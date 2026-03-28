Ирански ракетен обстрел уби 60-годишен мъж в Тел Авив, поразен е офисът на ТАСС в израелската столица

28 Март, 2026 04:17, обновена 28 Март, 2026 04:26 1 259 5

Още двама души са потърсили лекарска помощ след нападението в централната част на страната

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Част от иранска ракети е паднала върху жилищен комплекс в района на Тел Авив, където се намира офисът на руската информационна агенция ТАСС в Израел.

Това е станало около полунощ местно време след поредна атака срещу централната част на страната, съобщи кореспондент на агенцията.

Ракетата с касетъчен боеприпас е била изстреляна от Иран, а част от нея е ударила една от сградите в комплекса, където живеят кореспондентите на ТАСС. Прозвучала е силна експлозия. Облицовката на сградата е била повредена, счупени са няколко прозореца.

Полиция и спасители са огледали мястото на инцидента. Няма пострадали. Очевидци съобщиха, че собствениците на апартамента не са били на място по време на атаката.

Общо един човек е загинал, а двама други са ранени в Тел Авив и околностите му след обстрела на централен Израел, съобщи израелската Национална служба за бърза помощ.

„След ракетен обстрел в централен Израел, медици потвърдиха смъртта на 60-годишен мъж в Тел Авив и оказаха помощ на двама ранени в друг район“, се казва в изявлението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 08:15

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "И ко ,ся?!":

    Както и да е, ако ще правиш нещо, направи го сега. След Хирошима vol 2 няма да можеш да направиш нищо.

    05:41 28.03.2026

  • 4 Висша математика за мисирки

    12 0 Отговор
    "Общо един човек е загинал в Тел Авив"

    Коментиран от #5

    07:19 28.03.2026

  • 5 5000 ранени

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Висша математика за мисирки":

    И само 22 ли колко беше мъртви терористи?

    Всичко е по сметки. Така и от амер. терористи хиляди ранени и саво 4-5 изтрепани!

    08:38 28.03.2026