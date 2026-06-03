Два големи самолетоносача на САЩ патрулират край бреговете на Иран

Група от американски военноморски сили, състояща се от около 25 бойни кораба, продължава да се намира в близост до иранското крайбрежие, сочат данни на информационната служба на Военноморския институт на САЩ, цитирани от CBS news.

В момента в Арабско море, югоизточно от иранското крайбрежие, бойно дежурство изпълняват два самолетоносача - "Ейбръхам Линкълн" и "Джордж Буш".

На тях са базирани общо над 100 изтребителя, самолети за радиоелектронна борба и за далечно радиолокационно предупреждение.

Заедно със самолетонасачите в региона, включително в Оманския залив на изток от Ормузкия проток, са разположени 14 ракетни есминци, два бойни кораба за крайбрежната зона и три миночистача.

В Оманския залив се намира и амфибийно-десантна група, състояща се от три големи десантни кораба с експедиционен батальон морска пехота на борда.

Освен за бойно патрулиране, корабите се използват за поддържане на морската блокада на иранските пристанища.

Освен това, в момента два американски ракетни есминца са на бойно дежурство в Червено море, близо до бреговете на Саудитска Арабия.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви миналия петък, изказвайки се на международния форум по сигурността "Диалог Шангри-Ла" в Сингапур, че въоръжените сили на САЩ са готови да възобновят ударите срещу Иран, ако преговорите по ядрената програма на Техеран се провалят.