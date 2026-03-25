Швеция отпуска нов пакет помощ за Украйна
Швеция отпуска нов пакет помощ за Украйна

25 Март, 2026 13:51 458 13

Средствата са насочени към хуманитарни нужди и подкрепа за деца и уязвими групи

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шведското правителство обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украйна за 2026 г. на стойност около 240 милиона шведски крони (25,7 милиона долара), съобщава Укринформ, позовавайки се на официално прессъобщение, цитирана от БТА.

От тях 150 милиона крони ще бъдат предоставени на Украинския Червен кръст за финансиране на хуманитарни дейности. Значителна част от средствата ще бъдат насочени към подпомагане на деца, включително осигуряване на храна в училища в близост до фронтовата линия, подобряване на грижите в семейна среда и подкрепа за психичното здраве.

Шведският министър на международното сътрудничество за развитие и външната търговия Бенджамин Дуза подчерта, че войната оказва тежко въздействие върху децата, като води до прекъсване на образованието, загуба на близки и принудително разселване. По думите му настоящият пакет представлява инвестиция в бъдещето на Украйна.

От правителството в Стокхолм отбелязват, че хуманитарната ситуация в страната остава изключително тежка както в районите близо до фронта, така и в големите градове.

По данни на ООН над 10,8 милиона души в Украйна се нуждаят от помощ, а около 3,7 милиона са вътрешно разселени. Много хора продължават да живеят без достъп до електричество, отопление и вода.

Допълнително Швеция ще предостави над 71 милиона шведски крони (7,8 милиона долара) за подкрепа на жени и момичета в Украйна.


  • 1 И Киев е Руски

    7 3 Отговор
    Най добре Швеция да изпрати малки дечица на зеленская за да има кинти за шопинг във МЮСУЛМАНСКИВЯТ вилает ПариСС

    Коментиран от #12

    13:54 25.03.2026

  • 2 златен кенеф

    11 2 Отговор
    тези пари зорлем ще стигнат за кенеф и половина.

    13:54 25.03.2026

  • 3 Пепи Волгата

    2 9 Отговор
    Хаха смахнати тролове копейкаджии, аз откога съм забравил копейките.

    Коментиран от #5

    13:54 25.03.2026

  • 4 зелката

    7 1 Отговор
    скръндзи
    дават малко при 50% данъци при тях
    аз съм свикнал от милиард нагоре
    както ми даде педрото от испания

    13:55 25.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Слава Украйна

    2 4 Отговор
    Браво на Лвейцария

    Трябва и Ние да пращаме не само да лаем

    Коментиран от #11

    14:00 25.03.2026

  • 7 Вечна слава и поклон

    1 4 Отговор
    Украйна Разби сатаната Терорист

    Коментиран от #13

    14:02 25.03.2026

  • 8 Няма лошо-приветстеам!

    4 1 Отговор
    Щом не е за оръжия,а за хуманитарни цели!
    Но какъв ли процент от тези средства ще отидат по предназначение?!
    Дълбоко се съмнявам!

    14:02 25.03.2026

  • 9 Грозната истина

    0 1 Отговор
    Те ще изпратят момченца на швецките пе...

    14:02 25.03.2026

  • 10 Новите дронове на ВСУ

    1 1 Отговор
    Ще горят Руснаци на поразия
    Путин взе да се замисля за леко Победоносно отстъпление
    Или Жест на добра воля!?!?!

    14:04 25.03.2026

  • 11 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Ти правиш ли разлика между Швеция и Швейцария?:)

    14:05 25.03.2026

  • 12 Малките дечица са за Царят ти Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    А ти пускай твойте да правят пари на Улицата като майка ти

    14:07 25.03.2026

  • 13 След

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вечна слава и поклон":

    Поклон кавал на твоите хора.

    14:07 25.03.2026

