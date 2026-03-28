Ирански ракетен обстрел уби 60-годишен мъж в Тел Авив, поразен е офисът на ТАСС в израелската столица

Част от иранска ракети е паднала върху жилищен комплекс в района на Тел Авив, където се намира офисът на руската информационна агенция ТАСС в Израел.

Това е станало около полунощ местно време след поредна атака срещу централната част на страната, съобщи кореспондент на агенцията.

Ракетата с касетъчен боеприпас е била изстреляна от Иран, а част от нея е ударила една от сградите в комплекса, където живеят кореспондентите на ТАСС. Прозвучала е силна експлозия. Облицовката на сградата е била повредена, счупени са няколко прозореца.

Полиция и спасители са огледали мястото на инцидента. Няма пострадали. Очевидци съобщиха, че собствениците на апартамента не са били на място по време на атаката.

Общо един човек е загинал, а двама други са ранени в Тел Авив и околностите му след обстрела на централен Израел, съобщи израелската Национална служба за бърза помощ.

„След ракетен обстрел в централен Израел, медици потвърдиха смъртта на 60-годишен мъж в Тел Авив и оказаха помощ на двама ранени в друг район“, се казва в изявлението.