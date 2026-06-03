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Тайван разширява обучението и научните изследвания в сферата на дроновете
  Тема: Тайван

Тайван разширява обучението и научните изследвания в сферата на дроновете

3 Юни, 2026 12:59 559 2

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  • технологии-
  • иновации-
  • полупроводници

Нов институт в Националния университет „Илан“ ще подпомага развитието на безпилотни системи, роботика и изкуствен интелект

Тайван разширява обучението и научните изследвания в сферата на дроновете - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Тайванското Министерство на образованието ще подкрепи разширяването на магистърската програма по дронове в National Ilan University, като тя ще бъде преобразувана в по-добре оборудван институт за следдипломно обучение с цел засилване на научноизследователския капацитет в областта на безпилотните системи.

Това съобщи министърът без портфейл Чен Чин-де.

По думите му настоящата магистърска програма по дронове и интелигентно земеделие, както и Центърът за изследване на приложенията на безпилотни летателни апарати към университета, са изградили стабилна основа за научна дейност през последните години. С подкрепата на Министерството на образованието и Industrial Technology Research Institute те ще бъдат надградени в нов институт и научноизследователска лаборатория.

Според Чен тази стъпка ще помогне за по-доброто съответствие между академичните изследвания и бързо нарастващите нужди на секторите за безпилотни системи, роботика и интеграция на изкуствен интелект.

Той подчерта, че окръг Илан разполага с уникални предимства, тъй като е едно от малкото места в Тайван, където съществуват както въздушни, така и морски полигони за изпитване на безпилотни системи.

От индустриална гледна точка регионът вече разполага с производители на модули и компоненти за безпилотни системи и може бързо да се интегрира с индустриалната мрежа на Северен Тайван, създавайки пълноценна производствена верига.

Чен отбеляза още, че Тайван има добре развита индустриална база в областта на полупроводниците и изкуствения интелект. За да подкрепи допълнително сектора на безпилотните системи, правителството е отделило средства за субсидиране на закупуването на дронове и стимулиране на вътрешното търсене.

Целта е Тайван да се превърне във важен износител в рамките на демократична верига за доставки на дронове, независима от Китай.

Министърът подчерта, че президентът Лай Чинг-те активно насърчава развитието на индустрията за дронове и работи за утвърждаването на Тайван като „азиатски център на демократичната верига за доставки на дронове“.

По думите му правителството вече е стартирало интегрирани програми за подкрепа на сектора, обхващащи нормативната рамка, иновациите и научноизследователската дейност, както и производството.


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