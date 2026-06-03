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Щерьо Ножаров за свръхдефицита: Мерките не решават нищо, трябват икономии за 1,8 млрд. евро

Щерьо Ножаров за свръхдефицита: Мерките не решават нищо, трябват икономии за 1,8 млрд. евро

3 Юни, 2026 11:36 820 15

  • щерьо ножаров-
  • свръхдефицит

По думите му годишният дефицит „ще стигне даже не 4,1%, а 4,3%“

Щерьо Ножаров за свръхдефицита: Мерките не решават нищо, трябват икономии за 1,8 млрд. евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит към края на месец май е в размер на 2,5 милиарда евро, което е две на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт. За сравнение, миналата година за същия месец той е бил 1,3 милиарда евро.

На този фон днес се очаква ЕК да започне процедура по свръхдефицит срещу страната ни. Какви са възможните ходове на властта за свиване на разходите и ще дадат ли резултат обявените до момента мерки коментира икономистът и преподавател в УНСС Щерьо Ножаров.

По думите му решението на Европейската комисия вече е взето и предстои единствено формалното му обявяване.

„Решението вече е взето. Днес просто ще бъде съобщено формално защо решението вече е взето“, заяви Ножаров.

Той посочи, че още на 21 май е публикувана пролетната прогноза на Европейската комисия, според която за България се очаква бюджетен дефицит от 4,1% през тази година и 4,3% през 2027 г.

Според него няма основания за твърденията, че превишението може да бъде обяснено чрез дерогацията за военните разходи.

„Тази дерогация се прилага само на превишението на сумата спрямо предходна година. Т.е. не в пълния размер военните разходи за 2025 година, а само превишението спрямо 2024 година“, каза Ножаров.

Той подчерта, че Европейската комисия е наясно с правилата и че дори след изваждането на допустимите военни разходи дефицитът остава над допустимото равнище.

„При което тези военни разходи, като ги извадим, то ние пак си оставаме на 3,5%. То дори с тях е 3,5%, иначе е доста по-голяма цифра.“

Ножаров коментира и последните данни за изпълнението на бюджета.

„След публикацията на Министерството на финансите и на новите данни по консолидираната фискална програма изгледа, че дефицитът расте от февруари до май с 600 милиона евро всеки месец“, посочи той.

По думите му при подобна динамика годишният дефицит може да достигне дори 4,3%.

„При такава траектория от началото на годината той със сигурност ще стигне даже не 4,1%, а 4,3%.“

Икономистът смята, че проблемът е свързан с липсата на възможност за предприемане на контрамерки при действащия удължителен бюджет.

„Това, че няма редовен бюджет, е позволило да не могат да бъдат предприети никакви контрамерки. Тоест рязане или нещо друго.“

Според него обявените от правителството мерки не са достатъчни.

„Трите мерки, които бяха оповестени от правителството, те не решават нищо. Те просто са някакъв сигнал, че, видите ли, и ние може би ще затегнем коланите.“

Като пример той даде премахването на ковид добавката.

„Мерките, например, за премахване на COVID добавката ще спестят някъде около 40 милиона. То е нищо, защото ние трябва да отрежем 1,8 милиарда.“

Ножаров припомни, че България вече е била в процедура по свръхдефицит след кризата от 2009 г.

„България беше само веднъж в тази процедура – 2010–2012 година, на база на резултатите от 2009 година. Всъщност тогава беше известен бюджетът като „малката пица“.“

Според него предстои нов период на строги бюджетни ограничения. Той обясни, че процедурата няма как да бъде спряна, но може да бъде разсрочена.

„Това, което може да направи правителството с план, е да я поразсрочи, както се случи 2010 година. Вместо рязането да е рязко за една година, може да е за две години.“

Като една от възможностите за икономии Ножаров посочи намаляване на разходите за администрация и по-активна дигитализация.

„Трябва да дойдат компютри. Просто към момента, за да създаваме изкуствена заетост и да я водим под 4%, вместо да има компютри, има човек на гише с тефтер и химикал.“

По думите му от разходите за персонал могат да бъдат спестени значителни средства.

„От разходи за персонал 900 милиона спокойно могат да бъдат отрязани.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    10 2 Отговор
    Ганчо да почва да продава земя като шиптърите. Бай Дончо прати вчера брокера.

    11:38 03.06.2026

  • 2 Стига само са крали

    9 0 Отговор
    По 500 милиона запор на двадесетте най-богати, на полза роду и сме в играта.

    11:39 03.06.2026

  • 3 боко шишев радев

    13 0 Отговор
    ами спрете да крадете и ще намерите много повече от 1,8 млрд евро!

    11:40 03.06.2026

  • 4 Ще въведат прогресивен подоходен данък

    8 0 Отговор
    За няколко години и после пак ще върнат плоския данък

    11:44 03.06.2026

  • 5 Не съм икономист,

    5 3 Отговор
    но точно военните разходи на фалиралата държава България ни загробват съвсем!Според мен"партьорите"ни от нато трябва да ни дават без да искат нещо в замяна! Иначе,за какво ни е нато- зс сега само даваме,и то милиарди долари всяка година!

    11:48 03.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Вместо от олигарсите взимат от най безпомощните -пенсионери и майки с деца .

    11:49 03.06.2026

  • 7 Колония БГ

    5 3 Отговор
    България купува 129 ракети за 1 милиард долара от САЩ за изтребителите F-16

    11:51 03.06.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 3 Отговор
    ТОЗИ ЩЕРЮ МНОГО ИНТЕРЕСНА ...................... "СТРУКТУРА" НА ВЕЖДИТЕ ИМА .....................

    Коментиран от #10, #14

    11:58 03.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мангасерю

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Хахахаха

    12:28 03.06.2026

  • 11 Компот

    6 0 Отговор
    "защото ние трябва да отрежем 1,8 милиарда"
    Отрежете фалшивите ТЕЛК и ще спестите тези 1.8 милиарда та даже и повече!
    Изгонете лелките калинки от гишетата дето са все намусени и ето още толкова!
    Въведете критерии в полицията и я съкратете наполовина, че то и без това половината са чантаджии и ето още толкова!
    Тези дето са взели авансово пари и нищо не са правили да ги върнат и ето още няколко пъти по толкова!
    Има откъде!

    12:35 03.06.2026

  • 12 ЗороСорос

    6 1 Отговор
    прогресивен данък и конфискация на палати и лимузини придобити с незаконни средства !!!

    Коментиран от #15

    12:37 03.06.2026

  • 13 Рапчо Даков

    1 2 Отговор
    Направете една национална лотария като на Божков но с повече малки печалби, примерно вкарваш 100 ама получаваш 50 и това ще подлуди народа и ще падне търкане на билети и приход на страхотни суми! Не Ви трябва да пипате данъци, народа сам ще си дава парите!

    12:39 03.06.2026

  • 14 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Едно към едно с мечкаря от Румъния !!!
    Сигурно са от една маала и ходят при един "стилист " ....а той сигурно е само един в маалата !!!?

    13:10 03.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.