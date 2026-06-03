Стратегически избори през есента! Предварителният вот в САЩ очертава как ще протече надпреварата

Шест американски щата провеждат предварителни избори, на които трябва да определят кои ще са техните кандидати за губернатори на междинния вот през ноември, предава CBS. Това са Калифорния, Айова, Ню Джърси, Монтана, Южна Дакота и Ню Мексико, съобщава Фокус.

Най-интересна и оспорвана е надпреварата в Калифорния, където досегашният губернатор и острие на Демократическата партия Гавин Нюсъм не може да се кандидатира отново заради ограниченията за мандатност. Един от сочените за победители – бившият прокурор Ерик Суолуел беше изхвърлен от изборите след обвинения в сексуално посегателство срещу жени.

Така основните кандидати с най-големи шансове са Ксавиер Бесера – министър на здравеопазването по времето на Джо Байдън и милиардерът демократ Том Стайер, който е похарчил над 195 милиона долара за реклами. Това е и най-скъпата предизборна кампания в САЩ за тази година.

Калифорния не е избирала републиканец за щатски избор от Арнолд Шварценегер през 2006 г. насам, а демократите превъзхождат републиканците в щата в съотношение 2 към 1. Републиканецът Стив Хилтън, роден във Великобритания мениджър на хедж фондове и бивш съветник на Дейвид Камерън, се ползва с подкрепата на президента Доналд Тръмп. Хилтън постоянно се класира в челната тройка в анкетите, отбелязва CBS.

Общо 61 имена има в бюлетината за предварителните избори в Калифорния, а освен това в Лос Анджелис гласуват и за кмет на мегаполиса.