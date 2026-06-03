Мария Захарова: Те ловуват хора!

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу автобус в Енакиево "лов на хора“, пише ТАСС.
"Те ловуват хора. Вкарват собствения си народ в гробовете чрез насилствена военна служба. Убиват нашия, използвайки терористични методи“, каза дипломатът в кулоарите на Санктпетербургския международен икономически форум.
Украинска атака с дрон срещу автобус в Енакиево, ДНР, уби седем цивилни и рани 11 други. Регионалният лидер Денис Пушилин заяви, че атаката е била извършена рано сутринта на 3 май.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #21
12:40 03.06.2026
2 Григор
Коментиран от #8, #24
12:40 03.06.2026
3 Шоколиков
12:41 03.06.2026
4 Швейк
12:41 03.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да....
Всячески, дори Йотова го заявява публично!
12:42 03.06.2026
7 Раша да не го игре сърдита
12:43 03.06.2026
8 !!!!!!!!!!!!!
До коментар #2 от "Григор":Много интересно е в полския интернет.
След като Зеленски присвои името "Хероите на УПА" на някакъв полк за специални операции президентът на Полша каза че ще го лиши от връчения му главен полски орден Бял орел.
Бившият полски посланик в Киев върна връчения му украински орден.
А обикновените поляци масово пишат че е нормално да се раздели Украйна за да граничат с нормална държава.
Такива ми ти неочаквани работи.
Коментиран от #16, #29
12:43 03.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И Преди и сега
12:44 03.06.2026
12 На дунава с погачите
12:44 03.06.2026
13 Не юога да разбера
За Украйна ли, за Русия ли. Малко ми се размиват двете. Май найстина са си един народ 😂😂😂😂😂
12:44 03.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мара пак се бара
12:45 03.06.2026
16 Нормално
До коментар #8 от "!!!!!!!!!!!!!":В Полша УПА се възприема с повече омраза дори от нацистите.
Поляците могат да се правят на разсеяни когато наркомана слави поименно своите идоли като Бандера или дори самия Шухевич, но спомене ли УПА - край.
Някои рани никога няма да зараснат. Волинското клане е проява на геноцид към поляците и няма да намериш поляк, който да реагира позитивно, когато чуе УПА. Да славиш УПА за поляка означава да одобряваш и възхваляваш геноцида срещу поляците
12:45 03.06.2026
17 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
Коментиран от #25
12:45 03.06.2026
18 СБО провал
12:45 03.06.2026
19 НЕМОЖАЧи.ру
12:46 03.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Иван
12:47 03.06.2026
23 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #21 от "Много съветско и руско":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме средния и живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
12:48 03.06.2026
24 луд ли си?
До коментар #2 от "Григор":Я виж за какви места говориш? Точно по фронтовата линия де движи автобус от Москва до долната част на Крим? вЕрно ли?
12:49 03.06.2026
25 Червен кхмер
До коментар #17 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":Аз пък пожелавам на всички ганьовски копейки да се преселят в Матушката им.Те мечтаят за руски паспорт и всичко руско тачат и милеят.
Коментиран от #27
12:50 03.06.2026
26 Маша три рубля и наша
Ваш любим метод да ползвате /ордата/ цивилни автобуси, общежития, домове и после рИвете като недорезан рашист.
12:52 03.06.2026
27 стоян георгиев
До коментар #25 от "Червен кхмер":Да украинските дронове ловуват руски военни и служби на инфраструктурата.трагедиите ше се увеличават.дано путин вземе решение да се изтегли.
12:53 03.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Факт
До коментар #8 от "!!!!!!!!!!!!!":Ганьо ще си оди при Султана
13:00 03.06.2026
30 Дзак
13:17 03.06.2026