, че вълната започва да се обръща срещу Путин, поне засега, пише още "Вашингтон пост".

"Възможен е изход, при който Русия просто ще изчерпи силите си", заяви сър Алекс Йънгър, който е бивш ръководител на МИ6. Изход, "при който тя няма да бъде изтласкана от Украйна, но действията на руската армия ще станат без стратегическо значение", добави Йънгър, цитиран от "Вашингтон пост".