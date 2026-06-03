Два големи самолетоносача на САЩ патрулират край бреговете на Иран

Група от американски военноморски сили, състояща се от около 25 бойни кораба, продължава да се намира в близост до иранското крайбрежие, сочат данни на информационната служба на Военноморския институт на САЩ, цитирани от CBS news.
В момента в Арабско море, югоизточно от иранското крайбрежие, бойно дежурство изпълняват два самолетоносача - "Ейбръхам Линкълн" и "Джордж Буш".
На тях са базирани общо над 100 изтребителя, самолети за радиоелектронна борба и за далечно радиолокационно предупреждение.
Заедно със самолетонасачите в региона, включително в Оманския залив на изток от Ормузкия проток, са разположени 14 ракетни есминци, два бойни кораба за крайбрежната зона и три миночистача.
В Оманския залив се намира и амфибийно-десантна група, състояща се от три големи десантни кораба с експедиционен батальон морска пехота на борда.
Освен за бойно патрулиране, корабите се използват за поддържане на морската блокада на иранските пристанища.
Освен това, в момента два американски ракетни есминца са на бойно дежурство в Червено море, близо до бреговете на Саудитска Арабия.
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви миналия петък, изказвайки се на международния форум по сигурността "Диалог Шангри-Ла" в Сингапур, че въоръжените сили на САЩ са готови да възобновят ударите срещу Иран, ако преговорите по ядрената програма на Техеран се провалят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само да попитам
12:09 03.06.2026
2 жидоянки
12:11 03.06.2026
3 каунь
12:14 03.06.2026
4 Оракула от Делфи
Плачат за един сериозен залп от 15-20 ракети и "ще им свърши храната" , за еди ден!!! !!!
12:15 03.06.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Още ли от над 800 морски мили🤔❗
12:22 03.06.2026
6 Като две големи патици за отстрел
Сигурно разбират колко ракети са насочени към тях
12:23 03.06.2026
7 Kaлпазанин
12:34 03.06.2026
8 Аби
12:43 03.06.2026
9 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Самолетоносачите ги почват
12:56 03.06.2026
10 Големи и малки самолетоносачи!😂
13:06 03.06.2026
11 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Да дават урана и ша ги оставят да живуркат.
13:11 03.06.2026
12 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Коментиран от #13
13:14 03.06.2026
13 ТАПАТА НА ИЗРАЕЛ ОСТАВА НАВЪТРЕ И НЕ МОЖ
До коментар #12 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":Ти на кой самолетоносач си, провери ли тоалетните?
13:24 03.06.2026