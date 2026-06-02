Военните действия в Близкия изток ескалираха, мирните преговори са пред провал

Ескалацията на военните действия на Израел срещу Ливан и заплахата от блокиране на мирните преговори между Иран и САЩ са във фокуса на вниманието на световния печат, пише БТА.
САЩ
Ескалиращото насилие в Близкия изток заплашва да провали изпадналите в застой мирни преговори между Иран и Съединените щати, докато преговарящите се борят да удължат нестабилното примирие и да сложат край на войната, посочва в. "Вашингтон Пост".
Иран преустанови преговорите със САЩ в понеделник, след като Израел засили атаките си в Ливан, според информация на държавните медии и пожелал анонимност ирански представител, посочва вестникът.
В същото време президентът Доналд Тръмп настоява, че преговорите продължават. "Разговорите продължават с бързи темпове с Ислямска република Иран", написа Тръмп в социалните мрежи.
Противоречивите новини от Близкия изток не спират: Според Тръмп "Хизбула" и Израел са обещали да се въздържат от разширени военни операции. Президентът на САЩ заяви, че е разговарял по телефона с Нетаняху и с "Хизбула". ""Хизбула" се съгласи, че всякаква стрелба ще спре - че Израел няма да ги атакува и те няма да атакуват Израел", написа Тръмп в социалните мрежи .
Извършеното през уикенда нахлуване на израелските войски в Ливан, най-дълбокото от десетилетия, усложнява мирните преговори между Иран и САЩ, тъй като Техеран настоява, че прекратяването на военните действия в Ливан е включено в обявеното през април примирие.
Вестник "Ню Йорк Таймс" също обръща внимание на противоречието между оптимизма, изразен от Тръмп, според когото Израел и "Хизбула" са се споразумели да прекратят атаките си един срещу друг, а ливанското правителство заяви, че се оформя ново прекратяване на огъня между враговете.
По-късно обаче премиерът на Израел Бенямин Нетаняху публикува изявление, в което не се споменава за ново прекратяване на огъня. Но изглежда Нетаняху се е отказал от непосредствената заплаха за удар по южните покрайнини на Бейрут, бастион на съюзника на Иран "Хизбула", посочва вестникът.
"Ню Йорк Таймс" отбелязва, че на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник дипломатите - с изключение на САЩ - бяха почти единодушни в призива си Израел да изтегли силите си от Южен Ливан и да се въздържи от заплаха от ескалиращи атаки срещу страната.
Срещата, поискана от Франция, се проведе в ден на смут в Ливан, с десетки хиляди хора, напуснали домовете си, препълнени укрития и чувство на паника, защото Израел заплаши с непосредствена атака срещу южните предградия на Бейрут, столицата на Ливан, посочва вестникът.
Видният ливански политик Набих бери, с когото "Ню Йорк Таймс" направи интервю, заяви, че "Хизбула" е отворена за ново "истинско прекратяване на огъня" и предположи, че само Тръмп може да окаже натиск върху Израел да се придържа към такова.
Президентът Тръмп разкритикува израелския премиер Бенямин Нетаняху заради ескалацията на напрежението в Ливан в телефонен разговор, изпълнен с ругатни, съобщи "Аксиос", позовавайки се на двама американски служители и трети източник, запознат с разговора.
По време на разговора Тръмп нарекъл Нетаняху "луд" и го обвинил в неблагодарност. "Ти си луд. Щеше да си в затвора, ако не бях аз. Спасявам те. Всички те мразят сега. Всички мразят Израел заради това," цитира "Аксиос" думите на Тръмп.
Изданието цитира друг американски служител, според когото Тръмп е обезпокоен от факта, че Израел е убил толкова много цивилни в Ливан, и възразява срещу това, че израелците събарят сгради, за да елиминират дори един командир на "Хизбула".
Израел
В редакционен коментар вестник "Джерузалем пост" посочва, че "принуждаването на израелската армия да напусне Ливан е предателство към гражданите на Израел ". "Историята многократно показва, че всяка пауза, която Израел прави с надеждата да успокои Ливан, се използва от "Хизбула" за прегрупиране, превъоръжаване и подобряване на способността си да атакува израелски цивилни", посочва вестникът. Според "Джерузалем пост" "Израел, суверенна държава под постоянен обстрел с ракети и дронове, се е оказала в унизителното положение да търси одобрението на САЩ, за да защитава собствените си граждани на север".
"Като третира Бейрут като забранена зона, за да спаси провалящия се дипломатически процес, международната общност даде на "Хизбула" безопасно убежище, от което може да продължи да прогонва жителите на Северен Израел от домовете им", коментира вестникът. Категоричното заключение на "Джерузалем пост" е , че "Израел не може да поддържа примирие с организация, чиято цел остава унищожението на израелската държава".
"Израел тудей" пък обръща внимание на друг детайл: " Докато Западът говори за деескалация, Техеран методично въоръжава своите пълномощници в Йемен, като по този начин гарантира, че Червено море остава театър на продължаваща агресия".
Великобритания
"Таймс" отбелязва оптимизма на американския президент относно преговорите с Иран, изразен в негова публикация в "Трут соушъл" вчера, в която се подиграва с критиците си, без да говори за продължаващите военни сблъсъци.
"Иран наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за САЩ и за тези, които са с нас", написа той. "Просто седнете удобно и се отпуснете, накрая всичко ще се оправи – винаги се получава!"
Според "Гардиън" Доналд Тръмп заяви, че "Хизбула" и Израел са се споразумели за деескалация на напрежението и за намаляване на военните действия, като по този начин изглежда е бил предотвратен израелски удар по Бейрут и евентуален провал на преговорите за примирие с Иран.
