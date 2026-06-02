Жан-Ноел Баро: Военните действия в Ливан и окупацията са неприемливи

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че „нищо не може да оправдае“ продължаващите военни операции и евентуална дългосрочна израелска окупация на територии в Ливан, на фона на подновените сблъсъци между Израел и „Хизбула“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му Ливан не бива да се превръща в „изкупителна жертва“ на трудните преговори между САЩ и Иран. Баро направи изявлението в интервю за „Франс Те Ве“, като уточни, че е провел разговор с американския държавен секретар Марко Рубио.

Френският първи дипломат подчерта, че израелската армия е извършила най-дълбоката си операция на ливанска територия от 2000 г. насам - годината, в която се изтегля след 18-годишно присъствие.

Той изрази надежда, че планираните преговори между Израел и Ливан тази седмица ще се проведат при възможно най-благоприятни условия. Очаква се нов кръг от разговори между двете страни да се състои днес във Вашингтон - четвърти поред от началото на конфликта.

Според Франс прес, т.нар. „ливански фронт“ е част от по-широкото напрежение в региона, след като „Хизбула“ започна действия в отговор на удари по Иран, нанесени от Израел и САЩ. Въпреки обявеното прекратяване на огъня на 17 април, на място сблъсъците продължават почти ежедневно.

Франция подчертава, че бъдещото споразумение за Ливан е ключов елемент в по-широките регионални преговори, свързани с усилията за деескалация в Близкия изток.