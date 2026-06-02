Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Северна Македония »
Северна Македония: София е много конкретна в исканията си за национални отстъпки

Северна Македония: София е много конкретна в исканията си за национални отстъпки

2 Юни, 2026 11:32 1 234 14

  • северна македония-
  • тимчо муцунски-
  • ес-
  • българия

България има очаквания към нас като държава, които са свързани с въпроси на идентичността, заяви дипломатът

Северна Македония: София е много конкретна в исканията си за национални отстъпки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Начинът, по който сегашното българско правителство, още в началото на мандата си, „се позиционира” спрямо Северна Македония не е оптимистичен, смята министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, според когото е „кристално ясно, че конституционни промени (за вписването на българите в конституцията на страната) не са единственото искане на България”, предаде БТА.

„Има много елементи, които те (българското правителство) виждат като важна част от нашия процес на европейска интеграция, за които ние смятаме, че не е необходимо да се обсъждат в това време, в което живеем. България има очаквания към нас като държава, които са свързани с въпроси на идентичността като език, история и култура. Да, българската страна, за разлика от всички останали държави членки и всички европейски институции, смята, че споразумението (преговорната рамка) от 2022 г. е много повече от конституционни промени и това е реалността, пред която сме изправени и за която трябва да намерим решение”, заяви Муцунски в интервю за ТВ Сител.

Според него фокусът на разговорите с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който днес пристига в Скопие в рамките на обиколката си в държавите от Западните Балкани, ще бъде програмата за реформи и процесът на европейска интеграция, както и възможностите „за преодоляване на пречките, които възпрепятстват напредъка на (Северна) Македония към ЕС”. Муцунски уточни, че правителството на страната не е готово да обсъжда „нито един въпрос, свързан с идентичност, език, култура и история”.

В отговор на въпрос кой плаща цената на забавянето на преговорите на страната Муцунски заяви, че тя се плаща не само от държавата, но и от целия регион „и от целия ЕС, който губи доверието в себе си, като позволява двустранните въпроси да възпрепятстват европейския напредък и обещанията и гаранциите, които са дадени на страната и на региона като цяло”.

„Факт е, че трябва да намерим решение, няма дилема за това. Но ако това решение означава само начало (на преговорите за присъединяване към ЕС) без сигурност за края и знаейки, че междувременно София е много конкретна в исканията си за национални отстъпки (спрямо Северна Македония), тогава няма смисъл да се тръгва по път, който е несигурен, където цената ще бъдат нови национални отстъпки без никакви гаранции”, заяви Муцунски.

На въпрос дали гражданите трябва да бъдат питани на референдум какво мислят за промяна на конституцията на страната Муцунски заяви, че „референдумът в този момент нито има смисъл, нито може да означава нещо конкретно, нито да осигури някакъв пробив в ситуацията”.

„Това служи само като вътрешнополитически инструмент на основната опозиционна партия (СДСМ), която, ако следите пресконференциите им, дори не знае кога са крайните срокове за изпълнение на реформите... А същността е, че всички анкети ни показват абсолютно недвусмислено, че гражданите подкрепят европейския път. Но в същото време, че не трябва да продължаваме пътя на отстъпките подред, без ясни сигнали, че това е краят... Една от институциите, която може чрез своите заключения да предостави гаранции, че няма да има допълнителни искания към страната ни, свързани с история, идентичност, език и култура, е Европейският съвет като основна институция, която взема решения от името на държавите членки. Не бива обаче да се пренебрегва очакването ни съседна България да прояви минимум добросъвестност към нас и да поеме задълженията си в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека”, заяви Муцунски.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    17 1 Отговор
    На крива ракета космоса и пречи...

    Коментиран от #11

    11:35 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    7 0 Отговор
    Тимчо ще го женим за Велислава.

    11:36 02.06.2026

  • 4 Бонев

    16 2 Отговор
    Щом реват значи поне в това направление се движим в правилна посока.

