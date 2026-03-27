Тръмп спря ударите по ирански енергийни съоръжения до 6 април, Техеран "благодари" с удари по Хайфа

27 Март, 2026 03:23, обновена 27 Март, 2026 04:46 2 203 25

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по искане на Техеран е разпоредил спиране на ударите по ирански енергийни съоръжения до 6 април.

„По искане на иранското правителство с настоящото обявявам, че спирам унищожаването на енергийни съоръжения за десет дни, до понеделник, 6 април 2026 г., 20:00 ч. източно време (2:00 ч. българско време). Преговорите продължават и, противно на погрешните твърдения на лъжливите медии и други, протичат много добре“, написа той в Truth Social.

Тръмп уточни, че Иран е поискал седемдневно отлагане на ударите, но той му е дал десет.

„Те поискаха седем и аз казах: „Ще ви дам десет“, защото ми дадоха кораби“, обясни Тръмп пред Fox News.

Белият дом първоначално заплаши да удари енергийните съоръжения на Иран, ако не отблокира Ормузкия проток. На 23 март обаче той обяви, че отлага ударите с пет дни на фона на преговорите с Техеран.

Тази седмица американският лидер обяви, че Иран е дал на САЩ „много голям подарък“, свързан с петрола и газа. По-късно той уточни, че иранските власти са позволили на десет кораба, натоварени с петрол, да преминат през Ормузкия проток.

Съединените щати представиха на Иран 15-точков мирен план за прекратяване на войната, но Иран го отхвърли и предложи свой собствен план от пет точки.

В неделя Тръмп отправи ултиматум към Иран, заплашвайки да унищожи всички ирански електроцентрали, освен ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Иран от своя страна заплаши с ответни удари срещу всички компании в Близкия изток, където Съединените щати имат интереси, както и срещу енергийната инфраструктура в страни, където се намират американски бази.

Иранската армия е нанесла удари по стратегически израелски цели, включително горивни и военноморски съоръжения в Хайфа, съобщава Press TV.

„Иранската армия е извършила нови удари с дронове срещу няколко важни и стратегически цели на израелския режим в окупираните територии, включително военноморски и горивни съоръжения в Хайфа“, се казва в публикация в Telegram канала ѝ.

Началникът на Генералния щаб на Израел, генерал-лейтенант Еял Замир, предупреди за риска от колапс на армията, според Jerusalem Post.

„Ако не се намери решение за недостига на човешка сила, израелската армия може скоро да се срине, предупреди началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили, генерал-лейтенант Еял Замир, в речта си на заседание на кабинета по сигурност“, се казва в статията.

Източници от средите на военните заявиха пред изданието, че ситуацията е изключително тревожна поради острия недостиг на персонал, особено предвид продължаващата война. Дори в мирно време Израел ще се нуждае от повече войници, за да охранява границите си с ивицата Газа, Ливан, Сирия и Западния бряг, отбелязаха източниците.

Ако правителството не увеличи числеността на войските, ще се появят сериозни пропуски в определени области на отбраната, добавиха те.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Внимание

    17 3 Отговор
    Тръмп спря ударите САМО по енергийни съоръжения. Бомбардировките на всички останали цели продължават. Както и прехвърлянето и концентрирането на все повече американски сили от всякакъв вид.

    03:53 27.03.2026

  • 3 Ха, ха…

    36 1 Отговор
    Какви смешки е надрънкал рижавият бaбyин…

    03:53 27.03.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    44 1 Отговор
    Чакай бе, нали само 7 израелци са загинали, а как така се стигна до недостиг на войници? Както се казва, лъжеш като дрът евреин! Персите ви попиляха!

    03:53 27.03.2026

  • 5 хехе

    31 1 Отговор
    рижия се чуди как да стане от аятолашкия без да му се види разпрания ауспух.

    03:56 27.03.2026

  • 6 Последният марсианец

    5 3 Отговор
    Слава на рижавият марсианец!

    03:56 27.03.2026

  • 7 Няма да отърве въжето

    25 2 Отговор
    нека дрънка каквото иска рижавото куку.

    03:59 27.03.2026

  • 8 Факт е, че

    3 31 Отговор
    персите лъжат повече от рашистите и русофилите взети заедно. 😂 Всеки ден нанасят удари, но в ☝️🤣 медийното пространство.

