Кризата в Близкия изток! Европа може да се изправи пред недостиг на горива още през април

26 Март, 2026 23:19 2 107 42

Европа може да се сблъска с недостиг на горива и енергия още през април, ако не бъде възстановен трафикът през Ормузкия проток, предупреди главният изпълнителен директор на Shell Уаел Саван по време на енергийна конференция в Тексас, цитиран от "Гардиън"

По думите му кризата с доставките на петрол и газ, започнала преди около четири седмици, вече се разпространява в глобален мащаб. Първоначално най-силно засегната е била Южна Азия, след което натискът се е прехвърлил към Югоизточна и Североизточна Азия, а в следващите седмици се очаква да достигне и Европа.

"Южна Азия първа понесе удара. Това се премести към Азия и ще достигне Европа с настъпването на април", заяви Саван.

Въпреки че цените на петрола временно са се понижили до около 100 долара за барел - след като в началото на седмицата достигнаха 114 долара - несигурността около доставките от Персийския залив остава висока. Спадът дойде на фона на информации за изпратен от Белия дом мирен план до Иран.

Саван предупреди, че кризата вече е довела до рязко поскъпване на реактивното гориво, чиито цени са се удвоили от началото на конфликта. Очаква се следващият сегмент под натиск да бъде дизелът, а впоследствие и бензинът, особено с приближаването на летния сезон и увеличеното търсене в САЩ и Европа.

Подобна оценка направи и германският министър на икономиката Катерина Райхе, която предупреди за възможен недостиг на енергийни доставки в края на април или май при задълбочаване на кризата. Тя определи отказа на Германия от ядрената енергия като "сериозна стратегическа грешка" и подчерта, че увеличеният внос на втечнен природен газ ще бъде ключов за справяне със ситуацията.

Междувременно канцлерът Фридрих Мерц също разкритикува енергийния преход на страната като "изключително скъп".

Рисковете не се ограничават само до Европа. Главният изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк предупреди, че при цена на петрола от 150 долара за барел светът може да бъде изправен пред сериозна рецесия. В интервю за BBC той очерта два сценария - бързо нормализиране при деескалация или продължителен период на високи цени.

От британското правителство заявиха, че Обединеното кралство разполага с "диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки" и продължава да работи с международни партньори за овладяване на ситуацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    33 3 Отговор
    Днес априлските фючърси за суров петрол бяха към 150$ за барел ,но в Европа почти всичко е ток и жица.Няма страшно,зелена енергия колкото си искаш

    23:21 26.03.2026

  • 2 Урсула 1984

    35 2 Отговор
    Санкциите действат.

    23:21 26.03.2026

  • 3 Така, значи

    17 7 Отговор
    имаме време в Европа, в Индия вече има опашки по бензиностанциите поради недостиг.

    Коментиран от #36

    23:22 26.03.2026

  • 4 Кифла от Люлин

    17 2 Отговор
    Дремем по сфетофарите в жипа, сега че одим пеш

    23:25 26.03.2026

  • 5 Сатана Z

    29 1 Отговор
    Те това вече е приказка:

    В изказване по държавната телевизия IRIB, върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей очерта сценарий, който би изглеждал немислим само преди месец. В случай на „грешка“ от страна на Вашингтон – което означава опит за въвеждане на сухопътни войски на иранска територия – Техеран е готов да завземе бреговете на ОАЕ и Бахрейн. Според Middle East Eye, ирански военни експерти и служители потвърждават, че вече е в ход план за „фундаментална промяна на регионалния пейзаж“. Това представлява пряка заплаха за анексиране на територии, които Иран исторически е смятал за своя сфера на влияние, но сега счита за плацдарм за американска агресия.

    23:26 26.03.2026

  • 6 Kaлпазанин

    26 2 Отговор
    Тя започна пна вече ,и няма да само Европа ами и дойде време за край на хегемонията на високотехнологичния гладен алчен запад "да благодарим на глобалистите и Ротшилд ,

    23:30 26.03.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    37 3 Отговор
    Абе, забелязах в Англия, че много квартали изключиха уличното осветление. Пестят енергия. На зле върви. Що ли им трябваше да ръчкат кошера с пчелите. Цял свят страда.

    23:30 26.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Извинете ме

    12 3 Отговор
    Имам забрана да коментирам тук-така е вече 4 години..... Лека нощ

    23:40 26.03.2026

  • 10 Цени на горивата днес в Белгия

    16 0 Отговор
    Ако ме изтрият, дизелът днес достига 2,70€.

