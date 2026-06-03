Военните цели на Путин вече са недостижими

След като повече от седмица Русия отправи множество заплахи към Украйна, че ще започне "систематични удари" по Киев и призова западните дипломати да напуснат украинската столица, в нощта срещу вторник руските военновъздушни сили предприеха масирана атака. Ескалацията на конфликта и свързаните с това промени на международната сцена днес са водеща тема в западния печат, пише БТА.
Великобритания
Русия се възползва от глобалния недостиг на ракети за противовъздушна отбрана и засилва ударите си срещу Украйна, пише британският в. "Гардиън".
Особено силен е недостигът на американски ПВО системи "Пейтриът" и това прави уязвими страните, които разчитат на тях, отбелязва изданието.
Ем Ай Ем – 104 "Пейтриът" (MIM-104 Patriot) е основната зенитно-ракетна система на американските въоръжени сили за сваляне на балистични ракети и се ползва с голямо доверие от съюзниците на САЩ. Една батарея струва около 1 млрд. долара. Масовото използване на "Пейтриът" в хода на американско-израелската кампания срещу Иран, в допълнение към конфликта в Украйна, предизвика големи трудности при запълване на изчерпаните запаси.
След вчерашната масирана руска въздушна атака, при която Москва изстреля 73 ракети и близо 700 дрона срещу Украйна, президентът Володимир Зеленски повтори призива си към САЩ да изпратят още ракети прехващачи. Същевременно, редица експерти предупредиха, че Китай и Иран със сигурност са взели предвид добре документираният недостиг на този тип военно оборудване, въпреки че САЩ пристъпват към увеличаване на производството, продължава "Гардиън".
И макар недостигът на ракети прехващачи да има най-видими последствия за Украйна и страните от Залива, проблемът е много по-мащабен - могат да се объркат плановете на НАТО за отбрана на фона на оценките за нарастваща руска заплаха, коментира британското издание.
Според някои изчисления войната срещу Иран е довела до изчерпване на близо една трета от запасите от ракети прехващачи за системите "Пейтриът". Смята се, че страните от Залива общо са изстреляли 1100 такива ракети от началото на войната.
В основата на проблема е темпът на производство. "Локхийд Мартин" годишно произвежда около 600 ракети прехващачи за "Пейтриът". Неотдавна компанията заяви, че се стреми да увеличи тройно производството на ракетите, чиято цена на бройка възлиза на около 3 млн. долара.
Германия
Руският президент Владимир Путин засега не изглежда готов за сериозни преговори за прекратяване на войната срещу Украйна, но германското правителство смята, че може да промени това, пише сп. "Шпигел".
От гледна точка на Берлин има две неща, които са от решаващо значение. Първо военната издръжливост на Украйна да бъде трайно подсилена така, че след края на лятото Путин да загуби надежда, че ще може да постави Украйна на колене чрез удари по енергийната инфраструктура в хода на предната студена зима. Най-важният елемент от тези усилия е да се осигури трайно финансиране на украинската отбрана, отбелязва германското списание.
В Берлин, Париж и Брюксел са на мнение, че самият факт, че европейците изцяло поеха финансирането на украинската отбрана им дава право да инициират преговорите за мир или най-малкото да участват в тях, продължава "Шпигел". Очевидно е, че от САЩ не може да се очаква много в това отношение, добавя изданието.
Американският държавен секретар Марко Рубио се оплака на състоялата се неотдавна среща на външните министри от НАТО в Швеция, че му е дошло до гуша от "безкрайни и безплодни преговори". САЩ в момента се занимават преди всичко с войната срещу Иран и възможностите за сключване на мирно споразумение с Ислямската република.
Европейски дипломати са единодушни, че от началото на тази година на практика няма голям напредък по въпроса за Украйна и сега европейците искат да променят това. В цялата картина обаче липсва нещо и това от гледна точка на германското правителство е втората важна предпоставка за успешни преговори: възможно най-единодушна позиция и разработена с участието на Украйна обща стратегия на европейците, обобщава "Шпигел".
