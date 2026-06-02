Бачорски разкри в ефир как с жена му са били на косъм от развод (ВИДЕО)

2 Юни, 2026 12:58 926 15

Бизнесменът прояви уязвимост в новите епизоди на шоуто "SOS Разтребители"

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неочаквано личен момент беляза новия епизод на популярното шоу "SOS Разтребители". Докато помагаше на Димитър да възроди вилата на покойния му дядо край пернишкото село Расник, водещият Даниел Бачорски разкри една от най-трудните истории от личния си живот.

Историята започна, когато Димитър разказа, че преди години е присъствал на конференцията "България те иска" във Виена, където е слушал вдъхновяваща реч на Бачорски, пише Шоу Блиц.

„Ти каза много силни неща, които ми повлияха на следващи решения в моя живот“, призна младият мъж.

Думите му върнаха Даниел Бачорски към болезнен спомен.

„Ще ти кажа, че беше много труден момент в живота това нещо. Дойдох там и бях със съпругата ми. Имахме много труден момент тогава и бяхме пред раздяла. Не се притеснявам да го кажа, защото това са неща от живота и се случват“, сподели водещият.

Бачорски поясни, че именно по време на конференцията е говорил за грешките и уроците, които човек извлича от тях: „Допускал съм много грешки. Това беше мигът, в който осъзнавах, че има възможност с нея да се разделя. Темата беше много хубава – грешките са нещо велико и аз го обожавам! Защото благодарение на тях се учим“, добави водещият.

Димитър пък сподели, че е чувал подобни житейски уроци и от своя дядо, чийто дом се опитва да възроди с помощта на екипа на шоуто.

Днес Даниел Бачорски и съпругата му Атанасия са загърбили тежкия период и са останали заедно въпреки риска от раздяла.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    14 1 Отговор
    Е,и какво от това? Разводът вече ще се нарича бачорски,ли?!

    13:01 02.06.2026

  • 2 Сила

    20 1 Отговор
    Стига с тоя боклучив помак !!!! Стига !!!
    Егати и" героите на новото време " ни натрапвате ....

    Коментиран от #9

    13:01 02.06.2026

  • 3 До тия

    19 1 Отговор
    чистачи ли опряха да ги споменават из медиите ?

    13:04 02.06.2026

  • 4 От много

    11 0 Отговор
    време чаках тази инфирмация!!!

    13:05 02.06.2026

  • 5 ИВАН

    9 1 Отговор
    Безинтересен и противен, но точно такива постоянно ни натрапват с някаква цел.

    13:22 02.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Карма

    3 0 Отговор
    Идва и връчва сметките на всеки, според заслуженото
    Толкова - за бичорски и жена му спаска, или както се е нарекла днес.

    13:36 02.06.2026

  • 8 Занимания без граници

    3 1 Отговор
    Този защо държи да го дават по телевизора, защото за чистач не минава.

    13:38 02.06.2026

  • 9 хмммм

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Toой не е помак, а българин!

    Коментиран от #11

    13:39 02.06.2026

  • 10 Любов на разпродажба

    4 0 Отговор
    Те никога не са били заедно, но е важно полиестерните инста снимки, които иначе показват всичко. И сълзите, и дистанцията, и различията.

    13:39 02.06.2026

  • 11 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "хмммм":

    Жена му е помакиня, от смолянските села.

    13:40 02.06.2026

  • 12 Рахман

    2 0 Отговор
    Отанали заедно кото жена му обича парите му.

    13:49 02.06.2026

  • 13 Бачорски само се излага

    3 0 Отговор
    Как ще те остави
    Къде ще намери друг да я храни
    Споко
    Тя ще се спортни
    И рога ще ти осигури

    13:50 02.06.2026

  • 14 Питам, бе

    3 0 Отговор
    И на кой му пука за личния живот на този индивид или за неговото... - "шоу"???

    14:10 02.06.2026

  • 15 аБе,

    1 0 Отговор
    Сегашната му съпруга Атанаска му беше любовница докато бременната му жена с първото му дете Емели го чакаше у дома а той се свираше по хотелите и я лъжеше че работи.Атанаска качва снимка от неговата кола и тя до нея в социалните мрежи за да разбере жена му която току що е родила и отвратена напуска семейното ложе.Атанаска веднага се настанява в него и забременява с второто му дете.Та толкова за това отвратително чалгарско семейство.Всички там са от един дол дренки-бели цигани.

    14:13 02.06.2026