Ирански ракетен обстрел уби 60-годишен мъж в Тел Авив, поразен е офисът на ТАСС в израелската столица

Част от иранска ракети е паднала върху жилищен комплекс в района на Тел Авив, където се намира офисът на руската информационна агенция ТАСС в Израел.
Това е станало около полунощ местно време след поредна атака срещу централната част на страната, съобщи кореспондент на агенцията.
Ракетата с касетъчен боеприпас е била изстреляна от Иран, а част от нея е ударила една от сградите в комплекса, където живеят кореспондентите на ТАСС. Прозвучала е силна експлозия. Облицовката на сградата е била повредена, счупени са няколко прозореца.
Полиция и спасители са огледали мястото на инцидента. Няма пострадали. Очевидци съобщиха, че собствениците на апартамента не са били на място по време на атаката.
Общо един човек е загинал, а двама други са ранени в Тел Авив и околностите му след обстрела на централен Израел, съобщи израелската Национална служба за бърза помощ.
„След ракетен обстрел в централен Израел, медици потвърдиха смъртта на 60-годишен мъж в Тел Авив и оказаха помощ на двама ранени в друг район“, се казва в изявлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 08:15
До коментар #2 от "И ко ,ся?!":Както и да е, ако ще правиш нещо, направи го сега. След Хирошима vol 2 няма да можеш да направиш нищо.
05:41 28.03.2026
4 Висша математика за мисирки
Коментиран от #5
07:19 28.03.2026
5 5000 ранени
До коментар #4 от "Висша математика за мисирки":И само 22 ли колко беше мъртви терористи?
Всичко е по сметки. Така и от амер. терористи хиляди ранени и саво 4-5 изтрепани!
08:38 28.03.2026