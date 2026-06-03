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Украйна обяви, че е нанесла наказателни удари срещу важни обекти в Русия
  Тема: Украйна

Украйна обяви, че е нанесла наказателни удари срещу важни обекти в Русия

3 Юни, 2026 11:31 537 32

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • война

Зеленски потвърди, че украинските сили на нанесли удари по редица цели в Русия

Украйна обяви, че е нанесла наказателни удари срещу важни обекти в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари по няколко важни цели на територията на Русия, включително петролен терминал в Санкт Петербург, цели във военноморската база в Кронщад и промишлен обект в Тамбовска област, предаде Укринформ, цитирайки публикация на Зеленски в "Телеграм", предаде БТА.

„Нашите наказателни мерки с голям обсег, извършвани от бойците на Службата за сигурност на Украйна, силите за безпилотни системи, силите за специални операции, Военното разузнаване на Украйна и Държавната гранична служба на Украйна, доведоха до добри резултати. Важни обекти на руската територия бяха поразени снощи. Сред тях беше Петербургският петролен терминал. Разстоянието от държавната граница на Украйна до този обект на руската петролна промишленост, който обслужва войната, е около 1100 километра“, заяви украинският президент.

Зеленски добави, че също така са били поразени военни цели в базата в Кронщад, както и че е било атакувано предприятие, участващо в производството на руски оръжия, в Тамбовска област, на близо 600 километра от фронтовата линия.

„Планът на Украйна за санкции с голям обсег се прилага точно както е необходимо, за да се доближи мирът. Слава на Украйна!“, добави той и благодари на украинските сили за тяхната прецизност.

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 189 от общо 198 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атака срещу Украйна вечерта на 2 юни, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна в "Телеграм" (Telegram), цитирани от Укринформ. Вчера Русия извърши мащабна атака срещу Киев с дронове и ракети, която Москва определи като отговор на смъртоносно нападение срещу общежитие в контролираната от Русия Луганска област.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Утрепахте руските

    5 7 Отговор
    Жал ми стана за тях.

    Коментиран от #5

    11:33 03.06.2026

  • 2 Паветник ( прос кат тъоагьоз )

    7 4 Отговор
    - Това е новина само за нас! Моля никой със здрав мозък да не я чете, за да не получи умствено увреждане!!! За нас паветниците е безопасно!!!

    11:34 03.06.2026

  • 3 Хитрушковци

    5 2 Отговор
    Тази територия Украйна освен с магнитни аномалии, явно се слави и със сривове на интелкект, когато избираш да умреш или избиеш родата си заради едната хазарска алчност. Овцете са като Нобелови лауреати пред тези!

    11:34 03.06.2026

  • 4 кравария убер алез

    4 4 Отговор
    показателна снимка сте сложили. Запален кръст. Нациско сборище. Хайде ,пускайте тролската ферма.

    11:35 03.06.2026

  • 5 рософил 🍌

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Утрепахте руските":

    поснах салза

    11:35 03.06.2026

  • 6 Скука

    4 4 Отговор
    Сега ще следва : " Що ма удряш , уе бате ?!"

    Коментиран от #14

    11:35 03.06.2026

  • 7 Българин

    4 5 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    Коментиран от #19

    11:35 03.06.2026

  • 8 Българин

    7 4 Отговор
    Те руснаците ще ви видят сметката.Не се хвалете много.Скоро пак ще ревете.

    11:35 03.06.2026

  • 9 ами

    3 2 Отговор
    ха ха ха - браво на бандеровците всеки ден побеждават русия и така вече пета година за радост на колективния запад, бързо пращайте още пари и оръжия

    11:36 03.06.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #17

    11:36 03.06.2026

  • 11 БУХАХАХА

    2 4 Отговор
    наказа ги наркомана простите раши

    11:36 03.06.2026

  • 12 Бай Лисан

    2 4 Отговор
    Украйна обяви, че е нанесла наказателни удари по таралеж с гол г..!

    11:37 03.06.2026

  • 13 Честотата и интензитета

    4 1 Отговор
    на наказване на джуджето трябва да се засилват докато за критична маса от руското население прагът на търпимост бъде преминат и милиони тръгнат към Кремъл, за да му отдадат заслуженото.

    Коментиран от #22

    11:37 03.06.2026

  • 14 да питам

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Скука":

    пак ли ще ударят три гаража с орешника?!

    11:37 03.06.2026

  • 15 Иван

    4 4 Отговор
    Путин,много си търпелив.Срини я тази Украйна и да се приключва.

    Коментиран от #23, #25

    11:37 03.06.2026

  • 16 У ДРИ БАЦЕ

    2 1 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!
    ЦЯЛА България сме със Вас

    11:38 03.06.2026

  • 17 Умнокрасив

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    Пусна . Ама в украинските мазета нямате ток да го видите .

    Коментиран от #20

    11:38 03.06.2026

  • 18 Примати

    3 1 Отговор
    Това ще е най - тъжния форум в Санкт Петербург в историята. Ще видим как ще се държи Путин. Някой знае ли дали Путин наистина вече се обръща към Зеленски с господин зеленски

    Коментиран от #26, #30, #31

    11:39 03.06.2026

  • 19 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Зелев пак ще реве на умрело

    11:39 03.06.2026

  • 20 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Умнокрасив":

    Слагай грес и ще го видиш😁

    11:39 03.06.2026

  • 21 2222

    2 1 Отговор
    Руското отчаяние е безгранично. След 238-ми "съкрушителен масиран удар", Украйна отказва да се предаде и отвръща мощно!

    11:40 03.06.2026

  • 22 Споко , уе !

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Честотата и интензитета":

    За У крайна няма такава вероятност : там хора не останаха които да тръгнат . Десетки милиони избягаха от натовската хунта .

    11:40 03.06.2026

  • 23 Па то...

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Дрътио пиздоглаз ПЕН дел,...НЕ МОЕ .. бре! Хехехехехехе
    Хомо могучая, Педофило и Оризо-Гризачите на Ким... За 13 год...опитаа Сичко и...сеги копат траншеи и окопи около мумията и кремля
    Хехехехехехе

    11:41 03.06.2026

  • 24 Да се знае

    2 1 Отговор
    ВПутин така и не разбра, че не може да воюва срещу целия демократичен свят.

    11:41 03.06.2026

  • 25 реалистъ

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Другарят Путин е слуга на същите сили, които управляват САЩ и Европа. Затова не чакайте той да направи това, което би трябвало да се направи.

    11:41 03.06.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Примати":

    Хаяско ще грачи ра,ра,ра.

    11:41 03.06.2026

  • 27 Еее

    1 1 Отговор
    Явно укро фашистите трябва да бъдат избити до крак или пратени в Европа.

    11:41 03.06.2026

  • 28 матю хари

    2 0 Отговор
    В Русия въведоха купони за бензин и ограничение до 15 литра на зареждане. Бензиностанцията с ракети вече нито има ракети, нито бензин.

    11:42 03.06.2026

  • 29 зеле

    1 0 Отговор
    Путин няма да се осъзнае, докато украинците не взривят атомна бомба на Красная площад.

    11:43 03.06.2026

  • 30 Много Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Примати":

    няма да има форум, няма указ за разрешение от Зеленски.

    11:43 03.06.2026

  • 31 Чак па най тъжния

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Примати":

    Само 3 взрива и огромни пожари на Порта в Петербург!
    Един вид... посрещане
    Хахахахаха

    11:43 03.06.2026

  • 32 итар тасс

    1 0 Отговор
    НАТО нанесе наказателни удари по Русия.

    Москва и Петербург горят.

    11:44 03.06.2026

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