Жан-Ноел Баро: Военните действия в Ливан и окупацията са неприемливи

2 Юни, 2026 11:41, обновена 2 Юни, 2026 11:45 463 2

Френският външен министър подчерта, че израелската армия е извършила най-дълбоката си операция на ливанска територия от 2000 г. насам

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че „нищо не може да оправдае“ продължаващите военни операции и евентуална дългосрочна израелска окупация на територии в Ливан, на фона на подновените сблъсъци между Израел и „Хизбула“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му Ливан не бива да се превръща в „изкупителна жертва“ на трудните преговори между САЩ и Иран. Баро направи изявлението в интервю за „Франс Те Ве“, като уточни, че е провел разговор с американския държавен секретар Марко Рубио.

Френският първи дипломат подчерта, че израелската армия е извършила най-дълбоката си операция на ливанска територия от 2000 г. насам - годината, в която се изтегля след 18-годишно присъствие.

Той изрази надежда, че планираните преговори между Израел и Ливан тази седмица ще се проведат при възможно най-благоприятни условия. Очаква се нов кръг от разговори между двете страни да се състои днес във Вашингтон - четвърти поред от началото на конфликта.

Според Франс прес, т.нар. „ливански фронт“ е част от по-широкото напрежение в региона, след като „Хизбула“ започна действия в отговор на удари по Иран, нанесени от Израел и САЩ. Въпреки обявеното прекратяване на огъня на 17 април, на място сблъсъците продължават почти ежедневно.

Франция подчертава, че бъдещото споразумение за Ливан е ключов елемент в по-широките регионални преговори, свързани с усилията за деескалация в Близкия изток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Демократи сър. На Ротшилд

    1 0 Отговор
    Руската е нелагешна и незаконна, а еврейската е ..."неприемлива"

    12:00 02.06.2026

  • 2 Питам

    2 0 Отговор
    А 21 пакета санкции срещу иСРАел от Урсулите КОГА?

    12:11 02.06.2026