Американският президент заяви в публикация в социалните медии, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху и с представители на "Хизбула" и че и двете страни са се съгласили, че "всички стрелби ще бъдат прекратени".
"Няма да има войски, които да отиват в Бейрут, а всички войски, които са на път, вече са били върнати. По същия начин, чрез високопоставени представители, проведох много добър разговор с "Хизбула" и те се съгласиха, че всички стрелби ще бъдат прекратени", цитира вестникът публикуваното от Тръмп.
Според изявление на ливанското президентство, съгласно предложеното споразумение Израел няма да нанася удари по южните предградия на Бейрут, ако "Хизбула" не предприеме атаки срещу Израел. Въпреки това, след съобщението на Тръмп, беше съобщено за атаки и от двете страни, а както израелски представители, така и "Хизбула" направиха изявления, които хвърлят съмнение върху трайността на споразумението, посочва "Гардзиън".
Според в. "Индипендънт" има опасения, "че Израел всъщност се опитва да разшири границите си трайно чрез окупацията си с наземни сили на юг в Газа, присъствието на израелски войски в Сирия, а сега и чрез настъплението си на север, дълбоко в ливанска територия".
Ливанският министър-председател обвини Израел, че прилага тактика на "изпепелената земя" и налага колективно наказание на ливанския народ. Израелският министър на отбраната от своя страна заяви, че няма да спрат, докато не смажат "Хизбула", отбелязва "Индипендънт".
3 Пълни измислици.
Никой не може да говори така на израелския премиер, който и да е той.
Дали и кога Израел ще прекрати огъня срещу Хисбула, зависи от един единствен фактор- представляват ли Хисбула опасност за националната сигурност на Израел и доколко.
Не зависи от Тръмп!
Никой не вярваше , че Изрел ще окупира отново Южен Ливан- нещо, за което говорехме от месеци.
Ето, че е факт!
Хисбула избягаха от там и се укриха в Бейрут, в палестинските предградия.За това Израел бомбардира там и ти само след предупреждение за мирните жители!
Тръмп няма никаква дума тук!
Думата имат разузнаването и армията на Израел.
До коментар #2 от "ЕВРЕИТЕ НЕ ИСКАТ":Иран винаги е бил и си остава най-големия съюзник и приятел на Израел в Близкия изток.
До коментар #3 от "Пълни измислици.":Ти да не си бил там по време на разговора ?
До коментар #6 от "Факт":Укрите спят и живеят в метрото на палатки !
10 Всеки, който познаа историята
Дали ще е атентат, дали ще изстрелят ракети по Израел или ше нападнат някое израелско селище- резултатът е край на преговорите.
Навремето Бил Клинтън беше договорил 90 % от Западния бряг + Газа за Палестинска автономия, оставаше само да сложат подписите и ООП провали преговорите.
Така е и сега. Хисбула обстрелва Северен Израел и преговорите САЩ - Иран умряха.
10:46 02.06.2026
До коментар #8 от "е да ама":живее в бункер от 20 години, ама не му придиряме!
14 Ами всъщност
До коментар #3 от "Пълни измислици.":Тръмп може и явно го прави. Безспорен факт е, че без огромната американска подкрепа през годините израел отдавна нямаше да го има на картата. Всички мечти на евреите за велик израел ще се срутят веднага щом помощта от обора спре, а този момент е близо. Лошото е, че самите араби не са единни, ако бяха обединени и по-смели евреите и кравите нямаше да си позволяват такива неща в близкия Изток.
Коментиран от #19
10:55 02.06.2026
16 верно бе
До коментар #9 от "Важното е, че изгониха путин":И сега Сирийците цъфнаха и вързаха .
От светска държава , станаха шириат .
Също като в Афганистан след американците .
11:11 02.06.2026
19 Всъщност си невежа по въпроса.
До коментар #14 от "Ами всъщност":Базова годишна помощ:
Съгласно действащия 10-годишен Меморандум за разбирателство (2019–2028 г.), Израел получава фиксирана военна помощ от 3,8 милиарда долара годишно.БВП на Израел: Номиналният БВП на страната възлиза на приблизително 542 милиарда долара за 2024 г. и около 610 милиарда долара за 2025 г.Процентно съотношение: Базовите 3,8 милиарда долара представляват малко под 0,7% от БВП на страната за 2024 г. и около 0,62% от прогнозирания БВП за 2025 г.
Извънредна помощ по време на война (2023–2025 г.)
След началото на мащабните военни действия в края на 2023 г., САЩ рязко увеличиха финансирането чрез допълнителни пакети за отбрана и презареждане на системи като „Железен купол“:
Реално изплатена помощ: За периода от октомври 2023 г. до септември 2025 г. САЩ са предоставили общо 21,7 милиарда долара под формата на военна помощ. Това прави средно по около 10,8 милиарда долара на година за този извънреден двугодишен период.
Военен процент от БВП: При тези нива на финансиране, помощта от САЩ се равнява на близо 1,8% до 2% от годишния БВП на Израел по време на активната фаза на конфликта.
11:42 02.06.2026
20 С прости думи
В мирно време финансовата помощ на САЩ за Израел е 0,6- 0,7 % от БВП на Израел
Във военно време е 1,8- 2 % от БВП.
Намеренията на израелското правителство е постепенно Израел да стане напълно независим от САЩ както финансово, така и технологично.
11:45 02.06.2026
До коментар #9 от "Важното е, че изгониха путин":Толкова го изгониха, че главореза им президент лично ходи на килимчето при Путин да го моли да го пази, че много лошо бяха взели да му съкращават главорезите. Базите на Pycия си стоят и никой не смее да ги пипа.
Откъде ви вземат такива с изкуствен интелект просто е загадка.
До коментар #7 от "здравей бай Паси":Светил им е най-вероятно.
