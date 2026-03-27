Рубио: Отваряме още утре Ормузкия проток, ако Иран спре да бъде заплаха за корабоплаването

27 Март, 2026 06:19, обновена 27 Март, 2026 06:21 3 291 111

Няма да коментирам сухопътна операция, това е военна информация, заяви държавният секретар на САЩ

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде отворено отново веднага след като Иран престане да представлява заплаха за международното корабоплаване, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред репортери.

„Ормузкият проток може да бъде отворен отново утре, ако Иран престане да заплашва международното корабоплаване“, каза Рубио, според пресслужбата на Държавния департамент.

Държавният секретар на САЩ избегна отговор на въпрос за възможността за сухопътна операция на САЩ за възстановяване на корабоплаването в пролива. „Това е тактически военен въпрос. Няма да спекулирам какво би било необходимо“, каза той.

Иранските власти също решиха да затворят Ормузкия проток за кораби, свързани със САЩ, Израел и държави, подкрепящи агресията срещу Ислямската република. По време на конфликта няколко танкера бяха атакувани за преминаване през пролива без разрешението на Техеран. На 25 март иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Иран е позволил на приятелски държави, включително Русия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан, да преминат през Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 2 Хе-хе

    84 8 Отговор
    Иран имат и подводници. Да не ви падне статуята на свободата, съвсем случайно? И ще ни казвате, че била вече ръждясала?

    06:24 27.03.2026

  • 5 иван костов

    95 5 Отговор
    Нищо де, ако не утре, вдругиден ще ГО ОТВОРИТЕ ! Щом от вас зависи!😂😂😂

    Коментиран от #66

    06:25 27.03.2026

  • 6 Дзак

    46 4 Отговор
    Да прати Провокатора от факти.бг да го отваря!

    06:26 27.03.2026

  • 7 Че кои сте Вие,

    93 8 Отговор
    че да отваряте еди какво си на другия край на света? Я марш в Kpaварника, мyчащи млеkопитаещи kpадци!

    06:29 27.03.2026

  • 8 Баш Хайдутин и действащ комунист

    98 5 Отговор
    Ормузкият проток е отворен! Затворен е за краварите и плъховете .

    06:31 27.03.2026

  • 10 Мухаха

    14 56 Отговор
    Тръмп разкри пред Fox News, че иранците са поискали 7-дневна отсрочка, а той им е дал 10, добавяйки, че е спечелил напълно тази война военно, защото им остават само 9% от ракетите и вече нямат флот, военновъздушни сили или противовъздушна отбрана, и че не може да позволи на тези лунатици да имат ядрени оръжия.

    Коментиран от #100

    06:32 27.03.2026

  • 12 Лицемери без граници

    74 5 Отговор
    Това изказване е същото като Иран да каже: Отваряме още утре Ормузкия проток, ако САЩ спре да бъде заплаха за Иран...

    Май забравяме или се правим на неразбрали кой кого напада

    06:32 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Владимир Путин, президент

    9 39 Отговор
    Отворете Интернета за руснаците, пажалуйста американски таварищи ☝️

    Коментиран от #78

    06:37 27.03.2026

  • 17 ...

    8 21 Отговор

    До коментар #13 от "Този ли кой е?":

    Путин пита може ли и той така да нсправи с Украйна?

    06:41 27.03.2026

  • 19 Ранобуден

    5 33 Отговор
    Тази седмица ги остъклете!

    Коментиран от #102

    06:41 27.03.2026

  • 21 Много, бе...

    До коментар #16 от "Тц....":

    Мо той и самолетоносача беше защитен напълно от 1100 км ...

    06:43 27.03.2026

    47 5 Отговор
    Гледайте интевюто на Бойко при Карбовски на 99% си призна, че атентана в Бургас е бил, защото малко преди това България е бързала (да е сред първите) и обявиха Хамас за терористична организация. Като обявиш някой за терорист, той вече няма причини да не е такъва, има логика нали ? Сега пак да бързаме да помагаме и ние с нападение с/у Иран и летищата ни тук, а ?

