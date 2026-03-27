"Тръмп спря ударите по ирански енергийни съоръжения до 6 април, Техеран "благодари" с удари по Хайфа"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по искане на Техеран е разпоредил спиране на ударите по ирански енергийни съоръжения до 6 април.
„По искане на иранското правителство с настоящото обявявам, че спирам унищожаването на енергийни съоръжения за десет дни, до понеделник, 6 април 2026 г., 20:00 ч. източно време (2:00 ч. българско време). Преговорите продължават и, противно на погрешните твърдения на лъжливите медии и други, протичат много добре“, написа той в Truth Social.
Тръмп уточни, че Иран е поискал седемдневно отлагане на ударите, но той му е дал десет.
„Те поискаха седем и аз казах: „Ще ви дам десет“, защото ми дадоха кораби“, обясни Тръмп пред Fox News.
Белият дом първоначално заплаши да удари енергийните съоръжения на Иран, ако не отблокира Ормузкия проток. На 23 март обаче той обяви, че отлага ударите с пет дни на фона на преговорите с Техеран.
Тази седмица американският лидер обяви, че Иран е дал на САЩ „много голям подарък“, свързан с петрола и газа. По-късно той уточни, че иранските власти са позволили на десет кораба, натоварени с петрол, да преминат през Ормузкия проток.
Съединените щати представиха на Иран 15-точков мирен план за прекратяване на войната, но Иран го отхвърли и предложи свой собствен план от пет точки.
В неделя Тръмп отправи ултиматум към Иран, заплашвайки да унищожи всички ирански електроцентрали, освен ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Иран от своя страна заплаши с ответни удари срещу всички компании в Близкия изток, където Съединените щати имат интереси, както и срещу енергийната инфраструктура в страни, където се намират американски бази.
Иранската армия е нанесла удари по стратегически израелски цели, включително горивни и военноморски съоръжения в Хайфа, съобщава Press TV.
„Иранската армия е извършила нови удари с дронове срещу няколко важни и стратегически цели на израелския режим в окупираните територии, включително военноморски и горивни съоръжения в Хайфа“, се казва в публикация в Telegram канала ѝ.
Началникът на Генералния щаб на Израел, генерал-лейтенант Еял Замир, предупреди за риска от колапс на армията, според Jerusalem Post.
„Ако не се намери решение за недостига на човешка сила, израелската армия може скоро да се срине, предупреди началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили, генерал-лейтенант Еял Замир, в речта си на заседание на кабинета по сигурност“, се казва в статията.
Източници от средите на военните заявиха пред изданието, че ситуацията е изключително тревожна поради острия недостиг на персонал, особено предвид продължаващата война. Дори в мирно време Израел ще се нуждае от повече войници, за да охранява границите си с ивицата Газа, Ливан, Сирия и Западния бряг, отбелязаха източниците.
Ако правителството не увеличи числеността на войските, ще се появят сериозни пропуски в определени области на отбраната, добавиха те.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Внимание
03:53 27.03.2026
3 Ха, ха…
03:53 27.03.2026
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
03:53 27.03.2026
5 хехе
03:56 27.03.2026
6 Последният марсианец
03:56 27.03.2026
7 Няма да отърве въжето
03:59 27.03.2026
8 Факт е, че
04:02 27.03.2026
9 Те поискали 6,
Да, бе, точно така е станало, няма начин!
Ха, ха, ха, ха…
Кажи че си подвил опашка кучекраставо, какви подаръци, кви 10 дена…
😁🙈
04:15 27.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Иван
04:20 27.03.2026
13 Ъъъъ
Не само по Хайфа!
Иран удари израелски фрегати в Средиземно море, а Хорамшахр 4 пометоха Тел Авив и базата "Крал Салман“.
Всъщност, това е поредната - вече безбройна лъжа на Тръмп, че Иран са поискали спиране на ударите енергийните обекти. Предложението идва лично от Доналд Тръмп, който поиска 10-дневен енергиен мораториум. Това предложение беше посрещнато от иранските сили със залп от балистични ракети по израелски градове и американската база "Крал Салман“ в Саудитска Арабия.
Бяха ударени Тел Авив, Димона (близо до ядреното съоръжение), Арад, Хайфа, Петах Тиква и Кирят Шмона. В същото време иранските власти не си губят времето , обявявайки мобилизацията на най-малко един милион бойци, за да противодействат на евентуалната сухопътна операция на коалицията "Епщайн".
04:21 27.03.2026
14 Този наистина е инфантилен дебил
Ще загуби и войната и главата си ако още продължава.
Какво спечели досега освен високи цени на петрола и унижение от отказа на много държави да пратят армия?
04:28 27.03.2026
15 Май е свършил ракетите,
🤡🥳
04:34 27.03.2026
16 После чак за Гьоргьовден
До коментар #1 от "В същото време":пак почивка . . Нали щото е празник ...
04:55 27.03.2026
17 Факири
05:35 27.03.2026
18 Сандо
06:01 27.03.2026
19 Влади
06:05 27.03.2026
20 Пратиш
Коментиран от #22
07:04 27.03.2026
21 джо
Коментиран от #23
08:35 27.03.2026
22 Кой ти каза ,
До коментар #20 от "Пратиш":че ще има сухопътна операция в континентален Иран, умньо?
10:10 27.03.2026
23 Ако баба беше мъжка...
До коментар #21 от "джо":Нали за това е данданията бе, Иран да няма атомно оръжие!
Няма и да има никога!
Въпросът сега е дали Иран ще имаа електроцентрали, язовири,мостове, пътища гари и т.н.
Или ще ги върнат в 18 век. Камили , каруци и т.н.
10:13 27.03.2026
24 На побърканите молли
За това всички арабски съседи на Иран подкрепят Съюзниците! Понеже много добре знаят колко луди са фанатиците!
Иранският военен и ядрен потенцил е напълно разрушен. Единствената опция за Иран е да заплашва корабоплаването, да изнудва съседите си и целия свят и им е останала още някоя ракета.
10:17 27.03.2026
25 Тръмп е в нокдаун!
10:31 27.03.2026