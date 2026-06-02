Иран заплаши, че ще прекрати преговорите със САЩ

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Техеран ще прекрати текущите преговори със САЩ, ако израелските атаки в Ливан продължат, като заяви, че Иран работи активно за постигане на спиране на нападенията, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
В разговор с председателя на ливанския парламент Набих Бери вчера вечерта Галибаф каза, че Иран „сериозно работи през последните два дни за прекратяване на израелските атаки“, и предупреди: „Ако тези престъпления продължат, не само ще прекратим процеса на преговори, но и ще се изправим срещу ционисткия режим.“
Изявленията идват на фона на продължаващите спекулации относно състоянието на преговорите между Техеран и Вашингтон. През последните седмици медийни публикации твърдят, че двете страни на няколко пъти са били близо до постигане на първоначално споразумение, насочено към прекратяване на войната и откриване на нов етап от по-широки преговори, но впоследствие напредъкът е бил блокиран.
Галибаф, който оглавява иранската преговорна делегация, подчерта, че всяко споразумение за прекратяване на войната между Иран и САЩ ще включва спиране на атаките на всички фронтове, особено в Ливан.
Той също така похвали „Хизбула“ и движението „Амал“, като заяви, че те защитават както своята родина, така и ислямската общност.
„От тази гледна точка връзката между Иран и Ливан е неразривна и вашият живот и нашият са едно цяло“, каза Галибаф.
Председателят на иранския парламент добави, че Техеран е решен да постигне прекратяване на огъня на територията на целия Ливан, особено в южната част на страната.
От своя страна, Бери благодари на Иран за усилията му да спре това, което той определи като престъпления на Израел, и заяви, че Ливан никога няма да забрави положителната позиция на Иран в този труден период.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:12 02.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Научи и кога е РОДЕН БОТЕВ❗
Че то ще влезеш в ИСТОРИЯТА на дЖУРНАЛИСТИКАТА и нас ❗
12:16 02.06.2026
3 Ура,,Ура
12:18 02.06.2026
4 Kaлпазанин
12:21 02.06.2026
5 Нали
12:44 02.06.2026
6 Останалите араби
12:44 02.06.2026
7 Тръмп
12:47 02.06.2026
8 Тръмп няма думата
Не зависи от Тръмп!
Никой не вярваше , че Израел ще окупира отново Южен Ливан- нещо, за което говорехме от месеци.
Ето, че е факт!
Хисбула избягаха от там и се укриха в Бейрут, в палестинските предградия.За това Израел бомбардира там и ти само след предупреждение за мирните жители!
Тръмп няма никаква дума тук!
Думата имат разузнаването и армията на Израел.
Коментиран от #10
12:54 02.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бум бум бум Тел Авив
До коментар #8 от "Тръмп няма думата":Еврейско💩,ходи си у исрал-ел
13:05 02.06.2026
11 Отстрани
Иранците не са по празните приказки, те са по действията!
13:06 02.06.2026
12 Факти
Коментиран от #13
13:11 02.06.2026
13 Ти да видиш
До коментар #12 от "Факти":Точно обратното, описваш евреите нацисти - убийци на мирни хора и деца и рушащи християнски църкви и джамии!
Ислямофобията се насажда целенасочено от ционистите и техните тролове!
Мюсюлманите са добри и честни хора, но ционистите ги радикализират умишлено, за да ги използват.
Коментиран от #15
13:27 02.06.2026
14 Юни не е добър месец
13:32 02.06.2026
15 Факти
До коментар #13 от "Ти да видиш":Изобщо нямаш идея какво се случва в ислямския свят. Евреите са най-толерантни от всички в близкия изток. В Израел 20% са от гражданите са мюсюлмани от всякакъв етнически произход и имат всички права. Арабите от арабския полуостров са супер расисти дори и към другите мюсюлмани. Тия далечните от пакистан и бангладеш направо не ги смятат за хора. "Мюсюлманите са добри и честни хора" е забавно изказване, при положение, че Корана насърчава насилието и лъжата. Най-добрите мюсюлмани са тези, които са най-малко мюсюлмани - Балканите, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и светската част на Турция. Те нито се молят по 5 пъти на ден, нито ходят редовно на джамия, нито са изпълнени с омраза. Всички останали са в различна степен болни от лошотия.
13:40 02.06.2026
16 Готов за бой
Коментиран от #18
13:45 02.06.2026
17 Възраждане
14:09 02.06.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Готов за бой":Няма да стигнеш до Калотина. Още в Надежда братята ро и ще са взели картечницата и ще е предадена за скрап
14:11 02.06.2026