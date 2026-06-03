Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Те ловуват хора!
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Те ловуват хора!

3 Юни, 2026 12:37 1 277 30

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • донбас-
  • луганска област-
  • мария захарова-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Украинска атака с дрон срещу автобус в Енакиево, ДНР, уби седем цивилни и рани 11 други

Мария Захарова: Те ловуват хора! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу автобус в Енакиево "лов на хора“, пише ТАСС.

"Те ловуват хора. Вкарват собствения си народ в гробовете чрез насилствена военна служба. Убиват нашия, използвайки терористични методи“, каза дипломатът в кулоарите на Санктпетербургския международен икономически форум.

Още новини от Украйна

Украинска атака с дрон срещу автобус в Енакиево, ДНР, уби седем цивилни и рани 11 други. Регионалният лидер Денис Пушилин заяви, че атаката е била извършена рано сутринта на 3 май.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    14 16 Отговор
    Ми така е како по време на СВО

    Коментиран от #21

    12:40 03.06.2026

  • 2 Григор

    33 16 Отговор
    Става дума за автобус от редовната автобусна линия Москва-Симферопол. И той ли е военна цел? Зависи от гледната точка. За фашистите, да!

    Коментиран от #8, #24

    12:40 03.06.2026

  • 3 Шоколиков

    8 20 Отговор
    Смочи тиня парцал.

    12:41 03.06.2026

  • 4 Швейк

    12 19 Отговор
    Патка.

    12:41 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да....

    8 11 Отговор
    А Йотова и Радев подкрепят Окраина!
    Всячески, дори Йотова го заявява публично!

    12:42 03.06.2026

  • 7 Раша да не го игре сърдита

    8 24 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    12:43 03.06.2026

  • 8 !!!!!!!!!!!!!

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Григор":

    Много интересно е в полския интернет.
    След като Зеленски присвои името "Хероите на УПА" на някакъв полк за специални операции президентът на Полша каза че ще го лиши от връчения му главен полски орден Бял орел.
    Бившият полски посланик в Киев върна връчения му украински орден.
    А обикновените поляци масово пишат че е нормално да се раздели Украйна за да граничат с нормална държава.
    Такива ми ти неочаквани работи.

    Коментиран от #16, #29

    12:43 03.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Преди и сега

    7 19 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    12:44 03.06.2026

  • 12 На дунава с погачите

    8 9 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    12:44 03.06.2026

  • 13 Не юога да разбера

    2 8 Отговор
    Само за коя държава говори Захарчето 😂😂😂😂
    За Украйна ли, за Русия ли. Малко ми се размиват двете. Май найстина са си един народ 😂😂😂😂😂

    12:44 03.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мара пак се бара

    6 11 Отговор
    Енакиево е на фронтовата линия. Аре да не лъжем безогледно за "цивилни". Знаем ги тия цивилни в зелени униформи.

    12:45 03.06.2026

  • 16 Нормално

    17 4 Отговор

    До коментар #8 от "!!!!!!!!!!!!!":

    В Полша УПА се възприема с повече омраза дори от нацистите.
    Поляците могат да се правят на разсеяни когато наркомана слави поименно своите идоли като Бандера или дори самия Шухевич, но спомене ли УПА - край.
    Някои рани никога няма да зараснат. Волинското клане е проява на геноцид към поляците и няма да намериш поляк, който да реагира позитивно, когато чуе УПА. Да славиш УПА за поляка означава да одобряваш и възхваляваш геноцида срещу поляците

    12:45 03.06.2026

  • 17 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    4 13 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #25

    12:45 03.06.2026

  • 18 СБО провал

    5 12 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    12:45 03.06.2026

  • 19 НЕМОЖАЧи.ру

    4 9 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    12:46 03.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Иван

    1 10 Отговор
    Да би в русия стояло, не би дрон видяло.

    12:47 03.06.2026

  • 23 Крепостен на Хартиената мечка

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Много съветско и руско":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме средния и живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    12:48 03.06.2026

  • 24 луд ли си?

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Григор":

    Я виж за какви места говориш? Точно по фронтовата линия де движи автобус от Москва до долната част на Крим? вЕрно ли?

    12:49 03.06.2026

  • 25 Червен кхмер

    5 10 Отговор

    До коментар #17 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    Аз пък пожелавам на всички ганьовски копейки да се преселят в Матушката им.Те мечтаят за руски паспорт и всичко руско тачат и милеят.

    Коментиран от #27

    12:50 03.06.2026

  • 26 Маша три рубля и наша

    5 8 Отговор
    Приберете си дивата и крадлива орда и всичко ще спре.
    Ваш любим метод да ползвате /ордата/ цивилни автобуси, общежития, домове и после рИвете като недорезан рашист.

    12:52 03.06.2026

  • 27 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Червен кхмер":

    Да украинските дронове ловуват руски военни и служби на инфраструктурата.трагедиите ше се увеличават.дано путин вземе решение да се изтегли.

    12:53 03.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "!!!!!!!!!!!!!":

    Ганьо ще си оди при Султана

    13:00 03.06.2026

  • 30 Дзак

    1 0 Отговор
    А би трябвало точно на близки разстояния да са по внимателни в избора на цели.

    13:17 03.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания