Пентагонът обмисля изпращането на 10 000 войници в Близкия изток. ООН заседава заради ударите по цивилни обекти в Иран

Пентагонът обмисля изпращането на приблизително 10 000 войници в Близкия изток на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за напредъка в преговорите с Иран.
Това съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.
Според тях, подсилването на американските войски в региона може да включва пехота и бронирани машини, в допълнение към 5 000 морски пехотинци и няколко хиляди десантчици, които вече са разположени в региона.
Русия поиска закрити консултации със Съвета за сигурност на ООН заради атаките срещу гражданска инфраструктура в Иран, включително образователни и здравни заведения.
Това беше обявено пред репортери от Евгений Успенски, прессекретар на постоянния представител на Русия в ООН.
„Руската федерация поиска закрити консултации със Съвета за сигурност на ООН поради продължаващите атаки срещу гражданска инфраструктура в Иран, включително образователни и здравни заведения“, каза той.
Според него, американското председателство е насрочило срещата за 10:00 ч. нюйоркско време (16:00 ч. българско време) на 27 март.
Товарният кораб „Майури Нари“, плаващ под тайландски флаг, който беше атакуван в Ормузкия проток преди две седмици, е заседнал край остров Кешм в Иран, съобщи информационната агенция „Тасним“.
Според агенцията, „Майури Нари“ е заседнал във водите край Рамча, град в южната част на Кешм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Да де-ама
Коментиран от #3
04:58 27.03.2026
3 Слез в реалния живот
До коментар #2 от "Да де-ама":Нито големите самолети са пратени досега,нито големите бомби са започнали да падат по Иран.
05:03 27.03.2026
8 Дано да пратят
06:19 27.03.2026
9 Ще е удобен
06:22 27.03.2026
11 Анонимен
До коментар #1 от "Ще видим дали му стиска":Винаги действа анонимно!
06:36 27.03.2026
13 Иранец
06:49 27.03.2026
14 Мишел
07:15 27.03.2026
15 мишо
08:33 27.03.2026
16 Мишоците
08:44 27.03.2026
17 Обмисля
08:58 27.03.2026