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Лавров обеща многополюсен световен ред. Но Русия не може да направи нищо срещу американската блокада над Куба

Лавров обеща многополюсен световен ред. Но Русия не може да направи нищо срещу американската блокада над Куба

3 Юни, 2026 12:54 863 35

  • куба-
  • сергей лавров-
  • сащ-
  • русия-
  • раул кастро

Русия е солидарна с подложената на външен натиск Куба, пише Сергей Лавров в поздравителен адрес по повод 95-ия рожден ден на Раул Кастро

Лавров обеща многополюсен световен ред. Но Русия не може да направи нищо срещу американската блокада над Куба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия изразява солидарност с Куба и застава зад нея на фона на безпрецедентния външен натиск, на който е подложен кубинският народ, пише руският външен министър Сергей Лавров в поздравителна телеграма до един от лидерите на страната - Раул Кастро, който навършва 95 г., предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Уважаеми другарю Раул, приемете сърдечните ми поздравления по повод 95-ата Ви годишнина! Вашият жизнен път е безпрецедентен пример за всеотдайна служба на Родината, на своя народ и на идеалите на Кубинската революция. За милиони хора по света Вие оставате символ на издръжливост, мъжество, патриотизъм и несломима воля“, пише Лавров.

Руският външен министър добавя, че Москва високо цени личния принос на Раул Кастро в установяването и укрепването на отношения на стратегическо партньорство между Русия и Куба.

"Ще продължим да работим рамо до рамо за укрепване на сътрудничеството както в рамките на двустранния дневен ред, така и на международната арена в името на формирането на справедлив многополюсен световен ред", пише в заключение Лавров.

През последните месеци САЩ засилиха блокадата си върху доставките на енергоносители за Куба и страната изпитва тежък недостиг на гориво. В средата на април експерти от ООН определиха наложената от президента Доналд Тръмп блокада като незаконна и предупредиха, че тя нарушава правото на развитие на кубинския народ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    16 17 Отговор
    Коня отново се изказва неподготвен.

    Коментиран от #11

    12:55 03.06.2026

  • 2 ФАКТ

    14 14 Отговор
    Бавно 0 ра3 виващият милиционер ли ще построи нов световен ред???;Това е някакъв виц

    12:55 03.06.2026

  • 3 Красимир Петров

    19 10 Отговор
    Колкото направи за Венецуела толкова и за Куба

    12:55 03.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 11 Отговор
    Кораби с гориво от Русия за Куба пътуват редовно.

    Коментиран от #8, #21, #23, #28

    12:56 03.06.2026

  • 5 ТАСС

    10 8 Отговор
    Може най-много да се разцвили и удари къчове🐴🐎

    12:57 03.06.2026

  • 6 И това М. Атанасова

    15 4 Отговор
    много я радва, че се извършва геноцид върху една народ, който няма нищо общо с американските ценности, традиции, история и език.
    Че и акъл ръси за Русия. Пфууууу.

    12:57 03.06.2026

  • 7 Да....

    10 7 Отговор
    Не не може( не иска)
    Тръмп и Путин ще строшат гръбнака на лондонсити
    Успех!

    12:58 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бялджип

    5 8 Отговор
    Естествено Москва не може да направи много за да спаси Куба, която е най-близо до опасния си и мощен съсед. Самият факт, че изразява солидарност с Куба, все пак не е малко. Съединените щати нямат интерес безцеремонно да мачкат онези, които са приятели на Русия. Със сигурност ще се съобразят, а ако не го направят, това ще се запомни.

    Коментиран от #19

    13:01 03.06.2026

  • 10 Крепостен на Хартиената мечка

    7 6 Отговор
    Обещаха ни безаналогово многополюсно бъдеще а ни спряха екскурзиите до Европа олимпиадата whatsapp-а и ютубето ....

    Коментиран от #31

    13:01 03.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лавро кентавро

    9 5 Отговор
    Много им се смеят с тия заявки за брикс микс и многополюсен свят , има явно разминаване между мечти и реалност

    Коментиран от #22

    13:04 03.06.2026

  • 13 Ти да видиш

    5 4 Отговор
    Редакцията на факти очевидно изразява съпричастност към престъпните действия на задокеанския обор!!???

    13:04 03.06.2026

  • 14 Бай Араб

    5 4 Отговор
    След като Русия не може да направи нищо за Куба, значи световния ред си остава еднополюсен.Русия не може да направи нищо в Украйна също,както не можа в Сирия и Иран .

