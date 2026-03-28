Тръмп се скара на Берлин и Париж! Белият дом нападна Франция и Великобритания за липсата на подкрепа в Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп на свой ред разкритикува Фридрих Мерц след изявленията на германския канцлер, че американският президент ескалира конфликта в Близкия изток с действията си, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Визирайки Мерц, снощи Тръмп отново порица Германия за липсата на подкрепа за Вашингтон в обезапасяването на Ормузкия проток.
По време на речта си на конференция в Маями, Флорида, Тръмп първо нападна съюзниците в НАТО Франция и Великобритания, след което се спря на Германия.
"Фридрих, канцлерът на Германия, каза "Това не е нашата война". В Украйна не е нашата война, но ние помагаме (на украинците)", заяви президентът на САЩ.
Размяната на реплики между Вашингтон и Берлин се разгорещи в последните дни, посочва ДПА.
В четвъртък Тръмп посочи, че намира за "неуместно" високопоставени германски представители да казват, че войната с Иран "не е тяхната", припомня агенцията, пояснявайки, че това бе заявено първо, че от германска страна това бе заявено първо от министъра на отбраната Борис Писториус.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Минувач
В Украина наляхме 5 млрд. за преврат, ала войната никак не е наша...
09:48 28.03.2026
4 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #2 от "Улав":Това е сарказъм бе,маук
Коментиран от #15
09:48 28.03.2026
11 Георги
Явно всички агресори гризват дръвцето тея дни.
09:52 28.03.2026
14 Ами
Коментиран от #66
09:54 28.03.2026
15 Никой
До коментар #4 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Не може да ти налее това дето го нямаш
Коментиран от #30, #42
09:54 28.03.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #9 от "демократ":Не беше така Германците се претопиха и вече не са фактор Докараха я до там да внасят чужденци Фактите са на лице Румениге и Хьонес са заменени с Нгонго и Мапумбо
09:57 28.03.2026
21 Валери
До коментар #12 от "Ганчев":Казал му,че ще прати Дедо си да го забавлява.
09:58 28.03.2026
26 Сегашната европа
До коментар #16 от "Васил":Това лято отива в канала мой човек бунтове я чакат няма да търпим повече тоя ценови геноцид, и ОТАН ще се разцепи всички признаци тоя ада се случи са на лице
Коментиран от #38
10:00 28.03.2026
27 какво викаше чичо преди две години
10:00 28.03.2026
31 Еми разбирам ги Мерц и Макрон!
А сега за капак,с тази война-Тръмп им спря и нефта през Ормузкият проток...!
Коментиран от #41
10:03 28.03.2026
До коментар #26 от "Сегашната европа":...приемат в ЕС,по кратката процедура и Украйна ...направо тя,със своите огромни харчове, като воденичен камък на шията,ще дръпне Европата веднагически към дъното...!
10:07 28.03.2026
41 Беше тя!
До коментар #31 от "Еми разбирам ги Мерц и Макрон!":Наратива,само и само да угодят на Тръмп:
,,Ще гладуваме на инат...!",явно вече не устройва Германия и Франция...!
Коментиран от #45
10:15 28.03.2026
42 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #15 от "Никой":Скъпа,нещо май се 3асегна,а?😅🤣
10:15 28.03.2026
43 гру гайтанджиева
До коментар #35 от "Да ви е.а":Това са руски фейкове колега.
10:15 28.03.2026
44 Аз като
С много беst reGAрдs- Дедо (Ви) Дони
10:16 28.03.2026
45 Кръговрат на веществата
До коментар #41 от "Беше тя!":И Мелони се опитва да се отлюспи от Коалицията.
10:16 28.03.2026
49 катран
Коментиран от #80
10:24 28.03.2026
51 Бабата
До коментар #39 от "какво казва баба Ванга":ще ти опъне ушите след известно време след като свойте сънища подписваш като казано от нея.
Коментиран от #54
10:25 28.03.2026
52 Ванга каза
До коментар #47 от "А Дъртия Шнур":....ти като си го лапал да не си умрял?!
10:26 28.03.2026
54 читател
До коментар #51 от "Бабата":Ма си падаш по дъртата косатка хилъри , а ?
10:29 28.03.2026
55 осветление
До коментар #50 от "Я ме осветли":Путин подкрепя войната в Украйна и войната на Иран срещу Израел. Тръмп - войната на Израел срещу Иран.
Си си грее дланите и на двете огнища.
Коментиран от #60
10:31 28.03.2026
58 Верно
До коментар #9 от "демократ":Затова правят Мерцедес и БМВ :)))
Коментиран от #59, #82
10:35 28.03.2026
59 жик так
До коментар #58 от "Верно":Да се кланяш на едни ламарини винаги е било слабост на бедните и неграмотните ...
