CBS: Самолетоносачът "Джордж Буш" може да се включи във войната с Иран

28 Март, 2026 08:10, обновена 28 Март, 2026 08:16

Корабът е завършил обучението, необходимо за участие в големи военни операции

CBS: Самолетоносачът "Джордж Буш" може да се включи във войната с Иран
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолетоносачът "Джордж Буш" може да бъде изпратен в Близкия изток, за да участва в операцията на САЩ срещу Иран, съобщи CBS News, позовавайки се на източници.

Според източници, самолетоносачът ще бъде разположен в зоната на отговорност на Централното командване, което отговаря за операциите на САЩ в Близкия изток и Азия.

Те уточниха, че това се отнася до операцията срещу Иран.

Източници на канала отбелязаха, че корабът е завършил обучението, необходимо за участие в големи военни операции, в началото на март.

Корабът и неговата ударна група (Carrier Strike Group 10) напуснаха базата в Норфолк, Вирджиния, по-рано тази седмица.

На 5 март 2026 г. самолетоносачът успешно завърши финалните си учения (COMPTUEX), с което получи официална сертификация за участие в бойни операции.

Той е десетият и последен кораб от клас „Нимиц“.

Носи на борда си авиокрило CVW-7, включващо около 90 самолета и хеликоптера, сред които F/A-18 Super Hornet и самолети за радиоелектронна борба EA-18G Growler.

Наречен е на 41-вия президент на САЩ Джордж Х. У. Буш, който е бил военноморски пилот през Втората световна война. Позивната на кораба е „Avenger“.

В началото на 2025 г. ВМС на САЩ обявиха, че един от следващите самолетоносачи от клас „Джералд Форд“ (CVN-81) ще бъде кръстен на Джордж Буш-младши.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мурка

    60 4 Отговор
    поне знаят че не се прави барбекю в пералното помещение

    Коментиран от #19, #46

    08:18 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отговорът

    63 6 Отговор
    Още един за скрап

    08:21 28.03.2026

  • 4 Чорбара

    57 5 Отговор
    Безсрашните вече са окомплектовани с памперси.

    08:23 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 факуса

    52 4 Отговор
    ся сигур ще пробват късо в ел инсталацията,инак ще требе да мрат за еврейски интереси

    08:29 28.03.2026

  • 7 Боздуган

    46 3 Отговор
    Пратете ги всички, да не остане един девствен.

    Коментиран от #30

    08:30 28.03.2026

  • 8 Гост

    39 4 Отговор
    Е, само него не са го думнали още.

    08:33 28.03.2026

  • 9 АХЪ

    45 6 Отговор
    Браво!!! Да го приближат по близко до Иран да го треснат и него

    08:33 28.03.2026

  • 10 Гончар Романенко

    46 6 Отговор
    Ако персонала не го подпали пътем!:))

    08:34 28.03.2026

  • 11 КЗББ и ДП

    36 6 Отговор
    Дойде и неговия ред

    08:37 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    35 3 Отговор
    С нетърпение очакваме да се включи!

    08:40 28.03.2026

  • 14 От де ша са включи,

    43 4 Отговор
    от краварника ли? Те и предните два са опитаха но си тръгнаха безславно. Тоя го чака същата не завидна съдба.

    08:41 28.03.2026

  • 15 Е точно сега

    41 4 Отговор
    Е момента да се изпита руският Циркон с далекобойност над 1000 км. Просто хуситте ще го "поздравят" преди да е влязъл на работното си разстояние на до 500 км от брега. И естествено координатите ще са от руски спътници. Сащ отказаха сделката, да не си дават спътникови данни на покрайнците. Така че, Русия също има право.

    Коментиран от #17

    08:47 28.03.2026

  • 16 кравария

    27 6 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    Коментиран от #65

    08:52 28.03.2026

  • 17 Поправка

    32 4 Отговор

    До коментар #15 от "Е точно сега":

    Не трябва да се приближава на по-малко от 5 000 км.,че иранците хвЪргат до 4 000км. Справка остров Диего Гарсия. Та извода е да стоят дома да не трошат пари за пътни разходи. Щото два преди него си тръгнаха безславно.

