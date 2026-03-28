CBS: Самолетоносачът "Джордж Буш" може да се включи във войната с Иран

Самолетоносачът "Джордж Буш" може да бъде изпратен в Близкия изток, за да участва в операцията на САЩ срещу Иран, съобщи CBS News, позовавайки се на източници.
Според източници, самолетоносачът ще бъде разположен в зоната на отговорност на Централното командване, което отговаря за операциите на САЩ в Близкия изток и Азия.
Те уточниха, че това се отнася до операцията срещу Иран.
Източници на канала отбелязаха, че корабът е завършил обучението, необходимо за участие в големи военни операции, в началото на март.
Корабът и неговата ударна група (Carrier Strike Group 10) напуснаха базата в Норфолк, Вирджиния, по-рано тази седмица.
На 5 март 2026 г. самолетоносачът успешно завърши финалните си учения (COMPTUEX), с което получи официална сертификация за участие в бойни операции.
Той е десетият и последен кораб от клас „Нимиц“.
Носи на борда си авиокрило CVW-7, включващо около 90 самолета и хеликоптера, сред които F/A-18 Super Hornet и самолети за радиоелектронна борба EA-18G Growler.
Наречен е на 41-вия президент на САЩ Джордж Х. У. Буш, който е бил военноморски пилот през Втората световна война. Позивната на кораба е „Avenger“.
В началото на 2025 г. ВМС на САЩ обявиха, че един от следващите самолетоносачи от клас „Джералд Форд“ (CVN-81) ще бъде кръстен на Джордж Буш-младши.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
