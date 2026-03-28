"Хизбула" се прегрупира, докато враговете й я смятат за мъртва

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Повече от година Израел, Вашингтон и дори правителството на Ливан говорят така, сякаш "Хизбула" е разбита завинаги. И все пак ливанското въоръжено движение отново е във война с Израел, нанасяйки удари по врага си в отговор на войната между САЩ и Израел срещу Иран, пише Middle east eye.

Поведението на групировката на бойното поле и способността ѝ да нанася удари дълбоко в израелска територия показва, че Хизбула е третирала 15-месечното си прекратяване на огъня с Израел не като край на войната, а като тесен и спешен прозорец за възстановяване, реорганизация и подготовка за това, което според нея неизбежно ще последва. Когато прекратяването на огъня между Хизбула и Израел влезе в сила на 27 ноември 2024 г., след повече от година конфликт, предизвикан от войната в Газа, публичният наратив беше категоричен. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че кампанията е "върнала" Хизбула "десетилетия назад", унищожила е повечето от ракетите им и е елиминирала висшето им ръководство.

Високопоставен американски служител определи ливанската групировка като "изключително слаба". Командирът на Централното командване Майкъл Курила отиде по-далеч, наричайки Хизбула "унищожена", докато похвали разполагането на Ливанските въоръжени сили в "крепостите" на бившата партия.

В Бейрут политическият език също се промени. Президентът Джоузеф Аун заяви, че държавата трябва да има "изключителното право да носи оръжие", а премиерът Наваф Салам посочи, че военното присъствие на Хизбула южно от река Литани е почти приключило. Често анализаторите твърдят, че израелските атаки са унищожили 80 процента от военните сили на партията. Хизбула, според преобладаващата версия, е била разбита и разоръжаването ѝ е само въпрос на време. Но сега изглежда, че тази версия е объркала големите загуби със стратегически колапс.

Според четири източника, запознати с процеса на следвоенно възстановяване на Хизбула, възстановяването е започнало на 28 ноември, един ден след прекратяването на огъня. Вътре в организацията не се е приемало, че войната е приключила, а че новият кръг от бойни действия с Израел е само въпрос на време. От тази гледна точка, според източниците, прекратяването на огъня не е политическо споразумение. То е оперативен интервал и всеки ден от него е ценен.

"Мисията е изпълнена"

Различни източниците твърдят, че Хизбула вярва, че Израел е спрял атаките си по две причини. Първо, Израел смята, че организацията е била ударена достатъчно силно, че международният и вътрешен натиск ще завърши задачата за политическо и трайно сриване на Хизбула. Второ, Израел е преценил, че по-нататъшното продължаване на войната може да доведе до по-тежки загуби за Израел на етап, когато е смятал, че стратегическите печалби, които е преследвал, вече са осигурени.

Паузата в откритите военни действия се явява възможност за Хизбула. Това означава, че въпреки че войната е донесла тежки жертви, тя е оставила отворено и критично пространство, в което организацията би могла да се възстанови. И последвалите усилия, според източниците, не са се ограничили до възстановяване на основните ѝ военни способности.

Амбицията е била по-широка: да се възстановят колкото е възможно повече способностите, структурата и инфраструктурата на Хизбула отпреди октомври 2023 г. До средата на декември 2025 г., според източниците, военните командири са информирали ръководството, че всичко, което може да бъде възстановено, е било възстановено. "Казахме на лидерите: мисията е изпълнена", цитирани са военните командири.

Някои способности, особено тези, свързани с противовъздушната отбрана и други стратегически важни системи, са претърпели щети, които не могат просто да бъдат обърнати. Но в рамките на тези ограничения, според източниците, усилията за възстановяване са описани като обширни, методични и дисциплинирани.

"Ходящи мъченици"

Задачата пред Хизбула е изключително важна. На 17 септември 2024 г. Израел взриви стотици пейджъри, използвани от членове на партията, ранявайки десетки хора, предимно цивилни, и разкривайки шокиращо проникване на разузнавателна информация. По-късно същия месец, свирепи въздушни удари срещу Бейрут и други райони на страната убиха висшето военно ръководство на партията, както и дългогодишния ѝ генерален секретар Хасан Насрала.

Израел удари Хизбула с многопластова шокова кампания, насочена към разбиване на командването, разкриване на мрежи и парализиране на способността ѝ да функционира.

Един източник описва ръководството на Хизбула като "заслепено, разпръснато и съкрушено", тъй като израелските сили започнаха сухопътна инвазия през октомври 2024 г. след интензивна бомбардировка. "Непоколебимостта на бойците на границата, водещи битка до смърт, даде възможност на останалите висши военни лидери на партията да си поемат дъх и да се съберат, за да се прегрупират", каза той пред Middle East Eye. "Тези ходещи мъченици спасиха партията."

На въпроса защо някои военни командири оцеляха, докато други сякаш бяха убити по желание от израелските въздушни удари, източникът отговаря: "Те не вдигнаха телефона."

Структурни промени

Според източниците, комуникационната архитектура на Хизбула е била проникната много по-дълбоко, отколкото се е смятало преди. Партията винаги е приемала, че членовете ѝ са наблюдавани. Но стана ясно, че Израел е в състояние да проследява местоположението им в реално време и да локализира лидерите и бойците на Хизбула с точност.