    08:53 28.03.2026

  • 18 Тези учат по

    34 4 Отговор
    Трудният начин. Няколко ракети или ята дронове на цена до 1 милион левро и това гори, като сух дънер. Или го пробиват и бълбука при рибите. Мани това, ама и 100 самолета и около 5000 военни персонал са на него. Има и съпътващи корита и подводници даже с него. Идеални, големи цели. В света на хиперзвука и на малките дронове тези динозаври са лесна плячка.

    08:54 28.03.2026

  • 19 Кой знае

    26 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Пералните помещения дали са ги сертифицирали?

    09:02 28.03.2026

  • 20 123

    22 5 Отговор
    По добре да си стои на сигурно място, че и него ще го гръмнат.

    Коментиран от #27

    09:03 28.03.2026

  • 21 Мдааа...

    22 5 Отговор
    Следващото краве шко корито което ще претърпи смешен инцидент ...

    Коментиран от #25, #29

    09:05 28.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хсцтед

    25 6 Отговор
    Ами да време е да го пратят при рибите. Нахалните кравари добре ядат пердаха и до тука са над 500 милиарда долара назд. Бази, радари, самолети всичко редовно го разрушават в Иран и сега е добре и това корито да си получи пердаха. Много воини запалиха тези американски бандити.

    09:06 28.03.2026

  • 24 Щом може,

    5 15 Отговор
    значи ще го направи.

    Кво ли праи Пуся в бункеро?

    09:06 28.03.2026

  • 25 факти

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Мдааа...":

    този по ваште писания вече бе на дъното....

    09:07 28.03.2026

  • 26 Факти

    5 3 Отговор
    Носи памперси

    09:07 28.03.2026

  • 27 А где

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "123":

    кораблик Мацква?

    Коментиран от #50

    09:07 28.03.2026

  • 28 Американците

    7 3 Отговор
    са непушачи все пак.

    Коментиран от #35

    09:09 28.03.2026

  • 29 Мечтите ти

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мдааа...":

    са безплатни. Получи ли ерекция?

    09:10 28.03.2026

  • 30 Техеран за 3дни!😂

    19 5 Отговор

    До коментар #7 от "Боздуган":

    Каквото и да пращат резилът е пълен! Целият свят се смее, в това число и ппдб/ЛГБТ, на военната импотентност на САЩ!😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #34

    09:10 28.03.2026

  • 31 Ако и това думнат

    18 3 Отговор
    Вече и папуасите на Амазонка ще разберат, че хегемонът вече е беззъбо куче. И ще започнат всеки срещу всеки по света да си разчистват стари сметки. Хаос.

    Коментиран от #39

    09:11 28.03.2026

  • 32 Демокрацията е лъжа!

    19 4 Отговор
    На това корито сигурно ще му се запали олиото в кухнята при пърженето на картофки.

    Коментиран от #36

    09:12 28.03.2026

  • 33 Хигиенист от Самолетоносача Джордж Буш

    20 4 Отговор
    Искам да обявя, че за най-огромно съжаление нашият самолетоносач няма да може да се включи в бойните действия защото от няколко дена се появиха проблеми с тоалетните. Над 80% от тоалетните са запушени и аз не мога да смогна с отпушването. На самолетоносача има характерен мирис и ние пръскаме навсякъде с флакони.

    09:13 28.03.2026

  • 34 Бъркаш си езиците и щатите

    5 14 Отговор

    До коментар #30 от "Техеран за 3дни!😂":

    Това е руско изказване за Украйна, вече хептен си се ошашавил. Пък и не знаеш английски.
    Къде го прочете изказването си? Дай линк, фейк копейо.

    Коментиран от #40

    09:13 28.03.2026

  • 35 Въпросче

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Американците":

    Неможачи ли имаше предвид?

    Коментиран от #37

    09:13 28.03.2026

  • 36 Копейските мечти са безплатни

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "Демокрацията е лъжа!":

    Мечтай си, щом те възбужда сутрин.

    09:15 28.03.2026

  • 37 Под неможач

    2 10 Отговор

    До коментар #35 от "Въпросче":

    разбирам само теб и другите слабосилни копейки. Всички сте с ТЕЛК.

