Пентагонът обмисля изпращането на 10 000 войници в Близкия изток. ООН заседава заради ударите по цивилни обекти в Иран

Пентагонът обмисля изпращането на приблизително 10 000 войници в Близкия изток на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за напредъка в преговорите с Иран.

Това съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Според тях, подсилването на американските войски в региона може да включва пехота и бронирани машини, в допълнение към 5 000 морски пехотинци и няколко хиляди десантчици, които вече са разположени в региона.

Русия поиска закрити консултации със Съвета за сигурност на ООН заради атаките срещу гражданска инфраструктура в Иран, включително образователни и здравни заведения.

Това беше обявено пред репортери от Евгений Успенски, прессекретар на постоянния представител на Русия в ООН.

„Руската федерация поиска закрити консултации със Съвета за сигурност на ООН поради продължаващите атаки срещу гражданска инфраструктура в Иран, включително образователни и здравни заведения“, каза той.

Според него, американското председателство е насрочило срещата за 10:00 ч. нюйоркско време (16:00 ч. българско време) на 27 март.

Товарният кораб „Майури Нари“, плаващ под тайландски флаг, който беше атакуван в Ормузкия проток преди две седмици, е заседнал край остров Кешм в Иран, съобщи информационната агенция „Тасним“.

Според агенцията, „Майури Нари“ е заседнал във водите край Рамча, град в южната част на Кешм.