Иран заплаши, че ще прекрати преговорите със САЩ

2 Юни, 2026 12:12 1 301 18

Иран заплаши, че ще прекрати преговорите със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Техеран ще прекрати текущите преговори със САЩ, ако израелските атаки в Ливан продължат, като заяви, че Иран работи активно за постигане на спиране на нападенията, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В разговор с председателя на ливанския парламент Набих Бери вчера вечерта Галибаф каза, че Иран „сериозно работи през последните два дни за прекратяване на израелските атаки“, и предупреди: „Ако тези престъпления продължат, не само ще прекратим процеса на преговори, но и ще се изправим срещу ционисткия режим.“

Изявленията идват на фона на продължаващите спекулации относно състоянието на преговорите между Техеран и Вашингтон. През последните седмици медийни публикации твърдят, че двете страни на няколко пъти са били близо до постигане на първоначално споразумение, насочено към прекратяване на войната и откриване на нов етап от по-широки преговори, но впоследствие напредъкът е бил блокиран.

Галибаф, който оглавява иранската преговорна делегация, подчерта, че всяко споразумение за прекратяване на войната между Иран и САЩ ще включва спиране на атаките на всички фронтове, особено в Ливан.

Той също така похвали „Хизбула“ и движението „Амал“, като заяви, че те защитават както своята родина, така и ислямската общност.

„От тази гледна точка връзката между Иран и Ливан е неразривна и вашият живот и нашият са едно цяло“, каза Галибаф.

Председателят на иранския парламент добави, че Техеран е решен да постигне прекратяване на огъня на територията на целия Ливан, особено в южната част на страната.

От своя страна, Бери благодари на Иран за усилията му да спре това, което той определи като престъпления на Израел, и заяви, че Ливан никога няма да забрави положителната позиция на Иран в този труден период.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 7 Отговор
    Тръмп загуби още една война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    12:12 02.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 3 Отговор
    Марче ма, научи разликата между ЗАПЛАХА и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ❗
    Научи и кога е РОДЕН БОТЕВ❗
    Че то ще влезеш в ИСТОРИЯТА на дЖУРНАЛИСТИКАТА и нас ❗

    12:16 02.06.2026

  • 3 Ура,,Ура

    15 5 Отговор
    Не се ли озапти израелския лидер тия мъки с преговорите ще продължат. Тук Тръмп трябва се намеси сериозно, а не да залъгва целия свят, че едва ли не е победител.

    12:18 02.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    17 4 Отговор
    Колко преговори и колко договора на ден се нарушават от евреи и англосаксонци ???????някой може ли да отговори точно и конкретно и колко още ще се говори и пише ,само празни приказки ли че четем ,най големите извергзи са в белия дом и в оная там измислена държава исрахел

    12:21 02.06.2026

  • 5 Нали

    3 3 Отговор
    ги прекратиха вчера ? Днес пак ли ? Тия започнаха да прихващат от палячото с китайската червена шапка.

    12:44 02.06.2026

  • 6 Останалите араби

    10 5 Отговор
    Се скрили като мишлета в дупките си и затова Израел безчинства необузпокояван.

    12:44 02.06.2026

  • 7 Тръмп

    3 4 Отговор
    ще клекне и ще се мъчи да окаже натиск върху Израел да приеме диктата на Иран, Израел ще прати Тръмп да пасе и така Тръмп окончателно ще окепази САЩ в Близкия Изток.

    12:47 02.06.2026

  • 8 Тръмп няма думата

    4 9 Отговор
    Дали и кога Израел ще прекрати огъня срещу Хисбула, зависи от един единствен фактор- представляват ли Хисбула опасност за националната сигурност на Израел и доколко.

    Не зависи от Тръмп!

    Никой не вярваше , че Израел ще окупира отново Южен Ливан- нещо, за което говорехме от месеци.
    Ето, че е факт!
    Хисбула избягаха от там и се укриха в Бейрут, в палестинските предградия.За това Израел бомбардира там и ти само след предупреждение за мирните жители!
    Тръмп няма никаква дума тук!
    Думата имат разузнаването и армията на Израел.

    Коментиран от #10

    12:54 02.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бум бум бум Тел Авив

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп няма думата":

    Еврейско💩,ходи си у исрал-ел

    13:05 02.06.2026

  • 11 Отстрани

    8 2 Отговор
    Той направо ги прекрати, не е заплашвал....заплашва само идиотът Тръмп.
    Иранците не са по празните приказки, те са по действията!

    13:06 02.06.2026

  • 12 Факти

    3 4 Отговор
    Няма такова нещо като "ислямска общност". Там има силно изразен вътрешен расизъм. Арабите считат себе си за най-великите и гледат на всички други с презрение - перси, африканци, афганистанци, пакистанци... Хизбула и Хамас са някакви абсолютни олигофрени, на които им хвърлят пари и оръжие да се самоубиват. Няма да видиш арабин от Арабския полуостров да направи такава просотия. Те си гледат парите и живота и експлоаритат балъците.

    Коментиран от #13

    13:11 02.06.2026

  • 13 Ти да видиш

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Точно обратното, описваш евреите нацисти - убийци на мирни хора и деца и рушащи християнски църкви и джамии!
    Ислямофобията се насажда целенасочено от ционистите и техните тролове!
    Мюсюлманите са добри и честни хора, но ционистите ги радикализират умишлено, за да ги използват.

    Коментиран от #15

    13:27 02.06.2026

  • 14 Юни не е добър месец

    2 1 Отговор
    САЩ се готвят да ги нападнат и само протакат с тези преговори. Иран ще е непредсказуем и може да атакува няколко държави. Нищо добро не ни чака , с войнолюбците Бенямин и Тръмп.

    13:32 02.06.2026

  • 15 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ти да видиш":

    Изобщо нямаш идея какво се случва в ислямския свят. Евреите са най-толерантни от всички в близкия изток. В Израел 20% са от гражданите са мюсюлмани от всякакъв етнически произход и имат всички права. Арабите от арабския полуостров са супер расисти дори и към другите мюсюлмани. Тия далечните от пакистан и бангладеш направо не ги смятат за хора. "Мюсюлманите са добри и честни хора" е забавно изказване, при положение, че Корана насърчава насилието и лъжата. Най-добрите мюсюлмани са тези, които са най-малко мюсюлмани - Балканите, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и светската част на Турция. Те нито се молят по 5 пъти на ден, нито ходят редовно на джамия, нито са изпълнени с омраза. Всички останали са в различна степен болни от лошотия.

    13:40 02.06.2026

  • 16 Готов за бой

    1 2 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #18

    13:45 02.06.2026

  • 17 Възраждане

    0 0 Отговор
    Време е Иран да нанесе съкрушителен удар срещу нацисткия агресор

    14:09 02.06.2026

  • 18 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Готов за бой":

    Няма да стигнеш до Калотина. Още в Надежда братята ро и ще са взели картечницата и ще е предадена за скрап

    14:11 02.06.2026

