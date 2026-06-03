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Израел разширява контрола си над Газа

Израел разширява контрола си над Газа

3 Юни, 2026 06:48 609 6

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Израел контролира близо половината от ивицата Газа, а премиерът Нетаняху обяви, че армията ще овладее и нови части от анклава

Израел разширява контрола си над Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Израел владее обширни части от ивицата Газа, а премиерът Нетаняху каза наскоро, че е наредил на армията да поеме контрола над 70% от палестинската територия, съобщи "Ройтерс”. Нетаняху представи това като част от по-мащабна стратегия: "Бяхме на 50 (процента), стигнахме до 60“, каза той и допълни: „Моята инструкция е да продължим напред – нека действаме стъпка по стъпка. (...) За начало 70%. Да започнем с това. Ще ги притискаме от всички страни.“

Израел вече значително е разширил зоната, която контролира в Газа, съобщават германската информационна агенция ДПА и вестник "Израел Хайом”. Информацията е от западен дипломат, който казва, че израелската армия вече контролира около 64 на сто от анклава.

Ще има ли нова "зона за сигурност"

Сега израелските войници са разположени по "оранжевата линия”, която е заменила договорената "жълта линия” от споразумението, подсигурено от САЩ. Израел е поставил под свой контрол още 11 процента от палестинската територия - около 34 квадратни километра.

Вестник "Израел Хайом” съобщава, че тези действия са били одобрени от Съвета за мир, създаден, за да съблюдава на изпълнението на мирния договор в Газа. По информация на медията радикалната ислямистка групировка Хамас не е зачела условията на примирието, защото не предприема стъпки за разоръжаване в уговорените срокове. Информацията, цитирана от "Израел Хайом” не е потвърдена официално. "Ройтерс” обаче също съобщава, че Израел вече използва нова карта, на която е отбелязана новата "оранжева линия”.

Дори настоящите 64% от територията на Газа, които са под контрола на Израел, са много повече, отколкото беше договорено в примирието. Първоначалната "жълта линия”, зад която се изтеглиха израелските военни, им даваше контрол върху 53 процента от анклава. Преместената по-навътре в територията граница е отделена с бетонни блокове, съобщава "Ройтерс”. Останалата част от ивицата Газа продължава да се управлява от Хамас.

Бежанци в собствената си държава

Това принуждава палестинците в ивицата Газа да живеят в непрестанно смаляваща се територия. Много от тях вече живеят в катастрофални условия и многократно са били разселвани по време на войната. Според последниядоклад на IPCситуацията в Газа донякъде се е подобрила, но около 1,6 млн. души - тоест 77% от населението продължават да живеят в голяма несигурност по отношение на прехраната. В този брой влизат и над 100 000 деца. Системата на IPC е международно признат инструмент за изчисляване и класифициране на нивата на глад и продоволствена несигурност в света.

Хигиенните условия в Газа също са катастрофални. "Развалини, боклуци, екскременти - всичко се трупа по улиците, децата ги хапят плъхове, разпространяват се болести”, се казва в доклад на Фонда за децата към ООН от май тази година. УНИЦЕФ съобщава, че все по-голям брой деца се нуждаят от болнична грижа, но в ивицата Газа вече няма нито една болница, която да функционира в пълен капацитет.

"Буферна зона" срещу нападения

Нетаняху нарича териториите, завзети от Израел в Газа, а също и в Сирия и Ливан, „буферни зони“ срещу евентуални атаки на въоръжени групировки срещу израелци. Палестинците обаче гледат на разширяването на зоната, контролирана от Израел в Газа, като част от по-мащабната стратегия на Израел напълно да ги прогони от територията. Те се позовават на изявления на високопоставени израелски лица, сред които министърът на отбраната Израел Кац, който заяви, че страната иска да насърчи "доброволна миграция” от Газа.

Войната в ивицата Газа започна, след като на 7 октомври 2023 г. Хамас нахлу в Израел и по данни на Израел около 1200 души бяха убити, а други 251 - взети като заложници. Според палестинските изчисления около 70 000 палестинци са били убити и над 100 000 - ранени по време на войната. Освен това - сгради, пътища и всякаква друга инфраструктура в малкия анклав, в който живеят около 2 млн. души, бяха унищожени.

Автор: Щефани Хьопнер


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Виждащ

    1 0 Отговор
    Москва разширява контрола си над украйна...

    06:51 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Демократ

    3 0 Отговор
    Германците са дълбоко пpocт народ

    06:52 03.06.2026

  • 4 Гоце Делчев

    1 0 Отговор
    С две думи: харата ги чака робство. 500 години иго, но с "добри намерения". " За самоотбрана " " за вздържане" .....

    07:25 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аууу

    0 0 Отговор
    Израел разширява капана си.Нетаняху ще приключи с бичуване от арабите .

    07:43 03.06.2026