Лавров обеща многополюсен световен ред. Но Русия не може да направи нищо срещу американската блокада над Куба

Русия изразява солидарност с Куба и застава зад нея на фона на безпрецедентния външен натиск, на който е подложен кубинският народ, пише руският външен министър Сергей Лавров в поздравителна телеграма до един от лидерите на страната - Раул Кастро, който навършва 95 г., предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Уважаеми другарю Раул, приемете сърдечните ми поздравления по повод 95-ата Ви годишнина! Вашият жизнен път е безпрецедентен пример за всеотдайна служба на Родината, на своя народ и на идеалите на Кубинската революция. За милиони хора по света Вие оставате символ на издръжливост, мъжество, патриотизъм и несломима воля“, пише Лавров.

Руският външен министър добавя, че Москва високо цени личния принос на Раул Кастро в установяването и укрепването на отношения на стратегическо партньорство между Русия и Куба.

"Ще продължим да работим рамо до рамо за укрепване на сътрудничеството както в рамките на двустранния дневен ред, така и на международната арена в името на формирането на справедлив многополюсен световен ред", пише в заключение Лавров.

През последните месеци САЩ засилиха блокадата си върху доставките на енергоносители за Куба и страната изпитва тежък недостиг на гориво. В средата на април експерти от ООН определиха наложената от президента Доналд Тръмп блокада като незаконна и предупредиха, че тя нарушава правото на развитие на кубинския народ.