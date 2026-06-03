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Автобус помете адвокатка на колело край София, кракът ѝ е счупен на три места

Автобус помете адвокатка на колело край София, кракът ѝ е счупен на три места

3 Юни, 2026 09:21 697 10

  • автобус-
  • катастрофа-
  • колело-
  • бистрица

Според шофьора няма доказано съприкосновение между автобуса и велосипеда и той не носи вина за случилото се. Обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени от компетентните органи

Автобус помете адвокатка на колело край София, кракът ѝ е счупен на три места - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент между велосипедист и автобус на градския транспорт постави отново въпроса за безопасността по пътя между Железница и Бистрица - маршрут, който ежедневно се използва както от автомобили, така и от десетки колоездачи. Потърпевшата е адвокат от София, която се прибирала към дома си с велосипед, когато се оказала участник в произшествие, завършило със счупен на три места крак, счупени пръсти и сериозен шок.

Жената разказва, че инцидентът е станал по време на спускане от Железница към Бистрица. Малко преди мястото на удара тя забелязала автомобил, който започнал да излиза от двор към пътното платно.

„Натиснах спирачки доколкото е възможно, предвид че е спускане и скоростта е по-висока. Нямаше как да спра, защото беше бързо. Направих маневра леко вляво, на около 20-30 сантиметра“, разказва пострадалата.

По думите ѝ в същия момент автобус, движещ се зад нея, я ударил. „Усетих той ме удари първо в рамото, след това в каската. Паднах в другата посока, надясно на колелото. Кракът ми се усука“.

Последствията се оказват тежки. Жената е със счупени три метатарзални кости на ходилото и три счупени пръста.

След падането жители на района ѝ оказали помощ и я транспортирали до болница. „Хората, които живеят там, ми помогнаха, изтеглиха ме от пътя и ме закараха в Пирогов“, разказва тя.

Според разказа ѝ автобусът е спрял на значително разстояние след мястото на инцидента. Водачът слязъл и попитал как е и дали има претенции към него.

„В стреса не помня какво съм казала. Хората ми казаха, че съм извикала, че ми е счупил крака“, допълва жената.

Пострадалата твърди, че автобусът се е движел зад нея и е бил длъжен да осигури безопасна дистанция. „Аз съм участник в пътното движение. Ако ме изпреварва, трябва да е на нужното разстояние. Трябва практически да навлезе в насрещното платно“, смята тя.

Пострадалата обяснява, че използва велосипеден радар, който показва приближаващи превозни средства зад колоездача: „На компютъра ми се изписваше, че има нещо зад мен. Не знаех, че е автобус“.

По думите ѝ именно този пътен участък е сред най-предпочитаните маршрути за шосейно колоездене в района на София. Като юрист тя твърди, че през последните години многократно е подавала сигнали за необходимостта от допълнителни мерки за безопасност.

„Искам да има маркировка. Табели и забранено изпреварването. Трябва да има отсечка за средна скорост между Бистрица и Железница“, категорична е жената.

Според нея голяма част от водачите преминават с несъобразена скорост, а колоездачите често са поставени в рискови ситуации: „Много хора се свързаха с мен, които са били в подобна ситуация, буквално избутвани от пътя - дали от самото превозно средство, дали от въздушната струя“.

Позиция по случая изрази и кметът на Бистрица Самуил Попов. Той заяви, че отдавна настоява за мерки за ограничаване на скоростта по трасето. „Като кмет съм искал намаляване на скоростта на транзитния поток от коли. Това включва изграждане на изкуствени неравности и имам изготвени проекти, които трябва да бъдат изпълнени“, посочи той.

Попов отправи призив към водачите да бъдат по-внимателни към велосипедистите. „Апелирам към всички шофьори да се съобразяват, да карат на достатъчно отстояние и когато решат да изпреварят велосипедист, да го правят безопасно“, прикани той.

Самата пострадала е убедена, че каската е предотвратила много по-тежки последици. „Най-силният удар усетих в главата, но понеже бях с каска, нямах никакви наранявания по главата“, смята жената.