    09:16 28.03.2026

  • 38 Гост

    1 4 Отговор
    Да го пратят с дистанционен контрол, без екипаж, да не затриват хората.

    09:19 28.03.2026

  • 39 Говориш за Тръмп,

    2 9 Отговор

    До коментар #31 от "Ако и това думнат":

    а всички подразбират Путин от Магучая, който нищо не постига, само си активира плашилата Захарова, Лавров, Медведев и вся остальная св.лочь по медиите.
    Не е чудно Коцето на кого се е метнал постоянно да заплашва българите с какво ли не, а дотук нищо не позна.

    Коментиран от #42

    09:20 28.03.2026

  • 40 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Бъркаш си езиците и щатите":

    Това са думи на ген. Марк Мили за нахлуването на руски военни в Украйна.
    Ти си обърканият. Намери си го сам в нета, ако знаеш да работиш с търсачка. На децата им отнема секунди.

    Коментиран от #44

    09:22 28.03.2026

  • 41 Дежурни копейчици,

    4 5 Отговор
    махам се от тая тема и ви оставям да се надцаквате помежду си кой е по-по-най верен путинец.
    Обикновена скука. Знам ви еднаквите лафове наизуст.
    Икаква креативност. Само се повтаряте

    Коментиран от #43

    09:23 28.03.2026

  • 42 Кая напиКалас

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Говориш за Тръмп,":

    - Абе, вече ще слушаме внимателно какво казва Кремъл, преди да се правим на велики.

    09:23 28.03.2026

  • 43 Тагаренко

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Дежурни копейчици,":

    - Платил съм ти две евра за 200 статуса. Къде тръгна?

    09:24 28.03.2026

  • 44 Който цитира

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    изказване на Кремъл.
    Мдааа, трудно е да не си копейка.

    09:24 28.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Kaлпазанин

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    На единия барбекю ,на другия ютия ,и да забранят пушенето на тоз ,че току виж пламнал от цигара

    09:26 28.03.2026

  • 47 Посветено на кораба "Москва"

    4 5 Отговор
    Москва, Москва, ти ярко пак пламтиш,
    ти пак туптиш!
    Ти пак си огнено сърце
    и над дънни водорасли бдиш,
    заради глад за пушечно месце.
    По Смирненски

    Коментиран от #56

    09:34 28.03.2026

  • 48 Кую

    4 3 Отговор
    На тоя ще се запушат комините или ще свърши плюскането.

    09:43 28.03.2026

  • 49 Жорж буш ше иде при курск

    5 2 Отговор
    На гости

    09:48 28.03.2026

  • 50 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "А где":

    В главата ти.

    09:51 28.03.2026

  • 51 ухльф

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "6666":

    Така ще е, откакто ви пуснаха интернет в специализираните диспансери!

    09:58 28.03.2026

  • 52 И НА ТОА ДА НЕ МУСА САМОЗАПАЛЯТ

    3 2 Отговор
    КЕНЕФИТЕ ,,СЛУУУЧАААЙНООО,,

    10:41 28.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Проф.Юлиян Кирилов

    1 2 Отговор
    Самолетоносачите,са стара концепция.
    Много са уязвими от съвременните дронове.

    11:32 28.03.2026

  • 59 Проф.Юлиян Кирилов

    1 1 Отговор
    В последно време производството им намалява.

    Коментиран от #60, #64

    11:39 28.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Григор

    2 2 Отговор
    За можене, може, но трябва добре да помнят,че Иран разполага с хиперзвукови ракети с обсег около 1500 километра. Тъй че, умната! По-далеч от иранския бряг! Съществува огромна опасност, ако бъде ударен самолетоносач, САЩ да изпаднат в истерия и да използват ядрено оръжие срещу Иран. Това ще доведе до радиоактивно замърсяване на южните райони на Русия и на редица още страни в региона и в света.

    Коментиран от #63

    12:20 28.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Копейските измишльотини

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Григор":

    край нямат

    15:10 28.03.2026

  • 64 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Проф.Юлиян Кирилов":

    В Русия колко самолетоносача направиха

    15:49 28.03.2026

  • 65 Свинария

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "кравария":

    Изтече в Украйна.

    15:54 28.03.2026