    Коментиран от #27

    23:41 26.03.2026

  • 11 Глас от запада

    14 0 Отговор
    Ако ме изтрият, дизелът днес достига 2,70€.

    Коментиран от #14

    23:42 26.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Искрен Искренов

    15 0 Отговор
    Искрено ви казвам-в редакцията са самоТравестити

    Коментиран от #17

    23:52 26.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Знам бе човече

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Искрен Искренов":

    Нали аз съм от Тях

    Коментиран от #19, #22

    23:55 26.03.2026

  • 18 Вести от рая

    3 20 Отговор
    Ликвидиран е командващият военно-морските сили на КСИР. Няма да му пиша името, че там често ги сменят. Преди това беше потопен военно-морския флот. Логично е да потегли след тях към дъното.

    Коментиран от #20

    23:56 26.03.2026

  • 19 Старата смяна

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Знам бе човече":

    Да не пропуснете и Нас...

    23:56 26.03.2026

  • 20 Ликвидиран е ЕС

    20 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вести от рая":

    Това що не казваш-Урсулът го ликвидира.....

    Коментиран от #21, #23

    23:58 26.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Земеделецът пита

    22 0 Отговор

    До коментар #17 от "Знам бе човече":

    Няма нафта, няма тор. Как ще извършим пролетната обработка на почвата? С какво ще торим? Какво ще ядете наесен?

    Коментиран от #24, #25, #42

    00:01 27.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Маяхуя

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Земеделецът пита":

    Шаеде те на есен (Путин)

    Коментиран от #28

    00:04 27.03.2026

  • 26 Уcpaула e kopeйка

    21 1 Отговор
    Ангела Меркел я изгони от Германия, тя ликвидира ЕС! Откъде ги намират тия? Анналена, Кая, Урсула...

    00:05 27.03.2026

  • 27 Брюксел, тази вечер

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цени на горивата днес в Белгия":

    Лукойл Схарбек, Льовенстесвтг 285: бензин А95 €1.840, А98 €1.929, дизел €2.288

    00:06 27.03.2026

  • 28 Жълтопаветен атлантик

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Маяхуя":

    С пре-голямо удоволствие.

    00:07 27.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Алтернативата

    17 1 Отговор
    Урсула унищожи Европа. Избраха я евродепитатите на ГЕРБ, ППДБ, БСП, ДПС. Април месец гласувайте пак за тях и забравете за нормално бъдеще..

    01:17 27.03.2026

  • 33 Еврофиаско

    13 1 Отговор
    Урсула още утре да ходи да целува краката на Путин и да моли за прошка!

    01:19 27.03.2026

  • 34 604

    9 1 Отговор
    що мълчите за изтичането на радиация в близкия изток или?

    01:25 27.03.2026

  • 35 Тези райски песни

    15 1 Отговор
    как щели да спрат да купуват руски петрол и газ, само да накривят на капата на Русия и Путин ги пейте на папуасите от Нова Гвинея.
    Желая ви успех в напъните.

    01:42 27.03.2026

  • 36 бибитков

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Така, значи":

    Е Индия цената на литър дизел е 1$ - около 1.65 лева

    02:18 27.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ъъъъ

    8 1 Отговор
    Няма да се плашите:

    StanChart: Цените на газа в Европа вероятно ще скочат до над $90/MWh още до лятото

    Анализатори на суровини в Standard Chartered прогнозират, че световните цени на петрола ще останат по-високи за по-дълго време, водени от продължаващите прекъсвания на доставките, причинени от конфликта в Близкия изток, и структурните пазарни ограничения. StanChart ревизира прогнозата си за петрола Brent за 2026 г. до 85,50 долара за барел, което е с 35% повече от предишната прогноза. Сега енергийните експерти прогнозират, че цените на газа в Европа ще продължат своята траектория нагоре. Според StanChart, цените на газа на TFF вероятно ще надхвърлят 80 евро/MWh ( 92,40 долара/MWh) – ниво, което за последно достигнаха през 2022 г. след руската нахлуване в Украйна.

    02:53 27.03.2026

  • 40 УдоМача

    5 0 Отговор
    И ко?? Ще строим железница, ще отглеждаме коне и волове...

    03:11 27.03.2026

  • 41 Джихади Йово

    6 1 Отговор
    Еврибари на магари!

    03:47 27.03.2026

  • 42 Моарейн

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Земеделецът пита":

    Как какво? Евроатлантически ценности.

    03:57 27.03.2026