    Коментиран от #28

  • 24 Ако това,

    33 2 Отговор
    ако онова! Само празни приказки!

    06:46 27.03.2026

    6 33 Отговор
    У пРосия дойде ли интернета?

    06:46 27.03.2026

  • 28 Ха ха

    3 23 Отговор

    До коментар #23 от "Карбовски":

    Е па ти вервай на Картофски и тиквата.

    06:48 27.03.2026

  • 29 Георгиев

    45 0 Отговор
    Интересно изявление. Иран затвори водния път. САЩ щели да го отварят. Как? Ами ако затваряния го няма. Къде го намери Тръмп този ограничен кубинец. САЩ са имали невероятни държавни секретари, а сега... Прочетете му биографията и ще видите що за стока е.

    06:48 27.03.2026

  • 33 тоя говори все едно отваря макдоналдс

    42 1 Отговор
    кои сте вие че да отваряте чужди проходи?

    06:55 27.03.2026

  • 35 За caШтанисаните слуги,

    30 1 Отговор

    До коментар #30 от "Кефиш":

    всички, които не се кланят на бога kpава са копейки. Разум на западнал пpимат с К.И. 80!

    06:57 27.03.2026

  • 36 Лост

    22 0 Отговор
    И вдругиден го наричаме Америка проход 😂😂😂.

    Коментиран от #62

    07:01 27.03.2026

  • 37 Краварската наглост няма край!!!

    32 0 Отговор
    "Крадеца вика , дръжте крадеца"???
    Този пишман "Трумпетист", има боза в главата ,вместо амигдала!!!

    Коментиран от #43

    07:02 27.03.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 0 Отговор

    До коментар #13 от "Този ли кой е?":

    Ех не ти е лесно безНИК и безМОЗаК ❗
    ТАа щял да отвори протока, който не го е затворил той,
    ама ако Иран спре да е заплаха🤔❗
    И сега корабите за Китай, Русия и трети страни ПРЕМИНАВАТ СВОБОДНО, ама то незМОЗаК, как да го разбереш❗
    Заплахата е само за кораби на САШтинските и иSSраелские Т-ЕРОР-ИСТИ❗
    Та те ТОА щял да отвори протока, ако Иран го отвори🤔‼️
    ГОЛем майтап, а🤔❗

    Коментиран от #42

    07:07 27.03.2026

  • 41 Тρий Милeне,

    20 0 Отговор
    слyга на Copoc, само това може да правиш от безcилие! 🤣

    07:07 27.03.2026

  • 42 Я пъ тоа

    2 17 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Колко кораба на Китай и Русия преминаха през пролива, че нещо не са разбра....

    07:11 27.03.2026

  • 44 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    12 5 Отговор
    Сривам Иран и отварям протока....скоро.

    07:13 27.03.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #43 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Ами за подводници например❗🤔

    07:19 27.03.2026

  • 46 Рубио, а ако баба ти беше мъжка,

    20 0 Отговор
    щеше да и викаш дядо.

    07:21 27.03.2026

  • 47 Тръмп ли ти го

    12 0 Отговор

    До коментар #43 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    каза това?

    Коментиран от #52

    07:23 27.03.2026

  • 49 С други думи Рубио е казал,

    25 0 Отговор
    че прохода ще отворен веднага, когато иранците решат!

    Медиите могат да научат много от него, как се шикалкави и увърта без изчервяване!

    Коментиран от #51

    07:36 27.03.2026

  • 51 Я пъ тоа

    12 0 Отговор

    До коментар #49 от "С други думи Рубио е казал,":

    Не се разбра как аятоласите са затворили пролива....

    Коментиран от #61

    07:37 27.03.2026

  • 52 Путин

    3 9 Отговор

    До коментар #47 от "Тръмп ли ти го":

    Ми го подшушна. Искаше да земе урана в Русия и войната да спре, ама Моджтабата не даде.

