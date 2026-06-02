Зеленски настоява за спешни доставки на ракети „Пейтриът“ след масирани руски удари

Украинският президент Володимир Зеленски определи като „абсолютно наложителна“ американската помощ за доставката на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ след поредната вълна от руски въздушни удари, предава Франс прес, цитирана от БТА.

„Мащабна атака и напълно ясно послание от Русия: ако Украйна не е защитена от балистични и други ракетни удари, тези атаки ще продължат“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви след атаката, че действията на Москва показват разчитане „единствено на терора“.

„Путин е военнопрестъпник и губещ, който има само една карта - терора. Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети няма да промени това“, се посочва в позицията му, публикувана онлайн.

По данни на украинските власти броят на жертвите от последната масирана атака е достигнал 13 души, след като спасителни екипи са извадили тялото на дете от руините на жилищна сграда в Днепър.

Само в този град загиналите са девет, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

Ранените са 35, а шестима души остават в неизвестност.

Вътрешният министър Игор Клименко допълни, че общият брой на жертвите в страната достига 13, а над 100 души са ранени, като най-тежко засегнати са Киев, Днепър и Харков.