Лавров обеща многополюсен световен ред. Но Русия не може да направи нищо срещу американската блокада над Куба

Русия изразява солидарност с Куба и застава зад нея на фона на безпрецедентния външен натиск, на който е подложен кубинският народ, пише руският външен министър Сергей Лавров в поздравителна телеграма до един от лидерите на страната - Раул Кастро, който навършва 95 г., предаде ТАСС, съобщи БТА.
"Уважаеми другарю Раул, приемете сърдечните ми поздравления по повод 95-ата Ви годишнина! Вашият жизнен път е безпрецедентен пример за всеотдайна служба на Родината, на своя народ и на идеалите на Кубинската революция. За милиони хора по света Вие оставате символ на издръжливост, мъжество, патриотизъм и несломима воля“, пише Лавров.
Руският външен министър добавя, че Москва високо цени личния принос на Раул Кастро в установяването и укрепването на отношения на стратегическо партньорство между Русия и Куба.
"Ще продължим да работим рамо до рамо за укрепване на сътрудничеството както в рамките на двустранния дневен ред, така и на международната арена в името на формирането на справедлив многополюсен световен ред", пише в заключение Лавров.
През последните месеци САЩ засилиха блокадата си върху доставките на енергоносители за Куба и страната изпитва тежък недостиг на гориво. В средата на април експерти от ООН определиха наложената от президента Доналд Тръмп блокада като незаконна и предупредиха, че тя нарушава правото на развитие на кубинския народ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #11
12:55 03.06.2026
2 ФАКТ
12:55 03.06.2026
3 Красимир Петров
12:55 03.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #21, #23, #28
12:56 03.06.2026
5 ТАСС
12:57 03.06.2026
6 И това М. Атанасова
Че и акъл ръси за Русия. Пфууууу.
12:57 03.06.2026
7 Да....
Тръмп и Путин ще строшат гръбнака на лондонсити
Успех!
12:58 03.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бялджип
Коментиран от #19
13:01 03.06.2026
10 Крепостен на Хартиената мечка
Коментиран от #31
13:01 03.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Лавро кентавро
Коментиран от #22
13:04 03.06.2026
13 Ти да видиш
13:04 03.06.2026
14 Бай Араб
13:05 03.06.2026
15 Човека
Ние не сме по добре от Куба.
Роба не мечтае за свобода,а да има роби
13:05 03.06.2026
16 Ха ха
Куба и народа на Куба скоро ще бъде освободен от комунистическата диктатура и тотална мизерия.
Ако отворят границите на Куба 80% с лодки ще избягат от този АД.
13:05 03.06.2026
17 Кончето на Владолф Путлер
13:05 03.06.2026
18 Атина Палада
13:06 03.06.2026
19 Десо Радева,
До коментар #9 от "Бялджип":Купи ли памперси на Радко..
Че идва американския посланик с всичките му " заслуги" в куфарчето..
Заслуги, които направи към " дълбоките" от Бай съм..
Памперси- запаси се, Десо..
И Део, че много ще се усети..
13:06 03.06.2026
20 Световния ред
13:06 03.06.2026
21 Бай Араб
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Пълни глупости,за какво им е на Кубинците гориво, за какво го използват,за отопление ли ?
13:08 03.06.2026
22 Да....
До коментар #12 от "Лавро кентавро":Ама не Факти
Путин и Тръмп са съюзници срещу Лондонсити..
Как пък не разбра
Коментиран от #26
13:08 03.06.2026
23 Въшлива Ушанка
До коментар #4 от "Последния Софиянец":В Крим няма
Бензин
И си тръгнал
Да говориш за Куба .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Няма по ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
13:08 03.06.2026
24 Циркон
13:10 03.06.2026
25 Архимандрисандрит Бибиян
13:10 03.06.2026
26 Пара Докс
До коментар #22 от "Да....":Значи би трябвало да са съюзници и с иран но нещо доста съюзнически ги бомбандират заедно с израел(Боже съм да ти поясня че това е иронично защото явно си доста плосък
13:10 03.06.2026
27 Лавров Сергей
13:10 03.06.2026
28 Бай Араб
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Танкера от Мексиканския залив до Куба пътува 7 часа,качествено и евтино гориво за дизел генераторите , толкоз .
13:11 03.06.2026
29 Айдеее,
13:11 03.06.2026
30 Катъра Калантарян
И блокадата
Ще падне .
АГЕНТ КРАСНОВ
Се оказа
Че не приема Заповеди
От Кремля .
Компроматите вече не вървят
Май .
13:12 03.06.2026
31 Бай Араб
До коментар #10 от "Крепостен на Хартиената мечка":Ок, а с какво се храните?
13:12 03.06.2026
32 Мишо
13:16 03.06.2026
33 Кайо го наби на КАЛАС
13:19 03.06.2026
34 Нема страшно Серьожа. У Куба нема нефт
13:21 03.06.2026
35 ООН
13:25 03.06.2026