Тя отправя призив и към институциите да предприемат конкретни действия за обезопасяване на трасето: „Агенция „Пътна инфраструктура“, КАТ, Столична община и градският транспорт трябва да предприемат мерки. Поне да има маркировка“.

С NOVA се свърза водачът на автобуса. В писмена позиция той заявява, че при извършения оглед на превозното средство не са установени никакви следи от удар.

„При огледа на превозното средство от органите на реда не са установени никакви щети, няма дори и драскотина по автобуса“, посочва шофьорът.

От констативния протокол за пътнотранспортното произшествие става ясно, че е регистрирано ПТП с двама участници и едно пострадало лице - велосипедистката. Документът показва още, че пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Според шофьора няма доказано съприкосновение между автобуса и велосипеда и той не носи вина за случилото се. Обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пътницине оцеляха ли

    3 2 Отговор
    Другия път автобуса да не и се пречка.

    09:26 03.06.2026

  • 2 по закона колелото е превозно средство

    3 3 Отговор
    автобуса е кат тировете . шофьора кат не види и блъс . уж психотестове . уж професионал . това е некадърност . малкия дявол . счупен крак . не ползват жилетки, каски, кори . така са и тротинеткаджиите . преди 2 месеца глобиха доста . но е малка глобата . пак се травмират . а автобусаджията явно мисли че се е пребила сама . избягал е . удър в главата , счупен крак . хвърлила се в дерето . добре е че има и свестни хора . да и помогнат . странен случай .

    Коментиран от #7

    09:28 03.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор
    Трябва да си тотален самоубиец, че да караш колело в подобен трафик!

    А обяснението на лелята са безумни - тя си признава, че се е движела бързо и не е успяла да спре пред изникнало препятствие...

    И разбира се според всички полуидиоти решението е да се спре трафика, за да може разни лелички да си карали колУлата

    Коментиран от #5

    09:28 03.06.2026

  • 4 ГО за колело

    3 2 Отговор
    Сега ще осъди автобуса, шофьора, общината и държавата. Няколкостотин хилки минимум.

    09:33 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 След моторджиите

    7 2 Отговор
    най нагли са тия с колелетата ! Мислят си, че всичко им е позволено !
    МПС- тата не са колелета, и не можеш да се провираш около тях както ти харесва. Има мъртви зони на видимост и т.н.
    Дано се оправи жената бързо, но и шофьора на автобуса ако е невинен, да не му вменяват чужда вина !

    09:36 03.06.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "по закона колелото е превозно средство":

    Чукча закон чел, а показанията на пострадалата🤔
    " Нямаше как да спра, защото карах бързо. Направих маневра леко вляво..."❗
    Да не се окаже, че тя е блъснала автобуса🤔

    09:36 03.06.2026

  • 8 Луд

    0 1 Отговор
    Това е втората Варна но във София.Издават разрешение за строеж на самият път така този път остава тесен за вечни времена ..Подобен строеж има на 2км от жк Младост 4 но БГ Журналистите и пеша могат да отидат снимат публикуват и после да попитат кмета на Бистрица дали и затова няма решение.Ако пътя има велоалея няма да има проблеми но сега със строежите на вз..Бункера е невъзможно институциите издаващи строителни разрешения са ГЪРБАВИТЕ адвокатката като оздравее да ги съди поне няма да плаща непосилните хонорари за милиони Българи.

    09:40 03.06.2026

  • 9 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    „Натиснах спирачки доколкото е възможно, предвид че е спускане и скоростта е по-висока. Нямаше как да спра, защото беше бързо. Направих маневра леко вляво, на около 20-30 сантиметра“, разказва пострадалата.

    Споко, повярвахме. И за скоростта, след която спиране няма, и за сантиметрите.
    Вярваме, защото знаем колко разумно се държи паникьосана жена в тегава ситуация на пътя.

    09:42 03.06.2026

  • 10 глоги

    0 0 Отговор
    Тежък инцидент между велосипедистКА и автобус... Потърпевшата е адвокатКА от София, която се Е прибирала към дома си с велосипед, когато се оказала участниЧКА в произшествие,... „Аз съм участниЧКА в пътното движение.

    09:43 03.06.2026

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