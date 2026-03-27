Пентагонът обмисля изпращането на 10 000 войници в Близкия изток. ООН заседава заради ударите по цивилни обекти в Иран

27 Март, 2026 04:29, обновена 27 Март, 2026 04:42 1 786 17

Атакуваният кораб под тайландски флаг „Майури Нари“ е заседнал край остров Кешм в Иран

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът обмисля изпращането на приблизително 10 000 войници в Близкия изток на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за напредъка в преговорите с Иран.

Това съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Според тях, подсилването на американските войски в региона може да включва пехота и бронирани машини, в допълнение към 5 000 морски пехотинци и няколко хиляди десантчици, които вече са разположени в региона.

Русия поиска закрити консултации със Съвета за сигурност на ООН заради атаките срещу гражданска инфраструктура в Иран, включително образователни и здравни заведения.

Това беше обявено пред репортери от Евгений Успенски, прессекретар на постоянния представител на Русия в ООН.

„Руската федерация поиска закрити консултации със Съвета за сигурност на ООН поради продължаващите атаки срещу гражданска инфраструктура в Иран, включително образователни и здравни заведения“, каза той.

Според него, американското председателство е насрочило срещата за 10:00 ч. нюйоркско време (16:00 ч. българско време) на 27 март.

Товарният кораб „Майури Нари“, плаващ под тайландски флаг, който беше атакуван в Ормузкия проток преди две седмици, е заседнал край остров Кешм в Иран, съобщи информационната агенция „Тасним“.

Според агенцията, „Майури Нари“ е заседнал във водите край Рамча, град в южната част на Кешм.


Свързани новини


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да де-ама

    29 1 Отговор
    Тия момчета ще си идат курбан...И то само заради лудоста и алчноста на западните "величия" ....Лошото е,че цял свят страда от това-ама само стои и гледа...Персите дотук разкатаха американците и евреите-няма железни куполи-няма самолетоносачи- няма супер самолети/Ф-35/ ...всичко е мармалад.

    Коментиран от #3

    04:58 27.03.2026

  • 3 Слез в реалния живот

    2 25 Отговор

    До коментар #2 от "Да де-ама":

    Нито големите самолети са пратени досега,нито големите бомби са започнали да падат по Иран.

    05:03 27.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дано да пратят

    13 1 Отговор
    Ким от СК вече е доставил найлоновите чували на иранците. Иначе целият залив там ще засмърди на обор и гниещи крави.

    06:19 27.03.2026

  • 9 Ще е удобен

    14 1 Отговор
    Момент, Китай и Русия да си изпробват най-новите оръжейни разработки в реали условия. Безплатен тест!

    06:22 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ще видим дали му стиска":

    Винаги действа анонимно!

    06:36 27.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иранец

    7 0 Отговор
    2а атакуваш страна с население 94 млн. с 10 хиляди военни ... е смехотворно, дете от детската градина ще ти каже, че ще завърши трагикомично. Амам ние нали сме в отбора на диваците, ще ги подкрепяме военно, политически и икономически ако трябва.

    06:49 27.03.2026

  • 14 Мишел

    8 0 Отговор
    САЩ ще се удавят в Ормузкия проток.

    07:15 27.03.2026

  • 15 мишо

    5 0 Отговор
    шъ идат курбан момчетата ама на тиквата не му дреме хората са мишки не се вдигнат на протест и да изпратят сина на тиквата да ходи на война

    08:33 27.03.2026

  • 16 Мишоците

    5 0 Отговор
    Още не разбират, че Иран е друга цивилизация, друга бира, че нямат нищо общо с когото и да е другиго, най-малкото с арабите, които тръмпетата обичат да мачкат. Изпратете пехота. Много майки ще разплачете, кретени, в това число и американски. Бандити! Колкото до израелците, скоро в близките години, ще проумеят, какво са настъпили и ще започнат постепенно напускане на Израел. Няма да има мир и спокойствие за тях.

    08:44 27.03.2026

  • 17 Обмисля

    1 0 Отговор
    Римейк на За лива на прас етата.

    08:58 27.03.2026