САЩ
Руският президент Владимир Путин е подложен на все по-силен натиск във връзка с начина, по който би могъл да прекрати войната си в Украйна, пише в. "Вашингтон пост". Руските сили на бойното поле са в застой, финансовите ресурси на Москва се изчерпват и все по-честите украински удари с дронове навътре в територията на Русия предизвикват засилващо се обществено недоволство, казват руски и европейски представители, както и някои анализатори.
Представители на Брюксел са казали за американското издание, че ескалацията на агресията срещу Украйна се дължи на увеличаващите се трудности, пред които Русия е изправена както във военно, така и в икономическо отношение. Масираните руски въздушни удари биха могли да се тълкуват като опит на Москва да поднови мирните преговори, налагайки своите условия, пише още "Вашингтон пост".
В анализ, публикуван неотдавна в авторитетното списание "Русия в глобалната политика", се посочва, че военните цели на Путин вече са недостижими. Авторът на статията – уважаваният руски политолог Василий Кашин, твърди, че благодарение на предоставяната от Запада помощ Украйна успява да влага повече финансови средства във военно оборудване и технологии от Русия. Освен това според Кашин украинската система за мобилизация се оказва по-ефективна от руската, добавя "Вашингтон пост".
"Войната се води между относително равностойни противници. Исторически погледнато, такива войни изключително рядко са стигали до пълното унищожение на една от страните", пише Кашин. "Ликвидирането на антируския режим по принцип е невъзможно без пълна военна окупация на цялата страна за дълъг период от време. За Русия това е технически непостижимо", добавя руският политолог.
Западни официални лица, които дълго време гледаха песимистично на шансовете на Украйна за победа, виждат, че вълната започва да се обръща срещу Путин, поне засега, пише още "Вашингтон пост".
"Възможен е изход, при който Русия просто ще изчерпи силите си", заяви сър Алекс Йънгър, който е бивш ръководител на МИ6. Изход, "при който тя няма да бъде изтласкана от Украйна, но действията на руската армия ще станат без стратегическо значение", добави Йънгър, цитиран от "Вашингтон пост".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мари трябва
Коментиран от #15, #48
11:48 03.06.2026
2 китайче
11:48 03.06.2026
3 Аналитик
Все едно да свърши пиенето в кръчмата
11:49 03.06.2026
4 осраински
Коментиран от #31, #49
11:49 03.06.2026
5 Запознат
11:50 03.06.2026
6 Мунчо
Коментиран от #13
11:50 03.06.2026
7 Наистина
Коментиран от #47
11:51 03.06.2026
8 Някой
Вервайте си!
11:51 03.06.2026
9 той разговаря с тръмпи . почти отвоюва
11:52 03.06.2026
10 иво христов Пуловера
11:52 03.06.2026
11 Всичко се плаща
11:52 03.06.2026
12 Факт
11:52 03.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 То тя
До коментар #1 от "Мари трябва":сигурно само сметката си в БАКБ гледа ...
11:54 03.06.2026
16 Долу ЕС
Коментиран от #19, #42
11:55 03.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 тихо пр@дляk
До коментар #16 от "Долу ЕС":не си компетентен!
Коментиран от #20
11:56 03.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гресирана ватенка
Коментиран от #34
11:59 03.06.2026
22 украйната
Коментиран от #24
12:00 03.06.2026
23 УСПЕХ УКРАЙНА
12:01 03.06.2026
24 ру БЛАТА
До коментар #22 от "украйната":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно
12:01 03.06.2026
25 Как
Коментиран от #26
12:01 03.06.2026
26 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #25 от "Как":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади
12:03 03.06.2026
27 Фейк
12:04 03.06.2026
28 Тити на Кака
Някой пак се е опитал да прикрие миролюбивите страни от Златния милиард с Украйна.
Смях 😂😂😂
12:05 03.06.2026
29 Хардлайнер
Коментиран от #43
12:07 03.06.2026
30 НЕМОЖАЧи.ру
12:09 03.06.2026
31 факт
До коментар #4 от "осраински":ссср фалира и замина в историята. Факт.
12:11 03.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Муньо
12:11 03.06.2026
34 Гресиран козяк
До коментар #21 от "Гресирана ватенка":Прекаляваш със смукането на гресирания кафяв палец☝️ ,дай на роди теллите ти да го опитат ,със сигурност ще им хареса !
