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Два големи самолетоносача на САЩ патрулират край бреговете на Иран

Два големи самолетоносача на САЩ патрулират край бреговете на Иран

3 Юни, 2026 12:05 854 13

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На тях са базирани общо над 100 изтребителя, самолети за радиоелектронна борба и за далечно радиолокационно предупреждение

Два големи самолетоносача на САЩ патрулират край бреговете на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CBS News CBS News

Група от американски военноморски сили, състояща се от около 25 бойни кораба, продължава да се намира в близост до иранското крайбрежие, сочат данни на информационната служба на Военноморския институт на САЩ, цитирани от CBS news.

В момента в Арабско море, югоизточно от иранското крайбрежие, бойно дежурство изпълняват два самолетоносача - "Ейбръхам Линкълн" и "Джордж Буш".

На тях са базирани общо над 100 изтребителя, самолети за радиоелектронна борба и за далечно радиолокационно предупреждение.

Заедно със самолетонасачите в региона, включително в Оманския залив на изток от Ормузкия проток, са разположени 14 ракетни есминци, два бойни кораба за крайбрежната зона и три миночистача.

В Оманския залив се намира и амфибийно-десантна група, състояща се от три големи десантни кораба с експедиционен батальон морска пехота на борда.

Освен за бойно патрулиране, корабите се използват за поддържане на морската блокада на иранските пристанища.

Освен това, в момента два американски ракетни есминца са на бойно дежурство в Червено море, близо до бреговете на Саудитска Арабия.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви миналия петък, изказвайки се на международния форум по сигурността "Диалог Шангри-Ла" в Сингапур, че въоръжените сили на САЩ са готови да възобновят ударите срещу Иран, ако преговорите по ядрената програма на Техеран се провалят.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само да попитам

    23 1 Отговор
    ако някоя друга държава си патрулира с военни кораби в чужда територия няма ли да я сакнционират или обвинят за агресивна ??? или пък ако започн еда обстрелва цели в сруга държава да отвлича президенти и да избива рибари на поразия няма ли това да се обяви за тероризам???

    12:09 03.06.2026

  • 2 жидоянки

    15 1 Отговор
    Разширихме си тоалетните.🤭🤭

    12:11 03.06.2026

  • 3 каунь

    10 1 Отговор
    идно турпеду у на дъното за скаб

    12:14 03.06.2026

  • 4 Оракула от Делфи

    11 1 Отговор
    Тези корита, поне се виждат и са голяма видима цел , а и има много "джунджорий" за поразяване!!!
    Плачат за един сериозен залп от 15-20 ракети и "ще им свърши храната" , за еди ден!!! !!!

    12:15 03.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    А от какво разстояние патрулират🤔❗
    Още ли от над 800 морски мили🤔❗

    12:22 03.06.2026

  • 6 Като две големи патици за отстрел

    10 1 Отговор
    Какви огромни мишени
    Сигурно разбират колко ракети са насочени към тях

    12:23 03.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Дано не забравят пак някоя ютия включена

    12:34 03.06.2026

  • 8 Аби

    4 1 Отговор
    Кра бреговете или на 1000мили

    12:43 03.06.2026

  • 9 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 4 Отговор
    Не слушкат ли аятоласите
    Самолетоносачите ги почват

    12:56 03.06.2026

  • 10 Големи и малки самолетоносачи!😂

    3 1 Отговор
    Самолетите едва стигат до крайбрежието и горивото им свършва!

    13:06 03.06.2026

  • 11 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 3 Отговор
    Държат аятоласите на мушка
    Да дават урана и ша ги оставят да живуркат.

    13:11 03.06.2026

  • 12 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 2 Отговор
    Самолетоносачите на САЩ патрулират на разстояние между 100 и 400 километра (около 60–200 морски мили) от иранското крайбрежие. Те са позиционирани основно в Оманския залив и северната част на Арабско море, за да бъдат извън обсега на бреговите крилати ракети на Иран, но достатъчно близо за въздушни удари.

    Коментиран от #13

    13:14 03.06.2026

  • 13 ТАПАТА НА ИЗРАЕЛ ОСТАВА НАВЪТРЕ И НЕ МОЖ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    Ти на кой самолетоносач си, провери ли тоалетните?

    13:24 03.06.2026

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