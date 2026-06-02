Бачорски разкри в ефир как с жена му са били на косъм от развод (ВИДЕО)

Неочаквано личен момент беляза новия епизод на популярното шоу "SOS Разтребители". Докато помагаше на Димитър да възроди вилата на покойния му дядо край пернишкото село Расник, водещият Даниел Бачорски разкри една от най-трудните истории от личния си живот.
Историята започна, когато Димитър разказа, че преди години е присъствал на конференцията "България те иска" във Виена, където е слушал вдъхновяваща реч на Бачорски, пише Шоу Блиц.
„Ти каза много силни неща, които ми повлияха на следващи решения в моя живот“, призна младият мъж.
Думите му върнаха Даниел Бачорски към болезнен спомен.
„Ще ти кажа, че беше много труден момент в живота това нещо. Дойдох там и бях със съпругата ми. Имахме много труден момент тогава и бяхме пред раздяла. Не се притеснявам да го кажа, защото това са неща от живота и се случват“, сподели водещият.
Бачорски поясни, че именно по време на конференцията е говорил за грешките и уроците, които човек извлича от тях: „Допускал съм много грешки. Това беше мигът, в който осъзнавах, че има възможност с нея да се разделя. Темата беше много хубава – грешките са нещо велико и аз го обожавам! Защото благодарение на тях се учим“, добави водещият.
Димитър пък сподели, че е чувал подобни житейски уроци и от своя дядо, чийто дом се опитва да възроди с помощта на екипа на шоуто.
Днес Даниел Бачорски и съпругата му Атанасия са загърбили тежкия период и са останали заедно въпреки риска от раздяла.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпросче
13:01 02.06.2026
2 Сила
Егати и" героите на новото време " ни натрапвате ....
Коментиран от #9
13:01 02.06.2026
3 До тия
13:04 02.06.2026
4 От много
13:05 02.06.2026
5 ИВАН
13:22 02.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Карма
Толкова - за бичорски и жена му спаска, или както се е нарекла днес.
13:36 02.06.2026
8 Занимания без граници
13:38 02.06.2026
9 хмммм
До коментар #2 от "Сила":Toой не е помак, а българин!
Коментиран от #11
13:39 02.06.2026
10 Любов на разпродажба
13:39 02.06.2026
11 Така е
До коментар #9 от "хмммм":Жена му е помакиня, от смолянските села.
13:40 02.06.2026
12 Рахман
13:49 02.06.2026
13 Бачорски само се излага
Къде ще намери друг да я храни
Споко
Тя ще се спортни
И рога ще ти осигури
13:50 02.06.2026
14 Питам, бе
14:10 02.06.2026
15 аБе,
14:13 02.06.2026