Зеленски настоява за спешни доставки на ракети „Пейтриът" след масирани руски удари
Зеленски настоява за спешни доставки на ракети „Пейтриът“ след масирани руски удари

2 Юни, 2026 11:22 1 241 57

Украйна съобщава за най-малко 13 загинали и над 100 ранени при нощна вълна от ракетни и дронови атаки, насочени към няколко големи града.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски определи като „абсолютно наложителна“ американската помощ за доставката на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ след поредната вълна от руски въздушни удари, предава Франс прес, цитирана от БТА.

„Мащабна атака и напълно ясно послание от Русия: ако Украйна не е защитена от балистични и други ракетни удари, тези атаки ще продължат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви след атаката, че действията на Москва показват разчитане „единствено на терора“.

„Путин е военнопрестъпник и губещ, който има само една карта - терора. Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети няма да промени това“, се посочва в позицията му, публикувана онлайн.

По данни на украинските власти броят на жертвите от последната масирана атака е достигнал 13 души, след като спасителни екипи са извадили тялото на дете от руините на жилищна сграда в Днепър.

Само в този град загиналите са девет, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

Ранените са 35, а шестима души остават в неизвестност.

Вътрешният министър Игор Клименко допълни, че общият брой на жертвите в страната достига 13, а над 100 души са ранени, като най-тежко засегнати са Киев, Днепър и Харков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    56 2 Отговор
    Кой беше този?

    Коментиран от #21

    11:22 02.06.2026

  • 2 Атина Палада

    7 67 Отговор
    Руснаците са терористи!!!

    Коментиран от #19, #30

    11:23 02.06.2026

  • 3 Тръмп

    47 2 Отговор
    Аз не отговорих на молбата ти..
    Сатанистите от ЕС , ако искат да ти помагат

    11:24 02.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 зИленски

    52 1 Отговор
    ПиЧЕЛИМ НА ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ ,ЗА ТОВА СЕ ГОТВИМ ЗА ПРЕГОВОРИ.
    ЗНАМ...
    СМЕШЕН СЪМ

    11:24 02.06.2026

  • 7 хамсал

    48 1 Отговор
    Видеа показват влизания на ракети и дронове по обекти в Киев, ПВО нямаше! Как са сандърлясали 11 Искандера и няколко стотин дрона..., магия някаква ще да е!

    11:25 02.06.2026

  • 8 Чичо Дончо

    38 1 Отговор
    Да се крие под златното ВеЦе

    11:25 02.06.2026

  • 9 нагледен пример за доставка

    29 1 Отговор
    и нови военни договори за производство на ракетки за пво за 2 милиарда . доларът ще е стабилен спрямо еврото . излиза и проси . порошенковски беше по скромен . не искаше по милиард през ден . как ще закърпи бюджета .

    11:26 02.06.2026

  • 10 Сори

    42 2 Отговор
    Потник авантата свърши

    Сега се отдай на просия

    11:27 02.06.2026

  • 11 3еленая гнъйда

    36 1 Отговор
    просиш ли,просиш,дедо попе...

    11:27 02.06.2026

  • 12 зИленски

    34 1 Отговор
    ДАВАЙТЕ НИ ПВО
    НО ПО-ДОБРЕ НАПРАВО КЕШ
    ДА НЕ ГУБИМ ВРЕМЕ В ПРЕПРОДАЖЖС

    11:28 02.06.2026

  • 13 Гост

    16 1 Отговор
    Ще ще

    11:28 02.06.2026

  • 14 Ура,,Ура

    44 1 Отговор
    Айде бе ненормалник, докога ще се трепете и ще просите все нови и нови помощи и оръжия. Аман вече. Питате ли се как живеят българите при тая инфлация и ниски доходи? Че даже и оня психар зад океана, който изобщо не знае какво прави и какви щети нанася на обикновените хора.

    11:29 02.06.2026

  • 15 Зъл пес

    36 1 Отговор
    Ревльото който напада безпощадно и убива деца неприкъснато аздевателства над целия свят.

    11:29 02.06.2026

  • 16 Да бе ,да ! 🤔

    37 2 Отговор
    Те щото 26 те комплекса Пейтриът досега в ПВОто на украинския режим опазиха нещо , та сега ще плащаме още милиарДи , за ОЩЕ Пейтриъти .

    11:29 02.06.2026

  • 17 2222

    2 43 Отговор
    Украйна никога няма да капитулира! Терорът на Русия само сплотява украинците и ги нахъсва за мъст!

    11:29 02.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кажи честно

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Можеш ли да кажеш защо започна войната?Какви събития я предизвикаха?

    Коментиран от #43

    11:30 02.06.2026

  • 20 Боко

    20 1 Отговор
    “Настоява”
    Ти да видиш🧐🤮👍👌

    11:30 02.06.2026

  • 21 Българин 681

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Онзи, който няма карти в ръцете си.
    А очевидно и ракети.......

    11:31 02.06.2026

  • 22 ами

    26 1 Отговор
    ха ха ха - като губи русия хайде побеждавайте вече и да се приключва с тази война

    11:31 02.06.2026

  • 23 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    30 3 Отговор
    Българските алкохолизирани клинични русофоби да ходят в Кииф и да правят жив щит пред резиденцията на Зеленски.
    Ракети нема.

    11:32 02.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Точен

    32 3 Отговор
    Градът се нарича Днепропетровск, а не Днепър. Основан е от руския император Петър Първи в началото на 18 век, а не от евреина Зеленски...

