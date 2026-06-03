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Риалити сериалът „София ден и нощ“ се завръща на екран с ново име (ВИДЕО)

Риалити сериалът „София ден и нощ“ се завръща на екран с ново име (ВИДЕО)

3 Юни, 2026 12:58 930 6

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Премиерата на сериала бе през 2015 г.

Риалити сериалът „София ден и нощ“ се завръща на екран с ново име (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярният риалити сериал „София ден и нощ“ се завръща на малкия екран под ново име – „Ден и нощ: Завръщането“.

Новината бе споделена от актьорите Крис Ненков, който влезе в ролята на колоритния Коко, и Радостин Цонев чрез видео в социалните мрежи, в което те обявяват и началото на кастинг за новия сезон на продукцията, пише Шоу Блиц.

В клипа двамата отправят покана към всички желаещи да станат актьори в завърналия се сериал и намекват, че зрителите могат да очакват завръщане на познатата атмосфера, която превърна сериала в един от най-гледаните телевизионни формати сред младата аудитория.

Сериалът „София ден и нощ“ стартира през 2015 г. и бързо се превърна в истински феномен, проследявайки живота, любовните взаимоотношения и ежедневните предизвикателства на група млади хора в столицата. Продукцията излъчи четири сезона, а звездите от сериала и до днес се радват на популярност.

Все още не са обявени подробности относно премиерната дата на „Ден и нощ: Завръщането“, както и къде точно ще се излъчва.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    8 1 Отговор
    Тия от Фakти да не фалират???Няма кой да пише в спортният отдел,само копират спортала. Оня главният само рекламира...Пфу...

    13:01 03.06.2026

  • 2 Сила

    13 4 Отговор
    Безумен формат !!!
    София , а участват само и единствено провинциалисти ....!!!???!!!
    Принципно е разбираемо , защото никой софиянец не би се унизил дотолкова , че да се появи в такава простотия ....
    "Провинциалисти в Студентски град ден и нощ "
    е по удачния и автентичен вариант ...

    Коментиран от #3, #5

    13:06 03.06.2026

  • 3 може и друго

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Може и Столичани в повече, ден и нощ :) Не знам кой ги е гледал и кой ще гледа шепа правнаслци да мякат по ТВ "брат това", "брат онова" ...

    13:10 03.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Пременил се Илия-
    погледнал се ... пак същия❗

    13:11 03.06.2026

  • 5 Хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Че то има ли софиянци.Всички софиянци са провинциалисти или селяци хаха!

    Коментиран от #6

    14:07 03.06.2026

  • 6 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Не бъркайте софиянци със столичани !!!
    Да има ни още , малко останахме и на практика сме на изчезване но още ни има ...докога обаче не знам , щото на повечето децата заминаха за чужбина и вероятно никога няма да се завърнат в БГ то ...

    14:39 03.06.2026