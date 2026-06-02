Иран заплаши, че ще прекрати преговорите със САЩ

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Техеран ще прекрати текущите преговори със САЩ, ако израелските атаки в Ливан продължат, като заяви, че Иран работи активно за постигане на спиране на нападенията, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В разговор с председателя на ливанския парламент Набих Бери вчера вечерта Галибаф каза, че Иран „сериозно работи през последните два дни за прекратяване на израелските атаки“, и предупреди: „Ако тези престъпления продължат, не само ще прекратим процеса на преговори, но и ще се изправим срещу ционисткия режим.“

Изявленията идват на фона на продължаващите спекулации относно състоянието на преговорите между Техеран и Вашингтон. През последните седмици медийни публикации твърдят, че двете страни на няколко пъти са били близо до постигане на първоначално споразумение, насочено към прекратяване на войната и откриване на нов етап от по-широки преговори, но впоследствие напредъкът е бил блокиран.

Галибаф, който оглавява иранската преговорна делегация, подчерта, че всяко споразумение за прекратяване на войната между Иран и САЩ ще включва спиране на атаките на всички фронтове, особено в Ливан.

Той също така похвали „Хизбула“ и движението „Амал“, като заяви, че те защитават както своята родина, така и ислямската общност.

„От тази гледна точка връзката между Иран и Ливан е неразривна и вашият живот и нашият са едно цяло“, каза Галибаф.

Председателят на иранския парламент добави, че Техеран е решен да постигне прекратяване на огъня на територията на целия Ливан, особено в южната част на страната.

От своя страна, Бери благодари на Иран за усилията му да спре това, което той определи като престъпления на Израел, и заяви, че Ливан никога няма да забрави положителната позиция на Иран в този труден период.