Кризата в Близкия изток! Европа може да се изправи пред недостиг на горива още през април

Европа може да се сблъска с недостиг на горива и енергия още през април, ако не бъде възстановен трафикът през Ормузкия проток, предупреди главният изпълнителен директор на Shell Уаел Саван по време на енергийна конференция в Тексас, цитиран от "Гардиън"

По думите му кризата с доставките на петрол и газ, започнала преди около четири седмици, вече се разпространява в глобален мащаб. Първоначално най-силно засегната е била Южна Азия, след което натискът се е прехвърлил към Югоизточна и Североизточна Азия, а в следващите седмици се очаква да достигне и Европа.

"Южна Азия първа понесе удара. Това се премести към Азия и ще достигне Европа с настъпването на април", заяви Саван.

Въпреки че цените на петрола временно са се понижили до около 100 долара за барел - след като в началото на седмицата достигнаха 114 долара - несигурността около доставките от Персийския залив остава висока. Спадът дойде на фона на информации за изпратен от Белия дом мирен план до Иран.

Саван предупреди, че кризата вече е довела до рязко поскъпване на реактивното гориво, чиито цени са се удвоили от началото на конфликта. Очаква се следващият сегмент под натиск да бъде дизелът, а впоследствие и бензинът, особено с приближаването на летния сезон и увеличеното търсене в САЩ и Европа.

Подобна оценка направи и германският министър на икономиката Катерина Райхе, която предупреди за възможен недостиг на енергийни доставки в края на април или май при задълбочаване на кризата. Тя определи отказа на Германия от ядрената енергия като "сериозна стратегическа грешка" и подчерта, че увеличеният внос на втечнен природен газ ще бъде ключов за справяне със ситуацията.

Междувременно канцлерът Фридрих Мерц също разкритикува енергийния преход на страната като "изключително скъп".

Рисковете не се ограничават само до Европа. Главният изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк предупреди, че при цена на петрола от 150 долара за барел светът може да бъде изправен пред сериозна рецесия. В интервю за BBC той очерта два сценария - бързо нормализиране при деескалация или продължителен период на високи цени.

От британското правителство заявиха, че Обединеното кралство разполага с "диверсифицирани и устойчиви енергийни доставки" и продължава да работи с международни партньори за овладяване на ситуацията.