Бачорски разкри в ефир как с жена му са били на косъм от развод (ВИДЕО)

Неочаквано личен момент беляза новия епизод на популярното шоу "SOS Разтребители". Докато помагаше на Димитър да възроди вилата на покойния му дядо край пернишкото село Расник, водещият Даниел Бачорски разкри една от най-трудните истории от личния си живот.

Историята започна, когато Димитър разказа, че преди години е присъствал на конференцията "България те иска" във Виена, където е слушал вдъхновяваща реч на Бачорски, пише Шоу Блиц.

„Ти каза много силни неща, които ми повлияха на следващи решения в моя живот“, призна младият мъж.

Думите му върнаха Даниел Бачорски към болезнен спомен.

„Ще ти кажа, че беше много труден момент в живота това нещо. Дойдох там и бях със съпругата ми. Имахме много труден момент тогава и бяхме пред раздяла. Не се притеснявам да го кажа, защото това са неща от живота и се случват“, сподели водещият.

Бачорски поясни, че именно по време на конференцията е говорил за грешките и уроците, които човек извлича от тях: „Допускал съм много грешки. Това беше мигът, в който осъзнавах, че има възможност с нея да се разделя. Темата беше много хубава – грешките са нещо велико и аз го обожавам! Защото благодарение на тях се учим“, добави водещият.

Димитър пък сподели, че е чувал подобни житейски уроци и от своя дядо, чийто дом се опитва да възроди с помощта на екипа на шоуто.

Днес Даниел Бачорски и съпругата му Атанасия са загърбили тежкия период и са останали заедно въпреки риска от раздяла.