    07:38 27.03.2026

  • 53 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    10 3 Отговор
    Хизбула само чака да стигне обогатяването над 90% и бомбата е готова...

    07:40 27.03.2026

  • 54 хаха

    23 0 Отговор
    Голямо заключение. "Ако Иран спре да пречи на корабите да минават, може още утре да отворим протока.". То и, ако баба ми беше Бил Гейтс, щях да съм в момента на яхта в Карибите и да хвърчат пачки, ама.....

    07:40 27.03.2026

  • 56 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    1 12 Отговор
    И мен мъ облъчиха с уран...сега съм в света на атома.

    07:43 27.03.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 1 Отговор
    Как Иран затвори пролива, че нещо не са разбра.....

    07:44 27.03.2026

  • 58 Кво ни боли нас за Пролива

    10 1 Отговор
    Основните държави, от които България внася петрол в момента, са:
    Казахстан: Основен доставчик, който замени значителна част от руските обеми. Доставките се извършват основно през сорта CPC (Caspian Pipeline Consortium).
    Ирак: Значителен дял в днешния внос, често чрез сорта Basrah Medium.
    Тунис: Редовен източник на суровина за рафинерията в Бургас.
    Азербайджан: Доставя петрол през терминалите в Грузия.
    Саудитска Арабия: Доставките често се реализират чрез тръбопровода „Сумед“ и пристанища в Египет.

    07:49 27.03.2026

  • 59 Този уран иранците предложиха

    29 1 Отговор

    До коментар #43 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    да го предадат! И да останат само на нискообогатет уран за електроенергия и медицина.
    Въпреки че можеха да го ползват за подводници.

    Как пък не разбра, че ако искаше Иран за тези 30 години дето бил все на "две седмици от създаването на ЯО", досега да го е произвел 100 пъти! Но не иска по религиозни причини, а и фетва има! Туй с "ЯО на Иран" е просто друг вариант на епруветката с прах за пране!

    Коментиран от #76

    07:50 27.03.2026

  • 61 Пролива е отворен

    20 1 Отговор

    До коментар #51 от "Я пъ тоа":

    но не и за подлите убийци САЩ и Израел... и съюзниците им.
    Дори и Ллойд отказва да ги застрахова

    07:59 27.03.2026

  • 64 Пешо от панелката

    22 0 Отговор
    Още утре ще мандърсам комшийката от третия етаж .... ако ми пусне

    08:01 27.03.2026

  • 65 Хахаха

    15 1 Отговор
    Тоя пА, ти нищо не можеш да отвориш БЕ! Ти си никой, когато Иран реши тогава.

    08:04 27.03.2026

  • 67 Буха ха

    14 4 Отговор
    Америка не отваря протока, защото още не са решили как да го преименуват. Вариантите са
    Проток на Мира
    Тръмпов Проток
    Американски Проток

    08:07 27.03.2026

  • 68 Мишо

    20 0 Отговор
    майка му и баща му са от куба а той ще ги атакува бас и еничара

    08:07 27.03.2026

  • 69 МАЛОУМЕН

    22 0 Отговор
    КУБИНСКИ ПАПАГАЛ.КЛАСИЧЕСКИ ТЪП КАРИЕРИСТ НАТЕГАЧ.

    08:09 27.03.2026

  • 70 Ако, ако,

    11 0 Отговор
    ако баба беше мъжка,щеше да има дръжка!

    08:10 27.03.2026

  • 71 Камерунеца

    14 0 Отговор
    Абе Милене, пролив и проток едно и също ли е?

    Коментиран от #74, #75

    08:11 27.03.2026

  • 72 Ха ха ха ха

    17 0 Отговор
    Рубио се събуди със синки под очите от безсъние….персите са кошмара му нощем а денем е Путин на бял кон. Горкия Рубио ха ха

    Коментиран от #77

    08:15 27.03.2026

  • 73 морския

    16 0 Отговор
    смяяяях ! че вие не сте го затваряли ! как ще го отваряте !?

