Риалити сериалът „София ден и нощ“ се завръща на екран с ново име (ВИДЕО)

Популярният риалити сериал „София ден и нощ“ се завръща на малкия екран под ново име – „Ден и нощ: Завръщането“.
Новината бе споделена от актьорите Крис Ненков, който влезе в ролята на колоритния Коко, и Радостин Цонев чрез видео в социалните мрежи, в което те обявяват и началото на кастинг за новия сезон на продукцията, пише Шоу Блиц.
В клипа двамата отправят покана към всички желаещи да станат актьори в завърналия се сериал и намекват, че зрителите могат да очакват завръщане на познатата атмосфера, която превърна сериала в един от най-гледаните телевизионни формати сред младата аудитория.
Сериалът „София ден и нощ“ стартира през 2015 г. и бързо се превърна в истински феномен, проследявайки живота, любовните взаимоотношения и ежедневните предизвикателства на група млади хора в столицата. Продукцията излъчи четири сезона, а звездите от сериала и до днес се радват на популярност.
Все още не са обявени подробности относно премиерната дата на „Ден и нощ: Завръщането“, както и къде точно ще се излъчва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
13:01 03.06.2026
2 Сила
София , а участват само и единствено провинциалисти ....!!!???!!!
Принципно е разбираемо , защото никой софиянец не би се унизил дотолкова , че да се появи в такава простотия ....
"Провинциалисти в Студентски град ден и нощ "
е по удачния и автентичен вариант ...
Коментиран от #3, #5
13:06 03.06.2026
3 може и друго
До коментар #2 от "Сила":Може и Столичани в повече, ден и нощ :) Не знам кой ги е гледал и кой ще гледа шепа правнаслци да мякат по ТВ "брат това", "брат онова" ...
13:10 03.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
погледнал се ... пак същия❗
13:11 03.06.2026
5 Хахаха
До коментар #2 от "Сила":Че то има ли софиянци.Всички софиянци са провинциалисти или селяци хаха!
Коментиран от #6
14:07 03.06.2026
6 Сила
До коментар #5 от "Хахаха":Не бъркайте софиянци със столичани !!!
Да има ни още , малко останахме и на практика сме на изчезване но още ни има ...докога обаче не знам , щото на повечето децата заминаха за чужбина и вероятно никога няма да се завърнат в БГ то ...
14:39 03.06.2026