Глобяват ВиК дружество за 145% по-висока цена на смяна на пломба на водомер

Комисията за защита на потребителите наложи имуществена санкция в размер на 20 000 евро на ВиК дружество за необосновано увеличение на цената на услугата „смяна на пломба на водомер“.
Проверката на КЗП е извършена след постъпил потребителски сигнал, уточни "Нова телевизия". Установено е, че до 31 декември 2025 г. услугата е струвала 11,00 лв., а от 1 януари 2026 г. цената е увеличена на 13,80 евро. Това представлява поскъпване със 145%.
В хода на проверката дружеството е представило данни за увеличение на разходите за труд и материали, включително за възнаграждения и използвани пломби. След анализ на представената информация, КЗП е приела, че липсват достатъчно доказателства, които реално да обосноват толкова значително поскъпване.
Законът не забранява промяна на цените, когато тя е обоснована с обективни икономически фактори. В периода на въвеждане на еврото обаче, търговците и доставчиците на услуги имат ясно задължение да не допускат необосновано повишаване на цените. Когато се твърди, че дадено поскъпване се дължи на по-високи разходи, това следва да бъде доказано с конкретни доказателства, а не само с общи твърдения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 Шарен, а ти
До коментар #2 от "Ганьо":не плащаш ли или си Мангоджипси?
13:45 02.06.2026
12 Върнете откраднатите пари през зимата!
Как сметката ми в момента е колкото винаги е била, а цяла зима беше 9 пъти по-висока?!?
13:49 02.06.2026
15 Независим
В някои блокове са сложили общи водомери и поради фалшиво /те го наричат прогнозно/отчетени резултати на личните водомери се получава фалшива разликата между общия и сбора от личните водомери във входа на блока.
Тази фалшиво отчетна разлика се заплаща от всички живущи във входа.
ВиК е престъпна организация.
13:59 02.06.2026