    11:33 02.06.2026

  • 26 Сигурно е призовал

    17 2 Отговор
    и за по масирано строителство във България за да има къде да набутват и перат парите то гора от София до Черни връх колкото щеш скоро и езика ни ще е укрорускиеврейски.

    11:37 02.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 зеленчук

    17 2 Отговор
    кво настояване бе , тръшкай се , реви , проси -ти ги умееш тези работи !

    11:38 02.06.2026

  • 29 Хахахахаха

    23 1 Отговор
    Абе някой да ми обясни как губиш война, при положение че им взимаш територия хахахаха, руснаците са на 10 км от финалната битка в Донбас, руснаците навлизат по навътре в Харковска и Сумска област, аз някак си не мога да разбера - за да губиш война не трябва ли да те прогонват от завзета та територия??? Някой ще ми обясни ли??

    11:38 02.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 така интелеска пуска написаното

    10 2 Отговор
    Я по кротко ,че еУрУфАЙшисткия режем несмоква да ви крие недоволството и истината.Важно е изписване с грешки за да може посланието да достига до останалите неизтрито.А хората разбират смисъла.

    11:39 02.06.2026

  • 32 Руснаци

    19 3 Отговор
    Зеления хахахха, нали бяхте много силни в създаването на дронове, ракети, май създавате само чували за вашите хора, колко милиона станаха загубите на укрите, някой ще напише ли статия за това

    Коментиран от #33

    11:40 02.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хем Москва губи

    14 1 Отговор
    Хем този мерзавец реве за ракети. Пари им давайте, по възможност неброени.

    11:48 02.06.2026

  • 35 Хахахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Монголи":

    Хахахаха, продължавай да си го пишеш хахахаха, дори укрите които пишат не ти вярват, колко в тъжно едно и също да повтаряш без факти хахахаха

    11:49 02.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кольо

    12 1 Отговор
    Смръдливият пор нали все побеждаваше, каква е тази постоянна просия и рев за още джапане, нали сте най-силната армия в Европа.

    11:50 02.06.2026

  • 38 виктория

    10 1 Отговор
    зеления ревлю пак циври!!!

    11:50 02.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Котка

    7 0 Отговор
    Зеленски чака от умрял писмо, както казва една бг поговорка.

    11:53 02.06.2026

  • 42 Фактура

    5 0 Отговор
    Махай се бе

    11:55 02.06.2026

  • 43 Ъхъ ъхъ

    1 9 Отговор

    До коментар #19 от "Кажи честно":

    Миналият ден Пиздюхин го каза. "Нападнахме Украйна, защото искаше да се присъедини към Европейския съюз". Това го каза, заплашвайки Армения че я чака същата участ. Та за какво започна войната? Какво беше почнал да казваш?

    11:56 02.06.2026

  • 44 Даааааааа

    12 1 Отговор
    Какви ракети бе куче! Пълна капитулация.

    Коментиран от #53

    11:57 02.06.2026

  • 45 хахахах

    9 0 Отговор
    Аз настоявам за оставката на Зеленски

    11:57 02.06.2026

  • 46 Руските нацики са яко отчаяни

    2 10 Отговор
    Когато те бухат на фронта като шкембе у дувар, единственото, което ти остава е да извършваш тероризъм.

    11:58 02.06.2026

  • 47 Феникс

    8 1 Отговор
    Този наркоман настоява милият, не знам дали обещанието за нелеиквидирането му е още на масата! :)

    12:00 02.06.2026

  • 48 Гориил

    12 2 Отговор
    Броят на руските балистични ракети, атакуващи Украйна през нощта, достигна тридесет за първи път.Това са абсолютно най-новите видове и класове ракети, срещу които остарялата система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ е безсилна.

    12:03 02.06.2026

  • 49 Оня

    6 2 Отговор
    Ко не!?!?! Не мое да бъде най яката армия се моли! Нали бехте защитниците на еуропата! Ко става у Константиновка как е месомелачката? А сега сериозно сигурен съм че няма да кажат колко точно натовци са опукани при ударите но скоро ще излезе информация!!! В момента се говори за доста над хиляда ! Урките естествено не ги броят!

    12:06 02.06.2026

  • 50 Механик

    7 2 Отговор
    Абе, какво НАСТОЯВА тоя? Нали му дадоха 90 милиарда?! Да си купи ракети, кво реве пак?!
    Тоя се взе за Император на Галактиката, май?!
    И за кво са му тия ракети, като РУсия свърши нейните още 23-та година, а дроновете и са ИРАНСКИ. Пък Тръмп "унищожи иранската нация" и вече няма дронове за Русия?

    12:07 02.06.2026

  • 51 Емил

    4 0 Отговор
    Този освен да иска друго знае ли?!
    Нагъл та нагъл той ни пазел от Русия, колкото рекерьорите пазеха рекетираните!!!

    12:10 02.06.2026

  • 52 хихи

    3 0 Отговор
    да и Тръмп му ги обеща... ама ....
    друг път

    12:11 02.06.2026

  • 53 Уилям Херингтън герой СВО

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Даааааааа":

    Надявай се Калинке! Надежди говежди!

    12:12 02.06.2026

  • 54 Баба Яга

    3 1 Отговор
    Наглият дрогиран просяк омръзна безкрайно. Путин какво чака и не заповяда да го прикончат!???

    Коментиран от #55, #56

    12:15 02.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Град Козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Баба Яга":

    Твоят Трупин може само да прави тероризъм. Затова присъдата му е прочетена.

    12:22 02.06.2026

  • 57 Комундел Комунделов

    0 0 Отговор
    Гори най-голямата рафинерия в руския Краснодарски край, поразена е от дронове

    12:33 02.06.2026

