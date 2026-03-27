Рубио: Отваряме още утре Ормузкия проток, ако Иран спре да бъде заплаха за корабоплаването

Корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде отворено отново веднага след като Иран престане да представлява заплаха за международното корабоплаване, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред репортери.

„Ормузкият проток може да бъде отворен отново утре, ако Иран престане да заплашва международното корабоплаване“, каза Рубио, според пресслужбата на Държавния департамент.

Държавният секретар на САЩ избегна отговор на въпрос за възможността за сухопътна операция на САЩ за възстановяване на корабоплаването в пролива. „Това е тактически военен въпрос. Няма да спекулирам какво би било необходимо“, каза той.

Иранските власти също решиха да затворят Ормузкия проток за кораби, свързани със САЩ, Израел и държави, подкрепящи агресията срещу Ислямската република. По време на конфликта няколко танкера бяха атакувани за преминаване през пролива без разрешението на Техеран. На 25 март иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Иран е позволил на приятелски държави, включително Русия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан, да преминат през Ормузкия проток.