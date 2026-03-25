Швеция отпуска нов пакет помощ за Украйна

Шведското правителство обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украйна за 2026 г. на стойност около 240 милиона шведски крони (25,7 милиона долара), съобщава Укринформ, позовавайки се на официално прессъобщение, цитирана от БТА.

От тях 150 милиона крони ще бъдат предоставени на Украинския Червен кръст за финансиране на хуманитарни дейности. Значителна част от средствата ще бъдат насочени към подпомагане на деца, включително осигуряване на храна в училища в близост до фронтовата линия, подобряване на грижите в семейна среда и подкрепа за психичното здраве.

Шведският министър на международното сътрудничество за развитие и външната търговия Бенджамин Дуза подчерта, че войната оказва тежко въздействие върху децата, като води до прекъсване на образованието, загуба на близки и принудително разселване. По думите му настоящият пакет представлява инвестиция в бъдещето на Украйна.

От правителството в Стокхолм отбелязват, че хуманитарната ситуация в страната остава изключително тежка както в районите близо до фронта, така и в големите градове.

По данни на ООН над 10,8 милиона души в Украйна се нуждаят от помощ, а около 3,7 милиона са вътрешно разселени. Много хора продължават да живеят без достъп до електричество, отопление и вода.

Допълнително Швеция ще предостави над 71 милиона шведски крони (7,8 милиона долара) за подкрепа на жени и момичета в Украйна.