    13:05 03.06.2026

  • 15 Човека

    4 2 Отговор
    Не се радвайте че пиратите на 21 век ,са същите които са били и през 17век и си правят каквото решат и където им е интересно.
    Ние не сме по добре от Куба.
    Роба не мечтае за свобода,а да има роби

    13:05 03.06.2026

  • 16 Ха ха

    5 5 Отговор
    РуZки многополюсен свят се разпространява в Татарстан, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария , Чукчи, бурята, калмики, якути....и още няколко малки поробени сибирски народи и ВСЬО товарищи.
    Куба и народа на Куба скоро ще бъде освободен от комунистическата диктатура и тотална мизерия.
    Ако отворят границите на Куба 80% с лодки ще избягат от този АД.

    13:05 03.06.2026

  • 17 Кончето на Владолф Путлер

    4 4 Отговор
    Най го взимам на сериозно когато облече пуловерчето с надпис сесесере

    13:05 03.06.2026

  • 18 Атина Палада

    2 4 Отговор
    Ако вова не помогне на Куба, ще излезе че наистина е пе.. дал!

    13:06 03.06.2026

  • 19 Десо Радева,

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    Купи ли памперси на Радко..
    Че идва американския посланик с всичките му " заслуги" в куфарчето..
    Заслуги, които направи към " дълбоките" от Бай съм..
    Памперси- запаси се, Десо..
    И Део, че много ще се усети..

    13:06 03.06.2026

  • 20 Световния ред

    1 2 Отговор
    Някой няма ли да ме смени че ми писна да съм еднополюсен!

    13:06 03.06.2026

  • 21 Бай Араб

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Пълни глупости,за какво им е на Кубинците гориво, за какво го използват,за отопление ли ?

    13:08 03.06.2026

  • 22 Да....

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Лавро кентавро":

    Ама не Факти
    Путин и Тръмп са съюзници срещу Лондонсити..
    Как пък не разбра

    Коментиран от #26

    13:08 03.06.2026

  • 23 Въшлива Ушанка

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    В Крим няма
    Бензин
    И си тръгнал
    Да говориш за Куба .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Няма по ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    13:08 03.06.2026

  • 24 Циркон

    4 2 Отговор
    Ако иска Москва може да разблокира краварите с военно технически средства.

    13:10 03.06.2026

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Конентроп освем да духа свещите по рождени дни за друго го не търси вече!

    13:10 03.06.2026

  • 26 Пара Докс

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да....":

    Значи би трябвало да са съюзници и с иран но нещо доста съюзнически ги бомбандират заедно с израел(Боже съм да ти поясня че това е иронично защото явно си доста плосък

    13:10 03.06.2026

  • 27 Лавров Сергей

    1 2 Отговор
    Не гледайте какво правим. Слушайте какво ви обещаваме!

    13:10 03.06.2026

  • 28 Бай Араб

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Танкера от Мексиканския залив до Куба пътува 7 часа,качествено и евтино гориво за дизел генераторите , толкоз .

    13:11 03.06.2026

  • 29 Айдеее,

    1 1 Отговор
    Кремъл отписа Куба!😄

    13:11 03.06.2026

  • 30 Катъра Калантарян

    1 1 Отговор
    Да изцвили Няколко пъти
    И блокадата
    Ще падне .

    АГЕНТ КРАСНОВ
    Се оказа
    Че не приема Заповеди
    От Кремля .
    Компроматите вече не вървят
    Май .

    13:12 03.06.2026

  • 31 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Ок, а с какво се храните?

    13:12 03.06.2026

  • 32 Мишо

    2 0 Отговор
    същото чака и Тайван уса ще им каже сори

    13:16 03.06.2026

  • 33 Кайо го наби на КАЛАС

    3 1 Отговор
    Маро,що за човек си,селска пръчка...

    13:19 03.06.2026

  • 34 Нема страшно Серьожа. У Куба нема нефт

    0 0 Отговор
    и ако с Венецуела и Иран Дедо Дончо можеше да се оправдае е нефта, то ако влезе в Куба почти със сигурност ще му врътнат кранчето от сената за дето е тръгнал да гони Михаля в тази бедна обрулена държава, така че най-вероятно ще се ограничи до снакции, които да предизвикат протести сред кубинците и те да решат да изпъдят брата на Фидел от властта, а там да се намърда някой по-алчен и склонен да зима рушвети или както му вика Део Дончо да сключва сделки.

    13:21 03.06.2026

  • 35 ООН

    1 0 Отговор
    Казахме че блокадата на Куба е незаконна ама никой не ни слуша. Файда от нас няма никаква, ама пък си вземаме добри заплати, затова трябва да ни има.

    13:25 03.06.2026

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