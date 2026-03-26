Кризата в Близкия изток! Европа може да се изправи пред недостиг на горива още през април

Европа може да се сблъска с недостиг на горива и енергия още през април, ако не бъде възстановен трафикът през Ормузкия проток, предупреди главният изпълнителен директор на Shell Уаел Саван по време на енергийна конференция в Тексас, цитиран от "Гардиън"
По думите му кризата с доставките на петрол и газ, започнала преди около четири седмици, вече се разпространява в глобален мащаб. Първоначално най-силно засегната е била Южна Азия, след което натискът се е прехвърлил към Югоизточна и Североизточна Азия, а в следващите седмици се очаква да достигне и Европа.
"Южна Азия първа понесе удара. Това се премести към Азия и ще достигне Европа с настъпването на април", заяви Саван.
Въпреки че цените на петрола временно са се понижили до около 100 долара за барел - след като в началото на седмицата достигнаха 114 долара - несигурността около доставките от Персийския залив остава висока. Спадът дойде на фона на информации за изпратен от Белия дом мирен план до Иран.
Саван предупреди, че кризата вече е довела до рязко поскъпване на реактивното гориво, чиито цени са се удвоили от началото на конфликта. Очаква се следващият сегмент под натиск да бъде дизелът, а впоследствие и бензинът, особено с приближаването на летния сезон и увеличеното търсене в САЩ и Европа.
Подобна оценка направи и германският министър на икономиката Катерина Райхе, която предупреди за възможен недостиг на енергийни доставки в края на април или май при задълбочаване на кризата. Тя определи отказа на Германия от ядрената енергия като "сериозна стратегическа грешка" и подчерта, че увеличеният внос на втечнен природен газ ще бъде ключов за справяне със ситуацията.
Междувременно канцлерът Фридрих Мерц също разкритикува енергийния преход на страната като "изключително скъп".
Рисковете не се ограничават само до Европа. Главният изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк предупреди, че при цена на петрола от 150 долара за барел светът може да бъде изправен пред сериозна рецесия. В интервю за BBC той очерта два сценария - бързо нормализиране при деескалация или продължителен период на високи цени.
От британското правителство заявиха, че Обединеното кралство разполага с "диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки" и продължава да работи с международни партньори за овладяване на ситуацията.
В изказване по държавната телевизия IRIB, върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей очерта сценарий, който би изглеждал немислим само преди месец. В случай на „грешка“ от страна на Вашингтон – което означава опит за въвеждане на сухопътни войски на иранска територия – Техеран е готов да завземе бреговете на ОАЕ и Бахрейн. Според Middle East Eye, ирански военни експерти и служители потвърждават, че вече е в ход план за „фундаментална промяна на регионалния пейзаж“. Това представлява пряка заплаха за анексиране на територии, които Иран исторически е смятал за своя сфера на влияние, но сега счита за плацдарм за американска агресия.
До коментар #15 от "Искрен Искренов":Нали аз съм от Тях
До коментар #17 от "Знам бе човече":Да не пропуснете и Нас...
До коментар #18 от "Вести от рая":Това що не казваш-Урсулът го ликвидира.....
22 Земеделецът пита
До коментар #22 от "Земеделецът пита":Няма нафта, няма тор. Как ще извършим пролетната обработка на почвата? С какво ще торим? Какво ще ядете наесен?
До коментар #22 от "Земеделецът пита":Шаеде те на есен (Путин)
27 Брюксел, тази вечер
До коментар #10 от "Цени на горивата днес в Белгия":Лукойл Схарбек, Льовенстесвтг 285: бензин А95 €1.840, А98 €1.929, дизел €2.288
До коментар #3 от "Така, значи":Е Индия цената на литър дизел е 1$ - около 1.65 лева
StanChart: Цените на газа в Европа вероятно ще скочат до над $90/MWh още до лятото
Анализатори на суровини в Standard Chartered прогнозират, че световните цени на петрола ще останат по-високи за по-дълго време, водени от продължаващите прекъсвания на доставките, причинени от конфликта в Близкия изток, и структурните пазарни ограничения. StanChart ревизира прогнозата си за петрола Brent за 2026 г. до 85,50 долара за барел, което е с 35% повече от предишната прогноза. Сега енергийните експерти прогнозират, че цените на газа в Европа ще продължат своята траектория нагоре. Според StanChart, цените на газа на TFF вероятно ще надхвърлят 80 евро/MWh ( 92,40 долара/MWh) – ниво, което за последно достигнаха през 2022 г. след руската нахлуване в Украйна.
До коментар #22 от "Земеделецът пита":Как какво? Евроатлантически ценности.
