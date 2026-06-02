Новини
България »
София »
Глобяват ВиК дружество за 145% по-висока цена на смяна на пломба на водомер

Глобяват ВиК дружество за 145% по-висока цена на смяна на пломба на водомер

2 Юни, 2026 13:11 1 385 16

  • водомер-
  • такса-
  • мерки-
  • глоба

В хода на проверката дружеството е представило данни за увеличение на разходите за труд и материали, включително за възнаграждения и използвани пломби

Глобяват ВиК дружество за 145% по-висока цена на смяна на пломба на водомер - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите наложи имуществена санкция в размер на 20 000 евро на ВиК дружество за необосновано увеличение на цената на услугата „смяна на пломба на водомер“.

Проверката на КЗП е извършена след постъпил потребителски сигнал, уточни "Нова телевизия". Установено е, че до 31 декември 2025 г. услугата е струвала 11,00 лв., а от 1 януари 2026 г. цената е увеличена на 13,80 евро. Това представлява поскъпване със 145%.

В хода на проверката дружеството е представило данни за увеличение на разходите за труд и материали, включително за възнаграждения и използвани пломби. След анализ на представената информация, КЗП е приела, че липсват достатъчно доказателства, които реално да обосноват толкова значително поскъпване.

Законът не забранява промяна на цените, когато тя е обоснована с обективни икономически фактори. В периода на въвеждане на еврото обаче, търговците и доставчиците на услуги имат ясно задължение да не допускат необосновано повишаване на цените. Когато се твърди, че дадено поскъпване се дължи на по-високи разходи, това следва да бъде доказано с конкретни доказателства, а не само с общи твърдения.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАКА СА СВИКНАЛИ С ЦЕНОРАЗПИСА

    19 0 Отговор
    ОЩЕ ОТ БАБА АЛИНО.

    13:20 02.06.2026

  • 2 Ганьо

    9 1 Отговор
    плаща !

    Коментиран от #11

    13:20 02.06.2026

  • 3 НЯМА ДЪРЖАВА

    18 0 Отговор
    ВИК викат само за пари !!

    13:21 02.06.2026

  • 4 Тома

    23 0 Отговор
    А бе те прибраха милиони те ги глобили 20 бона.Ще падна от смях

    13:22 02.06.2026

  • 5 Водоструйка

    7 0 Отговор
    БДС за цените на стоки и услуги беше отменен в началото на 90-те.

    13:36 02.06.2026

  • 6 БСТ

    6 1 Отговор
    А глоба за Топлофикация София кога ? Без парно и вода пак искат да им плащаш сметка .

    13:38 02.06.2026

  • 7 пери

    16 0 Отговор
    Кое е това ВиК дружество и къде е? Така, без конкретика, това материалче е от типа "една жена каза". Стига сте ги крили.

    13:40 02.06.2026

  • 8 Перо

    10 1 Отговор
    Никъде по света няма такъв узаконен рекет и чисто престъпно деяние, което правят ВиК и Топлофикация! Без проверител и измервателни уреди за много години си пишат измислени сметки, без никакъв контрол! Не знам по света да има “прогнозни сметки” за необитаеми жилища! Това си е чист рекет и безлихвено, дългосрочно кредитиране за което правителството е с широко затворени очи!

    13:41 02.06.2026

  • 9 Изнудвачи

    15 0 Отговор
    Да си плащаш пломбата на водомера е велика глупост. На мен пломба не ми трябва. Ако на ВиК им трябва да си я слагат. Съмнението, че всички граждани са крадци, спокойно може да се разглежда като клевета, а за да ограничаваш действията и да правиш клиентите зависими, от работник на дружеството, е и неуважение. Чакал съм седмица пред мястото, където правят сутрешна оперативка, но докато не си платих, не ми пратиха "майстор".

    13:42 02.06.2026

  • 10 Шарен, а ти

    2 1 Отговор
    не плащаш ли или си Мангоджипси?

    13:44 02.06.2026

  • 11 Шарен, а ти

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганьо":

    не плащаш ли или си Мангоджипси?

    13:45 02.06.2026

  • 12 Върнете откраднатите пари през зимата!

    4 1 Отговор
    А затова, че цяла зима плащахме 800-1800 лв сметки за ТОКА НА УКРАЙНА, кога ще ги глобят?
    Как сметката ми в момента е колкото винаги е била, а цяла зима беше 9 пъти по-висока?!?

    13:49 02.06.2026

  • 13 Гаврош

    7 0 Отговор
    Няма по-голяма мафия от ВИК, освен може би енергодружествата

    13:50 02.06.2026

  • 14 Предложение

    3 0 Отговор
    Глобяват дружеството, все едно че дружеството е наредило тази необоснована цена. Тази необоснована цена е определена и потвърдена от управителя, председателя или президента или каквото и да е името на длъжността, но тя тази длъжност е на човек. ТОЗИ ЧОВЕК КОЙТО Е НАРЕДИЛ ТАЗИ ЦЕНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ САНКЦИОНИРАН. А дружеството, то ще си навакса глобата пак от потребителите.

    13:57 02.06.2026

  • 15 Независим

    3 1 Отговор
    ВиК дружествата са ОПГ която взима пари от абонатите за фалшифо отчетена вода.
    В някои блокове са сложили общи водомери и поради фалшиво /те го наричат прогнозно/отчетени резултати на личните водомери се получава фалшива разликата между общия и сбора от личните водомери във входа на блока.
    Тази фалшиво отчетна разлика се заплаща от всички живущи във входа.
    ВиК е престъпна организация.

    13:59 02.06.2026

  • 16 Абе кви джурналисте сте,бре?

    2 0 Отговор
    Кога ще започнете да публикувате имена?Бетер по бай Тошово време сте!Дори тогава се публикуваха имената на съгрешилите!!!Страх лозе пази...

    14:06 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове