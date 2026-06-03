Украйна обяви, че е нанесла наказателни удари срещу важни обекти в Русия

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари по няколко важни цели на територията на Русия, включително петролен терминал в Санкт Петербург, цели във военноморската база в Кронщад и промишлен обект в Тамбовска област, предаде Укринформ, цитирайки публикация на Зеленски в "Телеграм", предаде БТА.
„Нашите наказателни мерки с голям обсег, извършвани от бойците на Службата за сигурност на Украйна, силите за безпилотни системи, силите за специални операции, Военното разузнаване на Украйна и Държавната гранична служба на Украйна, доведоха до добри резултати. Важни обекти на руската територия бяха поразени снощи. Сред тях беше Петербургският петролен терминал. Разстоянието от държавната граница на Украйна до този обект на руската петролна промишленост, който обслужва войната, е около 1100 километра“, заяви украинският президент.
Зеленски добави, че също така са били поразени военни цели в базата в Кронщад, както и че е било атакувано предприятие, участващо в производството на руски оръжия, в Тамбовска област, на близо 600 километра от фронтовата линия.
„Планът на Украйна за санкции с голям обсег се прилага точно както е необходимо, за да се доближи мирът. Слава на Украйна!“, добави той и благодари на украинските сили за тяхната прецизност.
Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 189 от общо 198 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атака срещу Украйна вечерта на 2 юни, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна в "Телеграм" (Telegram), цитирани от Укринформ. Вчера Русия извърши мащабна атака срещу Киев с дронове и ракети, която Москва определи като отговор на смъртоносно нападение срещу общежитие в контролираната от Русия Луганска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Утрепахте руските
Коментиран от #5
11:33 03.06.2026
2 Паветник ( прос кат тъоагьоз )
11:34 03.06.2026
3 Хитрушковци
11:34 03.06.2026
4 кравария убер алез
11:35 03.06.2026
5 рософил 🍌
До коментар #1 от "Утрепахте руските":поснах салза
11:35 03.06.2026
6 Скука
Коментиран от #14
11:35 03.06.2026
7 Българин
Коментиран от #19
11:35 03.06.2026
8 Българин
11:35 03.06.2026
9 ами
11:36 03.06.2026
10 Дон Корлеоне
Коментиран от #17
11:36 03.06.2026
11 БУХАХАХА
11:36 03.06.2026
12 Бай Лисан
11:37 03.06.2026
13 Честотата и интензитета
Коментиран от #22
11:37 03.06.2026
14 да питам
До коментар #6 от "Скука":пак ли ще ударят три гаража с орешника?!
11:37 03.06.2026
15 Иван
Коментиран от #23, #25
11:37 03.06.2026
16 У ДРИ БАЦЕ
ЦЯЛА България сме със Вас
11:38 03.06.2026
17 Умнокрасив
До коментар #10 от "Дон Корлеоне":Пусна . Ама в украинските мазета нямате ток да го видите .
Коментиран от #20
11:38 03.06.2026
18 Примати
Коментиран от #26, #30, #31
11:39 03.06.2026
19 Българин
До коментар #7 от "Българин":Зелев пак ще реве на умрело
11:39 03.06.2026
20 Гресирана ватенка
До коментар #17 от "Умнокрасив":Слагай грес и ще го видиш😁
11:39 03.06.2026
21 2222
11:40 03.06.2026
22 Споко , уе !
До коментар #13 от "Честотата и интензитета":За У крайна няма такава вероятност : там хора не останаха които да тръгнат . Десетки милиони избягаха от натовската хунта .
11:40 03.06.2026
23 Па то...
До коментар #15 от "Иван":Дрътио пиздоглаз ПЕН дел,...НЕ МОЕ .. бре! Хехехехехехе
Хомо могучая, Педофило и Оризо-Гризачите на Ким... За 13 год...опитаа Сичко и...сеги копат траншеи и окопи около мумията и кремля
Хехехехехехе
11:41 03.06.2026
24 Да се знае
11:41 03.06.2026
25 реалистъ
До коментар #15 от "Иван":Другарят Путин е слуга на същите сили, които управляват САЩ и Европа. Затова не чакайте той да направи това, което би трябвало да се направи.
11:41 03.06.2026
26 Дон Корлеоне
До коментар #18 от "Примати":Хаяско ще грачи ра,ра,ра.
11:41 03.06.2026
27 Еее
11:41 03.06.2026
28 матю хари
11:42 03.06.2026
29 зеле
11:43 03.06.2026
30 Много Запознат
До коментар #18 от "Примати":няма да има форум, няма указ за разрешение от Зеленски.
11:43 03.06.2026
31 Чак па най тъжния
До коментар #18 от "Примати":Само 3 взрива и огромни пожари на Порта в Петербург!
Един вид... посрещане
Хахахахаха
11:43 03.06.2026
32 итар тасс
Москва и Петербург горят.
11:44 03.06.2026