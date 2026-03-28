Новини
Свят »
САЩ »
CBS: САЩ свършват ракетите "Томахоук", вече пратили по Иран няколко пъти годишния си обем на производство

CBS: САЩ свършват ракетите "Томахоук", вече пратили по Иран няколко пъти годишния си обем на производство

28 Март, 2026 07:08, обновена 28 Март, 2026 07:16 2 782 51

  • ракети-
  • томахоук-
  • сащ-
  • иран

Максималният производствен капацитет се оценява на 2 330 ракети годишно

CBS: САЩ свършват ракетите "Томахоук", вече пратили по Иран няколко пъти годишния си обем на производство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От началото на военната операция САЩ са ударили Иран с над 100 крилати ракети „Томахоук“, но запасите им се изчерпват по-бързо, отколкото могат да бъдат попълнени, съобщи CBS News, позовавайки се на свои източници.

Според тези източници САЩ са изстреляли редица ракети „Томахоук“ по Иран, които надвишават годишния обем на поръчките за тези ракети от американските военни няколко пъти.

Един източник съобщи, че над 850 ракети „Томахоук“ вече са били изстреляни по Иран по време на конфликта – приблизително девет пъти средния годишен обем на поръчките на Пентагона.

Според бюджетните документи на Министерството на отбраната на САЩ, CBS съобщава, че максималният производствен капацитет се оценява на 2 330 ракети годишно. Реалният обем на поръчките за американските военни обаче е приблизително 90 ракети годишно. Военноморските сили са поискали само 57 ракети за фискалната 2026 година, съобщава каналът.

Силната зависимост на американските военни от тези ракети в иранския конфликт ще изисква спешни дискусии относно това дали да се преместят ракети „Томахоук“ от други части на света, включително Индо-Тихоокеанския регион, както и създаването на нови сили, според няколко американски служители, съобщава „Вашингтон пост“.

Един служител описа броя на ракетите „Томахоук“, оставащи в Близкия изток, като „тревожно нисък“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    54 0 Отговор
    Ще използваме 🪏🪏🪏 и чипове от руски перални.

    07:17 28.03.2026

  • 2 Зеленски

    48 0 Отговор
    Ама нали щеше да дава на мен?

    07:17 28.03.2026

  • 3 китайски балон

    45 0 Отговор
    Значи БайДончо пак, ще обяви победа😉

    07:19 28.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    52 0 Отговор
    Успяха да убият двеста деца.

    Коментиран от #45

    07:19 28.03.2026

  • 5 очевидец

    38 0 Отговор
    То с тея акции против купения вот и Бойко, и Делян нема да влезнат в парламента ве….спрете са малко

    07:20 28.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мишел

    37 0 Отговор
    САЩ нямат друг начин да се снабдят с много ракети, освен да ги поръчат в Китай. Което ще стане, ако Китай им спре редкоземните.

    Коментиран от #31

    07:27 28.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Важното

    40 0 Отговор
    е , че Тръмповия подпис ще бъде върху доларовите им банкноти , като "световен миротворец" ! Според акъла му !

    07:29 28.03.2026

  • 10 Оня

    42 0 Отговор
    Ей това се казва ХЕГЕМОН!!!!! Голема сила са тези хамериканци! Сега ще питат Урсула как се правят ракети от перални!

    07:30 28.03.2026

  • 11 Реално САЩ

    34 0 Отговор
    Ами палячовци са...!!!

    07:30 28.03.2026

  • 12 Ушпер

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "смех":

    Лягой си вече-че от шльоковицата ти се не разбира нищо

    07:32 28.03.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    31 0 Отговор
    Население което се търкаля по улиците спи в кашони и не различава ЛЯВО ОТ ДЯСНО ракети няма да прави

    07:33 28.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Я пък тоя

    26 1 Отговор
    То и руснаците ги свършиха преди четири години!

    07:38 28.03.2026

  • 16 Ха ха

    14 1 Отговор
    Да им пратиме нашите-съветски СС 300 на американските братушки.

    07:46 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Неутрален

    3 22 Отговор

    До коментар #14 от "Русия няма ракети, бият се":

    Не знам какво има пРосия ,но откакто им спряха Старлинк ВСУ им изби зъбките.

    07:51 28.03.2026

  • 19 Здрасти руска ssвиньо

    4 20 Отговор

    До коментар #14 от "Русия няма ракети, бият се":

    Взехте ли Купянск?

    Коментиран от #38

    07:52 28.03.2026

  • 20 Оня с коня

    15 7 Отговор
    Статията много иска да внуши.че САЩ нямат други Ракети освен Томахоук.Ореди да се съгласим с това Внушение за да не кършим Хатъра на Медията обаче ще отправим една Забележка за Неточност:Пише че Щатите са изстреляли 100 Томахоук в Иран,капацитетът на Производство обаче е...2330 броя?По-нататък пък се цитира "Един източник"/една Жена на Пазара каза.../,че не били 100,а 850 изстреляните ракети...И това твърдение ще приемем,но ще попитаме:Тоя "Капацитет на производство " с мощност 2330 ракети Томахоук годишно СПИ ЛИ в момента,или работи на пълни Обороти за снабдяване на Амер Армия?

    Коментиран от #26, #32, #33, #34, #35, #37

    07:54 28.03.2026

  • 21 Ала бала за овцете

    16 3 Отговор
    Как ги съчинявате тези новини. Военнен капацитет, производство и тнт са военни тайни с най висока степен.

    07:59 28.03.2026

  • 22 Матрьошка

    3 8 Отговор
    Руския хибрид като сложи CBS: отпред и всичко придобива достоверност

    08:07 28.03.2026

  • 23 Град Козлодуй

    21 0 Отговор
    Бегом обратно към краварника!Слабаци!Много дим за нищо!Така избягахте и от Виетнам и Афганистан.....Прибирайте тенекиите и обратно към Мексиканския залив!

