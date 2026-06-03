Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Стратегически избори през есента! Предварителният вот в САЩ очертава как ще протече надпреварата

Стратегически избори през есента! Предварителният вот в САЩ очертава как ще протече надпреварата

3 Юни, 2026 11:38 862 1

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Калифорния не е избирала републиканец за щатски избор от Арнолд Шварценегер през 2006 г. насам, а демократите превъзхождат републиканците в щата в съотношение 2 към 1

Стратегически избори през есента! Предварителният вот в САЩ очертава как ще протече надпреварата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CBS News CBS News

Шест американски щата провеждат предварителни избори, на които трябва да определят кои ще са техните кандидати за губернатори на междинния вот през ноември, предава CBS. Това са Калифорния, Айова, Ню Джърси, Монтана, Южна Дакота и Ню Мексико, съобщава Фокус.

Най-интересна и оспорвана е надпреварата в Калифорния, където досегашният губернатор и острие на Демократическата партия Гавин Нюсъм не може да се кандидатира отново заради ограниченията за мандатност. Един от сочените за победители – бившият прокурор Ерик Суолуел беше изхвърлен от изборите след обвинения в сексуално посегателство срещу жени.

Така основните кандидати с най-големи шансове са Ксавиер Бесера – министър на здравеопазването по времето на Джо Байдън и милиардерът демократ Том Стайер, който е похарчил над 195 милиона долара за реклами. Това е и най-скъпата предизборна кампания в САЩ за тази година.

Калифорния не е избирала републиканец за щатски избор от Арнолд Шварценегер през 2006 г. насам, а демократите превъзхождат републиканците в щата в съотношение 2 към 1. Републиканецът Стив Хилтън, роден във Великобритания мениджър на хедж фондове и бивш съветник на Дейвид Камерън, се ползва с подкрепата на президента Доналд Тръмп. Хилтън постоянно се класира в челната тройка в анкетите, отбелязва CBS.

Общо 61 имена има в бюлетината за предварителните избори в Калифорния, а освен това в Лос Анджелис гласуват и за кмет на мегаполиса.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    В цял свят,едно и също.Имаш крава,пиеш млеко! С малката разлика,че зад океана трябва да имаш цяла кравеферма.

    12:19 03.06.2026