Коментиран от #39
12:11 03.06.2026
35 Град Козлодуй
12:11 03.06.2026
36 Атина Палада
12:11 03.06.2026
37 Един
12:12 03.06.2026
38 Атина Палада
12:13 03.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
12:13 03.06.2026
41 Пламен
Няма друг който така успешно да разсипе русия
Коментиран от #44, #46, #50
12:13 03.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 А феновете на Елцин
До коментар #41 от "Пламен":Пламен
00ОТГОВОР
Аз съм фен на Путин
Няма друг който така успешно да разсипе русия
12:13 03.06.2026
12:15 03.06.2026
45 Русуфил хардлайнaр
12:15 03.06.2026
46 БахУрчо
До коментар #41 от "Пламен":Пламка плувай спкойно с кораба в необятните морски ширини на Чехия ,Словакия и Швейцария ,не е риба..
12:17 03.06.2026
47 Българин
До коментар #7 от "Наистина":Всичко лошо е дошло от русия !
12:17 03.06.2026
48 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Мари трябва":Забравените българки
На днешният 3-ти юни
1817-та година.
Родена е дъщерята на последният френски крал.
Клементина Бурбон-Орлеанска.
Майка на българският цар Фердинанд († 1907 г.)
"История и памет-завръщане към корените"
Коментиран от #56
12:17 03.06.2026
49 копейкин
До коментар #4 от "осраински":Така е.И двигателя с вътрешно горене, и парния двигател, и радиото, пардон - Маркони беше, и телевизора, и компютъра, и, и, и....Буха-ха-ха.Само водката и квас.Технологични хора.Голем смех.
12:18 03.06.2026
50 Атина Палада
До коментар #41 от "Пламен":Аз пък на Зеленски,защото успя да доведе до фалит ЕС и най накрая ще се освободим от тази диктатура..И всичко това,благодарение на Зеленски! Заслужава в Брюксел да му се издигне паметник от европейските народи,освободил ги от робството ..
12:18 03.06.2026
51 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
12:22 03.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Механик
12:26 03.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Историк
До коментар #48 от "ФАКТ Е":Абе кви корени ма кукло 👅💅🦄 ,какво общо има Крадлив Дедо - Сакскобургота. дошъл от не знам къде си с България която е Република по Конституция ?
12:28 03.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 българин
Коментиран от #59
12:31 03.06.2026
59 Аресва ни
До коментар #58 от "българин":3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
👍😄👍
12:37 03.06.2026
60 Григор
А чии са тези финансови средства? Да не се окаже, че са наши?Европа дава парите, а Украйна жертвите. Докога? Докато в един момент ситуацията излезе извън контрол и се прибегне до ядрения бутон. Кой ще спре влака тогава?
12:37 03.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
ЗАКРИВАЙ
12:41 03.06.2026
63 Мдааа
12:41 03.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Хохо Бохо
12:45 03.06.2026
66 Путин
Не знам какво иска още и не спре войната а може би вече да е спрял кой може да ни обясни
Коментиран от #68
12:52 03.06.2026
67 Сметка
12:53 03.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Боби Баламата
Смени ли управлението в КИЕВ за монголско...такова?
Или още лигави Украинските Шпе кове у ДОНБАС?!?
13:01 03.06.2026
71 АБВ
Трудности за Русия, а за Украйна ? Или тя е в цветя и рози.
Да извлечеш генерален извод в заглавието от думите на един човек, е меко казано несериозно.
Що се отнася до списанието "Русия в глобалната политика", Марчето можеше да се поинтересува кои са в редакционния съвет. Интерес ще предизвика в нея името на Сергей Лавров - министър на външните работи на РФ.
Коментиран от #72
13:01 03.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 оня с коня
13:05 03.06.2026
74 АБВ
До коментар #72 от "Нема се сдухваш Лепилар":Кое е най-обидното нещо, което са ти казвали относно теб самия ? Не се притеснявай, то е самата истина !
13:07 03.06.2026
75 шаа
13:09 03.06.2026
76 Костадин
13:13 03.06.2026
77 Брях да му се не види макар!
13:16 03.06.2026
78 Щото ние вече постигнахме целите
13:25 03.06.2026
79 анонимен
13:27 03.06.2026
80 анонимен
13:28 03.06.2026
81 анонимен
13:30 03.06.2026