Коментиран от #75
10:37 28.03.2026
60 Само не
До коментар #55 от "осветление":Разбрах примерите които ми даваш какво общо имат с така наречената демокрация в ЕС?!? Поне европейските политици са спрат с лозунгите че подкрепят Украйна защото била борба за демократични ценности които самите те потъпкват!!? Дори и Унгария няма право да защитава интересите си
10:38 28.03.2026
61 Ганчоо
До коментар #12 от "Ганчев":Ганчо - Гренландия не я е забравил, а си я остави за десерт след като се оправи с Иран. Само че нещо там не му се получават нещата, поне засега. И много грешиш че макарончо с нещо го е уплашил - луд страх няма..
10:41 28.03.2026
64 Химком
До коментар #62 от "Мишел":Докато се радваш на победите на Иран и Русия се радвай, как ти се стопяват парите от инфлацията, защото тиа почнаха Джихад срещу западния християнски свят.
10:51 28.03.2026
66 Мишел
До коментар #14 от "Ами":Той винаги е празноглав самохвалко.
10:51 28.03.2026
67 Муджтаба Путин
До коментар #63 от "Срамголям":Емигрирай в Иран - възстанови честта си.
Коментиран от #71
10:52 28.03.2026
69 РЕАЛИСН
До коментар #17 от "Нато":Понакога отбраната е да си защитиш ресурсите. Реално НАТО трябва да защити доставките на ресурси от Ирак, Кувейт, ОАЕ, Бахрейн.
Коментиран от #73, #96
10:54 28.03.2026
72 Значи според Ванга
До коментар #39 от "какво казва баба Ванга":Путин ще господства над пустош - Ония свят.
10:55 28.03.2026
74 Си Дзипин
До коментар #39 от "какво казва баба Ванга":Да... и Китай чака Путин да го управлява.
Алоо още при Мао Китай се обърна против Москва.
Коментиран от #77, #98
10:56 28.03.2026
75 Ха ха ха ха
До коментар #59 от "жик так":Умно-сложните-богатите на какво се кланяте? На Путин?
Коментиран от #99
10:58 28.03.2026
80 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #49 от "катран":Незнам ЕС дали някога ще се разпадне, но виж "мозъчното" ти подобие на вещество определено се е разпаднало на пресечени съсиреци от блатен квас и други мусоряци!!!!!
Коментиран от #86, #91
11:05 28.03.2026
82 демократ
До коментар #58 от "Верно":Тия бо клуци за коли ли гимимаш зле балансирани дараци с допотопна електроника
11:08 28.03.2026
85 Р Г В
В книгата на Гинес трябва да открият раздел " луд , по луд , най луд " Досещате се кой ще е победителя за вечни времена - военния стратег на Ам...... Браво на Евро.....лиде....
11:14 28.03.2026
87 Дон Турболенто
До коментар #84 от "Хи хи":Налага мита, заплашва с анексиране на територии и военна агресия, а сега, когато се окака с Иран, търси баламурници да му крепят "мандалата". Според мен целия западен свят би трябвало да се фокусира върху вътрешните си проблеми, някои от които вече са стигнали точката на необратимост. За съжаление и нас ни вкараха в прогнилата кочина. От хубавото на запада не закачихме нищо, но негативите (които тепърва започват) ще ги обираме и ние.
11:30 28.03.2026
88 Дон Турболенто
До коментар #83 от "Хи хи":Предполагам, че това е ирония...
11:32 28.03.2026
91 Дон Турболенто
До коментар #80 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Не виждам смисъл дежурните ти примитивизми изобщо да бъдат коментирани. Но само да попитам, близките ти не се ли притесняват за теб? Или и тяхното ниво е такова, че не осъзнават драматизма на твоето и собственото си интелектуално ниво? Ако изобщо е уместно тук да се споменава "интелектуално".
11:39 28.03.2026
92 Дон Турболенто
До коментар #89 от "Комемине":Мммдааа. 60 - 70 години мир и просперитет създадоха усещане за непреходност на това състояние. Което разбирасе е наивна илюзия. Въпросния просперитет се дължеше на определени фактори, повечето от които днес са силно изменени, но за да видиш това, трябва да можеш да погледнеш отвъд медийните постулати. Но това е обект на отделна и дълга тема.
Иначе многократно повтаряните в историята на света цикли, опровергават автоматично наивната ти теза за вечен възход и доминация. Всяко нещо си има начало и край, затова не очаквай "Новата Римска империя". "Центърът на тежестта" за пореден път се сменя, а ние за съжаление имаме лошия късмет да живеем през такъв преходен период, който задължително е много неприятен (меко казано).
11:52 28.03.2026
98 Мишел
До коментар #74 от "Си Дзипин":Светът сега е напълно различен. Трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея са съюзници и няма кой да излезе срещу.този съюз.
12:28 28.03.2026
99 жик так
До коментар #75 от "Ха ха ха ха":Дядо ти все кола е карал ...Как ли са живяли хората без тия автомобили 20 000 години ...примерно .
12:37 28.03.2026