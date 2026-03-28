CBS: САЩ свършват ракетите "Томахоук", вече пратили по Иран няколко пъти годишния си обем на производство

От началото на военната операция САЩ са ударили Иран с над 100 крилати ракети „Томахоук“, но запасите им се изчерпват по-бързо, отколкото могат да бъдат попълнени, съобщи CBS News, позовавайки се на свои източници.
Според тези източници САЩ са изстреляли редица ракети „Томахоук“ по Иран, които надвишават годишния обем на поръчките за тези ракети от американските военни няколко пъти.
Един източник съобщи, че над 850 ракети „Томахоук“ вече са били изстреляни по Иран по време на конфликта – приблизително девет пъти средния годишен обем на поръчките на Пентагона.
Според бюджетните документи на Министерството на отбраната на САЩ, CBS съобщава, че максималният производствен капацитет се оценява на 2 330 ракети годишно. Реалният обем на поръчките за американските военни обаче е приблизително 90 ракети годишно. Военноморските сили са поискали само 57 ракети за фискалната 2026 година, съобщава каналът.
Силната зависимост на американските военни от тези ракети в иранския конфликт ще изисква спешни дискусии относно това дали да се преместят ракети „Томахоук“ от други части на света, включително Индо-Тихоокеанския регион, както и създаването на нови сили, според няколко американски служители, съобщава „Вашингтон пост“.
Един служител описа броя на ракетите „Томахоук“, оставащи в Близкия изток, като „тревожно нисък“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Последния Софиянец
Коментиран от #45
07:19 28.03.2026
12 Ушпер
До коментар #8 от "смех":Лягой си вече-че от шльоковицата ти се не разбира нищо
07:32 28.03.2026
18 Неутрален
До коментар #14 от "Русия няма ракети, бият се":Не знам какво има пРосия ,но откакто им спряха Старлинк ВСУ им изби зъбките.
07:51 28.03.2026
19 Здрасти руска ssвиньо
До коментар #14 от "Русия няма ракети, бият се":Взехте ли Купянск?
Коментиран от #38
07:52 28.03.2026
20 Оня с коня
Коментиран от #26, #32, #33, #34, #35, #37
07:54 28.03.2026
26 Спрял ли си или да
До коментар #20 от "Оня с коня":Само 90 тенекии от производството са оставали за краварската “армия” - останалите са били за ууукрайна, Тайван и други заблудени козяци. След като цял свят ги разкри, че краварските тенекии за нищо не стават - повече ще остават за краварската “армия”
08:49 28.03.2026
30 Гост
Самолетоносачи, самолети, ракети, бомби..... Всичко изчезва в Иран, а той продължава да отвръща на ударите
Коментиран от #48
09:05 28.03.2026
31 Шопо
До коментар #7 от "Мишел":Може да поръчат ракети от Русия, Путин ще ги прати на собствен ход.
09:05 28.03.2026
32 Абе....
До коментар #20 от "Оня с коня":Защо самолетоносачът Форд се ската край Хърватия, а Линкълн е на завет, някъде надалеч?
09:08 28.03.2026
33 Абе....
До коментар #20 от "Оня с коня":Къде са 20 бойни краварски самолета, че излетяха, а не се връщат? Че и единият беше модерен Ф 35 уж невидим.
09:09 28.03.2026
34 Абе....
До коментар #20 от "Оня с коня":Нещо пооредяха военните бази на краваристан зад граница.
09:10 28.03.2026
35 Абе ...
До коментар #20 от "Оня с коня":Дончо се хвалеше, че преговаря с иранците, а те дори не знаеха за това.
09:11 28.03.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Що се излагате бе русофилска сган???":Кой кого напада и кой кого ОТБЛЪСКВА,
бе ПО ПЕЙКА СЧУПЕНА И РАЗКЪРТЕНА❗
09:11 28.03.2026
37 Абе....
До коментар #20 от "Оня с коня":Защо първата сила в света моли НАТО да й пази ормузкия проток?
Коментиран от #41, #42
09:12 28.03.2026
38 Гост
До коментар #19 от "Здрасти руска ssвиньо":Не, само Донбас.
09:13 28.03.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Що се излагате бе русофилска сган???":Що се излагаш бе ПО ПЕЙКИН ❗
Иран ли нападна иSSраел и САШт, че те отблъскват агресора 🤔❓
09:13 28.03.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "Абе....":А къде ли е оня дето "довчера мислеше, че САШт са первая в мире!" 🤔❓😆
09:15 28.03.2026
42 капейка не мисли ,капейка щрака..
До коментар #37 от "Абе....":Щото капейка ,щатите печелят от затворена теснина,а китай губят та затова.Нали в кратунката ти се гонят витошките ветрове към черни връх ,та ти е лесно.
09:17 28.03.2026
45 Някой
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Еее Путин уби няколко пъти по толкова, другите ги отвлече...ма викаш там може, специалист!
09:39 28.03.2026
48 Мишел
До коментар #30 от "Гост":От 1946г. армията на САЩ няма спечелена война . Както я карат, няма и да имат.
10:38 28.03.2026