Източници описват как партията до голяма степен е изоставила и трите си предишни комуникационни мрежи за чувствителни въпроси, връщайки се вместо това към това, което един източник нарича "основни и примитивни" методи: човешки куриери, ръкописни бележки и разделени канали между командните и полевите части. Втори източник описва тактическата промяна като "умишлен акт на адаптация", а не като знак, че организацията е регресирала. И стратегията е допринесла и за по-широко структурно преосмисляне.

В годините след войната на Израел срещу Ливан през 2006 г., и особено по време на интервенцията на Хизбула в Сирия в подкрепа на Башар ал-Асад, организацията все повече заприличваше на конвенционална армия: по-голяма, по-тежка, по-централизирана и по-зависима от разширени командни вериги. Тази трансформация разшири възможностите ѝ, но опитът от войната през 2024 г. накара оцелелите командири да преосмислят този модел.

Хизбула, според трети източник, се е превърнала в "голяма каруца, която може да бъде преместена само от група жребци", където някога е приличала на "по-леки бездомни коне". След войната през 2024 г. висши военни фигури се връщат към"духът на Мугние", препратка към покойния командир Имад Мугние и по-ранна доктрина, изградена около разпръснати, полуавтономни части. Съгласно този модел части действат съгласно широки насоки, базирани на сценарии, а не постоянни директни инструкции.

Връзката с централното командване става по-лека, по-бавна и по-малко очевидна. Тази промяна може да намали скоростта в някои области, но засилва издръжливостта. Това е модел, създаден не само за работа, но и за оцеляване.

Завръщането на юг

Същата стратегия изглежда е оформила завръщането на Хизбула на юг. Публично, споразумението за прекратяване на огъня изискваше Хизбула да няма военно присъствие между израелската граница и река Литани, като ливанската армия се разполага в района за повече от 60 дни.

До 8 януари 2026 г. ливанската армия заяви, че е поела оперативен контрол над региона, а Салам каза, че почти всички оръжия там вече са в държавни ръце. Реалността обаче е далеч по-сложна. Хизбула не се е нуждаела от големи, видими формирования, за да възстанови присъствието си. Вместо това разчита на по-малки клетки и отделни кадри, за да поправи повредени съоръжения, които не са били напълно разрушени, да реактивира обекти, които не са били разкрити, и тихо да подсилва позиции, които не са били официално разкрити.

Хизбула не се е оттегляла от дълбокия юг на Ливан. Тя постепенно се е закрепвала отново чрез търпение, прикриване и внимателно движение. "Свързвахме деня с нощта, разчитайки на човек на човек, за да се възстановим и възстановим", твърди източник. Това допринесе за противоречивия характер на примирието.

На хартия Ливан се движеше към "държавен монопол върху оръжията". На практика Израел продължи да нанася удари, обвинявайки Хизбула, че се опитва да "превъоръжи и възстанови терористичната си инфраструктура", докато партията твърди, че е спазила примирието на юг. Докато откритият конфликт започна отново по-рано този месец, около 400 души в Ливан бяха убити от израелски удари от началото на примирието.

Никога не е имало период на стабилен мир. Това е била активна и оспорвана фаза, в която всяка страна се е опитвала да оформи условията на следващата конфронтация.

Проблеми със снабдяването

Една от причините, поради която враговете на Хизбула бяха уверени, че организацията ще се затрудни да се възстанови от войната през 2024 г., беше, че линиите ѝ за снабдяване изглеждаха прекъснати. След падането на Асад, наследникът на Насрала, Наим Касем, публично призна, че организацията е загубила своя военен маршрут за снабдяване през Сирия, дори когато се стреми да сведе до минимум стратегическото значение на тази загуба.

И все пак крахът на правителството на Асад е доведе до кратка, но важна възможност. По време на последвалия хаос, Хизбула успя бързо да се премести в празни складове, преди новите власти да консолидират контрола си, а израелските удари унищожиха останалото.

В същото време, организацията прекара месеци в попълване на запасите си от ракети и дронове чрез иранска подкрепа и местно производство. Това не означава, че всеки капацитет е бил възстановен в идентична форма. Някои усъвършенствани системи, особено противовъздушната отбрана, останаха трудни или невъзможни за подмяна.

Развитието на бойното поле през последните две седмици доказва, че Хизбула не е била напълно съкрушена. На 2 март групировката изстреля около 60 дрона и ракети, последвани от подобен брой на следващия ден, преди да увеличи темпото скоро след това.

Тази седмица ракети на Хизбула дори достигнаха Южен Израел, карайки израелци в Ашкелон и общности близо до Ивицата Газа да се скрият. Организация, която беше широко описвана като разбита, отново произвежда непрекъснат огън, преразполага бойци и оказва натиск върху Израел както на ливанска, така и на израелска територия.

"Мохамед Афиф, нашият бивш медиен шеф, казваше "Хизбула не е партия, а нация, а нациите не умират. Хората мислеха, че това е просто лозунг. Но ние доказахме, че не е така.", посочва източник на Middle east eye.