Тръмп се скара на Берлин и Париж! Белият дом нападна Франция и Великобритания за липсата на подкрепа в Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп на свой ред разкритикува Фридрих Мерц след изявленията на германския канцлер, че американският президент ескалира конфликта в Близкия изток с действията си, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Визирайки Мерц, снощи Тръмп отново порица Германия за липсата на подкрепа за Вашингтон в обезапасяването на Ормузкия проток.

По време на речта си на конференция в Маями, Флорида, Тръмп първо нападна съюзниците в НАТО Франция и Великобритания, след което се спря на Германия.

"Фридрих, канцлерът на Германия, каза "Това не е нашата война". В Украйна не е нашата война, но ние помагаме (на украинците)", заяви президентът на САЩ.

Размяната на реплики между Вашингтон и Берлин се разгорещи в последните дни, посочва ДПА.

В четвъртък Тръмп посочи, че намира за "неуместно" високопоставени германски представители да казват, че войната с Иран "не е тяхната", припомня агенцията, пояснявайки, че това бе заявено първо, че от германска страна това бе заявено първо от министъра на отбраната Борис Писториус.