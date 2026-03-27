"Тръмп спря ударите по ирански енергийни съоръжения до 6 април, Техеран "благодари" с удари по Хайфа"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по искане на Техеран е разпоредил спиране на ударите по ирански енергийни съоръжения до 6 април.

„По искане на иранското правителство с настоящото обявявам, че спирам унищожаването на енергийни съоръжения за десет дни, до понеделник, 6 април 2026 г., 20:00 ч. източно време (2:00 ч. българско време). Преговорите продължават и, противно на погрешните твърдения на лъжливите медии и други, протичат много добре“, написа той в Truth Social.

Тръмп уточни, че Иран е поискал седемдневно отлагане на ударите, но той му е дал десет.

„Те поискаха седем и аз казах: „Ще ви дам десет“, защото ми дадоха кораби“, обясни Тръмп пред Fox News.

Белият дом първоначално заплаши да удари енергийните съоръжения на Иран, ако не отблокира Ормузкия проток. На 23 март обаче той обяви, че отлага ударите с пет дни на фона на преговорите с Техеран.

Тази седмица американският лидер обяви, че Иран е дал на САЩ „много голям подарък“, свързан с петрола и газа. По-късно той уточни, че иранските власти са позволили на десет кораба, натоварени с петрол, да преминат през Ормузкия проток.

Съединените щати представиха на Иран 15-точков мирен план за прекратяване на войната, но Иран го отхвърли и предложи свой собствен план от пет точки.

В неделя Тръмп отправи ултиматум към Иран, заплашвайки да унищожи всички ирански електроцентрали, освен ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Иран от своя страна заплаши с ответни удари срещу всички компании в Близкия изток, където Съединените щати имат интереси, както и срещу енергийната инфраструктура в страни, където се намират американски бази.

Иранската армия е нанесла удари по стратегически израелски цели, включително горивни и военноморски съоръжения в Хайфа, съобщава Press TV.

„Иранската армия е извършила нови удари с дронове срещу няколко важни и стратегически цели на израелския режим в окупираните територии, включително военноморски и горивни съоръжения в Хайфа“, се казва в публикация в Telegram канала ѝ.

Началникът на Генералния щаб на Израел, генерал-лейтенант Еял Замир, предупреди за риска от колапс на армията, според Jerusalem Post.

„Ако не се намери решение за недостига на човешка сила, израелската армия може скоро да се срине, предупреди началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили, генерал-лейтенант Еял Замир, в речта си на заседание на кабинета по сигурност“, се казва в статията.

Източници от средите на военните заявиха пред изданието, че ситуацията е изключително тревожна поради острия недостиг на персонал, особено предвид продължаващата война. Дори в мирно време Израел ще се нуждае от повече войници, за да охранява границите си с ивицата Газа, Ливан, Сирия и Западния бряг, отбелязаха източниците.

Ако правителството не увеличи числеността на войските, ще се появят сериозни пропуски в определени области на отбраната, добавиха те.