    04:02 27.03.2026

  • 9 Те поискали 6,

    40 0 Отговор
    той добрякът им дал 10!
    Да, бе, точно така е станало, няма начин!
    Ха, ха, ха, ха…
    Кажи че си подвил опашка кучекраставо, какви подаръци, кви 10 дена…
    😁🙈

    04:15 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иван

    15 2 Отговор
    В колко часа се връща еврейския третополов Мешия?

    04:20 27.03.2026

  • 13 Ъъъъ

    38 1 Отговор
    "Тръмп спря ударите по ирански енергийни съоръжения до 6 април, Техеран "благодари" с удари по Хайфа"

    Не само по Хайфа!
    Иран удари израелски фрегати в Средиземно море, а Хорамшахр 4 пометоха Тел Авив и базата "Крал Салман“.

    Всъщност, това е поредната - вече безбройна лъжа на Тръмп, че Иран са поискали спиране на ударите енергийните обекти. Предложението идва лично от Доналд Тръмп, който поиска 10-дневен енергиен мораториум. Това предложение беше посрещнато от иранските сили със залп от балистични ракети по израелски градове и американската база "Крал Салман“ в Саудитска Арабия.
    Бяха ударени Тел Авив, Димона (близо до ядреното съоръжение), Арад, Хайфа, Петах Тиква и Кирят Шмона. В същото време иранските власти не си губят времето , обявявайки мобилизацията на най-малко един милион бойци, за да противодействат на евентуалната сухопътна операция на коалицията "Епщайн".

    04:21 27.03.2026

  • 14 Този наистина е инфантилен дебил

    30 1 Отговор
    Дрънка глупости като малко дете.
    Ще загуби и войната и главата си ако още продължава.
    Какво спечели досега освен високи цени на петрола и унижение от отказа на много държави да пратят армия?

    04:28 27.03.2026

  • 15 Май е свършил ракетите,

    28 1 Отговор
    затова иска 10 дена мир, хи, хи…
    🤡🥳

    04:34 27.03.2026

  • 16 После чак за Гьоргьовден

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "В същото време":

    пак почивка . . Нали щото е празник ...

    04:55 27.03.2026

  • 17 Факири

    12 1 Отговор
    Да вземат укропи,бе! Там останаха 12-13-годишни за мелене!

    05:35 27.03.2026

  • 18 Сандо

    11 1 Отговор
    С други думи янките ще презаредят до 6-ти април и от седми ще започнат отново да думкат.

    06:01 27.03.2026

  • 19 Влади

    17 0 Отговор
    Още в първия си мандат Тръмп даваше индикации, че не е добре с главата и ако може ще обърка света. През втория обаче го направи и не се знае докъде ще стигне. Жалко, че на снайпериста не му достигнаха 10 см точност.

    06:05 27.03.2026

  • 20 Пратиш

    10 1 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам вълномащабна война и тук.

    Коментиран от #22

    07:04 27.03.2026

  • 21 джо

    7 1 Отговор
    Иран ако беше ядрена страна всичко това нямаше да й се случи защото Израел нямаше да има смелостта да ги нападне . Още по добре да имаше Ядрени ракети които да достигат до Америка защото тая война трябваше да се пренесе там . В противeн случай тези колонизаторски св..не няма да прекратят войната докато не получат заслуженото --по мордата си .

    Коментиран от #23

    08:35 27.03.2026

  • 22 Кой ти каза ,

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пратиш":

    че ще има сухопътна операция в континентален Иран, умньо?

    10:10 27.03.2026

  • 23 Ако баба беше мъжка...

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "джо":

    Нали за това е данданията бе, Иран да няма атомно оръжие!

    Няма и да има никога!
    Въпросът сега е дали Иран ще имаа електроцентрали, язовири,мостове, пътища гари и т.н.

    Или ще ги върнат в 18 век. Камили , каруци и т.н.

    10:13 27.03.2026

  • 24 На побърканите молли

    1 5 Отговор
    не трябва никога да се разрешава да имат ядрено оръжие!

    За това всички арабски съседи на Иран подкрепят Съюзниците! Понеже много добре знаят колко луди са фанатиците!
    Иранският военен и ядрен потенцил е напълно разрушен. Единствената опция за Иран е да заплашва корабоплаването, да изнудва съседите си и целия свят и им е останала още някоя ракета.

    10:17 27.03.2026

  • 25 Тръмп е в нокдаун!

    2 1 Отговор
    Тръмп е поискал отброяване до 10, за да се изправи от нокдауна който му нанесе Иран!

    10:31 27.03.2026

