Швеция отпуска нов пакет помощ за Украйна

Шведското правителство обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украйна за 2026 г. на стойност около 240 милиона шведски крони (25,7 милиона долара), съобщава Укринформ, позовавайки се на официално прессъобщение, цитирана от БТА.
От тях 150 милиона крони ще бъдат предоставени на Украинския Червен кръст за финансиране на хуманитарни дейности. Значителна част от средствата ще бъдат насочени към подпомагане на деца, включително осигуряване на храна в училища в близост до фронтовата линия, подобряване на грижите в семейна среда и подкрепа за психичното здраве.
Шведският министър на международното сътрудничество за развитие и външната търговия Бенджамин Дуза подчерта, че войната оказва тежко въздействие върху децата, като води до прекъсване на образованието, загуба на близки и принудително разселване. По думите му настоящият пакет представлява инвестиция в бъдещето на Украйна.
От правителството в Стокхолм отбелязват, че хуманитарната ситуация в страната остава изключително тежка както в районите близо до фронта, така и в големите градове.
По данни на ООН над 10,8 милиона души в Украйна се нуждаят от помощ, а около 3,7 милиона са вътрешно разселени. Много хора продължават да живеят без достъп до електричество, отопление и вода.
Допълнително Швеция ще предостави над 71 милиона шведски крони (7,8 милиона долара) за подкрепа на жени и момичета в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #12
13:54 25.03.2026
2 златен кенеф
13:54 25.03.2026
3 Пепи Волгата
Коментиран от #5
13:54 25.03.2026
4 зелката
дават малко при 50% данъци при тях
аз съм свикнал от милиард нагоре
както ми даде педрото от испания
13:55 25.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Слава Украйна
Трябва и Ние да пращаме не само да лаем
Коментиран от #11
14:00 25.03.2026
7 Вечна слава и поклон
Коментиран от #13
14:02 25.03.2026
8 Няма лошо-приветстеам!
Но какъв ли процент от тези средства ще отидат по предназначение?!
Дълбоко се съмнявам!
14:02 25.03.2026
9 Грозната истина
14:02 25.03.2026
10 Новите дронове на ВСУ
Путин взе да се замисля за леко Победоносно отстъпление
Или Жест на добра воля!?!?!
14:04 25.03.2026
11 Атина Палада
До коментар #6 от "Слава Украйна":Ти правиш ли разлика между Швеция и Швейцария?:)
14:05 25.03.2026
12 Малките дечица са за Царят ти Путин
До коментар #1 от "И Киев е Руски":А ти пускай твойте да правят пари на Улицата като майка ти
14:07 25.03.2026
13 След
До коментар #7 от "Вечна слава и поклон":Поклон кавал на твоите хора.
14:07 25.03.2026