Мария Захарова: Те ловуват хора!

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу автобус в Енакиево "лов на хора“, пише ТАСС.

"Те ловуват хора. Вкарват собствения си народ в гробовете чрез насилствена военна служба. Убиват нашия, използвайки терористични методи“, каза дипломатът в кулоарите на Санктпетербургския международен икономически форум.

Още новини от Украйна

Украинска атака с дрон срещу автобус в Енакиево, ДНР, уби седем цивилни и рани 11 други. Регионалният лидер Денис Пушилин заяви, че атаката е била извършена рано сутринта на 3 май.