    08:12 28.03.2026

  • 24 кравария

    12 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    08:37 28.03.2026

  • 25 ОнЯ

    10 0 Отговор
    Затова отлагат удари и говорят за край...

    08:40 28.03.2026

  • 26 Спрял ли си или да

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Оня с коня":

    Само 90 тенекии от производството са оставали за краварската “армия” - останалите са били за ууукрайна, Тайван и други заблудени козяци. След като цял свят ги разкри, че краварските тенекии за нищо не стават - повече ще остават за краварската “армия”

    08:49 28.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 789

    5 0 Отговор
    Прашки нямат ли ?

    09:01 28.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гост

    12 0 Отговор
    Иран се оказа черна дупка за прехвалена та американска армия.
    Самолетоносачи, самолети, ракети, бомби..... Всичко изчезва в Иран, а той продължава да отвръща на ударите

    Коментиран от #48

    09:05 28.03.2026

  • 31 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Може да поръчат ракети от Русия, Путин ще ги прати на собствен ход.

    09:05 28.03.2026

  • 32 Абе....

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Оня с коня":

    Защо самолетоносачът Форд се ската край Хърватия, а Линкълн е на завет, някъде надалеч?

    09:08 28.03.2026

  • 33 Абе....

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Оня с коня":

    Къде са 20 бойни краварски самолета, че излетяха, а не се връщат? Че и единият беше модерен Ф 35 уж невидим.

    09:09 28.03.2026

  • 34 Абе....

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Оня с коня":

    Нещо пооредяха военните бази на краваристан зад граница.

    09:10 28.03.2026

  • 35 Абе ...

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Оня с коня":

    Дончо се хвалеше, че преговаря с иранците, а те дори не знаеха за това.

    09:11 28.03.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Що се излагате бе русофилска сган???":

    Кой кого напада и кой кого ОТБЛЪСКВА,
    бе ПО ПЕЙКА СЧУПЕНА И РАЗКЪРТЕНА❗

    09:11 28.03.2026

  • 37 Абе....

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Оня с коня":

    Защо първата сила в света моли НАТО да й пази ормузкия проток?

    Коментиран от #41, #42

    09:12 28.03.2026

  • 38 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Здрасти руска ssвиньо":

    Не, само Донбас.

    09:13 28.03.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Що се излагате бе русофилска сган???":

    Що се излагаш бе ПО ПЕЙКИН ❗
    Иран ли нападна иSSраел и САШт, че те отблъскват агресора 🤔❓

    09:13 28.03.2026

  • 40 Ф-35

    5 0 Отговор
    Толкова съм невидим, че дори и аз не знам къде съм.

    09:14 28.03.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Абе....":

    А къде ли е оня дето "довчера мислеше, че САШт са первая в мире!" 🤔❓😆

    09:15 28.03.2026

  • 42 капейка не мисли ,капейка щрака..

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Абе....":

    Щото капейка ,щатите печелят от затворена теснина,а китай губят та затова.Нали в кратунката ти се гонят витошките ветрове към черни връх ,та ти е лесно.

    09:17 28.03.2026

  • 43 Сраммее

    4 0 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:23 28.03.2026

  • 44 Срамме

    3 1 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:24 28.03.2026

  • 45 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Еее Путин уби няколко пъти по толкова, другите ги отвлече...ма викаш там може, специалист!

    09:39 28.03.2026

  • 46 дончо

    1 0 Отговор
    Този модел ракети са в историческия музей на пентагона.

    09:41 28.03.2026

  • 47 На 28ми

    0 1 Отговор
    февруари също ги привършваха. Запазете копи пейста с месец четвърти за 28ми

    09:46 28.03.2026

  • 48 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    От 1946г. армията на САЩ няма спечелена война . Както я карат, няма и да имат.

    10:38 28.03.2026

  • 49 Тити

    0 0 Отговор
    Щатите имат възможност да ускорят производството както и пари.

    11:15 28.03.2026

  • 50 Виц

    1 0 Отговор
    В една от израело-арабските войни в Синайската пустиня израелски и арабски танк се пуцат един друг. Пуца Моше, пуца и Мехмед. По едно време арабина замлъкнал, Моше се подава от люка и се провиква-Какво става бе Мехмед, що не пуцаш? Мехмед се показва от танка и отговаря-свърших снарядите. Тогава Моше казва-да ти продам малко, а?

    13:02 28.03.2026

  • 51 мишо

    2 0 Отговор
    Няма проблеми Тръмп да каже на Путин той с радост ще им предостави и ракетите Калибър и установките с военните специалист само остава да поиска той преде Сирия -- остави я на терористите така ,че и Иран ще я остави на Тръмп . Как той Путин ще откаже на колегите и партньорите си когато казва ,че са готови да работят и да инвестират в съвместни проекти .? Не Тръмп е виновен за войната с Украйна ? -- казва, че а старото Американско правителство има предвид Байдън . Ид..от мало ...умен лицемер Тръмп предоставя и оръжие сега --продава го на Европа а тя на Украйна и всякаква информация от военните спътници , Старлинк и от GPS . Сякаш Тръмп -Америка е не виновна в нищо като се обръщаш с думите --ние сме готови да работим с вас и убеждава Руският народ , че то предното Правителство е виновно .. Ид..от мало..умен омръзна на всички с твоето безразличие , нехайство , некадърниk това е Държавната политика на Америка от 1947 година като трябваше да унищожат СССР защото представлявала заплаха за нейната национална Безопасност сега Русия трябва да бъде унищожена за да заграбят природните й богатства --това и децата от детската градина го знаят .

    13:18 28.03.2026