    11:37 02.06.2026

  • 5 Да те

    8 0 Отговор
    Тимнат у муцунката маке

    11:44 02.06.2026

  • 6 Перо

    10 1 Отговор
    Дядо му на тоя “македонист” е бивш български войник в щаба на 14-ти артилерийски полк в Скопие 1942-44 г. и е взел участие във войната. Рожденото му име е Ефтим Григоров Муцунов и е записан с всичките му данни в Централния военен архив във В. Търново! Баща му е американист и от УДБ с “дипломатически” длъжности в САЩ, той му движи нещата в сянка! Хората си знаят историята по пряка родствена линия и управниците от ВМРО ДПМНЕ /отрочета на УДБаши, АСНОМ-ци и титовци/, не смеят да проведат референдум за вписването на българите и стартиране на преговорите с ЕС, защото шубето е голям страх! Какви гаранции могат да се дават на хора за които не може да се има никакво доверие и няма да изпълнят никакви изисквания! Освен това подписаните договора и протоколите са пределно ясни за изпълнение! Наказват за всичко населението, което сега започна да виси по 5 ч. на гръцката граница за отиване на “одмор”!

    11:48 02.06.2026

  • 7 Меко

    4 1 Отговор
    Бебето клоун пак реве и се оплита в супер глупостите на сръбските си господари.Лошото е ,че не вижда той самия светлина на повърхността ЛОША РАБОТА ТЪМНА ИНДИЯ.

    11:52 02.06.2026

  • 8 Тимчо

    4 0 Отговор
    Като не сте готови да преговаряте, стойте си там където сте в Сърбски свят, там на вас робите на сърбите ви харесва. В европейския съюз се влиза само ако си в съюз с другите, а не с анти политика срещу бъдещ съюзник, каписче ?

    11:57 02.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ще има и още

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Мноооого обичат да ни анализират. Какво очакваме от тях, какви нови и нови условия сме щели да поставяме - имам чувството че ако не сме наясно с тези условия, те сами ще ни ги напишат и ще ни ги дадат да ги поставим.
    А всъщност, както и си написал - ракетата е крива. Крива, чвореста и яко проядена от сърбояд....

    11:59 02.06.2026

  • 12 Няма не искам, няма недей...

    2 0 Отговор
    България от всички посоки е заобиколена с измислени държави, образувани на територии предимно заселени с население с българско самосъзнание. Под руски натиск първи се отделят от българския етнос сърбите, после със съдействие и финансиране от Европа и Русия за пръв път в историята се появява държава Гърция, след нея пак Европа създава измислената Румъния, а за останалата под турска окупация и до днес източна Тракия е излишно да се коментира. С течение на времето, чуждата пропаганда и упражненото насилие не само се заличава паметта на съседите българи, а и всички постепенно биват настройвани срещу България. За някои това е отнело векове, но в последните години в това се влагат толкова много усилия и средства, че за по малко от половин век македонските българи забравиха произхода си.

    12:01 02.06.2026

  • 13 Диана

    0 0 Отговор
    Това, което може да се иска от Скопие днес е да потвърдят на дело, че са готови да приемат демокрацията като своя политика и според мен, вписването на българите в конституцията им е една добра крачка в тази посока...Ние не можем да искаме някой да ни увжава, но и този някой не може да иска ние да го уважаваме - лъжите на македонците за нещо толкова очевадно като историята не са добър трамплин за формиране на коректни взаимоотношения с нас и разбира се, че ние желаем нещата да се променят в положителна посока тук, но това касае само нашите взаимоотношения, не и тяхната кандидатура в ЕС...погледнато реално, нас такова изискване не ни устройва, защото не води към решение на проблемите ни със Скопие -истината е, че всички македонци там са българи, а всички други са етноси там, привнесени с управлението на сърбите към основното население българи, но в случая явно нашето правителство не се интересува от истината, но иска да се увери, че в ЕС СРМакедония ще влезе като страна, отворена за Демокрацията. Такива изстъпления като умраза, лъжи и манипулации на Скопското управление към България и българите не са признак на демократично отношение към Истината и Света около нас, а мисля че ЕС има достатъчно проблеми, за да допуснем вкарването на нови такива с мръсотиите на Скопие по толкова основни въпроси като самоопределението и Истината - ако те лъжат и манипулират за толкова очевадни неща, какво ли може да се очаква от тях?!...Те може да си лъжат и манипулират вс

    12:09 02.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания