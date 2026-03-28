CBS: САЩ свършват ракетите "Томахоук", вече пратили по Иран няколко пъти годишния си обем на производство

От началото на военната операция САЩ са ударили Иран с над 100 крилати ракети „Томахоук“, но запасите им се изчерпват по-бързо, отколкото могат да бъдат попълнени, съобщи CBS News, позовавайки се на свои източници.

Според тези източници САЩ са изстреляли редица ракети „Томахоук“ по Иран, които надвишават годишния обем на поръчките за тези ракети от американските военни няколко пъти.

Един източник съобщи, че над 850 ракети „Томахоук“ вече са били изстреляни по Иран по време на конфликта – приблизително девет пъти средния годишен обем на поръчките на Пентагона.

Според бюджетните документи на Министерството на отбраната на САЩ, CBS съобщава, че максималният производствен капацитет се оценява на 2 330 ракети годишно. Реалният обем на поръчките за американските военни обаче е приблизително 90 ракети годишно. Военноморските сили са поискали само 57 ракети за фискалната 2026 година, съобщава каналът.

Силната зависимост на американските военни от тези ракети в иранския конфликт ще изисква спешни дискусии относно това дали да се преместят ракети „Томахоук“ от други части на света, включително Индо-Тихоокеанския регион, както и създаването на нови сили, според няколко американски служители, съобщава „Вашингтон пост“.

Един служител описа броя на ракетите „Томахоук“, оставащи в Близкия изток, като „тревожно нисък“.