    08:23 27.03.2026

  • 74 морския

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "Камерунеца":

    Пролив = място (география)
    Проток = движение/количество вода (физика)

    08:30 27.03.2026

  • 75 Едно и също е

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "Камерунеца":

    Синоними са

    08:31 27.03.2026

  • 76 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 10 Отговор

    До коментар #59 от "Този уран иранците предложиха":

    Путин искаше да прибере урана при себе си и войната да спре.Аятоласите отказаха....кво ли ша правят с урана Моджтабатите.....Тия Верват в ЗАДГРОБНИЯ живот. На Тех ако им се мре, на мен ..не.

    Коментиран от #83

    08:39 27.03.2026

  • 77 Рубио бомби

    4 4 Отговор

    До коментар #72 от "Ха ха ха ха":

    С американско оръжие и ПУТИН и МОДЖТАБАТА...дреме му на него на оная работа.

    08:40 27.03.2026

  • 78 Марио

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    А по правила коментари извън темата не се допускат. Защо пълните пространството с глупостите си? Толкова ли няма какво да правите? Каква е тая форма на обсебеност? Администратор защо позволяваш това? Това важи за всички, обиждайте Русия и САЩ но по темата.

    08:45 27.03.2026

  • 79 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 4 Отговор
    Пращам Рамбовци да прочистват пещерите от аятоласите....

    08:47 27.03.2026

  • 81 Историк

    10 0 Отговор
    Този умник трябваше преди идиотизма за нападение на Иран да проучи какво ще се случи и какви ще бъдат ответните действия. Тези малоумници не управляват света и това,на което сме свидетели е ужасяващо, защото цинични, нагли, безпросветни хора не може да бъдат оставени безконтролни и неуправляеми. Тръмп е чудовището,което света трябва да узъпти и американците трябва да го поставят в клетка и да го вържат с верига.

    Коментиран от #101

    09:01 27.03.2026

  • 82 тоз позволил на оня

    2 6 Отговор
    Те не знаят кой кораб на кого е. Под какъв флаг е и кой за кого какъв петрол е поръчал. Ма видиш ли - за приятески. Е кои са те? Русия ли пренася от там петрол? Те кораби нямат за собствения си. Ползват Тринидат Тобаго и подобни. Руснаците няма да превозват техния, ми вашия. Хал хабер си нямата кой кораб на кого е.

    09:08 27.03.2026

  • 83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #76 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Пишеш много глупости на едно място❗
    Дали заради много дългия Ник❗
    Първо, този уран може да се използва в ядрени подводници, а непременно за бомби❗
    Второ Иран и САШт водеха преговори и Иран бяха съгласни този уран да бъде предаден на трета страна❗
    Трето, воденето на преговори не спря иSSраел и САШт да избият стотици деца и дори Аятолаха ❗

    Коментиран от #84, #85, #86

    09:14 27.03.2026

  • 85 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Първо, този уран може да се използва в ядрени подводници, а НЕ непременно за бомби❗

    Коментиран от #87, #91

    09:18 27.03.2026

  • 86 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И как ша го използваш тоя уран в ядрени подводници, че нещо не са разбра ...

    09:25 27.03.2026

  • 87 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Типични нива на обогатяване
    САЩ и Великобритания: Използват среднобогатен уран (HEU) с концентрация на изотопа
    от 20% до 30%. Той позволява на реакторите да бъдат МАЛКИ и да работят през целия живот на подводницата без смяна на горивото.
    Русия: Използва по-широк диапазон на обогатяване. Повечето руски подводници работят с уран, обогатен между 20% и 35% (среднообогатен), въпреки че някои по-стари или специализирани модели (като клас „Алфа“) са използвали до 40% обогатяване.
    Франция: Заема различна стратегия, като използва нискообогатен уран (LEU) — под 5% до 7%. Предимството е, че горивото е сходно с това за граждански цели, но изисква презареждане на всеки 10 години.

    09:35 27.03.2026

  • 89 ами

    2 0 Отговор
    хахаха и го затваряме ако биби станесгъза нагоре

    09:39 27.03.2026

  • 90 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 1 Отговор
    Иран притежава ДЕСЕТ малки подводници клас "ГАДИР", произведени в Иран. Всичките им двигатели са ГАЗОВО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ...Те са малки подводници и се използват само в Персийския залив....

    09:41 27.03.2026

  • 91 КОЙ ДА ЗНАЙ

    2 4 Отговор

    До коментар #85 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Иран нема ядрени подводници бре....всичките десет броя ирански подводници са малки и с ДИЗЕЛОВО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ двигатели. Използват ги САМО в Персийския залив. За кво ли им е обогатен уран над 60 %

    Коментиран от #99

    09:53 27.03.2026

  • 92 ами

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "Да бе!":

    90 милиона чалми........

    09:58 27.03.2026

  • 94 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 1 Отговор
    Елиминираме Иран и отваряме пролива....скоро

    10:59 27.03.2026

  • 95 Питане

    2 0 Отговор
    Как точно Иран затвори протока, че нещо не са разбра

    11:00 27.03.2026

  • 96 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    1 2 Отговор
    🤩 Рубио да си гледа Мексиканския залив,да не се занимава с Персийския,защото Иранците могат да решат да затворят Панамския и Суецкия канал. 🤑🤩

    11:08 27.03.2026

  • 98 Бе шебек

    2 0 Отговор
    Тъп и нахален латински с. Иран отваря и затваря протока бе... шебек.

    11:14 27.03.2026

  • 99 Жорко

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    Скъпи нещо много ти наливат глупав акъл американските филми,като всяка държава е нормално да има оръжия,сега какво говорят краварите и ти че на тях вярваш..е твой проблем.

    Коментиран от #103, #106

    11:17 27.03.2026

  • 100 Хахахайай

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мухаха":

    Ко стана бе мушмул? Как е петрола? Влиза ли ти мазно у тази?

    Коментиран от #104

    12:50 27.03.2026

  • 101 Ахил

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Историк":

    Лошото е че има и луди начело на държавите. Трябва да има горна граница за да бъдеш президент, например 60г. След това да ги пенсионират понеже те са си изживяли живота и не им пука за младите

    12:54 27.03.2026

  • 103 Истината боли, нали

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Жорко":

    Особенно що се отнася за...аятоласите

    Коментиран от #107

    13:08 27.03.2026

  • 104 Голем смех

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахайай":

    Горивата растат...пътните задръствания също.

    13:10 27.03.2026

  • 105 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Бай Ганьо":

    Дека ги тия милиони иранци бре, че неща са не виждат....

    13:12 27.03.2026

  • 106 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Жорко":

    За какво ли е на АЯТОЛАСИТЕ...ЗА ЯДРЕНА БОМБА....за друго не могат да го ползват....

    Коментиран от #108

    13:13 27.03.2026

  • 107 Жорко

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "Истината боли, нали":

    Незнам,на мен лично не ме боли нищо,що се отнася до краварите и израелтяните те ги забъркаха тия г.вна сега искат и други народи да им помагат,тц,каквото си забъркайте сами ще сърбите,не искам да ти кажа че господата Хамериканците в тоя район с години ги забъркват тия помии и защо аз трябва да им сърбам попарата?

    13:16 27.03.2026

  • 108 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Ядрена бомба естествено.Ти какво би ползвал срещу евреите или янките?Срещу такива друго решение няма.

    14:00 27.03.2026

  • 109 Мечтател

    2 0 Отговор
    Мечтая за свят без амиршконци украинци и евреи

    Коментиран от #110

    14:02 27.03.2026

  • 110 Дудов

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Мечтател":

    Мечтай си.Хлебарките оцеляват след ядрен взрив

    14:03 27.03.2026

  • 111 А да питам

    2 0 Отговор
    Кой затвори ОРМУЗА. Тоя нещо да не е на хапчета.

    14:13 27.03.2026