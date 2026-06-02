Зеленски настоява за спешни доставки на ракети „Пейтриът“ след масирани руски удари

Украинският президент Володимир Зеленски определи като „абсолютно наложителна“ американската помощ за доставката на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ след поредната вълна от руски въздушни удари, предава Франс прес, цитирана от БТА.
„Мащабна атака и напълно ясно послание от Русия: ако Украйна не е защитена от балистични и други ракетни удари, тези атаки ще продължат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.
Украинският външен министър Андрий Сибига заяви след атаката, че действията на Москва показват разчитане „единствено на терора“.
„Путин е военнопрестъпник и губещ, който има само една карта - терора. Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети няма да промени това“, се посочва в позицията му, публикувана онлайн.
По данни на украинските власти броят на жертвите от последната масирана атака е достигнал 13 души, след като спасителни екипи са извадили тялото на дете от руините на жилищна сграда в Днепър.
Само в този град загиналите са девет, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.
Ранените са 35, а шестима души остават в неизвестност.
Вътрешният министър Игор Клименко допълни, че общият брой на жертвите в страната достига 13, а над 100 души са ранени, като най-тежко засегнати са Киев, Днепър и Харков.
19 Кажи честно
До коментар #2 от "Атина Палада":Можеш ли да кажеш защо започна войната?Какви събития я предизвикаха?
21 Българин 681
До коментар #1 от "Тръмп":Онзи, който няма карти в ръцете си.
А очевидно и ракети.......
11:31 02.06.2026
23 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Ракети нема.
11:32 02.06.2026
43 Ъхъ ъхъ
До коментар #19 от "Кажи честно":Миналият ден Пиздюхин го каза. "Нападнахме Украйна, защото искаше да се присъедини към Европейския съюз". Това го каза, заплашвайки Армения че я чака същата участ. Та за какво започна войната? Какво беше почнал да казваш?
11:56 02.06.2026
50 Механик
Тоя се взе за Император на Галактиката, май?!
И за кво са му тия ракети, като РУсия свърши нейните още 23-та година, а дроновете и са ИРАНСКИ. Пък Тръмп "унищожи иранската нация" и вече няма дронове за Русия?
12:07 02.06.2026
51 Емил
Нагъл та нагъл той ни пазел от Русия, колкото рекерьорите пазеха рекетираните!!!
12:10 02.06.2026
53 Уилям Херингтън герой СВО
До коментар #44 от "Даааааааа":Надявай се Калинке! Надежди говежди!
12:12 02.06.2026
56 Град Козлодуй
До коментар #54 от "Баба Яга":Твоят Трупин може само да прави тероризъм. Затова присъдата му е прочетена.
12:22 02.06.2026
